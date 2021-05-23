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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Перт Глори
1:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Макартур
0'
3' Желтая карточка
Charles William M'Mombwa
1:0
13' Пенальти
Кастро Диего
1:1
30' Гол
Дербишир Мэтт
34' Желтая карточка
Пуйо Лоик
65' Желтая карточка
Liam Rose
71' Желтая карточка
Малик Осама
72'
33
Редди
Лиэм
2
Герия
Джейсон
5
Аспропотамитис
Джонатан
29
Лахман
Даррил
7
Оикономидис
Кристофер
6
Малик
Осама
19
Callum
Timmins
8
Косуке
Ота
17
Кастро
Диего
9
Форнароли
Бруно
10
Кио
Эндрю
1
Федеричи
Адам
22
Liam
Rose
5
Миллиган
Марк
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
10
Пуйо
Лоик
8
Генро
Денис
33
Сусаета
Маркель
24
Charles
William
M'Mombwa
14
Наджар
Муди
27
Дербишир
Мэтт
Перт Глори
Макартур

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форнароли Бруно 11 0.48
2. Д'Агостино Николас 5 0.22
3. Кио Эндрю 4 (1) 0.17
4. Оикономидис Кристофер 4 0.17
5. Чианесе Джоэль 4 0.17
6. Армиенто Карло 3 0.13
7. Кастро Диего 3 (1) 0.13
8. Килкенни Нил 1 (1) 0.04
9. Лахман Даррил 1 0.04
10. Ингем Дэйн 1 0.04
11. Daniel Stynes 1 0.04
12. Ciaran Bramwell 1 0.04
13. Косуке Ота 0 0
14. Малик Осама 0 0
15. Роулинс Джошуа 0 0
Макартур
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дербишир Мэтт 14 (1) 0.61
2. Сусаета Маркель 3 0.13
3. Пуйо Лоик 2 0.09
4. Мередит Джеймс 2 0.09
5. Генро Денис 2 0.09
6. Беньят Эчебария 1 0.04
7. Michael Ruhs 1 0.04
8. Lachlan Rose 1 0.04
9. Миллиган Марк 1 0.04
10. Сусняр Александар 1 0.04
11. Aleksandar Jovanovic I 1 0.04
12. Charles William M'Mombwa 1 0.04
13. Оар Томас 0 0
14. Франьич Иван 0 0
15. Jake Hollman 0 0
16. Макгинг Джейк 0 0

Карточки

Перт Глори
# Игрок      
1. Аспропотамитис Джонатан 5 1
2. Форнароли Бруно 4 0
3. Callum Timmins 4 0
4. Nick Sullivan 4 0
5. Кио Эндрю 3 0
6. Килкенни Нил 3 0
7. Ингем Дэйн 3 0
8. Армиенто Карло 3 0
9. Кастро Диего 2 0
10. Косуке Ота 2 0
11. Редди Лиэм 2 0
12. Daniel Stynes 2 0
13. Малик Осама 1 0
14. Лахман Даррил 1 0
15. Велафи Тандо 1 0
16. Чианесе Джоэль 1 0
17. Герия Джейсон 1 0
18. Оикономидис Кристофер 1 0
19. Riley Warland 1 0
Макартур
# Игрок      
1. Дербишир Мэтт 6 0
2. Миллиган Марк 4 1
3. Сусняр Александар 5 0
4. Генро Денис 5 0
5. Antony Golec 3 0
6. Франьич Иван 3 0
7. Jake Hollman 3 0
8. Беньят Эчебария 2 0
9. Aleksandar Jovanovic I 2 0
10. Michael Ruhs 2 0
11. Мартис Антонис 2 0
12. Федеричи Адам 1 0
13. Сусаета Маркель 1 0
14. Пуйо Лоик 1 0
15. Liam Rose 1 0
16. Milislav Popovic 1 0
17. Charles William M'Mombwa 1 0
18. Lachlan Rose 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Перт Глори 10.53% (4) 10.53% (4) 15.79% (6) 18.42% (7) 23.68% (9) 21.05% (8)
Макартур 10.34% (3) 6.9% (2) 31.03% (9) 3.45% (1) 20.69% (6) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Перт Глори Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Перт Глори 2:1 Аделаида Юнайтед Перт Глори 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 3:0 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:1 Мельбурн Виктори
Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити Перт Глори 0:0 Макартур Перт Глори 1:3 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 1:0 Перт Глори Макартур 2:0 Перт Глори Перт Глори 2:1 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:1 Сидней Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Веллингтон Феникс 3:0 Перт Глори Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Перт Глори 3:1 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 1:2 Перт Глори Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Виктори 2:1 Перт Глори
Макартур Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Макартур 3:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори 1:2 Макартур Перт Глори 0:0 Макартур Макартур 1:1 Мельбурн Сити
Макартур 2:2 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 3:1 Макартур Макартур 1:2 Брисбен Роар Макартур 2:0 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Макартур Макартур 2:1 Вестерн Юнайтед Мельбурн Сити 3:0 Макартур Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Сидней 0:1 Макартур Вестерн Юнайтед 4:1 Макартур Макартур 4:0 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 0:2 Макартур Макартур 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Макартур Макартур 1:1 Веллингтон Феникс

Последние игры между собой

Перт Глори: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Макартур: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Перт Глори 0:0 Макартур A-Лига Макартур 2:0 Перт Глори A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 15 3 5 55 - 26 48
2. Сидней 24 11 8 5 33 - 22 41
3. Аделаида Юнайтед 24 11 5 8 36 - 35 38
4. Сентрал Кост Маринерз 23 10 6 7 31 - 28 36
5. Макартур 1:1 23 10 6 7 30 - 30 36
6. Брисбен Роар 22 9 7 6 31 - 23 34
7. Перт Глори 1:1 23 9 5 9 40 - 39 32
8. Вестерн Сидней Уондерерс 23 8 7 8 40 - 39 31
9. Веллингтон Феникс 23 8 7 8 37 - 31 31
10. Вестерн Юнайтед 23 8 4 11 28 - 37 28
11. Мельбурн Виктори 24 4 3 17 24 - 58 15
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 10 1 1 35 - 13 31
2. Сидней 13 7 4 2 15 - 9 25
3. Перт Глори 1:1 13 7 3 3 27 - 18 24
4. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
8. Веллингтон Феникс 12 5 2 5 22 - 17 17
9. Макартур 1:1 11 4 4 3 18 - 15 16
10. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Мельбурн Виктори 12 3 1 8 16 - 29 10
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Макартур 1:1 12 6 2 4 12 - 15 20
2. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
3. Сентрал Кост Маринерз 12 5 3 4 14 - 11 18
4. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
7. Аделаида Юнайтед 13 4 2 7 21 - 28 14
8. Вестерн Сидней Уондерерс 12 3 5 4 17 - 23 14
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 1:1 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 12 2 1 9 12 - 28 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 14 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 10 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сидней Брэттан Люк 7 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Перт Глори
Ничья
Макартур
2.57
2.45
4.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Перт Глори 1:1 Макартур онлайн

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