Специя
0:3
Второй тайм: 61'
Стадион: Альберто Пиччи
Наполи
6' Желтая карточкаХюсай Эльсейд
0:1
15' ГолЗелиньски Пётр
0:2
23' ГолОсимхен Виктор
34' Желтая карточкаРиччи Матео
0:3
44' ГолОсимхен Виктор
58' Желтая карточкаЭстевес Науэль
69
Виньяли
Лука
22
Шабо
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
23'
0:2
34'
44'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 4
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.26
|2.
|Верде Даниэле
|5
|0.14
|3.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.11
|4.
|Фариас Диего
|4
|0.11
|5.
|Пикколи Роберто
|4
|0.11
|6.
|Галабинов Андрей
|3
|0.09
|7.
|Маджоре Джулио
|3
|0.09
|8.
|Побега Томмазо
|3
|0.09
|9.
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|10.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|11.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.03
|13.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|15.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|16.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|17.
|Риччи Матео
|0
|0
|18.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|19.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|20.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|21.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|17 (7)
|0.49
|2.
|Осимхен Виктор
|10
|0.29
|3.
|Мертенс Дрис
|9
|0.26
|4.
|Политано Маттео
|9
|0.26
|5.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.26
|6.
|Зелиньски Пётр
|7
|0.2
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.11
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|9.
|Демме Диего
|2
|0.06
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|14.
|Оспина Давид
|0
|0
|15.
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|10
|1
|2.
|Терци Клаудио
|8
|1
|3.
|Бастони Симоне
|7
|0
|4.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|5.
|Эстевес Науэль
|6
|0
|6.
|Риччи Матео
|5
|0
|7.
|Нзола М'Бала
|5
|0
|8.
|Побега Томмазо
|5
|0
|9.
|Виньяли Лука
|3
|1
|10.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|11.
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|12.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|13.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|14.
|Фариас Диего
|3
|0
|15.
|Агудело Кевин
|3
|0
|16.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|17.
|Дейола Алессандро
|2
|0
|18.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|19.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|20.
|Агум Люсьен
|2
|0
|21.
|Зут Йерун
|1
|0
|22.
|Сала Джакопо
|1
|0
|23.
|Проведель Иван
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|5.
|Манолас Костас
|5
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|7.
|Руй Мариу
|4
|0
|8.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|9.
|Политано Маттео
|3
|0
|10.
|Осимхен Виктор
|3
|0
|11.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|12.
|Мертенс Дрис
|2
|0
|13.
|Оспина Давид
|2
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|15.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|16.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|17.
|Фабиан Руис
|1
|0
|18.
|Максимович Никола
|1
|0
|19.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|20.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|4.65% (2)
|18.6% (8)
|13.95% (6)
|9.3% (4)
|27.91% (12)
|25.58% (11)
|Наполи
|13.89% (10)
|11.11% (8)
|18.06% (13)
|12.5% (9)
|22.22% (16)
|22.22% (16)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя
Наполи Последние 20 матчей: +11 =4 -5Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан
Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Наполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|74 - 29
|82
|2.
|Наполи
|3:0 Заявка
|35
|22
|4
|9
|77 - 38
|70
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|60 - 49
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 47
|45
|10.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|35
|11
|9
|15
|40 - 46
|42
|11.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|12.
|Болонья
|0:1 Заявка
|35
|10
|9
|16
|47 - 57
|39
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|45 - 57
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|47 - 56
|34
|16.
|Специя
|0:3 Заявка
|35
|8
|10
|17
|43 - 66
|34
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|34
|3
|11
|20
|36 - 71
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|3:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|0:1 Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|18
|6
|3
|9
|14 - 17
|21
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|15.
|Специя
|0:3 Заявка
|17
|4
|6
|7
|21 - 29
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Наполи
|3:0 Заявка
|18
|11
|1
|6
|33 - 20
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|0:3 Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|0:1 Заявка
|18
|3
|4
|11
|15 - 30
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|19
|2
|7
|4.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
|5.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|19
|6
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|12
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|4.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
|5.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|7
|2
Прогнозы на матч Специя 0:3 Наполи
Исход игры
Специя
0% (0)
Ничья
3.6% (5)
Наполи
96.4% (132)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (85)
Меньше
37.5% (51)
Обе команды забьют
Да
63.24% (86)
Нет
36.76% (50)
Популярный счёт
1:2 Наполи
48.9% (67)
0:2 Наполи
25.5% (35)
0:1 Наполи
8.8% (12)
1:3 Наполи
8.8% (12)
1:1 Ничья
2.2% (3)
1:4 Наполи
1.5% (2)
0:3 Наполи
1.5% (2)
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