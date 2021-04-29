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Интер Милан
 
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Стадион:
Сампдория

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 21 (5) 0.62
2. Мартинес Лаутаро 15 0.44
3. Хакими Ашраф 7 0.21
4. Санчес Алексис 5 0.15
5. Барелла Николо 3 0.09
6. Перишич Иван 3 0.09
7. Дармиан Маттео 3 0.09
8. Д'Амброзио Данило 3 0.09
9. Шкриньяр Милан 3 0.09
10. Гальярдини Роберто 2 0.06
11. Эриксен Кристиан 2 0.06
12. Брозович Марсело 1 0.03
13. Видаль Артуро 1 0.03
14. Де Врей Стефан 1 0.03
15. Янг Эшли 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0
17. Коларов Александар 0 0
18. Раноккия Андреа 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 11 (1) 0.32
2. Янкто Якуб 6 0.18
3. Кандрева Антонио 5 (2) 0.15
4. Кейта Бальде 5 0.15
5. Торсби Мортен 3 0.09
6. Дамсгор Миккель 2 0.06
7. Верре Валерио 2 0.06
8. Габбьядини Маноло 2 (1) 0.06
9. Экдаль Альбин 2 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.03
11. Адриен Силва 1 0.03
12. Йосида Майя 1 0.03
13. Берешиньски Бартош 1 0.03
14. Тонелли Лоренцо 1 0.03
15. Торрегросса Эрнесто 1 0.03
16. Колли Омар 1 0.03
17. Рамирес Гастон 0 0
18. Бонаццоли Федерико 0 0
19. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 7 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Эриксен Кристиан 1 0
18. Шкриньяр Милан 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Альбин 8 0
3. Торсби Мортен 8 0
4. Адриен Силва 6 1
5. Янкто Якуб 7 0
6. Колли Омар 6 0
7. Кейта Бальде 4 1
8. Йосида Майя 5 0
9. Рамирес Гастон 5 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Феррари Алекс 3 0
12. Дамсгор Миккель 3 0
13. Берешиньски Бартош 2 0
14. Верре Валерио 2 0
15. Аскилдсен Кристоффер 2 0
16. Квальярелла Фабио 1 0
17. Кандрева Антонио 1 0
18. Габбьядини Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 8.57% (6) 10% (7) 10% (7) 18.57% (13) 28.57% (20) 24.29% (17)
 Сампдория 6.67% (3) 17.78% (8) 22.22% (10) 15.56% (7) 15.56% (7) 22.22% (10)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона
Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сампдория 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Сампдория Серия A
Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 34 25 7 2 74 - 29 82
2. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
3. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
4. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
5. Наполи Заявка 34 21 4 9 74 - 38 67
6. Лацио Заявка 33 20 4 9 60 - 49 64
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 34 13 6 15 45 - 47 45
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 34 10 9 15 39 - 46 39
12. Болонья Заявка 34 10 9 15 47 - 56 39
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина Заявка 34 8 11 15 45 - 57 35
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя Заявка 34 8 10 16 43 - 63 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 16 14 1 1 40 - 15 43
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
12. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
13. Фиорентина Заявка 17 5 6 6 23 - 23 21
14. Специя Заявка 16 4 6 6 21 - 26 18
15. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
16. Удинезе Заявка 17 5 3 9 13 - 17 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
4. Наполи Заявка 17 10 1 6 30 - 20 31
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
7. Лацио Заявка 16 8 2 6 25 - 26 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 17 5 4 8 18 - 23 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 17 3 4 10 15 - 29 13
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Где смотреть матч Интер Милан - Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория

Исход игры
Интер Милан
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Сампдория
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
42.9% (18)
2:1 Интер Милан
38.1% (16)
1:1 Ничья
7.1% (3)
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