Италия: Серия A 2020-2021
1:0
2' ГолУна Адам
21' Желтая карточкаМагальян Лисандро
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
10
Бенали
Ахмед
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
25
Пандур
Ивор
21
Гюнтер
Корай
19
Рюэгг
Кевин
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
-
19 Рюэгг КевинПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|19 (8)
|0.53
|2.
|Мессьяс Жуниор
|8
|0.22
|3.
|Уна Адам
|4
|0.11
|4.
|Реца Аркадиуш
|2
|0.06
|5.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.06
|6.
|Молина Сальваторе
|1
|0.03
|7.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.03
|8.
|Магальян Лисандро
|1
|0.03
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.03
|10.
|Вулич Милош
|1
|0.03
|11.
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|12.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.03
|13.
|Перейра Педру II
|0
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|7
|0.19
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.14
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0.14
|4.
|Лазович Дарко
|3
|0.08
|5.
|Фараони Марко
|2
|0.06
|6.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.06
|7.
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|8.
|Фавилли Андреа
|2
|0.06
|9.
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|10.
|Илич Иван
|2
|0.06
|11.
|Калинич Никола
|1
|0.03
|12.
|Тамез Адриен
|1
|0.03
|13.
|Колли Эбрима
|1
|0.03
|14.
|Бесса Даниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|9
|0
|2.
|Реца Аркадиуш
|7
|0
|3.
|Петриччоне Якопо
|5
|1
|4.
|Марроне Лука
|6
|0
|5.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0
|6.
|Чигарини Лука
|4
|1
|7.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|8.
|Перейра Педру II
|5
|0
|9.
|Рисполи Андреа
|4
|0
|10.
|Големич Владимир
|4
|0
|11.
|Куомо Джузеппе
|4
|0
|12.
|Эдуардо Энрике
|4
|0
|13.
|Джиджи Коффи
|3
|0
|14.
|Ривьер Эммануэль
|2
|0
|15.
|Бенали Ахмед
|2
|0
|16.
|Дзанеллато Никколо
|2
|0
|17.
|Вулич Милош
|2
|0
|18.
|Кордац Алекс
|1
|0
|19.
|Рохас Луис
|1
|0
|20.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|21.
|Сими Нванкво
|1
|0
|22.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|23.
|Уна Адам
|1
|0
|24.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фараони Марко
|8
|0
|2.
|Чеккерини Федерико
|8
|0
|3.
|Давидович Павел
|8
|0
|4.
|Маньяни Джанджакомо
|8
|0
|5.
|Дзакканьи Маттиа
|6
|0
|6.
|Барак Антонин
|4
|1
|7.
|Стураро Стефано
|5
|0
|8.
|Тамез Адриен
|5
|0
|9.
|Димарко Федерико
|5
|0
|10.
|Ловато Маттео
|5
|0
|11.
|Лазович Дарко
|3
|0
|12.
|Гюнтер Корай
|3
|0
|13.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|15.
|Калинич Никола
|1
|0
|16.
|Велозу Мигель
|1
|0
|17.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|18.
|Бесса Даниэль
|1
|0
|19.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|20.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|21.
|Виейра Ронни
|1
|0
|22.
|Данци Андреа
|1
|0
|23.
|Илич Иван
|1
|0
|24.
|Колли Эбрима
|1
|0
|25.
|Четин Мерт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|24.39% (10)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|Верона
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|34.29% (12)
|20% (7)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =0 -17Рома 5:0 Кротоне Кротоне 0:2 Интер Милан Парма 3:4 Кротоне Кротоне 0:1 Сампдория
Кротоне 1:2 Удинезе Специя 3:2 Кротоне Наполи 4:3 Кротоне Кротоне 2:3 Болонья Лацио 3:2 Кротоне Кротоне 4:2 Торино Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома
Верона Последние 20 матчей: +5 =5 -10Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Верона: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|0:1 Заявка
|36
|11
|10
|15
|42 - 44
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|36
|6
|3
|27
|43 - 90
|21
|20.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|0:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|18
|5
|1
|12
|22 - 34
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Кротоне 1:0 Верона
Исход игры
Кротоне
15.3% (21)
Ничья
20.4% (28)
Верона
64.2% (88)
Тотал 2.5
Больше
48.51% (65)
Меньше
51.49% (69)
Обе команды забьют
Да
64.18% (86)
Нет
35.82% (48)
Популярный счёт
1:2 Верона
38.7% (53)
0:1 Верона
16.8% (23)
1:1 Ничья
16.1% (22)
1:0 Кротоне
8.8% (12)
2:1 Кротоне
5.8% (8)
0:2 Верона
5.1% (7)
0:0 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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