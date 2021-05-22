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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Веллингтон Феникс
3:0
Конец матча

Стадион:
Вестерн Юнайтед
0'
31' Желтая карточка
Девлин Кэмерон
1:0
38' Гол
Clayton Rhys Lewis1
2:0
57' Гол
Пископо Рено
3:0
63' Гол
Хемед Томер
90' Желтая карточка
Уэйн Бен
90' Желтая карточка
Clayton Rhys Lewis1
90'+5
20
Сэил
Оливер
16
Фентон
Луис
27
Тэйлор
Стивен
6
Пейн
Тим
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
8
Девлин
Кэмерон
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Пископо
Рено
18
Уэйн
Бен
17
Хемед
Томер
30
Скотт
Райан
5
Пирьес
Дилан
6
Имаи
Томоки
4
Дюрэнт
Эндрю
3
Хэмилл
Брендан
11
Пэйн
Коннор
23
Диаманти
Алессандро
22
Ускок
Томислав
21
Паскуали
Себастьян
7
Бериша
Бесарт
8
Уэлс
Лаклан
Веллингтон Феникс
Вестерн Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хемед Томер 8 (3) 0.35
2. Давила Улисес 7 (2) 0.3
3. Уэйн Бен 6 0.26
4. Болл Дэвид 4 0.17
5. Сотирио Джошуа 3 0.13
6. Пископо Рено 2 0.09
7. Фентон Луис 2 0.09
8. Clayton Rhys Lewis1 2 0.09
9. Муратович Мирза 2 0.09
10. Девлин Кэмерон 1 0.04
11. _Sotirio J. 1 0.04
12. Руфер Алекс 0 0
13. МакГэрри Джеймс 0 0
14. Саттон Сэм 0 0
15. Тэйлор Стивен 0 0
16. Пейн Тим 0 0
17. _Rufer A. 0 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Бесарт 7 (1) 0.3
2. Пирьес Дилан 6 0.26
3. Уэлс Лаклан 4 0.17
4. Санчес Виктор 3 0.13
5. Гуаррочена Икер 2 0.09
6. Пэйн Коннор 1 0.04
7. Имаи Томоки 1 0.04
8. Луштица Стивен 1 0.04
9. Вуйица Иван 1 0.04
10. Ускок Томислав 1 0.04
11. Диаманти Алессандро 0 0
12. Хэмилл Брендан 0 0
13. Калвер Аарон 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
# Игрок      
1. Девлин Кэмерон 6 0
2. Болл Дэвид 4 1
3. Фентон Луис 5 0
4. Clayton Rhys Lewis1 5 0
5. Руфер Алекс 3 1
6. МакГэрри Джеймс 4 0
7. Хемед Томер 3 0
8. Давила Улисес 3 0
9. Пейн Тим 3 0
10. Joshua Laws 3 0
11. Тэйлор Стивен 1 0
12. Де Вере Люк 1 0
13. Сэил Оливер 1 0
14. Сотирио Джошуа 1 0
15. Пископо Рено 1 0
16. Уэйн Бен 1 0
17. Муратович Мирза 1 0
18. _Davila U. 1 0
Вестерн Юнайтед
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Ускок Томислав 8 1
3. Хэмилл Брендан 4 1
4. Дюрэнт Эндрю 3 1
5. Луштица Стивен 4 0
6. Бериша Бесарт 3 0
7. Имаи Томоки 3 0
8. Дьюзел Люк 3 0
9. Диаманти Алессандро 2 0
10. Калвер Аарон 2 0
11. Гуаррочена Икер 2 0
12. Вуйица Иван 2 0
13. Пирьес Дилан 2 0
14. Скотт Райан 2 0
15. Пэйн Коннор 1 0
16. Берджесс Макс 1 0
17. Уэлс Лаклан 1 0
18. Скотадис Джерри 1 0
19. Ayom Majok 1 0
20. Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веллингтон Феникс 13.16% (5) 5.26% (2) 26.32% (10) 18.42% (7) 15.79% (6) 21.05% (8)
 Вестерн Юнайтед 18.52% (5) 11.11% (3) 14.81% (4) 22.22% (6) 25.93% (7) 7.41% (2)

Предыдущие игры

Веллингтон Феникс Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 0:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:1 Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Веллингтон Феникс 4:1 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Ньюкасл Джетс 0:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Вестерн Юнайтед 0:1 Сидней Перт Глори 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 2:1 Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед 0:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 3:4 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:4 Перт Глори

Последние игры между собой

Веллингтон Феникс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Вестерн Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Вестерн Юнайтед 1:1 Веллингтон Феникс A-Лига Веллингтон Феникс 3:2 Вестерн Юнайтед A-Лига Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Юнайтед A-Лига Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс A-Лига
Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 14 3 5 54 - 26 45
2. Сидней 23 10 8 5 32 - 22 38
3. Сентрал Кост Маринерз 22 10 6 6 31 - 27 36
4. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
5. Аделаида Юнайтед 23 10 5 8 35 - 35 35
6. Брисбен Роар 22 9 7 6 31 - 23 34
7. Вестерн Сидней Уондерерс 22 8 7 7 40 - 38 31
8. Веллингтон Феникс 23 8 7 8 37 - 31 31
9. Перт Глори 22 9 4 9 39 - 38 31
10. Вестерн Юнайтед 23 8 4 11 28 - 37 28
11. Мельбурн Виктори 23 4 3 16 24 - 57 15
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 9 1 1 34 - 13 28
2. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
3. Перт Глори 12 7 2 3 26 - 17 23
4. Сидней 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
8. Веллингтон Феникс 12 5 2 5 22 - 17 17
9. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
10. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
2. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
3. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 14 - 10 18
4. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 3 5 3 17 - 22 14
7. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Аделаида Юнайтед 12 3 2 7 20 - 28 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 12 2 1 9 12 - 28 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 9 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сентрал Кост Маринерз Ruon Tongyik 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Clayton Lewis бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Девлин Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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