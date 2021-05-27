Копа Судамерикана 2021
Спорт Уанкайо
0:0
Первый тайм: 9'
Пеньяроль II
1' Желтая карточкаPablo Cepellini
19
Ronal
Huacca
11
Лилиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ronal HuaccaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЛилиуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Joel PintoВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Luis BenitesПолузащитник
-
-
33 Kevin Quispe
-
-
-
29 Luis Campos
-
-
-
Главный тренер: Wilmar Valencia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Мусто ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Juan AcostaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лилиу
|2
|0.4
|2.
|Jaozinho Arroe
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Alvarez
|6
|1.2
|2.
|Кагельмахер Гари
|2
|0.4
|3.
|Agustin Canobbio
|2
|0.4
|4.
|David Terans
|2 (1)
|0.4
|5.
|Facundo Torres
|2 (1)
|0.4
|6.
|Гонсалес Джованни
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alfredo Rojas II
|2
|0
|2.
|Jaozinho Arroe
|0
|1
|3.
|Giancarlo Carmona
|1
|0
|4.
|Лилиу
|1
|0
|5.
|Баррето Оскар
|1
|0
|6.
|Jimmy Valoyes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаргано Вальтер
|2
|0
|2.
|Agustin Canobbio
|2
|0
|3.
|Joaquin Piquerez
|2
|0
|4.
|Juan Acosta
|1
|0
|5.
|Кагельмахер Гари
|1
|0
|6.
|Скьяппакассе Николас
|1
|0
|7.
|Agustin Alvarez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спорт Уанкайо
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|Пеньяроль II
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|13.33% (2)
|20% (3)
Предыдущие игры
Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +6 =4 -10Спорт Уанкайо 0:1 Спорт Бойз Коринтианс 5:0 Спорт Уанкайо Спортинг Кристал 2:0 Спорт Уанкайо Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спорт Уанкайо 0:3 Коринтианс Спорт Уанкайо 3:3 Альянса Универсидад Спорт Уанкайо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Куско ФК 0:1 Спорт Уанкайо Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:0 Альянса Лима Спорт Уанкайо 4:0 Универсидад Кахамарка Аякучо 3:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 3:0 Депортиво Бинасьональ Универсидад Кахамарка 0:1 Спорт Уанкайо Депортиво Мунисипаль 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 2:0 Альянса Лима Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 2:1 Спорт Уанкайо
Пеньяроль II Последние 20 матчей: +12 =6 -2Феникс Монтовидео 0:0 Пеньяроль II Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 4:0 Коринтианс Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон
Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо Пеньяроль II 4:1 Серро Ларго Серро Ларго 2:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 3:1 Феникс Монтовидео Атлетико Прогресо 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:3 Пласа Колония Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 2:0 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 1:1 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 0:1 Пеньяроль II Серро Ларго 1:1 Пеньяроль II Рентистас 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 0:0 Насьональ Монтевидео
Последние игры между собой
Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пеньяроль II: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пеньяроль II
|0:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|2.
|Ривер Плейт Асунсьон
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|3.
|Коринтианс
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|4.
|Спорт Уанкайо
|0:0
|6
|0
|1
|5
|3 - 17
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пеньяроль II
|0:0
|3
|3
|0
|0
|12 - 1
|9
|2.
|Ривер Плейт Асунсьон
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Коринтианс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|Спорт Уанкайо
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пеньяроль II
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|2.
|Коринтианс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|3.
|Ривер Плейт Асунсьон
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|4.
|Спорт Уанкайо
|0:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пеньяроль II
|Agustin Alvarez
|6
|0
|0
|2.
|Индепендьенте
|Jonathan Herrera1
|6
|2
|0
|3.
|Гремио
|Феррейра Факундо
|5
|0
|0
|4.
|Атлетико Торке
|Gustavo Del Prete
|5
|1
|0
|5.
|Мелгар
|Bernardo Nicolas Cuesta
|4
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палестино
|Фарьяс Агустин
|3
|2
|2.
|Эмелек
|Lucas Sosa
|4
|0
|3.
|Мелгар
|Орсан Орасио
|2
|1
|4.
|Ла Экидад
|Jefferson Mena
|2
|1
|5.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|2
|1