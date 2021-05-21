Австралия: A-Лига 2020-2021
Ньюкасл Джетс
1:2
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Брисбен Роар
21' Желтая карточкаГиллесфи Маколей
0:1
34' ГолRiku Danzaki
42' Желтая карточкаХоффман Джейсон
54' Желтая карточкаБогард Найджел
1:1
61' Гол в свои воротаО'Ши Джеймс
1:2
73' ГолО'Ши Джеймс
82' Желтая карточкаНевилл Скотт
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
21
Янг
Джейми
26
О'Ши
Джеймс
27
Трюин
Кай
25
Акбари
Рамат
34
Alex
Parson
10
Riku
Danzaki
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
27 Трюин КайПолузащитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
34 Alex ParsonПолузащитник
- Нападающий
-
10 Riku DanzakiНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
37 Cyrus Dehmie
-
15 Jesse Daley
-
-
Главный тренер: Warren Moon
Ход матча
21'
34'
0:1
42'
54'
61'
1:1
73'
1:2
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|О'Донован Рой
|6 (4)
|0.26
|2.
|Юл Валентино
|4
|0.17
|3.
|Угаркович Стивен
|2
|0.09
|4.
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0.09
|5.
|Тергейт Ангус
|1
|0.04
|6.
|Luka Prso
|1
|0.04
|7.
|Богард Найджел
|1
|0.04
|8.
|О'тул Коннор
|1
|0.04
|9.
|Наджарин Рами
|0
|0
|10.
|Топор-Стэнли Николай
|0
|0
|11.
|Миллар Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Riku Danzaki
|8
|0.36
|2.
|Уэнзел-Холлс Дилан
|7
|0.32
|3.
|Гиллесфи Маколей
|3
|0.14
|4.
|Макдональд Скотт
|3
|0.14
|5.
|О'Ши Джеймс
|2
|0.09
|6.
|Joseph Champness
|2
|0.09
|7.
|Josh Brindell-South
|2
|0.09
|8.
|Хинджерт Джек
|1
|0.05
|9.
|Alex Parson
|1
|0.05
|10.
|Masato Kudo
|1
|0.05
|11.
|Мебрахту Голгол
|1
|0.05
|12.
|Браун Кори
|0
|0
|13.
|Невилл Скотт
|0
|0
|14.
|Олдред Том
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|6
|0
|2.
|Богард Найджел
|6
|0
|3.
|Liridon Krasniqi
|4
|0
|4.
|Миллар Мэттью
|4
|0
|5.
|Тергейт Ангус
|4
|0
|6.
|Юл Валентино
|3
|0
|7.
|Мшехид Али Аббас
|3
|0
|8.
|Luka Prso
|3
|0
|9.
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|10.
|Угаркович Стивен
|2
|0
|11.
|О'тул Коннор
|2
|0
|12.
|Стамателопулос Апостолос
|2
|0
|13.
|Lucas Mauragis
|2
|0
|14.
|Хоффман Джейсон
|1
|0
|15.
|Джексон Лаклан
|1
|0
|16.
|Петратос Коста
|1
|0
|17.
|О'Доэрти Джордан
|1
|0
|18.
|Наджарин Рами
|1
|0
|19.
|Syahrian Abimanyu
|1
|0
|20.
|Кутрумбис Джон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|2.
|Браун Кори
|5
|0
|3.
|Jesse Daley
|5
|0
|4.
|О'Ши Джеймс
|4
|0
|5.
|Невилл Скотт
|4
|0
|6.
|Трюин Кай
|3
|0
|7.
|Олдред Том
|2
|0
|8.
|Josh Brindell-South
|2
|0
|9.
|Акбари Рамат
|2
|0
|10.
|Хинджерт Джек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл Джетс
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|Брисбен Роар
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +3 =5 -12Ньюкасл Джетс 0:1 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс
Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:4 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 0:1 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +8 =7 -5Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Макартур 1:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Сидней Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Сидней 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 0:2 Макартур Брисбен Роар 5:2 Мельбурн Виктори Брисбен Роар 3:1 Аделаида Юнайтед Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:3 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Брисбен Роар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар A-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|14
|3
|5
|54 - 26
|45
|2.
|Сидней
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|10
|6
|6
|31 - 27
|36
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 35
|35
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Перт Глори
|22
|9
|4
|9
|39 - 38
|31
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|22
|8
|7
|7
|40 - 38
|31
|9.
|Веллингтон Феникс
|22
|7
|7
|8
|34 - 31
|28
|10.
|Вестерн Юнайтед
|22
|8
|4
|10
|28 - 34
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|23
|4
|3
|16
|24 - 57
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|9
|1
|1
|34 - 13
|28
|2.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Перт Глори
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|Сидней
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|9.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|10.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|2
|5
|19 - 17
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|3
|5
|3
|17 - 22
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|20 - 28
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|9
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0