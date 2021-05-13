Франция: Кубок 2020-2021
Румилли-Албанай
Позже
Монако
31
Jocelyn
Gay
20
Пегё
Алексис
21
Joris
Cottin
11
Armel
Liongo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Jocelyn GayПолузащитник
-
20 Пегё АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Joris CottinПолузащитник
-
11 Armel LiongoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
35 Yassir Saidi
-
19 Louis Gobbo
-
27 Loan Bouchet
-
23 Ferhat Yuce
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fatsah Amghar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
26 Агилар РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кайо ЭнрикеПолузащитник
-
Главный тренер: Ковач Нико
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Armel Liongo
|2
|0.29
|2.
|Jocelyn Gay
|1
|0.14
|3.
|Arthur Bozon
|1
|0.14
|4.
|Матье Гилляр
|1
|0.14
|5.
|Пегё Алексис
|1 (1)
|0.14
|6.
|Ashley Moke Njedi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|2
|0.5
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|1 (1)
|0.25
|3.
|Йоветич Стеван
|1
|0.25
|4.
|Агилар Рубен
|1
|0.25
|5.
|Фабрегас Сеск
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Стефано Винсан
|0
|1
|2.
|Dan Delaunay
|1
|0
|3.
|Armel Liongo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|2.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Румилли-Албанай
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|50% (3)
|Монако
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Румилли-Албанай Последние 17 матчей: +9 =4 -4Румилли-Албанай 2:0 Тулуза Румилли-Албанай 4:0 Ле Пюи Румилли-Албанай 1:1 Анси Марсель-2 0:0 Румилли-Албанай
Румилли-Албанай 0:0 При-ле-Мезьер Румилли-Албанай 5:1 Сен-Прист Лимоне 0:0 Румилли-Албанай Manival 0:3 Румилли-Албанай Юра Сюд 1:1 Румилли-Албанай Мариньян Жиньяк 3:2 Румилли-Албанай Румилли-Албанай 2:4 Сен-Прист Румилли-Албанай 1:0 Этуаль Сент-Рафаэль Лион-2 1:1 Румилли-Албанай Румилли-Албанай 2:1 Иэр Румилли-Албанай 1:1 Monts d'Or Azergues Мартиг 3:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай
Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|1
|0
|2.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|4
|0
|0
|3.
|Монпелье
|Делор Анди
|4
|1
|0
|4.
|Олимпик Сомюр
|Wail Bouhoutt
|4
|2
|0
|5.
|Лион
|Шерки Райан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Диоманде Синали
|1
|1
|2.
|ПСЖ
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Лион
|Пакета Лукас
|2
|0
|4.
|Монпелье
|Илтон Виторино
|0
|1
|5.
|Румилли-Албанай
|Ди Стефано Винсан
|0
|1
Прогнозы на матч Румилли-Албанай - Монако
Исход игры
Румилли-Албанай
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Монако
97.9% (138)
Тотал 2.5
Больше
48.55% (67)
Меньше
51.45% (71)
Обе команды забьют
Да
22.46% (31)
Нет
77.54% (107)
Популярный счёт
0:2 Монако
46.1% (65)
0:3 Монако
20.6% (29)
1:2 Монако
12.1% (17)
1:3 Монако
7.8% (11)
0:4 Монако
3.5% (5)
0:1 Монако
3.5% (5)
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