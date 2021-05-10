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Франция: Кубок 2020-2021

2020-2021
Румилли-Албанай
 
Позже
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Румилли-Албанай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Armel Liongo 2 0.29
2. Jocelyn Gay 1 0.14
3. Arthur Bozon 1 0.14
4. Матье Гилляр 1 0.14
5. Пегё Алексис 1 (1) 0.14
6. Ashley Moke Njedi 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолланд Кевин 2 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 1 (1) 0.25
3. Йоветич Стеван 1 0.25
4. Агилар Рубен 1 0.25
5. Фабрегас Сеск 0 0

Карточки

Румилли-Албанай
# Игрок      
1. Ди Стефано Винсан 0 1
2. Dan Delaunay 1 0
3. Armel Liongo 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фолланд Кевин 1 0
2. Балло-Туре Фоде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Румилли-Албанай 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 0 50% (3)
 Монако 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Румилли-Албанай Последние 17 матчей: +9 =4 -4
Румилли-Албанай 2:0 Тулуза Румилли-Албанай 4:0 Ле Пюи Румилли-Албанай 1:1 Анси Марсель-2 0:0 Румилли-Албанай
Румилли-Албанай 0:0 При-ле-Мезьер Румилли-Албанай 5:1 Сен-Прист Лимоне 0:0 Румилли-Албанай Manival 0:3 Румилли-Албанай Юра Сюд 1:1 Румилли-Албанай Мариньян Жиньяк 3:2 Румилли-Албанай Румилли-Албанай 2:4 Сен-Прист Румилли-Албанай 1:0 Этуаль Сент-Рафаэль Лион-2 1:1 Румилли-Албанай Румилли-Албанай 2:1 Иэр Румилли-Албанай 1:1 Monts d'Or Azergues Мартиг 3:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай
Монако Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Реймс 0:1 Монако Монако 2:3 Лион Анже 0:1 Монако Лион 0:2 Монако
Бордо 0:3 Монако Монако 3:0 Дижон Монако 0:0 Метц Монако 4:0 Метц Сент-Этьен 0:4 Монако Монако 0:0 Лилль Ницца 0:2 Монако Страсбург 1:0 Монако Монако 2:0 Брест ПСЖ 0:2 Монако Монако 2:2 Лорьян Гренобль 0:1 Монако Ним 3:4 Монако Монако 2:1 Ницца Нант 1:2 Монако Монако 3:1 Марсель
1/8 финала
4 Румилли-Албанай
0 Ле Пюи
1 Олимпик Сомюр
2 Тулуза
6 Ред Стар (Франция)
7 Лион
5 Монако
4 Метц
1 Кане-Руссийон
0 Булонь
0 Вольтижёр
1 Монпелье
3 ПСЖ
0 Лилль
0 Седан
1 Анже
1/4 финала
2 Румилли-Албанай
0 Тулуза
0 Лион
2 Монако
1 Кане-Руссийон
2 Монпелье
5 ПСЖ
0 Анже
1/2 финала
0 Румилли-Албанай
0 Монако
0 Монпелье
0 ПСЖ
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСЖ Икарди Мауро 4 0 0
2. ПСЖ Мбаппе Килиан 4 1 0
3. Олимпик Сомюр Wail Bouhoutt 4 2 0
4. Лион Шерки Райан 3 0 1
5. Анже Фюльжени Анжело 3 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Лион Диоманде Синали 1 1
2. ПСЖ Паредес Леандро 2 0
3. Лион Пакета Лукас 2 0
4. Монпелье Илтон Виторино 0 1
5. Румилли-Албанай Ди Стефано Винсан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румилли-Албанай - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 мая 2021, осталось 2 дня 20 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Румилли-Албанай 0% (0)
    X 6% (3)
    Монако 94% (47)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Румилли-Албанай - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Румилли-Албанай - Монако

    Исход игры
    Румилли-Албанай
    0% (0)
    Ничья
    6% (3)
    Монако
    94% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.02% (25)
    Меньше
    48.98% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    26.53% (13)
    Нет
    73.47% (36)
    Популярный счёт
    0:2 Монако
    36% (18)
    0:3 Монако
    24% (12)
    1:2 Монако
    18% (9)
    0:1 Монако
    8% (4)
    1:3 Монако
    4% (2)
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