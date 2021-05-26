Копа Судамерикана 2021
Индепендьенте
0:0
Первый тайм: 8'
Гуабира
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Alan VelascoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Gaston Togni
-
-
-
-
-
32 Ayrton Costa
-
15 Alan Sonora
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Carlos ChoreЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Bruno PascuaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
23 Jose Montero
-
-
24 Jim Plata
-
28 Elio Salazar
-
46 Matias Notta
-
Главный тренер: Victor Andrada
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jonathan Herrera1
|6 (2)
|1.2
|2.
|Ромеро Сильвио
|1
|0.2
|3.
|Alan Velasco
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bruno Pascua
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Сильвио
|1
|1
|2.
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|3.
|Sergio Barreto
|2
|0
|4.
|Ayrton Costa
|2
|0
|5.
|Javier Ostachuk
|2
|0
|6.
|Juan Pacchini
|0
|1
|7.
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|8.
|Бланко Доминго
|1
|0
|9.
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|10.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|11.
|Alan Velasco
|1
|0
|12.
|Jonathan Herrera1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Fran Supayabe
|3
|0
|2.
|Ибаньес Хефферсон
|1
|1
|3.
|Victor Martin Galain
|2
|0
|4.
|Carlos Chore
|2
|0
|5.
|Juan Zampiery
|0
|1
|6.
|Bruno Pascua
|1
|0
|7.
|Federico Dominguez
|1
|0
|8.
|Nelson Amarilla
|1
|0
|9.
|Alvaro Quiroga
|1
|0
|10.
|Juan Mercado
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|12.5% (1)
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Гуабира
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +11 =4 -5Индепендьенте 1:0 Байя Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Атлетико Торке 1:1 Индепендьенте Уракан 1:3 Индепендьенте
Байя 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Атлетико Тукуман Индепендьенте 3:1 Атлетико Торке Унион Санта-Фе 0:0 Индепендьенте Гуабира 1:3 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Тальерес Кордоба 3:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 6:0 Сармиенто Индепендьенте 1:0 Вилла Митре Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Ланус
Гуабира Последние 20 матчей: +11 =1 -8Гуабира 0:4 Атлетико Торке Гуабира 0:1 Байя Насьональ Потоси 2:1 Гуабира Атлетико Торке 4:0 Гуабира
Гуабира 1:0 Реал Санта Крус Байя 5:0 Гуабира Сан-Хосе Оруро 0:1 Гуабира Гуабира 1:3 Индепендьенте Гуабира 0:2 Real Tomayapo Насьональ Потоси 1:2 Гуабира Аурора 2:1 Гуабира Блуминг 0:1 Гуабира Гуабира 4:1 Насьональ Потоси Гуабира 3:1 Боливар Гуабира 4:0 Реал Потоси Реал Санта Крус 4:4 Гуабира Гуабира 3:2 Стронгест Блуминг 1:2 Гуабира Гуабира 2:1 Аурора Гуабира 4:0 Сан-Хосе Оруро
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Гуабира: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|0:0
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|2.
|Байя
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|3.
|Атлетико Торке
|0:1
|6
|2
|2
|2
|11 - 6
|8
|4.
|Гуабира
|0:0
|6
|0
|1
|5
|1 - 17
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Байя
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Атлетико Торке
|0:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|4.
|Гуабира
|0:0
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|Байя
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Атлетико Торке
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|4.
|Гуабира
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
|5.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Эмелек
|Lucas Sosa
|4
|0
|3.
|Мелгар
|Орсан Орасио
|2
|1
|4.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|2
|1