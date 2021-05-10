Италия: Серия A 2020-2021
Наполи
Позже
Стадион: Диего Армандо Марадона
Удинезе
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|17 (7)
|0.49
|2.
|Лосано Ирвинг
|10
|0.29
|3.
|Осимхен Виктор
|10
|0.29
|4.
|Мертенс Дрис
|9
|0.26
|5.
|Политано Маттео
|9
|0.26
|6.
|Зелиньски Пётр
|7
|0.2
|7.
|Петанья Андреа
|4
|0.11
|8.
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|9.
|Демме Диего
|2
|0.06
|10.
|Фабиан Руис
|2
|0.06
|11.
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0.06
|13.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|14.
|Оспина Давид
|0
|0
|15.
|Руй Мариу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|9 (3)
|0.26
|2.
|Перейра Роберто
|4
|0.11
|3.
|Окака Стефано
|3
|0.09
|4.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.09
|5.
|Арслан Толгай-Али
|3
|0.09
|6.
|Молина Науэль
|2
|0.06
|7.
|Несторовски Илья
|2
|0.06
|8.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|9.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0.06
|10.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.03
|11.
|Делофеу Херард
|1
|0.03
|12.
|Самир Каэтано
|1
|0.03
|13.
|Льоренте Фернандо
|1
|0.03
|14.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.03
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.03
|16.
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|17.
|Браф Джейден
|1
|0.03
|18.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|9
|1
|3.
|Демме Диего
|6
|0
|4.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|5.
|Манолас Костас
|5
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|5
|0
|7.
|Руй Мариу
|4
|0
|8.
|Осимхен Виктор
|4
|0
|9.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|10.
|Политано Маттео
|3
|0
|11.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|12.
|Мертенс Дрис
|2
|0
|13.
|Оспина Давид
|2
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|2
|0
|15.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|16.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|17.
|Фабиан Руис
|1
|0
|18.
|Максимович Никола
|1
|0
|19.
|Ррахмани Амир
|1
|0
|20.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|9
|0
|2.
|Перейра Роберто
|8
|0
|3.
|Де Пауль Родриго
|4
|2
|4.
|Самир Каэтано
|6
|0
|5.
|Зеегелаар Марвин
|6
|0
|6.
|Муссо Хуан
|5
|0
|7.
|Бекао Родриго
|5
|0
|8.
|Уолас Соуза
|3
|0
|9.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|10.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|11.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|12.
|Окака Стефано
|1
|0
|13.
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|14.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|15.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|16.
|Несторовски Илья
|1
|0
|17.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|18.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
|19.
|Молина Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|14.47% (11)
|11.84% (9)
|18.42% (14)
|11.84% (9)
|21.05% (16)
|22.37% (17)
|Удинезе
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +11 =4 -5Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио
Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи Милан 0:1 Наполи Наполи 3:1 Болонья Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =6 -8Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри
Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио Дженоа 1:1 Удинезе Удинезе 2:0 Сассуоло Милан 1:1 Удинезе Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи
Последние игры между собой
Наполи: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Удинезе: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Удинезе 0:3 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:2 Наполи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|26
|7
|2
|79 - 30
|85
|2.
|Аталанта
|Заявка
|35
|21
|9
|5
|84 - 42
|72
|3.
|Милан
|Заявка
|35
|22
|6
|7
|65 - 41
|72
|4.
|Наполи
|Заявка
|35
|22
|4
|9
|78 - 39
|70
|5.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|67 - 34
|69
|6.
|Лацио
|Заявка
|34
|20
|4
|10
|60 - 51
|64
|7.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|63 - 53
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|58 - 52
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|46 - 52
|45
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|40 - 47
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|35
|10
|10
|15
|48 - 57
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|9
|11
|15
|47 - 57
|38
|14.
|Дженоа
|Заявка
|35
|8
|12
|15
|41 - 54
|36
|15.
|Кальяри
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|43 - 58
|35
|16.
|Торино
|Заявка
|34
|7
|14
|13
|48 - 57
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|44 - 67
|34
|18.
|Беневенто
|Заявка
|35
|7
|10
|18
|38 - 71
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|35
|3
|11
|21
|38 - 76
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|45 - 16
|46
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|4.
|Лацио
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|35 - 23
|38
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|44 - 18
|36
|6.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|47 - 22
|36
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|28 - 24
|26
|9.
|Болонья
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|32 - 27
|26
|10.
|Сампдория
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|27 - 24
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|15.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|22 - 31
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|24 - 28
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|34 - 17
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|30 - 18
|28
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 29
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|23 - 35
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|22 - 37
|16
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 28
|14
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|23 - 40
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|27
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|21
|5
|9
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|21
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|19
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|4.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
|5.
|Наполи
|Кулибали Калиду
|9
|1
Прогнозы на матч Наполи - Удинезе
Исход игры
Наполи
96.9% (63)
Ничья
3.1% (2)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.81% (37)
Меньше
42.19% (27)
Обе команды забьют
Да
56.25% (36)
Нет
43.75% (28)
Популярный счёт
2:1 Наполи
41.5% (27)
2:0 Наполи
30.8% (20)
3:1 Наполи
9.2% (6)
1:0 Наполи
7.7% (5)
3:0 Наполи
4.6% (3)
1:1 Ничья
3.1% (2)
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