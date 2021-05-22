Австралия: A-Лига 2020-2021
Веллингтон Феникс
3:0
Конец матча
Стадион: Sky Stadium
Вестерн Юнайтед
31' Желтая карточкаДевлин Кэмерон
1:0
38' ГолClayton Rhys Lewis1
2:0
57' ГолПископо Рено
3:0
63' ГолХемед Томер
90' Желтая карточкаУэйн Бен
90' Желтая карточкаClayton Rhys Lewis1
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
18
Уэйн
Бен
17
Хемед
Томер
30
Скотт
Райан
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
- Защитник
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Benjamin Old
-
21 Joshua Laws
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
30 Скотт РайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Пэйн КоннорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вуйица ИванЗащитник
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Adisu Bayew
-
Главный тренер: Mark Rudan
Ход матча
31'
38'
57'
2:0
63'
3:0
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хемед Томер
|8 (3)
|0.35
|2.
|Давила Улисес
|7 (2)
|0.3
|3.
|Уэйн Бен
|6
|0.26
|4.
|Болл Дэвид
|4
|0.17
|5.
|Сотирио Джошуа
|3
|0.13
|6.
|Пископо Рено
|2
|0.09
|7.
|Фентон Луис
|2
|0.09
|8.
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0.09
|9.
|Муратович Мирза
|2
|0.09
|10.
|Девлин Кэмерон
|1
|0.04
|11.
|_Sotirio J.
|1
|0.04
|12.
|Руфер Алекс
|0
|0
|13.
|МакГэрри Джеймс
|0
|0
|14.
|Саттон Сэм
|0
|0
|15.
|Тэйлор Стивен
|0
|0
|16.
|Пейн Тим
|0
|0
|17.
|_Rufer A.
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Бесарт
|7 (1)
|0.3
|2.
|Пирьес Дилан
|6
|0.26
|3.
|Уэлс Лаклан
|4
|0.17
|4.
|Санчес Виктор
|3
|0.13
|5.
|Гуаррочена Икер
|2
|0.09
|6.
|Пэйн Коннор
|1
|0.04
|7.
|Имаи Томоки
|1
|0.04
|8.
|Луштица Стивен
|1
|0.04
|9.
|Вуйица Иван
|1
|0.04
|10.
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|11.
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|12.
|Хэмилл Брендан
|0
|0
|13.
|Калвер Аарон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Девлин Кэмерон
|6
|0
|2.
|Болл Дэвид
|4
|1
|3.
|Фентон Луис
|5
|0
|4.
|Clayton Rhys Lewis1
|5
|0
|5.
|Руфер Алекс
|3
|1
|6.
|МакГэрри Джеймс
|4
|0
|7.
|Хемед Томер
|3
|0
|8.
|Давила Улисес
|3
|0
|9.
|Пейн Тим
|3
|0
|10.
|Joshua Laws
|3
|0
|11.
|Тэйлор Стивен
|1
|0
|12.
|Де Вере Люк
|1
|0
|13.
|Сэил Оливер
|1
|0
|14.
|Сотирио Джошуа
|1
|0
|15.
|Пископо Рено
|1
|0
|16.
|Уэйн Бен
|1
|0
|17.
|Муратович Мирза
|1
|0
|18.
|_Davila U.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Хэмилл Брендан
|4
|1
|4.
|Дюрэнт Эндрю
|3
|1
|5.
|Луштица Стивен
|4
|0
|6.
|Бериша Бесарт
|3
|0
|7.
|Имаи Томоки
|3
|0
|8.
|Дьюзел Люк
|3
|0
|9.
|Диаманти Алессандро
|2
|0
|10.
|Калвер Аарон
|2
|0
|11.
|Гуаррочена Икер
|2
|0
|12.
|Вуйица Иван
|2
|0
|13.
|Пирьес Дилан
|2
|0
|14.
|Скотт Райан
|2
|0
|15.
|Пэйн Коннор
|1
|0
|16.
|Берджесс Макс
|1
|0
|17.
|Уэлс Лаклан
|1
|0
|18.
|Скотадис Джерри
|1
|0
|19.
|Ayom Majok
|1
|0
|20.
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веллингтон Феникс
|13.16% (5)
|5.26% (2)
|26.32% (10)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|Вестерн Юнайтед
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =6 -7Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9Вестерн Юнайтед 0:1 Сидней Перт Глори 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|14
|3
|5
|54 - 26
|45
|2.
|Сидней
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|10
|6
|6
|31 - 27
|36
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 35
|35
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|22
|8
|7
|7
|40 - 38
|31
|8.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|9.
|Перт Глори
|22
|9
|4
|9
|39 - 38
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|23
|4
|3
|16
|24 - 57
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|9
|1
|1
|34 - 13
|28
|2.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Перт Глори
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|Сидней
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|14 - 10
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|3
|5
|3
|17 - 22
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|20 - 28
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|9
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0