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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Удинезе
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Болонья
0'
1:0
23' Гол
Де Пауль Родриго
30' Желтая карточка
Схаутен Йерди
64'
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
7
Окака
Стефано
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
11
Ольсен
Сков
Андреас
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Удинезе
3-5-1-1
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

23'
Де Пауль Родриго
1:0
30'
 
Схаутен Йерди
42'
Де Майо Себастьян
Бекао Родриго
 
61'
 
Сванберг Маттиас
Схаутен Йерди
61'
 
Орсолини Риккардо
Ольсен Сков Андреас
61'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 9 (3) 0.26
2. Перейра Роберто 4 0.11
3. Окака Стефано 3 0.09
4. Пуссетто Игнасио 3 0.09
5. Арслан Толгай-Али 3 0.09
6. Молина Науэль 2 0.06
7. Несторовски Илья 2 0.06
8. Ласанья Кевин 2 0.06
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0.06
10. Форестьери Фернандо 1 0.03
11. Делофеу Херард 1 0.03
12. Самир Каэтано 1 0.03
13. Льоренте Фернандо 1 0.03
14. Зеегелаар Марвин 1 0.03
15. Нюйтинк Брэм 1 0.03
16. Бекао Родриго 1 0.03
17. Браф Джейден 1 0.03
18. Оуведжан Томас 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.26
2. Барроу Муса 8 0.23
3. Орсолини Риккардо 5 (2) 0.14
4. Сванберг Маттиас 5 0.14
5. Паласио Родриго 4 0.11
6. Ольсен Сков Андреас 2 0.06
7. Сансоне Никола 2 0.06
8. Томиясу Такэхиро 2 0.06
9. Виньято Эмануэль 1 0.03
10. Схаутен Йерди 1 0.03
11. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 9 0
2. Перейра Роберто 8 0
3. Де Пауль Родриго 4 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Муссо Хуан 5 0
7. Бекао Родриго 5 0
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Уолас Соуза 2 0
10. Пуссетто Игнасио 2 0
11. Бонифаци Кевин 2 0
12. Окака Стефано 1 0
13. Форестьери Фернандо 1 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Нюйтинк Брэм 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 7 1
2. Данило Ларанжера 8 0
3. Схаутен Йерди 6 1
4. Домингес Николас 7 0
5. Дейкс Митчелл 5 1
6. Паласио Родриго 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
9. Сориано Роберто 4 0
10. Сумаоро Адама 4 0
11. Томиясу Такэхиро 4 0
12. Виньято Эмануэль 4 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. М'Байе Ибрахим 2 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
17. Поли Андреа 1 0
18. Ольсен Сков Андреас 1 0
19. Скорупски Лукаш 1 0
20. Антов Валентин 1 0
21. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 8.11% (3) 13.51% (5) 21.62% (8) 16.22% (6) 18.92% (7) 21.62% (8)
 Болонья 8.89% (4) 20% (9) 15.56% (7) 15.56% (7) 20% (9) 20% (9)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе
Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя
Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Болонья 2:2 Удинезе Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Болонья Кубок Удинезе 1:0 Болонья Серия A
Удинезе 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Удинезе 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Болонья 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Болонья Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Наполи 3:0 Заявка 35 22 4 9 77 - 38 70
3. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 34 13 6 15 45 - 47 45
10. Удинезе 1:0 Заявка 35 11 9 15 40 - 46 42
11. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
12. Болонья 0:1 Заявка 35 10 9 16 47 - 57 39
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя 0:3 Заявка 35 8 10 17 43 - 66 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи 3:0 Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья 0:1 Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Удинезе 1:0 Заявка 18 6 3 9 14 - 17 21
14. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
15. Специя 0:3 Заявка 17 4 6 7 21 - 29 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Наполи 3:0 Заявка 18 11 1 6 33 - 20 34
4. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
7. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
8. Удинезе 1:0 Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя 0:3 Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья 0:1 Заявка 18 3 4 11 15 - 30 13
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 19 2 7
4. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
5. Фиорентина Влахович Душан 19 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 12 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
4. Наполи Кулибали Калиду 9 1
5. Кальяри Ликояннис Хараламбос 7 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Удинезе 70.4% (95)
X 26.7% (36)
Болонья 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Болонья
2.53
4.12
9.03
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Где смотреть матч Удинезе 1:0 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 1:0 Болонья

Исход игры
Удинезе
70.4% (95)
Ничья
26.7% (36)
Болонья
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
35.6% (48)
1:0 Удинезе
31.1% (42)
1:1 Ничья
22.2% (30)
2:2 Ничья
3.7% (5)
1:2 Болонья
1.5% (2)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
2:0 Удинезе
1.5% (2)
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