Удинезе
1:1
Конец матча
Стадион: Дачия-Арена
Болонья
1:0
23' ГолДе Пауль Родриго
30' Желтая карточкаСхаутен Йерди
66' Желтая карточкаУолас Соуза
1:1
82' ПенальтиОрсолини Риккардо
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
99
Барроу
Муса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Фараго ПаолоПолузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ювара МусаНападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
30'
66'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|9 (3)
|0.26
|2.
|Перейра Роберто
|4
|0.11
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.09
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.09
|5.
|Арслан Толгай-Али
|3
|0.09
|6.
|Молина Науэль
|2
|0.06
|7.
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|8.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|9.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0.06
|10.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.03
|11.
|Делофеу Херард
|1
|0.03
|12.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|13.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.03
|14.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|16.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|17.
|Браф Джейден
|1
|0.03
|18.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.26
|2.
|Барроу Муса
|8
|0.23
|3.
|Орсолини Риккардо
|6 (3)
|0.17
|4.
|Сванберг Маттиас
|5
|0.14
|5.
|Паласио Родриго
|4
|0.11
|6.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.06
|7.
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|8.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.06
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.03
|10.
|Схаутен Йерди
|1
|0.03
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Поли Андреа
|1
|0.03
|13.
|Сумаоро Адама
|1
|0.03
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.03
|15.
|Домингес Николас
|1
|0.03
|16.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|17.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|18.
|Медель Гари
|0
|0
|19.
|Данило Ларанжера
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|9
|0
|2.
|Перейра Роберто
|8
|0
|3.
|Де Пауль Родриго
|4
|2
|4.
|Самир Каэтано
|6
|0
|5.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|6.
|Муссо Хуан
|5
|0
|7.
|Бекао Родриго
|5
|0
|8.
|Уолас Соуза
|3
|0
|9.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|10.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|11.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|12.
|Окака Стефано
|1
|0
|13.
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|14.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|16.
|Несторовски Илья
|1
|0
|17.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|18.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|19.
|Молина Науэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|7
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|8
|0
|3.
|Схаутен Йерди
|6
|1
|4.
|Домингес Николас
|7
|0
|5.
|Дейкс Митчелл
|5
|1
|6.
|Паласио Родриго
|5
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|1
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|4
|0
|9.
|Сориано Роберто
|4
|0
|10.
|Сумаоро Адама
|4
|0
|11.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|12.
|Виньято Эмануэль
|4
|0
|13.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|14.
|Сансоне Никола
|2
|0
|15.
|М'Байе Ибрахим
|2
|0
|16.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|17.
|Поли Андреа
|1
|0
|18.
|Ольсен Сков Андреас
|1
|0
|19.
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|20.
|Антов Валентин
|1
|0
|21.
|Ювара Муса
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
|Болонья
|8.7% (4)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|21.74% (10)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе
Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя
Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Удинезе 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Удинезе 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Болонья 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Болонья Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|3:1 Заявка
|35
|26
|7
|2
|77 - 30
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|60 - 49
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|1:3 Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 50
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|45 - 57
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|47 - 56
|34
|16.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|34
|3
|11
|20
|36 - 71
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|3:1 Заявка
|17
|15
|1
|1
|43 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|1:3 Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|3:1 Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|1:3 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 26
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|19
|2
|7
|4.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
|5.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|19
|6
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|12
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Болонья
Исход игры
Удинезе
70.4% (95)
Ничья
26.7% (36)
Болонья
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
35.6% (48)
1:0 Удинезе
31.1% (42)
1:1 Ничья
22.2% (30)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
2:0 Удинезе
1.5% (2)
1:2 Болонья
1.5% (2)
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