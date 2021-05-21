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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
21' Желтая карточка
Гиллесфи Маколей
0:1
34' Гол
Riku Danzaki
42' Желтая карточка
Хоффман Джейсон
54' Желтая карточка
Богард Найджел
1:1
61' Гол в свои ворота
О'Ши Джеймс
1:2
73' Гол
О'Ши Джеймс
82' Желтая карточка
Невилл Скотт
90'+5
23
Данкан
Джек
16
Миллар
Мэттью
2
Кутрумбис
Джон
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
24
О'тул
Коннор
3
Хоффман
Джейсон
7
О'Доэрти
Джордан
32
Тергейт
Ангус
14
Мшехид
Али
Аббас
9
О'Донован
Рой
21
Янг
Джейми
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
3
Браун
Кори
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
25
Акбари
Рамат
34
Alex
Parson
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
10
Riku
Danzaki
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. О'Донован Рой 6 (4) 0.26
2. Юл Валентино 4 0.17
3. Угаркович Стивен 2 0.09
4. Стамателопулос Апостолос 2 0.09
5. Тергейт Ангус 1 0.04
6. Luka Prso 1 0.04
7. Богард Найджел 1 0.04
8. О'тул Коннор 1 0.04
9. Наджарин Рами 0 0
10. Топор-Стэнли Николай 0 0
11. Миллар Мэттью 0 0
Брисбен Роар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Riku Danzaki 8 0.36
2. Уэнзел-Холлс Дилан 7 0.32
3. Гиллесфи Маколей 3 0.14
4. Макдональд Скотт 3 0.14
5. О'Ши Джеймс 2 0.09
6. Joseph Champness 2 0.09
7. Josh Brindell-South 2 0.09
8. Хинджерт Джек 1 0.05
9. Alex Parson 1 0.05
10. Masato Kudo 1 0.05
11. Мебрахту Голгол 1 0.05
12. Браун Кори 0 0
13. Невилл Скотт 0 0
14. Олдред Том 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 6 0
2. Богард Найджел 6 0
3. Liridon Krasniqi 4 0
4. Миллар Мэттью 4 0
5. Тергейт Ангус 4 0
6. Юл Валентино 3 0
7. Мшехид Али Аббас 3 0
8. Luka Prso 3 0
9. Топор-Стэнли Николай 2 0
10. Угаркович Стивен 2 0
11. О'тул Коннор 2 0
12. Стамателопулос Апостолос 2 0
13. Lucas Mauragis 2 0
14. Хоффман Джейсон 1 0
15. Джексон Лаклан 1 0
16. Петратос Коста 1 0
17. О'Доэрти Джордан 1 0
18. Наджарин Рами 1 0
19. Syahrian Abimanyu 1 0
20. Кутрумбис Джон 1 0
Брисбен Роар
# Игрок      
1. Гиллесфи Маколей 6 1
2. Браун Кори 5 0
3. Jesse Daley 5 0
4. О'Ши Джеймс 4 0
5. Невилл Скотт 4 0
6. Трюин Кай 3 0
7. Олдред Том 2 0
8. Josh Brindell-South 2 0
9. Акбари Рамат 2 0
10. Хинджерт Джек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл Джетс 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2)
 Брисбен Роар 12.9% (4) 19.35% (6) 22.58% (7) 16.13% (5) 9.68% (3) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Ньюкасл Джетс 0:1 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс
Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Макартур 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Сидней Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига
Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 14 3 5 54 - 26 45
2. Сидней 23 10 8 5 32 - 22 38
3. Сентрал Кост Маринерз 22 10 6 6 31 - 27 36
4. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
5. Аделаида Юнайтед 23 10 5 8 35 - 35 35
6. Брисбен Роар 22 9 7 6 31 - 23 34
7. Перт Глори 22 9 4 9 39 - 38 31
8. Вестерн Сидней Уондерерс 22 8 7 7 40 - 38 31
9. Веллингтон Феникс 22 7 7 8 34 - 31 28
10. Вестерн Юнайтед 22 8 4 10 28 - 34 28
11. Мельбурн Виктори 23 4 3 16 24 - 57 15
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 9 1 1 34 - 13 28
2. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
3. Перт Глори 12 7 2 3 26 - 17 23
4. Сидней 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
8. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
9. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
10. Веллингтон Феникс 11 4 2 5 19 - 17 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
2. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
3. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 14 - 10 18
4. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 3 5 3 17 - 22 14
7. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Аделаида Юнайтед 12 3 2 7 20 - 28 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 11 2 1 8 12 - 25 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 9 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сентрал Кост Маринерз Ruon Tongyik 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Хоффман Джейсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Riku Danzaki бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Гиллесфи Маколей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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