Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Сампдория
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|21 (5)
|0.62
|2.
|Мартинес Лаутаро
|15
|0.44
|3.
|Хакими Ашраф
|7
|0.21
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.15
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.09
|6.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|7.
|Дармиан Маттео
|3
|0.09
|8.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.09
|9.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.09
|10.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.06
|11.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.06
|12.
|Брозович Марсело
|1
|0.03
|13.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|14.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|15.
|Янг Эшли
|0
|0
|16.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|17.
|Коларов Александар
|0
|0
|18.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|11 (1)
|0.32
|2.
|Янкто Якуб
|6
|0.18
|3.
|Кандрева Антонио
|5 (2)
|0.15
|4.
|Кейта Бальде
|5
|0.15
|5.
|Торсби Мортен
|3
|0.09
|6.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.06
|7.
|Верре Валерио
|2
|0.06
|8.
|Габбьядини Маноло
|2 (1)
|0.06
|9.
|Экдаль Альбин
|2
|0.06
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|11.
|Адриен Силва
|1
|0.03
|12.
|Йосида Майя
|1
|0.03
|13.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.03
|14.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.03
|15.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.03
|16.
|Колли Омар
|1
|0.03
|17.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|18.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|19.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|7
|0
|2.
|Хакими Ашраф
|6
|0
|3.
|Барелла Николо
|5
|0
|4.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|3
|0
|9.
|Перишич Иван
|3
|0
|10.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|1
|12.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|13.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|14.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Ханданович Самир
|1
|0
|17.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|18.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Альбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|8
|0
|4.
|Адриен Силва
|6
|1
|5.
|Янкто Якуб
|7
|0
|6.
|Колли Омар
|6
|0
|7.
|Кейта Бальде
|4
|1
|8.
|Йосида Майя
|5
|0
|9.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Феррари Алекс
|3
|0
|12.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|13.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|14.
|Верре Валерио
|2
|0
|15.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|16.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|17.
|Кандрева Антонио
|1
|0
|18.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|8.57% (6)
|10% (7)
|10% (7)
|18.57% (13)
|28.57% (20)
|24.29% (17)
|Сампдория
|6.67% (3)
|17.78% (8)
|22.22% (10)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|22.22% (10)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =4 -1Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан
Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона
Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино Болонья 3:1 Сампдория Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сампдория: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сампдория 0:1 Интер Милан Серия A Сампдория 0:5 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Интер Милан 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Интер Милан Серия A Сампдория 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:0 Сампдория Кубок Интер Милан 1:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|74 - 29
|82
|2.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|3.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|4.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|5.
|Наполи
|Заявка
|34
|21
|4
|9
|74 - 38
|67
|6.
|Лацио
|Заявка
|33
|20
|4
|9
|60 - 49
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 47
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|11.
|Удинезе
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|39 - 46
|39
|12.
|Болонья
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|47 - 56
|39
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|45 - 57
|35
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|47 - 56
|34
|16.
|Специя
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|43 - 63
|34
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|34
|3
|11
|20
|36 - 71
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|40 - 15
|43
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|12.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 23
|21
|14.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|21 - 26
|18
|15.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|16.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|13 - 17
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|10
|1
|6
|30 - 20
|31
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|25 - 26
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 23
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|15 - 29
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Интер Милан - Сампдория
Исход игры
Интер Милан
90.5% (38)
Ничья
7.1% (3)
Сампдория
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
51.22% (21)
Нет
48.78% (20)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
42.9% (18)
2:1 Интер Милан
38.1% (16)
1:1 Ничья
7.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!