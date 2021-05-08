Весино на правом фланге на половине поля "Сампдории" довольно грубо сыграл против Колли, Джованни Айрольди вновь решил не показывать жёлтую карточку.

Колли в центре поля теперь уже огрел Хакими по ногам. Довольно много стало фолов под конец первого тайма.

Мартинес из центра поля выполнил неплохую передачу к линии штрафной площади на ход Весино, Матиас в борьбе с Тонелли не смог зацепиться за мяч.

Спокойно "Интер" и "Сампдория" теперь уже пытаются доиграть первый тайм, в такой ситуации это также не особо удивительно.

40' Д'Амброзио при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Хакими, но при ответной передаче Колли накрыл Данило и перехватил мяч.

39' Янкто нарушил правила в центре поля. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

38' Очень богатым на события у нас получается первый тайм, такой футбол конечно же смотреть одно удовольствие.

37' Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Санчес!!! "Интер" моментально возвращает себе преимущество в два гола. Хакими получил мяч на правом фланге и сразу же выполнил хорошую подачу к линии штрафной площади, Санчес спокойно набежал на мяч и в касание пробил точно в левый угол ворот.

36' Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Кейта!!! Силва при развитии атаки выполнил передачу на левый фланг, Янкто выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Кандрева в касание пробил в ближний угол ворот, при этом удар у Антонио толком не получился, Ханданович в прыжке достал мяч на самой ленточке, Самир при этом просто "смахнул" его в центр штрафной площади, Кейта сыграл на добивании и вогнал мяч в левую девятку.

35' Весино, Хакими и Санчес разыграли между собой неплохую комбинацию на правом фланге, Ашраф в итоге совершил рывок вперёд, затем последовал прострел к линии вратарской, Аудеро грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч.

34' В среднем темпе стали играть команды, но при таком счёте от "Интера" это вполне стоило ожидать.

33' Игроки "Сампдории" наконец-то перехватили контроль над мячом, но по-прежнему развить атаку гости никак не могут.

32' Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Тонелли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мартинеса.

31' Как-то развалилась игра у "Сампдории" после второго пропущенного мяча, ничего не получается у команды Кладуио Раньери при развитии атак.

30' Раноккия из центра поля выполнил заброс на ход Д'Амброзио по правому флангу, мяч полетел довольно сильно, Данило до последнего старался сохранить его в игре, но всё же мяч ушёл за лицевую линию поля.

29' Бастони из центра поля выполнил неплохую передачу на ход Санчесу к штрафной площади "Сампдории", Алексис забрался в офсайд.

28' Довольно спокойно "Интер" пока что забивает свои голы по ходу первого тайма, можно сказать, что команда Антонио Конте действует на классе.

27' Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Санчес!!! Гальярдини совершил хороший рывок по центру, Роберто оторвался от Торсби и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Санчес подработал мяч, а затем точно пробил в верхний ближний угол ворот, Аудеро был бессилен.

26' Кандрева прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу к линии вратарской, Бастони головой сыграл не самым лучшим образом, Алессандро "зажёг свечу", Ханданович хотел сыграть на выходе, в борьбе за верховой мяч против Самира Рамирес нарушил правила.

25' Санчес прошёл вперёд по правой половине поля и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Колли оказался быстрее Д'Амброзио, мяч был перехвачен.

24' С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади, Берешиньски смог сохранить уходящий мяч в игре, но его в итоге перехватил Хакими.

23' Санчес от радиуса штрафной площади выполнил передачу к правому углу штрафной, Хакими выполнил подачу к линии вратарской, Тонелли головой выбил мяч подальше от своих ворот.

22' Ауджелло с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Раноккия неплохо выпрыгнул и выбил мяч в аут.

21' Кандрева с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

20' Кандрева с углового выполнил подачу к линии вратарской, Раноккия не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

19' Игроки "Интера" заигрались у своей штрафной площади, Кейта перехватил мяч и скатил его под удар Кандреве, мяч попал в защитника миланского клуба, будет угловой.

18' Эриксен из центра поля выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, возник голевой момент, но при этом в момент передачи Эшли оказался в офсайде.

17' Силва в центре поля сыграл довольно опасно против Весино, но Джованни Айрольди решил пока обойтись без жёлтой карточки.

16' Санчес в центре поля нарушил правила против Силвы. Игроки "Сампдории" не смогли быстро разыграть стандарт.

15' Эриксен разыграл корнер с Санчесом, Алексис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сампдории" выбили мяч к радиусу штрафной, Хакими в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

14' Силва ошибся с поперечной передачей у радиуса штрафной площади "Интера", Хакими перехватил мяч и самостоятельно убежал к линии штрафной площади "Сампдории", после этого Ашраф пробил в левый угол ворот, Аудеро в прыжке перевёл мяч на угловой.

13' Тонелли получил передачу на ход по правому флангу, могло быть довольно опасно, Янг успел сыграть в подкате и выбить мяч в аут.

12' Кандрева с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Интера" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

11' Кейта с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Д'Амброзио и ушёл на угловой.

10' Д'Амброзио с правого фланга выполнил передачу в центр на Мартинеса, Лаутаро сразу же выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хакими подхватил мяч и затем пробил в ближний угол ворот, Колли удачно сыграл в подкате и выбил мяч на правый фланг.

9' Угловой у ворот "Интера". Кандрева выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, Торсби головой от линии штрафной выполнил скидку обратно в центр штрафной на Кейта, форвард "Сампдории" оказался в небольшом офсайде.

8' Д'Амброзио в борьбе за мяч на левом фланге у своей штрафной площади в борьбе с Кейта оказался на газоне, Джованни Айрольди не дал свистка. Кейта в итоге вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, Кандрева в борьбе с Раноккией не смог пробить по воротам.

7' Отличное начало матча получается для "Интера", но теперь и "Сампдория" начала более активно идти вперёд, игра должна стать веселее.

6' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гальярдини!!! Весино и Хакими перехватили мяч у Ауджелло на правом фланге, затем игроки "Интера" провели быструю атаку, которая завершилась взятием ворот. С правого фланга мяч был доставлен к радиусу штрафной площади, Мартинес отправил его на левый фланг, Янг в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной на Гальярдини, Роберто оторвался от защитников "Сампдории" и в падении отправил мяч в правый угол ворот.

5' Ауджелло попытался пройти вперёд по левому флангу, под прессингом Хакими Томмазо упустил мяч в аут.

4' Игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, но в атаку команда Антонио Конте пока идти не очень хочет.

3' Кандрева попытался пройти вперёд по правому флангу, Янг удачно отработал в обороне и вернул мяч своей команде.

2' Игра начинается довольно спокойно, пока команды ведут борьбу за мяч в центре поля и не форсируют события.