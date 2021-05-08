  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Лацио
0'
5' Желтая карточка
Венути Лоренцо
20'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
22
Касерес
Мартин
23
Венути
Лоренцо
5
Бонавентура
Джакомо
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Фиорентина
3-5-2
Лацио
3-5-2

Ход матча

5'
Венути Лоренцо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 19 (6) 0.54
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.14
3. Бонавентура Джакомо 3 0.09
4. Миленкович Никола 3 0.09
5. Рибери Франк 2 0.06
6. Касерес Мартин 2 0.06
7. Эйссерик Валентин 2 0.06
8. Бираги Кристиано 1 0.03
9. Пульгар Эрик 1 0.03
10. Кьеза Федерико 1 0.03
11. Куаме Кристиан 1 0.03
12. Песселья Херман 1 0.03
13. Мартинес Лукас II 1 0.03
14. Кальехон Хосе 0 0
15. Дронговски Бартломей 0 0
16. Венути Лоренцо 0 0
17. Лирола Поль 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 19 (4) 0.56
2. Альберто Луис 9 0.26
3. Корреа Хоакин 8 (1) 0.24
4. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.24
5. Милинкович-Савич Сергей 7 0.21
6. Лаццари Мануэль 2 0.06
7. Марушич Адам 2 0.06
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 8 0
2. Кастровилли Гаэтано 6 1
3. Миленкович Никола 6 1
4. Амрабат Софьян 7 0
5. Рибери Франк 5 1
6. Пульгар Эрик 6 0
7. Мартинес Лукас II 4 1
8. Бонавентура Джакомо 5 0
9. Роша Игор II 5 0
10. Куаме Кристиан 4 0
11. Валеро Борха 3 0
12. Песселья Херман 3 0
13. Чеккерини Федерико 3 0
14. Венути Лоренцо 3 0
15. Лирола Поль 3 0
16. Эйссерик Валентин 2 0
17. Кокорин Александр 1 0
18. Касерес Мартин 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 9 0
2. Патрик 8 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 8 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Иммобиле Чиро 4 1
6. Кайседо Фелипе 5 0
7. Ачерби Франческо 5 0
8. Эскаланте Гонсало 5 0
9. Фарес Мохамед 5 0
10. Альберто Луис 4 0
11. Пароло Марко 4 0
12. Милинкович-Савич Сергей 4 0
13. Перейра Андреас 4 0
14. Корреа Хоакин 2 1
15. Лаццари Мануэль 2 1
16. Марушич Адам 3 0
17. Луис Фелипе 3 0
18. Мусаккио Матео 2 0
19. Катальди Данило 2 0
20. Рейна Пепе 1 0
21. Лулич Сенад 1 0
22. Раду Стефан 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 14.29% (6) 21.43% (9) 16.67% (7) 11.9% (5) 23.81% (10) 11.9% (5)
 Лацио 18.97% (11) 13.79% (8) 8.62% (5) 24.14% (14) 17.24% (10) 17.24% (10)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина
Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина
Лацио Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто
Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио 2:1 Фиорентина Серия A Лацио 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A Фиорентина 1:1 Лацио Серия A
Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:4 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Кубок Лацио 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Фиорентина Серия A Лацио 2:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Лацио Серия A Фиорентина 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Фиорентина Серия A Лацио 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
3. Аталанта Заявка 34 20 9 5 79 - 40 69
4. Ювентус Заявка 34 20 9 5 67 - 31 69
5. Милан Заявка 34 21 6 7 62 - 41 69
6. Лацио 0:0 Заявка 34 20 5 9 60 - 49 65
7. Рома Заявка 34 16 7 11 58 - 53 55
8. Сассуоло Заявка 34 14 11 9 56 - 51 53
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 34 11 9 14 41 - 42 42
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Дженоа Заявка 34 8 12 14 40 - 52 36
14. Фиорентина 0:0 Заявка 35 8 12 15 45 - 57 36
15. Торино Заявка 33 7 13 13 47 - 56 34
16. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
17. Кальяри Заявка 34 8 8 18 40 - 57 32
18. Беневенто Заявка 34 7 10 17 37 - 68 31
19. Парма Заявка 34 3 11 20 36 - 71 20
20. Кротоне Заявка 34 5 3 26 42 - 85 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 17 13 2 2 37 - 13 41
3. Лацио 0:0 Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
4. Рома Заявка 17 11 4 2 35 - 18 37
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина 0:0 Заявка 18 5 7 6 23 - 23 22
12. Верона Заявка 17 6 4 7 20 - 20 22
13. Дженоа Заявка 17 5 7 5 25 - 24 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 17 2 6 9 17 - 35 12
20. Парма Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 13 1 2 31 - 17 40
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
4. Аталанта Заявка 17 9 6 2 32 - 18 33
5. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
6. Лацио 0:0 Заявка 17 8 3 6 25 - 26 27
7. Сассуоло Заявка 17 8 3 6 28 - 27 27
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 16 4 5 7 23 - 28 17
14. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
15. Фиорентина 0:0 Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
16. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
17. Кальяри Заявка 17 3 5 9 18 - 26 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 17 1 2 14 21 - 51 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 19 2 7
4. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
5. Фиорентина Влахович Душан 19 6 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 12 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 19'
    Неплохо развиваются атаки у "Фиорентины", Рибери вновь активен на левом фланге, удалось французу заработать аут в борьбе с Марушичем.
  • Угловой
    17'
    Влахович после подачи углового пробивал с линии вратарской, но не очень удачно получилось. Намного выше перекладины пролетел мяч.
  • 16'
    Перебрались игроки "Фиорентины" в атаку, Рибери получил мяч на левом фланге, пытался прострелить из-под Марушича, заработал угловой.
  • 15'
    Много борьбы в центре поля мы наблюдаем, футболисты "Фиорентины" стараются не жаться к своим воротам, но не так просто выйти со своей половины поля.
  • 13'
    Итак, первый голевой момент мы увидели, футболисты "Лацио" продолжают идти вперёд. Продолжают гости вести борьбу за Лигу чемпионов, и нельзя сегодня проигрывать, чтобы отстать от группы лидеров.
  • Опасный момент
    11'
    Мега-сейв Дронговски! Очень круто сыграно! Подача слева на дальнюю штангу, от лицевой Иммобиле скинул мяч в центр, и Корреа без сопротивления пробил с линии вратарской! Голкипер "Фиорентины" смог рукой мяч отбить!
  • 10'
    Влахович отыграл налево на Кастровилли, который не стал простреливать или навешивать, с острого угла в ближний пробил. Пепе Рейна не спит, мяч в руках голкипера.
  • Угловой
    8'
    Неплохая подача справа к линии вратарской площадки, там выпрыгивал Ачерби, но немного до мяча не дотянулся. Отбились футболисты "Фиорентины".
  • 7'
    Иммобиле здорово справа ворвался в штрафную площадь, отыгрывал в центр на Корреа, но успел защитник сыграть на перехвате.
  • Офсайд
    6'
    Да, Милинкович-Савич пострадал от кулаков голкипера "Фиорентины", но всё с ним в итоге в порядке. Кстати говоря, мгновением ранее был офсайд, поэтому и фола не было тут.
  • 5'
    Штрафной заработали игроки "Лацио", далековато было до ворот, мяч стоял на фланге. Пошёл навес в штрафную площадь от Луиса Альберто, в итоге Дронговски рванул на выход, врезавшись в оппонента.
  • 3'
    Хорошая атака "Фиорентины"! Рибери с левого угла штрафной площади выполнил навес к линии вратарской, где чуть-чуть роста не хватило Влаховичу!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Лацио онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Лацио

Исход игры
Фиорентина
8% (11)
Ничья
18.2% (25)
Лацио
73.7% (101)
Тотал 2.5
Больше
75% (102)
Меньше
25% (34)
Обе команды забьют
Да
90.44% (123)
Нет
9.56% (13)
Популярный счёт
1:2 Лацио
55.5% (76)
1:1 Ничья
15.3% (21)
2:1 Фиорентина
5.1% (7)
0:1 Лацио
4.4% (6)
2:3 Лацио
4.4% (6)
1:3 Лацио
3.6% (5)
0:2 Лацио
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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