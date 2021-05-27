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Копа Судамерикана 2021

2021
Спорт Уанкайо
0:0
Первый тайм: 9'
Пеньяроль II
0'
1' Желтая карточка
Pablo Cepellini
9'
12
Angel
Zamudio
25
Giancarlo
Carmona
3
Victor
Balta
4
Jimmy
Valoyes
30
Jeikson
Reyes
17
Leonardo
Villar
2
Hugo
Angeles
19
Ronal
Huacca
10
Marcos
Lliuya
20
Баррето
Оскар
11
Лилиу
12
Kevin
Dawson2
20
Гонсалес
Джованни
2
Формилиано
Фабрисио
24
Кагельмахер
Гари
22
Joaquin
Piquerez
21
Jesus
Trindade
46
Мусто
Дамиан
16
Agustin
Canobbio
8
Pablo
Cepellini
10
Facundo
Torres
19
Agustin
Alvarez
Спорт Уанкайо
Пеньяроль II

Ход матча

1'
 
Pablo Cepellini

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Уанкайо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лилиу 2 0.4
2. Jaozinho Arroe 1 0.2
Пеньяроль II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Alvarez 6 1.2
2. Кагельмахер Гари 2 0.4
3. Agustin Canobbio 2 0.4
4. David Terans 2 (1) 0.4
5. Facundo Torres 2 (1) 0.4
6. Гонсалес Джованни 1 0.2

Карточки

Спорт Уанкайо
# Игрок      
1. Alfredo Rojas II 2 0
2. Jaozinho Arroe 0 1
3. Giancarlo Carmona 1 0
4. Лилиу 1 0
5. Баррето Оскар 1 0
6. Jimmy Valoyes 1 0
Пеньяроль II
# Игрок      
1. Гаргано Вальтер 2 0
2. Agustin Canobbio 2 0
3. Joaquin Piquerez 2 0
4. Juan Acosta 1 0
5. Кагельмахер Гари 1 0
6. Скьяппакассе Николас 1 0
7. Agustin Alvarez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спорт Уанкайо 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0 0
Пеньяроль II 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 13.33% (2) 20% (3)

Предыдущие игры

Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Спорт Уанкайо 0:1 Спорт Бойз Коринтианс 5:0 Спорт Уанкайо Спортинг Кристал 2:0 Спорт Уанкайо Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спорт Уанкайо 0:3 Коринтианс Спорт Уанкайо 3:3 Альянса Универсидад Спорт Уанкайо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Куско ФК 0:1 Спорт Уанкайо Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:0 Альянса Лима Спорт Уанкайо 4:0 Универсидад Кахамарка Аякучо 3:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 3:0 Депортиво Бинасьональ Универсидад Кахамарка 0:1 Спорт Уанкайо Депортиво Мунисипаль 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:2 Кокимбо Юнидо Спорт Уанкайо 2:0 Альянса Лима Кокимбо Юнидо 0:0 Спорт Уанкайо Карлос Мануччи 2:1 Спорт Уанкайо
Пеньяроль II Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Феникс Монтовидео 0:0 Пеньяроль II Ривер Плейт Асунсьон 2:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 4:0 Коринтианс Пеньяроль II 3:0 Ривер Плейт Асунсьон
Коринтианс 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо Пеньяроль II 4:1 Серро Ларго Серро Ларго 2:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 3:1 Феникс Монтовидео Атлетико Прогресо 0:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:3 Пласа Колония Атлетико Торке 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 2:0 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 1:1 Пеньяроль II Монтевидео Уондерерс 0:1 Пеньяроль II Серро Ларго 1:1 Пеньяроль II Рентистас 0:1 Пеньяроль II Пеньяроль II 1:1 Депортиво Мальдонадо Бостон Ривер 1:2 Пеньяроль II Пеньяроль II 0:0 Насьональ Монтевидео

Последние игры между собой

Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Пеньяроль II: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Пеньяроль II 5:1 Спорт Уанкайо Копа Судамерикана

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пеньяроль II 0:0 6 4 1 1 15 - 3 13
2. Ривер Плейт Асунсьон 0:0 6 3 2 1 6 - 6 11
3. Коринтианс 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
4. Спорт Уанкайо 0:0 6 0 1 5 3 - 17 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пеньяроль II 0:0 3 3 0 0 12 - 1 9
2. Ривер Плейт Асунсьон 0:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Коринтианс 0:0 3 1 1 1 5 - 2 4
4. Спорт Уанкайо 0:0 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пеньяроль II 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
2. Коринтианс 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
3. Ривер Плейт Асунсьон 0:0 3 1 1 1 2 - 4 4
4. Спорт Уанкайо 0:0 3 0 0 3 2 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пеньяроль II Agustin Alvarez 6 0 0
2. Индепендьенте Jonathan Herrera1 6 2 0
3. Гремио Феррейра Факундо 5 0 0
4. Атлетико Торке Gustavo Del Prete 5 1 0
5. Мелгар Bernardo Nicolas Cuesta 4 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палестино Фарьяс Агустин 3 2
2. Эмелек Lucas Sosa 4 0
3. Мелгар Орсан Орасио 2 1
4. Ла Экидад Jefferson Mena 2 1
5. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    1'
    Пабло Цепеллини получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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