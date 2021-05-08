Фиорентина
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Артемио Франки
Лацио
5' Желтая карточкаВенути Лоренцо
78
Пульгар
Эрик
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|19 (6)
|0.54
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.14
|3.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.09
|4.
|Миленкович Никола
|3
|0.09
|5.
|Рибери Франк
|2
|0.06
|6.
|Касерес Мартин
|2
|0.06
|7.
|Эйссерик Валентин
|2
|0.06
|8.
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0.03
|10.
|Кьеза Федерико
|1
|0.03
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Песселья Херман
|1
|0.03
|13.
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|14.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|15.
|Дронговски Бартломей
|0
|0
|16.
|Венути Лоренцо
|0
|0
|17.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|19 (4)
|0.56
|2.
|Альберто Луис
|9
|0.26
|3.
|Корреа Хоакин
|8 (1)
|0.24
|4.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.24
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.21
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.06
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|8
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|6
|1
|3.
|Миленкович Никола
|6
|1
|4.
|Амрабат Софьян
|7
|0
|5.
|Рибери Франк
|5
|1
|6.
|Пульгар Эрик
|6
|0
|7.
|Мартинес Лукас II
|4
|1
|8.
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|9.
|Роша Игор II
|5
|0
|10.
|Куаме Кристиан
|4
|0
|11.
|Валеро Борха
|3
|0
|12.
|Песселья Херман
|3
|0
|13.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|3
|0
|15.
|Лирола Поль
|3
|0
|16.
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|17.
|Кокорин Александр
|1
|0
|18.
|Касерес Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|9
|0
|2.
|Патрик
|8
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|8
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|6.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|7.
|Ачерби Франческо
|5
|0
|8.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|9.
|Фарес Мохамед
|5
|0
|10.
|Альберто Луис
|4
|0
|11.
|Пароло Марко
|4
|0
|12.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0
|13.
|Перейра Андреас
|4
|0
|14.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|16.
|Марушич Адам
|3
|0
|17.
|Луис Фелипе
|3
|0
|18.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|19.
|Катальди Данило
|2
|0
|20.
|Рейна Пепе
|1
|0
|21.
|Лулич Сенад
|1
|0
|22.
|Раду Стефан
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|23.81% (10)
|11.9% (5)
|Лацио
|18.97% (11)
|13.79% (8)
|8.62% (5)
|24.14% (14)
|17.24% (10)
|17.24% (10)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина
Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Милан Беневенто 1:4 Фиорентина Фиорентина 3:3 Парма Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина
Лацио Последние 20 матчей: +13 =0 -7Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Лацио: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:4 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Кубок Лацио 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:2 Лацио Серия A Лацио 3:1 Фиорентина Серия A Лацио 2:4 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:3 Лацио Серия A Лацио 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:2 Лацио Серия A Фиорентина 0:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Фиорентина Серия A Лацио 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|3.
|Аталанта
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|79 - 40
|69
|4.
|Ювентус
|Заявка
|34
|20
|9
|5
|67 - 31
|69
|5.
|Милан
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|62 - 41
|69
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|60 - 49
|65
|7.
|Рома
|Заявка
|34
|16
|7
|11
|58 - 53
|55
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|56 - 51
|53
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|41 - 42
|42
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Дженоа
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|40 - 52
|36
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|35
|8
|12
|15
|45 - 57
|36
|15.
|Торино
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|47 - 56
|34
|16.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|17.
|Кальяри
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|40 - 57
|32
|18.
|Беневенто
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|37 - 68
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|34
|3
|11
|20
|36 - 71
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|34
|5
|3
|26
|42 - 85
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|37 - 13
|41
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|4.
|Рома
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|35 - 18
|37
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|18
|5
|7
|6
|23 - 23
|22
|12.
|Верона
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 20
|22
|13.
|Дженоа
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 24
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|17 - 35
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|31 - 17
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|4.
|Аталанта
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|32 - 18
|33
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 26
|27
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 27
|27
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 28
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|15.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|16.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|17.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 26
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|21 - 51
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|19
|2
|7
|4.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
|5.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|19
|6
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|12
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Лацио
Исход игры
Фиорентина
8% (11)
Ничья
18.2% (25)
Лацио
73.7% (101)
Тотал 2.5
Больше
75% (102)
Меньше
25% (34)
Обе команды забьют
Да
90.44% (123)
Нет
9.56% (13)
Популярный счёт
1:2 Лацио
55.5% (76)
1:1 Ничья
15.3% (21)
2:1 Фиорентина
5.1% (7)
0:1 Лацио
4.4% (6)
2:3 Лацио
4.4% (6)
1:3 Лацио
3.6% (5)
0:2 Лацио
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.9% (4)
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