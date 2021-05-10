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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Наполи
 
Позже

Стадион:
Удинезе
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
33
Ррахмани
Амир
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
1
Муссо
Хуан
87
Де
Майо
Себастьян
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
45
Форестьери
Фернандо
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
7
Окака
Стефано
Наполи
4-2-3-1
Удинезе
3-5-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 17 (7) 0.49
2. Лосано Ирвинг 10 0.29
3. Осимхен Виктор 10 0.29
4. Мертенс Дрис 9 0.26
5. Политано Маттео 9 0.26
6. Зелиньски Пётр 7 0.2
7. Петанья Андреа 4 0.11
8. Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
9. Демме Диего 2 0.06
10. Фабиан Руис 2 0.06
11. Элмас Эльиф 2 0.06
12. Бакайоко Тьемуэ 2 0.06
13. Хюсай Эльсейд 0 0
14. Оспина Давид 0 0
15. Руй Мариу 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 9 (3) 0.26
2. Перейра Роберто 4 0.11
3. Окака Стефано 3 0.09
4. Пуссетто Игнасио 3 0.09
5. Арслан Толгай-Али 3 0.09
6. Молина Науэль 2 0.06
7. Несторовски Илья 2 0.06
8. Ласанья Кевин 2 0.06
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0.06
10. Форестьери Фернандо 1 0.03
11. Делофеу Херард 1 0.03
12. Самир Каэтано 1 0.03
13. Льоренте Фернандо 1 0.03
14. Зеегелаар Марвин 1 0.03
15. Нюйтинк Брэм 1 0.03
16. Бекао Родриго 1 0.03
17. Браф Джейден 1 0.03
18. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 11 0
2. Кулибали Калиду 9 1
3. Демме Диего 6 0
4. Бакайоко Тьемуэ 4 1
5. Манолас Костас 5 0
6. Лосано Ирвинг 5 0
7. Руй Мариу 4 0
8. Осимхен Виктор 4 0
9. Инсинье Лоренцо 2 1
10. Политано Маттео 3 0
11. Элмас Эльиф 3 0
12. Мертенс Дрис 2 0
13. Оспина Давид 2 0
14. Зелиньски Пётр 2 0
15. Лоботка Станислав 2 0
16. Гулам Фаузи 1 0
17. Фабиан Руис 1 0
18. Максимович Никола 1 0
19. Ррахмани Амир 1 0
20. Хюсай Эльсейд 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 9 0
2. Перейра Роберто 8 0
3. Де Пауль Родриго 4 2
4. Самир Каэтано 6 0
5. Зеегелаар Марвин 6 0
6. Муссо Хуан 5 0
7. Бекао Родриго 5 0
8. Уолас Соуза 3 0
9. Льоренте Фернандо 2 0
10. Пуссетто Игнасио 2 0
11. Бонифаци Кевин 2 0
12. Окака Стефано 1 0
13. Форестьери Фернандо 1 0
14. Де Майо Себастьян 1 0
15. Нюйтинк Брэм 1 0
16. Несторовски Илья 1 0
17. Ласанья Кевин 1 0
18. Макенго Жан-Виктор 1 0
19. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 14.47% (11) 11.84% (9) 18.42% (14) 11.84% (9) 21.05% (16) 22.37% (17)
 Удинезе 7.89% (3) 15.79% (6) 21.05% (8) 15.79% (6) 18.42% (7) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио
Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри
Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Удинезе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Удинезе 1:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A
Удинезе 0:3 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 35 26 7 2 79 - 30 85
2. Аталанта Заявка 35 21 9 5 84 - 42 72
3. Милан Заявка 35 22 6 7 65 - 41 72
4. Наполи Заявка 35 22 4 9 78 - 39 70
5. Ювентус Заявка 35 20 9 6 67 - 34 69
6. Лацио Заявка 34 20 4 10 60 - 51 64
7. Рома Заявка 35 17 7 11 63 - 53 58
8. Сассуоло Заявка 35 15 11 9 58 - 52 56
9. Сампдория Заявка 35 13 6 16 46 - 52 45
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 35 10 10 15 40 - 47 40
12. Болонья Заявка 35 10 10 15 48 - 57 40
13. Фиорентина Заявка 35 9 11 15 47 - 57 38
14. Дженоа Заявка 35 8 12 15 41 - 54 36
15. Кальяри Заявка 35 9 8 18 43 - 58 35
16. Торино Заявка 34 7 14 13 48 - 57 35
17. Специя Заявка 35 8 10 17 44 - 67 34
18. Беневенто Заявка 35 7 10 18 38 - 71 31
19. Парма Заявка 35 3 11 21 38 - 76 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 15 1 1 45 - 16 46
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
4. Лацио Заявка 17 12 2 3 35 - 23 38
5. Наполи Заявка 17 11 3 3 44 - 18 36
6. Аталанта Заявка 17 11 3 3 47 - 22 36
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сассуоло Заявка 17 6 8 3 28 - 24 26
9. Болонья Заявка 17 7 5 5 32 - 27 26
10. Сампдория Заявка 17 8 2 7 27 - 24 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
15. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
16. Кальяри Заявка 17 5 3 9 22 - 31 18
17. Торино Заявка 17 3 8 6 24 - 28 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 14 1 2 34 - 17 43
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
6. Ювентус Заявка 17 7 7 3 30 - 18 28
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 17 5 6 6 26 - 29 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома Заявка 17 5 3 9 23 - 35 18
13. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
14. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
15. Специя Заявка 18 4 4 10 22 - 37 16
16. Фиорентина Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 15 - 28 14
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 17 1 6 10 23 - 40 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 27 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 21 5 9
3. Аталанта Муриэль Луис 21 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 19 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
4. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
5. Наполи Кулибали Калиду 9 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2021, осталось 1 день 6 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Наполи 97% (64)
    X 3% (2)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Удинезе
    1.39
    5.42
    9.90
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Наполи - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Наполи - Удинезе

    Исход игры
    Наполи
    96.9% (63)
    Ничья
    3.1% (2)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.81% (37)
    Меньше
    42.19% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (36)
    Нет
    43.75% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    41.5% (27)
    2:0 Наполи
    30.8% (20)
    3:1 Наполи
    9.2% (6)
    1:0 Наполи
    7.7% (5)
    3:0 Наполи
    4.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.1% (2)
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