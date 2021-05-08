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  3. Италия
  4. Серия A
Специя
1:4
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
6' Желтая карточка
Хюсай Эльсейд
0:1
15' Гол
Зелиньски Пётр
0:2
23' Гол
Осимхен Виктор
34' Желтая карточка
Риччи Матео
0:3
44' Гол
Осимхен Виктор
58' Желтая карточка
Эстевес Науэль
62' Желтая карточка
Виньяли Лука
1:3
64' Гол
Пикколи Роберто
65' Желтая карточка
Осимхен Виктор
1:4
79' Гол
Лосано Ирвинг
90'+5
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
34
Исмайли
Ардиан
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
25
Маджоре
Джулио
31
Верде
Даниэле
80
Агудело
Кевин
11
Гьяси
Эммануэль
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
33
Ррахмани
Амир
23
Хюсай
Эльсейд
21
Политано
Маттео
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
24
Инсинье
Лоренцо
20
Зелиньски
Пётр
9
Осимхен
Виктор
Специя
4-3-3
Наполи
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.26
2. Верде Даниэле 5 0.14
3. Пикколи Роберто 5 0.14
4. Гьяси Эммануэль 4 0.11
5. Фариас Диего 4 0.11
6. Галабинов Андрей 3 0.09
7. Маджоре Джулио 3 0.09
8. Побега Томмазо 3 0.09
9. Эрлич Мартин 2 0.06
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Исмайли Ардиан 1 0.03
13. Шабо Юлиан 1 0.03
14. Агудело Кевин 1 0.03
15. Сапонара Риккардо 1 0.03
16. Эстевес Науэль 0 0
17. Риччи Матео 0 0
18. Рафаэл Биттенкур 0 0
19. Бартоломей Паоло 0 0
20. Марчицца Риккардо 0 0
21. Феррер Сальвадор 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 17 (7) 0.49
2. Лосано Ирвинг 10 0.29
3. Осимхен Виктор 10 0.29
4. Мертенс Дрис 9 0.26
5. Политано Маттео 9 0.26
6. Зелиньски Пётр 7 0.2
7. Петанья Андреа 4 0.11
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
9. Демме Диего 2 0.06
10. Фабиан Руис 2 0.06
11. Элмас Эльиф 2 0.06
12. Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
13. Хюсай Эльсейд 0 0
14. Оспина Давид 0 0
15. Руй Мариу 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 10 1
2. Терци Клаудио 8 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эстевес Науэль 7 0
5. Эрлич Мартин 6 0
6. Виньяли Лука 4 1
7. Риччи Матео 5 0
8. Нзола М'Бала 5 0
9. Побега Томмазо 5 0
10. Гьяси Эммануэль 4 0
11. Марчицца Риккардо 4 0
12. Феррер Сальвадор 4 0
13. Исмайли Ардиан 2 1
14. Фариас Диего 3 0
15. Агудело Кевин 3 0
16. Сапонара Риккардо 1 1
17. Дейола Алессандро 2 0
18. Акампора Дженнаро 2 0
19. Маджоре Джулио 2 0
20. Агум Люсьен 2 0
21. Зут Йерун 1 0
22. Сала Джакопо 1 0
23. Проведель Иван 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 11 0
2. Кулибали Калиду 9 1
3. Демме Диего 6 0
4. Бакайоко Тьемуэ 4 1
5. Манолас Костас 5 0
6. Лосано Ирвинг 5 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Осимхен Виктор 4 0
9. Инсинье Лоренцо 2 1
10. Политано Маттео 3 0
11. Элмас Эльиф 3 0
12. Мертенс Дрис 2 0
13. Оспина Давид 2 0
14. Зелиньски Пётр 2 0
15. Лоботка Станислав 2 0
16. Гулам Фаузи 1 0
17. Фабиан Руис 1 0
18. Максимович Никола 1 0
19. Ррахмани Амир 1 0
20. Хюсай Эльсейд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 4.55% (2) 18.18% (8) 13.64% (6) 9.09% (4) 29.55% (13) 25% (11)
 Наполи 14.47% (11) 11.84% (9) 18.42% (14) 11.84% (9) 21.05% (16) 22.37% (17)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя
Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория
Наполи Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан
Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Наполи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Наполи 4:2 Специя Кубок Наполи 1:2 Специя Серия A Наполи 3:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 3:1 Заявка 35 26 7 2 77 - 30 85
2. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
3. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория 1:3 Заявка 35 13 6 16 46 - 50 45
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 3:1 Заявка 17 15 1 1 43 - 16 46
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория 1:3 Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан 3:1 Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
4. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
7. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория 1:3 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 19 2 7
4. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
5. Фиорентина Влахович Душан 19 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 12 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Специя 0% (0)
X 3.6% (5)
Наполи 96.4% (132)
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Прогнозы на матч Специя 1:4 Наполи

Исход игры
Специя
0% (0)
Ничья
3.6% (5)
Наполи
96.4% (132)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (85)
Меньше
37.5% (51)
Обе команды забьют
Да
63.24% (86)
Нет
36.76% (50)
Популярный счёт
1:2 Наполи
48.9% (67)
0:2 Наполи
25.5% (35)
0:1 Наполи
8.8% (12)
1:3 Наполи
8.8% (12)
1:1 Ничья
2.2% (3)
1:4 Наполи
1.5% (2)
0:3 Наполи
1.5% (2)
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