Франция: Кубок 2020-2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3 (1)
|0.75
|2.
|Ферри Жордан
|1
|0.25
|3.
|Шкулетич Петар
|1
|0.25
|4.
|Молле Флоран
|1
|0.25
|5.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0.25
|6.
|Долли Киган
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икарди Мауро
|4
|1
|2.
|Мбаппе Килиан
|4 (1)
|1
|3.
|Сарабия Пабло
|1
|0.25
|4.
|Неймар
|1
|0.25
|5.
|Кин Мойзе
|1
|0.25
|6.
|Верратти Марко
|0
|0
|7.
|Дракслер Юлиан
|0
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|0
|1
|2.
|Мендеш Педру II
|1
|0
|3.
|Ристич Михайло
|1
|0
|4.
|Самбья Саломон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паредес Леандро
|2
|0
|2.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|3.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|4.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|5.
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|ПСЖ
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =7 -4Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье
Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|4
|0
|0
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|4
|1
|0
|3.
|Олимпик Сомюр
|Wail Bouhoutt
|4
|2
|0
|4.
|Лион
|Шерки Райан
|3
|0
|1
|5.
|Анже
|Фюльжени Анжело
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Диоманде Синали
|1
|1
|2.
|ПСЖ
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Лион
|Пакета Лукас
|2
|0
|4.
|Монпелье
|Илтон Виторино
|0
|1
|5.
|Румилли-Албанай
|Ди Стефано Винсан
|0
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ
Исход игры
Монпелье
2.6% (1)
Ничья
2.6% (1)
ПСЖ
94.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
78.95% (30)
Меньше
21.05% (8)
Обе команды забьют
Да
78.95% (30)
Нет
21.05% (8)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
51.3% (20)
1:3 ПСЖ
20.5% (8)
0:1 ПСЖ
10.3% (4)
0:2 ПСЖ
7.7% (3)
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