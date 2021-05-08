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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Удинезе
1:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
23' Гол
Де Пауль Родриго
30' Желтая карточка
Схаутен Йерди
66' Желтая карточка
Уолас Соуза
1:1
82' Пенальти
Орсолини Риккардо
90'+4
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
22
Арслан
Толгай-Али
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
7
Окака
Стефано
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
21
Сориано
Роберто
11
Ольсен
Сков
Андреас
55
Виньято
Эмануэль
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
Удинезе
3-5-1-1
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

23'
Де Пауль Родриго
1:0
30'
 
Схаутен Йерди
42'
Де Майо Себастьян
Бекао Родриго
 
61'
 
Сванберг Маттиас
Схаутен Йерди
61'
 
Орсолини Риккардо
Ольсен Сков Андреас
62'
 
Сансоне Никола
Барроу Муса
66'
Уолас Соуза
 
80'
 
Ювара Муса
Дейкс Митчелл
80'
 
Поли Андреа
Виньято Эмануэль
82'
1:1
Орсолини Риккардо
84'
Форестьери Фернандо
Арслан Толгай-Али
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 9 (3) 0.26
2. Перейра Роберто 4 0.11
3. Окака Стефано 3 0.09
4. Пуссетто Игнасио 3 0.09
5. Арслан Толгай-Али 3 0.09
6. Молина Науэль 2 0.06
7. Несторовски Илья 2 0.06
8. Ласанья Кевин 2 0.06
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0.06
10. Форестьери Фернандо 1 0.03
11. Делофеу Херард 1 0.03
12. Самир Каэтано 1 0.03
13. Льоренте Фернандо 1 0.03
14. Зеегелаар Марвин 1 0.03
15. Нюйтинк Брэм 1 0.03
16. Бекао Родриго 1 0.03
17. Браф Джейден 1 0.03
18. Оуведжан Томас 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.26
2. Барроу Муса 8 0.23
3. Орсолини Риккардо 6 (3) 0.17
4. Сванберг Маттиас 5 0.14
5. Паласио Родриго 4 0.11
6. Ольсен Сков Андреас 2 0.06
7. Сансоне Никола 2 0.06
8. Томиясу Такэхиро 2 0.06
9. Виньято Эмануэль 1 0.03
10. Схаутен Йерди 1 0.03
11. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.03
12. Поли Андреа 1 0.03
13. Сумаоро Адама 1 0.03
14. М'Байе Ибрахим 1 0.03
15. Домингес Николас 1 0.03
16. Пас Нехуэн 1 0.03
17. Сантандер Федерико 0 0
18. Медель Гари 0 0
19. Данило Ларанжера 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 9 0
2. Перейра Роберто 8 0
3. Де Пауль Родриго 4 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Муссо Хуан 5 0
7. Бекао Родриго 5 0
8. Уолас Соуза 3 0
9. Льоренте Фернандо 2 0
10. Пуссетто Игнасио 2 0
11. Бонифаци Кевин 2 0
12. Окака Стефано 1 0
13. Форестьери Фернандо 1 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Нюйтинк Брэм 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 7 1
2. Данило Ларанжера 8 0
3. Схаутен Йерди 6 1
4. Домингес Николас 7 0
5. Дейкс Митчелл 5 1
6. Паласио Родриго 5 0
7. Хики Аарон 3 1
8. Де Сильвестри Лоренцо 4 0
9. Сориано Роберто 4 0
10. Сумаоро Адама 4 0
11. Томиясу Такэхиро 4 0
12. Виньято Эмануэль 4 0
13. Да Коста Жуниор 2 0
14. Сансоне Никола 2 0
15. М'Байе Ибрахим 2 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
17. Поли Андреа 1 0
18. Ольсен Сков Андреас 1 0
19. Скорупски Лукаш 1 0
20. Антов Валентин 1 0
21. Ювара Муса 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 7.89% (3) 15.79% (6) 21.05% (8) 15.79% (6) 18.42% (7) 21.05% (8)
 Болонья 8.7% (4) 19.57% (9) 15.22% (7) 15.22% (7) 19.57% (9) 21.74% (10)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе
Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя
Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья Болонья 3:1 Сампдория Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Болонья 2:2 Удинезе Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Болонья Кубок Удинезе 1:0 Болонья Серия A
Удинезе 2:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Болонья Серия A Удинезе 0:1 Болонья Серия A Болонья 1:2 Удинезе Серия A Болонья 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Удинезе 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Удинезе Серия A Болонья 1:3 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Болонья Серия A Удинезе 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 3:1 Заявка 35 26 7 2 77 - 30 85
2. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
3. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория 1:3 Заявка 35 13 6 16 46 - 50 45
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 3:1 Заявка 17 15 1 1 43 - 16 46
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория 1:3 Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан 3:1 Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
4. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
7. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория 1:3 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 19 2 7
4. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
5. Фиорентина Влахович Душан 19 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 12 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 135
Удинезе 70.4% (95)
X 26.7% (36)
Болонья 3% (4)
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Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Болонья

Исход игры
Удинезе
70.4% (95)
Ничья
26.7% (36)
Болонья
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.28% (58)
Меньше
56.72% (76)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
35.6% (48)
1:0 Удинезе
31.1% (42)
1:1 Ничья
22.2% (30)
2:2 Ничья
3.7% (5)
3:1 Удинезе
1.5% (2)
2:0 Удинезе
1.5% (2)
1:2 Болонья
1.5% (2)
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