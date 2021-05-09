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Франция: Кубок 2020-2021

2020-2021
Монпелье
 
Позже
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 (1) 0.75
2. Ферри Жордан 1 0.25
3. Шкулетич Петар 1 0.25
4. Молле Флоран 1 0.25
5. Лаборд Гаэтан 1 0.25
6. Долли Киган 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икарди Мауро 4 1
2. Мбаппе Килиан 4 (1) 1
3. Сарабия Пабло 1 0.25
4. Неймар 1 0.25
5. Кин Мойзе 1 0.25
6. Верратти Марко 0 0
7. Дракслер Юлиан 0 0
8. Ди Мария Анхель 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 0 1
2. Мендеш Педру II 1 0
3. Ристич Михайло 1 0
4. Самбья Саломон 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Паредес Леандро 2 0
2. Сарабия Пабло 1 0
3. Гуэйе Идрисса 1 0
4. Рафинья Алькантара 1 0
5. Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 14.29% (1) 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3)
 ПСЖ 27.27% (3) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Страсбург 2:3 Монпелье Монпелье 1:2 Сент-Этьен Ницца 3:1 Монпелье Кане-Руссийон 1:2 Монпелье
Лилль 1:1 Монпелье Монпелье 3:3 Марсель Вольтижёр 0:1 Монпелье Анже 1:1 Монпелье Монпелье 3:1 Бордо Ним 1:1 Монпелье Алес 1:2 Монпелье Монпелье 1:1 Лорьян Реймс 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Ренн Лион 1:2 Монпелье Страсбург 0:2 Монпелье Монпелье 4:2 Дижон Метц 1:1 Монпелье Монпелье 1:2 Ланс ПСЖ 4:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Ренн 1:1 ПСЖ Манчестер Сити 2:0 ПСЖ ПСЖ 2:1 Ланс ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Метц 1:3 ПСЖ ПСЖ 5:0 Анже ПСЖ 3:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Бавария Страсбург 1:4 ПСЖ Бавария 2:3 ПСЖ ПСЖ 0:1 Лилль Лион 2:4 ПСЖ ПСЖ 3:0 Лилль ПСЖ 1:2 Нант ПСЖ 1:1 Барселона Брест 0:3 ПСЖ Бордо 0:1 ПСЖ Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 0:2 Монако Барселона 1:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 ПСЖ Лига 1
Монпелье 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:1 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 ПСЖ Лига 1 Монпелье 1:2 ПСЖ Лига 1 Монпелье 0:3 ПСЖ Кубок ПСЖ 0:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 4:0 Монпелье Лига 1 ПСЖ 1:2 Монпелье Кубок Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 ПСЖ Лига 1
1/8 финала
4 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
1 Олимпик Сомюр
2 Тулуза
6 Ред Стар (Франция)
7 Лион
5 Монако
4 Метц
1 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Вольтижёр
1 Монпелье
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Седан
1 Анже
1/4 финала
2 Румилли-Албанай
0 Тулуза
0 Лион
2 Монако
1 Кане-Руссийон
2 Монпелье
5 ПСЖ
0 Анже
1/2 финала
0 Румилли-Албанай
0 Монако
0 Монпелье
0 ПСЖ
Финал
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Икарди Мауро 4 0 0
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 4 1 0
3. Олимпик Сомюр Wail Bouhoutt 4 2 0
4. Лион Шерки Райан 3 0 1
5. Анже Фюльжени Анжело 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лион Диоманде Синали 1 1
2. ПСЖ Паредес Леандро 2 0
3. Лион Пакета Лукас 2 0
4. Монпелье Илтон Виторино 0 1
5. Румилли-Албанай Ди Стефано Винсан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Монпелье 2.6% (1)
    X 2.6% (1)
    ПСЖ 94.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    ПСЖ
    7.60
    5.80
    1.43
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Монпелье - ПСЖ

    Исход игры
    Монпелье
    2.6% (1)
    Ничья
    2.6% (1)
    ПСЖ
    94.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.95% (30)
    Меньше
    21.05% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (30)
    Нет
    21.05% (8)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    51.3% (20)
    1:3 ПСЖ
    20.5% (8)
    0:1 ПСЖ
    10.3% (4)
    0:2 ПСЖ
    7.7% (3)
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