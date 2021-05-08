Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

44' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

43' Отличные скиллы показывает Перейра Роберто , обводя своих соперников

43' Удар от ворот произведет Удинезе

42' Бекао Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Удинезе

38' Барроу Муса не смог попасть в створ ударом издали

37' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Удинезе

33' Паласио Родриго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

31' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Схаутен Йерди совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

28' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Удинезе

22' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

14' Удар от ворот произведет Удинезе

13' Бонифаци Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Удар от ворот произведет Болонья

11' Арслан Толгай-Али не смог попасть в створ ударом издали

11' Отличные скиллы показывает Арслан Толгай-Али , обводя своих соперников

10' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Бекао Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Отличные скиллы показывает Барроу Муса , обводя своих соперников

8' Схаутен Йерди разрезает оборону соперника отличным пасом

7' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Отличный пас сделал Барроу Муса из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

3' Нюйтинк Брэм предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Отличные скиллы показывает Виньято Эмануэль , обводя своих соперников

2' Барроу Муса из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Томиясу Такэхиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Плохо сыграл Томиясу Такэхиро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Болонья начинает с центра поля