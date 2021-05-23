Австралия: A-Лига 2020-2021
Перт Глори
1:1
Второй тайм: 72'
Стадион: HBF Park
Макартур
3' Желтая карточкаCharles William M'Mombwa
1:0
13' ПенальтиКастро Диего
1:1
30' ГолДербишир Мэтт
34' Желтая карточкаПуйо Лоик
65' Желтая карточкаLiam Rose
71' Желтая карточкаМалик Осама
33
Редди
Лиэм
17
Кастро
Диего
10
Кио
Эндрю
22
Liam
Rose
10
Пуйо
Лоик
14
Наджар
Муди
- Основной состав
-
33 Редди ЛиэмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кастро ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кио ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ингем ДэйнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Luke Bodnar
-
Главный тренер: Richard Garcia
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Liam RoseЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Скотт УолтерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сименти Кайл
-
19 Michael Ruhs
-
Главный тренер: Миличич Анте
Ход матча
13'
1:0
30'
1:1
34'
65'
71'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форнароли Бруно
|11
|0.48
|2.
|Д'Агостино Николас
|5
|0.22
|3.
|Кио Эндрю
|4 (1)
|0.17
|4.
|Оикономидис Кристофер
|4
|0.17
|5.
|Чианесе Джоэль
|4
|0.17
|6.
|Армиенто Карло
|3
|0.13
|7.
|Кастро Диего
|3 (1)
|0.13
|8.
|Килкенни Нил
|1 (1)
|0.04
|9.
|Лахман Даррил
|1
|0.04
|10.
|Ингем Дэйн
|1
|0.04
|11.
|Daniel Stynes
|1
|0.04
|12.
|Ciaran Bramwell
|1
|0.04
|13.
|Косуке Ота
|0
|0
|14.
|Малик Осама
|0
|0
|15.
|Роулинс Джошуа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дербишир Мэтт
|14 (1)
|0.61
|2.
|Сусаета Маркель
|3
|0.13
|3.
|Пуйо Лоик
|2
|0.09
|4.
|Мередит Джеймс
|2
|0.09
|5.
|Генро Денис
|2
|0.09
|6.
|Беньят Эчебария
|1
|0.04
|7.
|Michael Ruhs
|1
|0.04
|8.
|Lachlan Rose
|1
|0.04
|9.
|Миллиган Марк
|1
|0.04
|10.
|Сусняр Александар
|1
|0.04
|11.
|Aleksandar Jovanovic I
|1
|0.04
|12.
|Charles William M'Mombwa
|1
|0.04
|13.
|Оар Томас
|0
|0
|14.
|Франьич Иван
|0
|0
|15.
|Jake Hollman
|0
|0
|16.
|Макгинг Джейк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аспропотамитис Джонатан
|5
|1
|2.
|Форнароли Бруно
|4
|0
|3.
|Callum Timmins
|4
|0
|4.
|Nick Sullivan
|4
|0
|5.
|Кио Эндрю
|3
|0
|6.
|Килкенни Нил
|3
|0
|7.
|Ингем Дэйн
|3
|0
|8.
|Армиенто Карло
|3
|0
|9.
|Кастро Диего
|2
|0
|10.
|Косуке Ота
|2
|0
|11.
|Редди Лиэм
|2
|0
|12.
|Daniel Stynes
|2
|0
|13.
|Малик Осама
|1
|0
|14.
|Лахман Даррил
|1
|0
|15.
|Велафи Тандо
|1
|0
|16.
|Чианесе Джоэль
|1
|0
|17.
|Герия Джейсон
|1
|0
|18.
|Оикономидис Кристофер
|1
|0
|19.
|Riley Warland
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дербишир Мэтт
|6
|0
|2.
|Миллиган Марк
|4
|1
|3.
|Сусняр Александар
|5
|0
|4.
|Генро Денис
|5
|0
|5.
|Antony Golec
|3
|0
|6.
|Франьич Иван
|3
|0
|7.
|Jake Hollman
|3
|0
|8.
|Беньят Эчебария
|2
|0
|9.
|Aleksandar Jovanovic I
|2
|0
|10.
|Michael Ruhs
|2
|0
|11.
|Мартис Антонис
|2
|0
|12.
|Федеричи Адам
|1
|0
|13.
|Сусаета Маркель
|1
|0
|14.
|Пуйо Лоик
|1
|0
|15.
|Liam Rose
|1
|0
|16.
|Milislav Popovic
|1
|0
|17.
|Charles William M'Mombwa
|1
|0
|18.
|Lachlan Rose
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Перт Глори
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|23.68% (9)
|21.05% (8)
|Макартур
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|31.03% (9)
|3.45% (1)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =4 -8Перт Глори 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 3:0 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Перт Глори 0:0 Макартур Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 1:0 Перт Глори Макартур 2:0 Перт Глори Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори
Макартур Последние 20 матчей: +9 =5 -6Макартур 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Макартур Перт Глори 0:0 Макартур Макартур 1:1 Мельбурн Сити
Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Макартур 1:2 Брисбен Роар Макартур 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Мельбурн Сити 3:0 Макартур Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Сидней 0:1 Макартур Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Макартур Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс
Последние игры между собой
Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Макартур: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|15
|3
|5
|55 - 26
|48
|2.
|Сидней
|24
|11
|8
|5
|33 - 22
|41
|3.
|Аделаида Юнайтед
|24
|11
|5
|8
|36 - 35
|38
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|5.
|Макартур
|1:1
|23
|10
|6
|7
|30 - 30
|36
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Перт Глори
|1:1
|23
|9
|5
|9
|40 - 39
|32
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|8
|7
|8
|40 - 39
|31
|9.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|24
|4
|3
|17
|24 - 58
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Сидней
|13
|7
|4
|2
|15 - 9
|25
|3.
|Перт Глори
|1:1
|13
|7
|3
|3
|27 - 18
|24
|4.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|1:1
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|12
|3
|1
|8
|16 - 29
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Макартур
|1:1
|12
|6
|2
|4
|12 - 15
|20
|2.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|7.
|Аделаида Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|21 - 28
|14
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|12
|3
|5
|4
|17 - 23
|14
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|1:1
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|14
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|10
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сидней
|Брэттан Люк
|7
|0