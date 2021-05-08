Итак, первый голевой момент мы увидели, футболисты "Лацио" продолжают идти вперёд. Продолжают гости вести борьбу за Лигу чемпионов, и нельзя сегодня проигрывать, чтобы отстать от группы лидеров.

Много борьбы в центре поля мы наблюдаем, футболисты "Фиорентины" стараются не жаться к своим воротам, но не так просто выйти со своей половины поля.

Влахович после подачи углового пробивал с линии вратарской, но не очень удачно получилось. Намного выше перекладины пролетел мяч.

Неплохо развиваются атаки у "Фиорентины", Рибери вновь активен на левом фланге, удалось французу заработать аут в борьбе с Марушичем.

11' Мега-сейв Дронговски! Очень круто сыграно! Подача слева на дальнюю штангу, от лицевой Иммобиле скинул мяч в центр, и Корреа без сопротивления пробил с линии вратарской! Голкипер "Фиорентины" смог рукой мяч отбить!

10' Влахович отыграл налево на Кастровилли, который не стал простреливать или навешивать, с острого угла в ближний пробил. Пепе Рейна не спит, мяч в руках голкипера.

8' Неплохая подача справа к линии вратарской площадки, там выпрыгивал Ачерби, но немного до мяча не дотянулся. Отбились футболисты "Фиорентины".

7' Иммобиле здорово справа ворвался в штрафную площадь, отыгрывал в центр на Корреа, но успел защитник сыграть на перехвате.

6' Да, Милинкович-Савич пострадал от кулаков голкипера "Фиорентины", но всё с ним в итоге в порядке. Кстати говоря, мгновением ранее был офсайд, поэтому и фола не было тут.

5' Штрафной заработали игроки "Лацио", далековато было до ворот, мяч стоял на фланге. Пошёл навес в штрафную площадь от Луиса Альберто, в итоге Дронговски рванул на выход, врезавшись в оппонента.

3' Хорошая атака "Фиорентины"! Рибери с левого угла штрафной площади выполнил навес к линии вратарской, где чуть-чуть роста не хватило Влаховичу!