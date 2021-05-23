Австралия: A-Лига 2020-2021
Сидней
0:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Leichhardt Oval (Sydney)
Вестерн Сидней Уондерерс
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
9
Бобо
33
Mark
Natta
13
Расселл
Тэйт
18
Дорранс
Грэм
12
Дюк
Митчелл
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 БобоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Иванович ЛюкНападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
-
50 Калац ОливерВратарь
- Защитник
-
19 Матч ДжордонПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бобо
|9 (1)
|0.38
|2.
|Барбарусес Костас
|7 (1)
|0.29
|3.
|Нинкович Милош
|4
|0.17
|4.
|Patrick Wood
|3
|0.13
|5.
|Уилкинсон Алекс
|2
|0.08
|6.
|Баумйоханн Александер
|1 (1)
|0.04
|7.
|Брэттан Люк
|1
|0.04
|8.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.04
|9.
|Бухагьяр Трент
|1
|0.04
|10.
|Rhyan Grant1
|1
|0.04
|11.
|Ле Фондре Адам
|1 (1)
|0.04
|12.
|Касерес Энтони
|0
|0
|13.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|14.
|Макгоуэн Райан
|0
|0
|15.
|Свибел Джорди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Камау Брюс
|8
|0.35
|2.
|Дюк Митчелл
|6
|0.26
|3.
|Троизи Джеймс
|4
|0.17
|4.
|Йебоа Кваме
|4
|0.17
|5.
|Ибини-Исэи Берни
|3
|0.13
|6.
|Дорранс Грэм
|3 (2)
|0.13
|7.
|Кокс Саймон
|2
|0.09
|8.
|Матч Джордон
|2
|0.09
|9.
|Гордон Зигги
|2
|0.09
|10.
|Мюллер Николай
|2
|0.09
|11.
|Вилмеринг Дэниэл
|1
|0.04
|12.
|Расселл Тэйт
|1
|0.04
|13.
|Макдональд Скотт
|1
|0.04
|14.
|Keanu Baccus
|0
|0
|15.
|Циглер Патрик
|0
|0
|16.
|Угаркович Стивен
|0
|0
|17.
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ретре Пауло
|5
|1
|2.
|Rhyan Grant1
|5
|1
|3.
|Брэттан Люк
|6
|0
|4.
|Макгоуэн Райан
|5
|0
|5.
|Барбарусес Костас
|4
|0
|6.
|Баумйоханн Александер
|2
|0
|7.
|Уилкинсон Алекс
|2
|0
|8.
|Касерес Энтони
|2
|0
|9.
|Ньювенхоф Калем
|2
|0
|10.
|Нинкович Милош
|1
|0
|11.
|Уорленд Бен
|1
|0
|12.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|13.
|Иванович Люк
|1
|0
|14.
|Ван Дер Сааг Гарри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|9
|0
|2.
|Mark Natta
|2
|1
|3.
|Троизи Джеймс
|3
|0
|4.
|Матч Джордон
|3
|0
|5.
|Макгоуэн Дилан
|3
|0
|6.
|Гордон Зигги
|3
|0
|7.
|Keanu Baccus
|3
|0
|8.
|Кокс Саймон
|2
|0
|9.
|Ибини-Исэи Берни
|2
|0
|10.
|Камау Брюс
|2
|0
|11.
|Мурдукутас Тасс
|2
|0
|12.
|Расселл Тэйт
|2
|0
|13.
|Дюк Митчелл
|1
|0
|14.
|Мюллер Николай
|1
|0
|15.
|Циглер Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|6.45% (2)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|22.58% (7)
|29.03% (9)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|23.08% (9)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +9 =7 -4Сидней 2:0 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:1 Сидней Ньюкасл Джетс 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней
Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Сидней 2:2 Аделаида Юнайтед Сидней 1:1 Мельбурн Сити Сидней 1:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 1:0 Сидней Перт Глори 1:1 Сидней Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс Сидней 2:0 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Сидней 0:1 Макартур Мельбурн Сити 3:2 Сидней Сидней 0:0 Брисбен Роар Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Макартур 0:3 Сидней
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +7 =7 -6Перт Глори 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней Мельбурн Виктори 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 2:3 Аделаида Юнайтед Веллингтон Феникс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Мельбурн Виктори Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Сидней: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Сидней Кубок ФФА Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней A-Лига Сидней 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней A-Лига Сидней 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Сидней A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|15
|3
|5
|55 - 26
|48
|2.
|Сидней
|0:0
|24
|10
|9
|5
|32 - 22
|39
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 35
|35
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|23
|8
|8
|7
|40 - 38
|32
|8.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|9.
|Перт Глори
|22
|9
|4
|9
|39 - 38
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|23
|4
|3
|16
|24 - 57
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Сидней
|0:0
|13
|6
|5
|2
|14 - 9
|23
|4.
|Перт Глори
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|0:0
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|0:0
|12
|3
|6
|3
|17 - 22
|15
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|20 - 28
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|9
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0