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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Сидней
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0' 29'
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуэн
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Кинг
Джоэл
11
Барбарусес
Костас
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Нинкович
Милош
99
Ле
Фондре
Адам
9
Бобо
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
4
Макгоуэн
Дилан
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
18
Дорранс
Грэм
8
Угаркович
Стивен
39
Thomas
Aquilina
7
Камау
Брюс
14
Троизи
Джеймс
12
Дюк
Митчелл
Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бобо 9 (1) 0.38
2. Барбарусес Костас 7 (1) 0.29
3. Нинкович Милош 4 0.17
4. Patrick Wood 3 0.13
5. Уилкинсон Алекс 2 0.08
6. Баумйоханн Александер 1 (1) 0.04
7. Брэттан Люк 1 0.04
8. Ньювенхоф Калем 1 0.04
9. Бухагьяр Трент 1 0.04
10. Rhyan Grant1 1 0.04
11. Ле Фондре Адам 1 (1) 0.04
12. Касерес Энтони 0 0
13. Кинг Джоэл 0 0
14. Макгоуэн Райан 0 0
15. Свибел Джорди 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камау Брюс 8 0.35
2. Дюк Митчелл 6 0.26
3. Троизи Джеймс 4 0.17
4. Йебоа Кваме 4 0.17
5. Ибини-Исэи Берни 3 0.13
6. Дорранс Грэм 3 (2) 0.13
7. Кокс Саймон 2 0.09
8. Матч Джордон 2 0.09
9. Гордон Зигги 2 0.09
10. Мюллер Николай 2 0.09
11. Вилмеринг Дэниэл 1 0.04
12. Расселл Тэйт 1 0.04
13. Макдональд Скотт 1 0.04
14. Keanu Baccus 0 0
15. Циглер Патрик 0 0
16. Угаркович Стивен 0 0
17. Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Ретре Пауло 5 1
2. Rhyan Grant1 5 1
3. Брэттан Люк 6 0
4. Макгоуэн Райан 5 0
5. Барбарусес Костас 4 0
6. Баумйоханн Александер 2 0
7. Уилкинсон Алекс 2 0
8. Касерес Энтони 2 0
9. Ньювенхоф Калем 2 0
10. Нинкович Милош 1 0
11. Уорленд Бен 1 0
12. Бухагьяр Трент 1 0
13. Иванович Люк 1 0
14. Ван Дер Сааг Гарри 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 9 0
2. Mark Natta 2 1
3. Троизи Джеймс 3 0
4. Матч Джордон 3 0
5. Макгоуэн Дилан 3 0
6. Гордон Зигги 3 0
7. Keanu Baccus 3 0
8. Кокс Саймон 2 0
9. Ибини-Исэи Берни 2 0
10. Камау Брюс 2 0
11. Мурдукутас Тасс 2 0
12. Расселл Тэйт 2 0
13. Дюк Митчелл 1 0
14. Мюллер Николай 1 0
15. Циглер Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 6.45% (2) 9.68% (3) 9.68% (3) 22.58% (7) 22.58% (7) 29.03% (9)
 Вестерн Сидней Уондерерс 7.69% (3) 12.82% (5) 10.26% (4) 20.51% (8) 23.08% (9) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Сидней 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:1 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней
Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Сидней 1:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Перт Глори 1:1 Сидней Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Перт Глори 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Сидней: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 15 3 5 55 - 26 48
2. Сидней 0:0 24 10 9 5 32 - 22 39
3. Сентрал Кост Маринерз 23 10 6 7 31 - 28 36
4. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
5. Аделаида Юнайтед 23 10 5 8 35 - 35 35
6. Брисбен Роар 22 9 7 6 31 - 23 34
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 23 8 8 7 40 - 38 32
8. Веллингтон Феникс 23 8 7 8 37 - 31 31
9. Перт Глори 22 9 4 9 39 - 38 31
10. Вестерн Юнайтед 23 8 4 11 28 - 37 28
11. Мельбурн Виктори 23 4 3 16 24 - 57 15
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 10 1 1 35 - 13 31
2. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
3. Сидней 0:0 13 6 5 2 14 - 9 23
4. Перт Глори 12 7 2 3 26 - 17 23
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 11 5 2 4 23 - 16 17
8. Веллингтон Феникс 12 5 2 5 22 - 17 17
9. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
10. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
2. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
3. Сентрал Кост Маринерз 12 5 3 4 14 - 11 18
4. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Сидней 0:0 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 12 3 6 3 17 - 22 15
7. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Аделаида Юнайтед 12 3 2 7 20 - 28 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 12 2 1 9 12 - 28 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 9 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сентрал Кост Маринерз Ruon Tongyik 7 0
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сидней
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
1.79
4.15
4.82
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