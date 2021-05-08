Второй тайм

95' Наполи заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Удар от ворот произведет Наполи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Хорошую попытку сделал Руй Мариу . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Инсинье Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Осимхен Виктор из команды Наполи сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

82' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Наполи будет все-таки засчитан.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

79' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг изменил счет на табло!

77' Эстевес Науэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Марчицца Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

76' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Мертенс Дрис получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе

72' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Удар от ворот произведет Наполи

71' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Агудело Кевин из команды Специя сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

71' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Осимхен Виктор получил желтую карточку от судьи

65' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Головой пробил Эстевес Науэль , но голкипер отбил его в поле!

63' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Демме Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Судья подбегает и показывает Виньяли Лука из команды Специя отложенную желтую карточку за фол.

62' Демме Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Эстевес Науэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Манолас Костас из команды Наполи

60' Пикколи Роберто имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

59' Удар от ворот произведет Наполи

58' Эстевес Науэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

57' Удар от ворот произведет Специя

57' Политано Маттео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

52' Проведель Иван взял и забрал мяч на выходе

51' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Матч возобновлен

51' Ох, нехорошо это выглядит. Исмайли Ардиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Исмайли Ардиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Эстевес Науэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара