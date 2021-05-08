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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Интер Милан
3:1
Перерыв

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
4' Гол
Гальярдини Роберто
2:0
26' Гол
Санчес Алексис
31' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
2:1
35' Гол
Кейта Бальде
3:1
37' Гол
Санчес Алексис
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
13
Раноккия
Андреа
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
5
Гальярдини
Роберто
8
Весино
Матиас
24
Эриксен
Кристиан
15
Янг
Эшли
10
Мартинес
Лаутаро
7
Санчес
Алексис
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
14
Янкто
Якуб
11
Рамирес
Гастон
10
Кейта
Бальде
Интер Милан
3-5-2
Сампдория
4-4-1-1

Ход матча

4'
Гальярдини Роберто
(Янг Эшли)
1:0
26'
Санчес Алексис
(Гальярдини Роберто)
2:0
31'
 
Тонелли Лоренцо
35'
2:1
Кейта Бальде
37'
Санчес Алексис
(Хакими Ашраф)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.6
2. Мартинес Лаутаро 15 0.43
3. Хакими Ашраф 7 0.2
4. Санчес Алексис 7 0.2
5. Барелла Николо 3 0.09
6. Перишич Иван 3 0.09
7. Дармиан Маттео 3 0.09
8. Гальярдини Роберто 3 0.09
9. Д'Амброзио Данило 3 0.09
10. Шкриньяр Милан 3 0.09
11. Эриксен Кристиан 2 0.06
12. Брозович Марсело 1 0.03
13. Видаль Артуро 1 0.03
14. Де Врей Стефан 1 0.03
15. Янг Эшли 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0
17. Коларов Александар 0 0
18. Раноккия Андреа 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (1) 0.31
2. Янкто Якуб 6 0.17
3. Кейта Бальде 6 0.17
4. Кандрева Антонио 5 (2) 0.14
5. Торсби Мортен 3 0.09
6. Дамсгор Миккель 2 0.06
7. Верре Валерио 2 0.06
8. Габбьядини Маноло 2 (1) 0.06
9. Экдаль Альбин 2 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.03
11. Адриен Силва 1 0.03
12. Йосида Майя 1 0.03
13. Берешиньски Бартош 1 0.03
14. Тонелли Лоренцо 1 0.03
15. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
16. Колли Омар 1 0.03
17. Рамирес Гастон 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 7 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Эриксен Кристиан 1 0
18. Шкриньяр Милан 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 11 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Феррари Алекс 3 0
12. Дамсгор Миккель 3 0
13. Берешиньски Бартош 2 0
14. Верре Валерио 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 8.57% (6) 10% (7) 10% (7) 18.57% (13) 28.57% (20) 24.29% (17)
 Сампдория 6.67% (3) 17.78% (8) 22.22% (10) 15.56% (7) 15.56% (7) 22.22% (10)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона
Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сампдория 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A
Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 3:1 Заявка 35 26 7 2 77 - 30 85
2. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
3. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория 1:3 Заявка 35 13 6 16 46 - 50 45
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 3:1 Заявка 17 15 1 1 43 - 16 46
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория 1:3 Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан 3:1 Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
4. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
7. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория 1:3 Заявка 18 5 4 9 19 - 26 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 19 2 7
4. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
5. Фиорентина Влахович Душан 19 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 12 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
Футбольная пятиминутка
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • 44'
    Спокойно "Интер" и "Сампдория" теперь уже пытаются доиграть первый тайм, в такой ситуации это также не особо удивительно. 
  • 43'
    Мартинес из центра поля выполнил неплохую передачу к линии штрафной площади на ход Весино, Матиас в борьбе с Тонелли не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Колли в центре поля теперь уже огрел Хакими по ногам. Довольно много стало фолов под конец первого тайма. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Весино на правом фланге на половине поля "Сампдории" довольно грубо сыграл против Колли, Джованни Айрольди вновь решил не показывать жёлтую карточку. 
  • 40'
    Д'Амброзио при развитии атаки по правой половине поля отыгрался с Хакими, но при ответной передаче Колли накрыл Данило и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Янкто нарушил правила в центре поля. Игроки "Интера" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 38'
    Очень богатым на события у нас получается первый тайм, такой футбол конечно же смотреть одно удовольствие. 
  • 2 гола - дубль!
    37'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:1!!! Санчес!!! "Интер" моментально возвращает себе преимущество в два гола. Хакими получил мяч на правом фланге и сразу же выполнил хорошую подачу к линии штрафной площади, Санчес спокойно набежал на мяч и в касание пробил точно в левый угол ворот. 
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:1!!! Кейта!!! Силва при развитии атаки выполнил передачу на левый фланг, Янкто выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Кандрева в касание пробил в ближний угол ворот, при этом удар у Антонио толком не получился, Ханданович в прыжке достал мяч на самой ленточке, Самир при этом просто "смахнул" его в центр штрафной площади, Кейта сыграл на добивании и вогнал мяч в левую девятку. 
  • 35'
    Весино, Хакими и Санчес разыграли между собой неплохую комбинацию на правом фланге, Ашраф в итоге совершил рывок вперёд, затем последовал прострел к линии вратарской, Аудеро грамотно сыграл на выходе и в прыжке перехватил мяч. 
  • 34'
    В среднем темпе стали играть команды, но при таком счёте от "Интера" это вполне стоило ожидать. 
  • 33'
    Игроки "Сампдории" наконец-то перехватили контроль над мячом, но по-прежнему развить атаку гости никак не могут. 
  • Желтая карточка
    32'
    Центральный защитник "Сампдории" Лоренцо Тонелли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Мартинеса. 
  • 31'
    Как-то развалилась игра у "Сампдории" после второго пропущенного мяча, ничего не получается у команды Кладуио Раньери при развитии атак. 
  • 30'
    Раноккия из центра поля выполнил заброс на ход Д'Амброзио по правому флангу, мяч полетел довольно сильно, Данило до последнего старался сохранить его в игре, но всё же мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Офсайд
    29'
    Бастони из центра поля выполнил неплохую передачу на ход Санчесу к штрафной площади "Сампдории", Алексис забрался в офсайд. 
  • 28'
    Довольно спокойно "Интер" пока что забивает свои голы по ходу первого тайма, можно сказать, что команда Антонио Конте действует на классе. 
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Санчес!!! Гальярдини совершил хороший рывок по центру, Роберто оторвался от Торсби и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Санчес подработал мяч, а затем точно пробил в верхний ближний угол ворот, Аудеро был бессилен. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Кандрева прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу к линии вратарской, Бастони головой сыграл не самым лучшим образом, Алессандро "зажёг свечу", Ханданович хотел сыграть на выходе, в борьбе за верховой мяч против Самира Рамирес нарушил правила. 
  • 25'
    Санчес прошёл вперёд по правой половине поля и выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Колли оказался быстрее Д'Амброзио, мяч был перехвачен. 
  • 24'
    С правой половины поля последовала подача на левый угол штрафной площади, Берешиньски смог сохранить уходящий мяч в игре, но его в итоге перехватил Хакими. 
  • 23'
    Санчес от радиуса штрафной площади выполнил передачу к правому углу штрафной, Хакими выполнил подачу к линии вратарской, Тонелли головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 22'
    Ауджелло с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Раноккия неплохо выпрыгнул и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    21'
    Кандрева с углового на этот раз выполнил подачу к правому углу вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    20'
    Кандрева с углового выполнил подачу к линии вратарской, Раноккия не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • 19'
    Игроки "Интера" заигрались у своей штрафной площади, Кейта перехватил мяч и скатил его под удар Кандреве, мяч попал в защитника миланского клуба, будет угловой. 
  • Офсайд
    18'
    Эриксен из центра поля выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу, возник голевой момент, но при этом в момент передачи Эшли оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Силва в центре поля сыграл довольно опасно против Весино, но Джованни Айрольди решил пока обойтись без жёлтой карточки. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Санчес в центре поля нарушил правила против Силвы. Игроки "Сампдории" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Угловой
    15'
    Эриксен разыграл корнер с Санчесом, Алексис с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сампдории" выбили мяч к радиусу штрафной, Хакими в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    14'
    Силва ошибся с поперечной передачей у радиуса штрафной площади "Интера", Хакими перехватил мяч и самостоятельно убежал к линии штрафной площади "Сампдории", после этого Ашраф пробил в левый угол ворот, Аудеро в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 13'
    Тонелли получил передачу на ход по правому флангу, могло быть довольно опасно, Янг успел сыграть в подкате и выбить мяч в аут. 
  • Угловой
    12'
    Кандрева с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Интера" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 11'
    Кейта с левого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Д'Амброзио и ушёл на угловой. 
  • 10'
    Д'Амброзио с правого фланга выполнил передачу в центр на Мартинеса, Лаутаро сразу же выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хакими подхватил мяч и затем пробил в ближний угол ворот, Колли удачно сыграл в подкате и выбил мяч на правый фланг. 
  • Угловой
    9'
    Угловой у ворот "Интера". Кандрева выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, Торсби головой от линии штрафной выполнил скидку обратно в центр штрафной на Кейта, форвард "Сампдории" оказался в небольшом офсайде.  
  • 8'
    Д'Амброзио в борьбе за мяч на левом фланге у своей штрафной площади в борьбе с Кейта оказался на газоне, Джованни Айрольди не дал свистка. Кейта в итоге вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, Кандрева в борьбе с Раноккией не смог пробить по воротам. 
  • 7'
    Отличное начало матча получается для "Интера", но теперь и "Сампдория" начала более активно идти вперёд, игра должна стать веселее. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Гальярдини!!! Весино и Хакими перехватили мяч у Ауджелло на правом фланге, затем игроки "Интера" провели быструю атаку, которая завершилась взятием ворот. С правого фланга мяч был доставлен к радиусу штрафной площади, Мартинес отправил его на левый фланг, Янг в свою очередь выполнил прострел в центр штрафной на Гальярдини, Роберто оторвался от защитников "Сампдории" и в падении отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 5'
    Ауджелло попытался пройти вперёд по левому флангу, под прессингом Хакими Томмазо упустил мяч в аут. 
  • 4'
    Игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, но в атаку команда Антонио Конте пока идти не очень хочет. 
  • 3'
    Кандрева попытался пройти вперёд по правому флангу, Янг удачно отработал в обороне и вернул мяч своей команде. 
  • 2'
    Игра начинается довольно спокойно, пока команды ведут борьбу за мяч в центре поля и не форсируют события. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Интер" проведёт свой первый матч в качестве нового чемпионата Серии А. Посмотрим, как команда Антонио Конте проявит себя в матче против крепкой "Сампдории", которая ведёт борьбу за место в первой десятке. 
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Интер Милан 3:1 Сампдория

Исход игры
Интер Милан
94.9% (129)
Ничья
4.4% (6)
Сампдория
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (66)
Меньше
51.11% (69)
Обе команды забьют
Да
51.11% (69)
Нет
48.89% (66)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
39.7% (54)
2:0 Интер Милан
35.3% (48)
1:0 Интер Милан
11% (15)
3:1 Интер Милан
5.9% (8)
1:1 Ничья
4.4% (6)
3:0 Интер Милан
2.2% (3)
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