Франция: Кубок 2020-2021
Румилли-Албанай
Позже
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Armel Liongo
|2
|0.29
|2.
|Jocelyn Gay
|1
|0.14
|3.
|Arthur Bozon
|1
|0.14
|4.
|Матье Гилляр
|1
|0.14
|5.
|Пегё Алексис
|1 (1)
|0.14
|6.
|Ashley Moke Njedi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолланд Кевин
|2
|0.5
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|1 (1)
|0.25
|3.
|Йоветич Стеван
|1
|0.25
|4.
|Агилар Рубен
|1
|0.25
|5.
|Фабрегас Сеск
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Стефано Винсан
|0
|1
|2.
|Dan Delaunay
|1
|0
|3.
|Armel Liongo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|2.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Румилли-Албанай
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|50% (3)
|Монако
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Румилли-Албанай Последние 17 матчей: +9 =4 -4Румилли-Албанай 2:0 Тулуза Румилли-Албанай 4:0 Ле Пюи Румилли-Албанай 1:1 Анси Марсель-2 0:0 Румилли-Албанай
Румилли-Албанай 0:0 При-ле-Мезьер Румилли-Албанай 5:1 Сен-Прист Лимоне 0:0 Румилли-Албанай Manival 0:3 Румилли-Албанай Юра Сюд 1:1 Румилли-Албанай Мариньян Жиньяк 3:2 Румилли-Албанай Румилли-Албанай 2:4 Сен-Прист Румилли-Албанай 1:0 Этуаль Сент-Рафаэль Лион-2 1:1 Румилли-Албанай Румилли-Албанай 2:1 Иэр Румилли-Албанай 1:1 Monts d'Or Azergues Мартиг 3:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай
Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСЖ
|Икарди Мауро
|4
|0
|0
|2.
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|4
|1
|0
|3.
|Олимпик Сомюр
|Wail Bouhoutt
|4
|2
|0
|4.
|Лион
|Шерки Райан
|3
|0
|1
|5.
|Анже
|Фюльжени Анжело
|3
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Лион
|Диоманде Синали
|1
|1
|2.
|ПСЖ
|Паредес Леандро
|2
|0
|3.
|Лион
|Пакета Лукас
|2
|0
|4.
|Монпелье
|Илтон Виторино
|0
|1
|5.
|Румилли-Албанай
|Ди Стефано Винсан
|0
|1
Прогнозы на матч Румилли-Албанай - Монако
Исход игры
Румилли-Албанай
0% (0)
Ничья
6% (3)
Монако
94% (47)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
26.53% (13)
Нет
73.47% (36)
Популярный счёт
0:2 Монако
36% (18)
0:3 Монако
24% (12)
1:2 Монако
18% (9)
0:1 Монако
8% (4)
1:3 Монако
4% (2)
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