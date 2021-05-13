  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2020-2021

Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Кротоне
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Верона
0'
1:0
2' Гол
Уна Адам
21' Желтая карточка
Магальян Лисандро
25'
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
6
Магальян
Лисандро
32
Перейра
Педру
II
30
Мессьяс
Жуниор
8
Чигарини
Лука
10
Бенали
Ахмед
17
Молина
Сальваторе
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
25
Пандур
Ивор
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
19
Рюэгг
Кевин
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
29
Калинич
Никола
Кротоне
3-5-2
Верона
3-4-2-1

Ход матча

2'
Уна Адам
(Сими Нванкво)
1:0
21'
Магальян Лисандро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 19 (8) 0.53
2. Мессьяс Жуниор 8 0.22
3. Уна Адам 4 0.11
4. Реца Аркадиуш 2 0.06
5. Големич Владимир 2 (1) 0.06
6. Молина Сальваторе 1 0.03
7. Ривьер Эммануэль 1 0.03
8. Магальян Лисандро 1 0.03
9. Дзанеллато Никколо 1 0.03
10. Вулич Милош 1 0.03
11. Джиджи Коффи 1 0.03
12. Эдуардо Энрике 1 0.03
13. Перейра Педру II 0 0
14. Бенали Ахмед 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 7 0.19
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.14
3. Димарко Федерико 5 0.14
4. Лазович Дарко 3 0.08
5. Фараони Марко 2 0.06
6. Велозу Мигель 2 (2) 0.06
7. Ласанья Кевин 2 0.06
8. Фавилли Андреа 2 0.06
9. Сальседо Эдди 2 0.06
10. Илич Иван 2 0.06
11. Калинич Никола 1 0.03
12. Тамез Адриен 1 0.03
13. Колли Эбрима 1 0.03
14. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 9 0
2. Реца Аркадиуш 7 0
3. Петриччоне Якопо 5 1
4. Марроне Лука 6 0
5. Мессьяс Жуниор 6 0
6. Чигарини Лука 4 1
7. Луперто Себастьяно 4 1
8. Перейра Педру II 5 0
9. Рисполи Андреа 4 0
10. Големич Владимир 4 0
11. Куомо Джузеппе 4 0
12. Эдуардо Энрике 4 0
13. Джиджи Коффи 3 0
14. Ривьер Эммануэль 2 0
15. Бенали Ахмед 2 0
16. Дзанеллато Никколо 2 0
17. Вулич Милош 2 0
18. Кордац Алекс 1 0
19. Рохас Луис 1 0
20. Маццотта Антонио 1 0
21. Сими Нванкво 1 0
22. Молина Сальваторе 1 0
23. Уна Адам 1 0
24. Драгус Денис 1 0
Верона
# Игрок      
1. Фараони Марко 8 0
2. Чеккерини Федерико 8 0
3. Давидович Павел 8 0
4. Маньяни Джанджакомо 8 0
5. Дзакканьи Маттиа 6 0
6. Барак Антонин 4 1
7. Стураро Стефано 5 0
8. Тамез Адриен 5 0
9. Димарко Федерико 5 0
10. Ловато Маттео 5 0
11. Лазович Дарко 3 0
12. Гюнтер Корай 3 0
13. Сальседо Эдди 3 0
14. Ди Кармине Самуэль 2 0
15. Калинич Никола 1 0
16. Велозу Мигель 1 0
17. Сильвестри Марко 1 0
18. Бесса Даниэль 1 0
19. Эмпереур Алан 1 0
20. Фавилли Андреа 1 0
21. Виейра Ронни 1 0
22. Данци Андреа 1 0
23. Илич Иван 1 0
24. Колли Эбрима 1 0
25. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 9.76% (4) 21.95% (9) 24.39% (10) 21.95% (9) 12.2% (5) 9.76% (4)
 Верона 8.57% (3) 17.14% (6) 5.71% (2) 14.29% (5) 34.29% (12) 20% (7)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =0 -17
Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория
Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома
Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина
Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Верона: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Верона 2:1 Кротоне Серия A Верона 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:2 Верона Серия B Верона 0:3 Кротоне Серия A
Кротоне 0:0 Верона Серия A Верона 2:1 Кротоне Кубок Верона 3:2 Кротоне Серия B Кротоне 3:3 Верона Серия B Кротоне 3:1 Верона Серия B Верона 2:1 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона 0:1 Заявка 36 11 10 15 42 - 44 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Кротоне 1:0 Заявка 36 6 3 27 43 - 90 21
20. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона 0:1 Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне 1:0 Заявка 18 5 1 12 22 - 34 16
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона 0:1 Заявка 18 5 5 8 21 - 23 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне 1:0 Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Кротоне 15.3% (21)
X 20.4% (28)
Верона 64.2% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кротоне
Ничья
Верона
4.32
4.32
3.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кротоне 1:0 Верона онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Кротоне 1:0 Верона

Исход игры
Кротоне
15.3% (21)
Ничья
20.4% (28)
Верона
64.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
64.18% (86)
Нет
35.82% (48)
Популярный счёт
1:2 Верона
38.7% (53)
0:1 Верона
16.8% (23)
1:1 Ничья
16.1% (22)
1:0 Кротоне
8.8% (12)
2:1 Кротоне
5.8% (8)
0:2 Верона
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 