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Копа Судамерикана 2021

2021
Индепендьенте
0:0
Первый тайм: 8'
Гуабира
0' 8'
1
Соса
Себастьян
4
Gonzalo
Asis
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
3
Thomas
Ortega
16
Бустос
Фабрисио
29
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
34
Паласиос
Себастьян
18
Ромеро
Сильвио
10
Alan
Velasco
1
Said
Mustafa
17
Juan
Zampiery
29
Nelson
Amarilla
16
Carlos
Chore
6
Alvaro
Quiroga
7
Gustavo
Peredo
5
Juan
Mercado
22
Diego
Josue
Hoyos
11
Bruno
Pascua
21
Wilson
Alvarez
9
Juan
Leonardo
Vogliotti
Индепендьенте
Гуабира

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jonathan Herrera1 6 (2) 1.2
2. Ромеро Сильвио 1 0.2
3. Alan Velasco 1 (1) 0.2
Гуабира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bruno Pascua 1 0.2

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Ромеро Сильвио 1 1
2. Бустос Фабрисио 2 0
3. Sergio Barreto 2 0
4. Ayrton Costa 2 0
5. Javier Ostachuk 2 0
6. Juan Pacchini 0 1
7. Паласиос Себастьян 1 0
8. Бланко Доминго 1 0
9. Роа Андрес Фелипе 1 0
10. Lucas Rodriguez I 1 0
11. Alan Velasco 1 0
12. Jonathan Herrera1 1 0
Гуабира
# Игрок      
1. Fran Supayabe 3 0
2. Ибаньес Хефферсон 1 1
3. Victor Martin Galain 2 0
4. Carlos Chore 2 0
5. Juan Zampiery 0 1
6. Bruno Pascua 1 0
7. Federico Dominguez 1 0
8. Nelson Amarilla 1 0
9. Alvaro Quiroga 1 0
10. Juan Mercado 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)
 Гуабира 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Индепендьенте 1:0 Байя Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте Уракан 1:3 Индепендьенте
Байя 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Гуабира 1:3 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 6:0 Сармиенто Индепендьенте 1:0 Вилла Митре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Ланус
Гуабира Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Гуабира 0:4 Атлетико Торке Гуабира 0:1 Байя Насьональ Потоси 2:1 Гуабира Атлетико Торке 4:0 Гуабира
Гуабира 1:0 Реал Санта Крус Байя 5:0 Гуабира Сан-Хосе Оруро 0:1 Гуабира Гуабира 1:3 Индепендьенте Гуабира 0:2 Real Tomayapo Насьональ Потоси 1:2 Гуабира Аурора 2:1 Гуабира Блуминг 0:1 Гуабира Гуабира 4:1 Насьональ Потоси Гуабира 3:1 Боливар Гуабира 4:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 4:4 Гуабира Гуабира 3:2 Стронгест Блуминг 1:2 Гуабира Гуабира 2:1 Аурора Гуабира 4:0 Сан-Хосе Оруро

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуабира: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Гуабира 1:3 Индепендьенте Копа Судамерикана

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 0:0 6 3 3 0 10 - 5 12
2. Байя 1:0 6 3 2 1 10 - 4 11
3. Атлетико Торке 0:1 6 2 2 2 11 - 6 8
4. Гуабира 0:0 6 0 1 5 1 - 17 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 0:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Байя 1:0 3 2 1 0 8 - 2 7
3. Атлетико Торке 0:1 3 1 2 0 6 - 2 5
4. Гуабира 0:0 3 0 0 3 1 - 8 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Индепендьенте 0:0 3 1 2 0 6 - 4 5
2. Байя 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
3. Атлетико Торке 0:1 3 1 0 2 5 - 4 3
4. Гуабира 0:0 3 0 1 2 0 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
5. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Эмелек Lucas Sosa 4 0
3. Мелгар Орсан Орасио 2 1
4. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте
Ничья
Гуабира
1.09
9.90
31.00
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