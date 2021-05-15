Италия: Серия A 2020-2021
Дженоа
Позже
Стадион: Луиджи Феррарис
Аталанта
25
Онгене
Жером
16
Зайц
Миха
37
Пьяца
Марко
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|11
|0.31
|2.
|Скамачча Джанлука
|8 (2)
|0.22
|3.
|Пандев Горан
|6
|0.17
|4.
|Шомуродов Элдор
|5
|0.14
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0.11
|6.
|Пьяца Марко
|3
|0.08
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.03
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.03
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.03
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.03
|12.
|Стротман Кевин
|0
|0
|13.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ровелла Николо
|0
|0
|18.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|22 (2)
|0.61
|2.
|Сапата Дуван
|14 (1)
|0.39
|3.
|Госенс Робин
|10
|0.28
|4.
|Малиновский Руслан
|7 (1)
|0.19
|5.
|Иличич Йосип
|6 (2)
|0.17
|6.
|Пашалич Марио
|5
|0.14
|7.
|Гомес Алехандро
|4
|0.11
|8.
|Миранчук Алексей
|4
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|2
|0.06
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0.06
|11.
|Ромеро Кристиан
|2
|0.06
|12.
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|13.
|Хатебур Ханс
|2
|0.06
|14.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.06
|15.
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|16.
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|17.
|Джимсити Берат
|0
|0
|18.
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|8
|0
|2.
|Бадель Милан
|7
|0
|3.
|Кришито Доменико
|6
|0
|4.
|Мазиелло Андреа
|6
|0
|5.
|Стротман Кевин
|6
|0
|6.
|Радованович Иван
|6
|0
|7.
|Пандев Горан
|5
|0
|8.
|Дестро Маттиа
|5
|0
|9.
|Бани Маттиа
|5
|0
|10.
|Зайц Миха
|4
|0
|11.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|12.
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0
|13.
|Ровелла Николо
|3
|0
|14.
|Перин Маттиа
|1
|1
|15.
|Стураро Стефано
|2
|0
|16.
|Сапата Кристиан
|2
|0
|17.
|Бираски Давиде
|2
|0
|18.
|Кассата Франческо
|2
|0
|19.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|20.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|21.
|Бехрами Валон
|1
|0
|22.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|23.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|10
|0
|2.
|Госенс Робин
|8
|1
|3.
|Толой Рафаэл
|7
|0
|4.
|Де Рон Мартен
|7
|0
|5.
|Джимсити Берат
|7
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|4
|0
|7.
|Паломино Хосе
|3
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|3
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|3
|0
|10.
|Иличич Йосип
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|2
|0
|12.
|Пессина Маттео
|2
|0
|13.
|Голлини Пьерлуиджи
|0
|1
|14.
|Мохика Хоан
|1
|0
|15.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|16.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|19.05% (8)
|14.29% (6)
|7.14% (3)
|26.19% (11)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|Аталанта
|10.47% (9)
|15.12% (13)
|18.6% (16)
|19.77% (17)
|19.77% (17)
|16.28% (14)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя
Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =4 -3Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья
Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Дженоа 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Дженоа 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Дженоа Серия A Аталанта 1:4 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A Аталанта 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Дженоа 2:0 Аталанта Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|43 - 45
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|6
|3
|27
|44 - 91
|21
|20.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Дженоа - Аталанта
Исход игры
Дженоа
2.2% (3)
Ничья
2.9% (4)
Аталанта
94.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
79.1% (106)
Меньше
20.9% (28)
Обе команды забьют
Да
80.6% (108)
Нет
19.4% (26)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
48.5% (66)
1:3 Аталанта
22.8% (31)
0:2 Аталанта
14% (19)
0:1 Аталанта
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
0:3 Аталанта
1.5% (2)
2:1 Дженоа
1.5% (2)
1:4 Аталанта
1.5% (2)
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