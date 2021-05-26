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Копа Судамерикана 2021

2021
Байя
1:0
Первый тайм: 8'
Атлетико Торке
0'
1:0
2' Гол
Thonny Anderson
8'
12
Mateus
Claus
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
6
Matheus
Bahia
16
Thaciano
45
Патрик
II
8
Daniel
XII
7
Росси
19
Thonny
Anderson
10
Rodriguinho
I
12
Гурусеага
Гастон
5
Пиццичилло
Франко
8
Арисменди
Диего
15
Yonatthan
Rak
27
Andrew
Teuten
22
Marcelo
Allende
17
Alvaro
Brun
6
Santiago
Scotto
10
Dario
Pereira
21
Gustavo
Del
Prete
16
Jose
Alvarez
Байя
Атлетико Торке

Ход матча

2'
Thonny Anderson
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alesson Batista 2 0.33
2. Marcelo Ryan 2 0.33
3. Gilberto IV 1 0.17
4. Rodriguinho I 1 0.17
5. Jose Ferreira 1 0.17
6. Thaciano 1 0.17
7. Отавио Луис 1 0.17
8. Thonny Anderson 1 0.17
Атлетико Торке
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustavo Del Prete 5 (1) 0.83
2. Пиццичилло Франко 2 0.33
3. Jose Alvarez 1 0.17
4. Andrew Teuten 1 0.17
5. Santiago Scotto 1 0.17
6. Sebastian Guerrero 1 0.17

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Rodriguinho I 2 0
2. Патрик II 1 0
3. Maycon 1 0
4. Matheus Galdezani 1 0
5. Отавио Луис 1 0
6. Daniel XII 1 0
7. Juninho Capixaba 1 0
8. Matheus Teixeira 1 0
9. Alesson Batista 1 0
10. Junior6 1 0
Атлетико Торке
# Игрок      
1. Alvaro Brun 2 0
2. Пиццичилло Франко 2 0
3. Marcelo Allende 2 0
4. Арисменди Диего 1 0
5. Jose Alvarez 1 0
6. Gustavo Del Prete 1 0
7. Родригес Сантьяго 1 0
8. Yonatthan Rak 1 0
9. Dario Pereira 1 0
10. Sebastian Guerrero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 22.22% (2) 0 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2)
Атлетико Торке 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Индепендьенте 1:0 Байя Гуабира 0:1 Байя Баия де Фейра 3:0 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра
Сеара 1:2 Байя Жакуипенсе 0:1 Байя Байя 2:2 Индепендьенте Байя 0:1 Сеара Байя 5:0 Гуабира Форталеза 0:0 Байя Атлетико Торке 1:1 Байя Байя 1:0 Баия де Фейра Байя 4:0 Клуб Регатас Бразил Байя 2:1 Эй-Би-Си Байя 4:1 Манаус Байя 2:1 Атлетико Алагоиньяс Форталеза 2:1 Байя Байя 5:0 Альтос Алагоано 2:0 Байя Флуминенсе де Фейра 1:1 Байя
Атлетико Торке Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Пласа Колония 1:0 Атлетико Торке Гуабира 0:4 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:1 Суд Америка Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте
Атлетико Торке 4:0 Гуабира Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:1 Байя Феникс Монтовидео 0:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Феникс Монтовидео Атлетико Торке 2:0 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 4:1 Атлетико Торке River Plate1 1:1 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 2:8 Атлетико Торке Атлетико Торке 0:0 Серро Ларго Рентистас 1:2 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 0:3 Атлетико Торке Атлетико Торке 1:2 Насьональ Монтевидео Данубио 0:4 Атлетико Торке

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Торке: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико Торке 1:1 Байя Копа Судамерикана

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 0:0 6 3 3 0 10 - 5 12
2. Байя 1:0 6 3 2 1 10 - 4 11
3. Атлетико Торке 0:1 6 2 2 2 11 - 6 8
4. Гуабира 0:0 6 0 1 5 1 - 17 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Байя 1:0 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Атлетико Торке 0:1 3 1 2 0 6 - 2 5
4. Гуабира 0:0 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Байя 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Атлетико Торке 0:1 3 1 0 2 5 - 4 3
4. Гуабира 0:0 3 0 1 2 0 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
5. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Эмелек Lucas Sosa 4 0
3. Мелгар Орсан Орасио 2 1
4. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Thonny Anderson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Торке
1.73
3.70
4.90
Все Коэффициенты
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