Первый тайм

25' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

24' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Кротоне идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лазович Дарко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Магальян Лисандро получил желтую карточку от судьи

20' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Игрок Калинич Никола из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Уна Адам нанес удар, мяч был парирован, но Ивор Пандур не удержал его в руках.

16' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Кротоне

14' Марроне Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Кротоне

11' Удар от ворот произведет Кротоне

10' Игрок Дзакканьи Маттиа из команды Верона неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

10' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Барак Антонин нанес удар головой, но Алекс Кордаз спокойно отбил мяч.

7' Удар от ворот произведет Верона

7' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Сими Нванкво выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Кротоне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Жуниор Мессиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Г О О О О Л - Уна Адам изменил счет на табло!

2' Кротоне идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Игрок Сими Нванкво из команды Кротоне неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Верона начинает с центра поля