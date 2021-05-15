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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Аталанта
22
Маркетти
Федерико
25
Онгене
Жером
21
Радованович
Иван
55
Мазиелло
Андреа
18
Гильоне
Паоло
16
Зайц
Миха
65
Ровелла
Николо
24
Мелегони
Филиппо
29
Кассата
Франческо
37
Пьяца
Марко
23
Дестро
Маттиа
95
Голлини
Пьерлуиджи
19
Джимсити
Берат
17
Ромеро
Кристиан
2
Толой
Рафаэл
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
59
Миранчук
Алексей
91
Сапата
Дуван
Дженоа
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.31
2. Скамачча Джанлука 8 (2) 0.22
3. Пандев Горан 6 0.17
4. Шомуродов Элдор 5 0.14
5. Дзаппакоста Давиде 4 0.11
6. Пьяца Марко 3 0.08
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Стротман Кевин 0 0
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 22 (2) 0.61
2. Сапата Дуван 14 (1) 0.39
3. Госенс Робин 10 0.28
4. Малиновский Руслан 7 (1) 0.19
5. Иличич Йосип 6 (2) 0.17
6. Пашалич Марио 5 0.14
7. Гомес Алехандро 4 0.11
8. Миранчук Алексей 4 0.11
9. Фройлер Ремо 2 0.06
10. Пессина Маттео 2 0.06
11. Ромеро Кристиан 2 0.06
12. Толой Рафаэл 2 0.06
13. Хатебур Ханс 2 0.06
14. Ламмерс Сэм 2 0.06
15. Паломино Хосе 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Кришито Доменико 6 0
4. Мазиелло Андреа 6 0
5. Стротман Кевин 6 0
6. Радованович Иван 6 0
7. Пандев Горан 5 0
8. Дестро Маттиа 5 0
9. Бани Маттиа 5 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Дзаппакоста Давиде 3 0
13. Ровелла Николо 3 0
14. Перин Маттиа 1 1
15. Стураро Стефано 2 0
16. Сапата Кристиан 2 0
17. Бираски Давиде 2 0
18. Кассата Франческо 2 0
19. Пеллегрини Лука 2 0
20. Циборра Леннарт 2 0
21. Бехрами Валон 1 0
22. Шомуродов Элдор 1 0
23. Скамачча Джанлука 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Госенс Робин 8 1
3. Толой Рафаэл 7 0
4. Де Рон Мартен 7 0
5. Джимсити Берат 7 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 3 0
9. Хатебур Ханс 3 0
10. Иличич Йосип 2 0
11. Пашалич Марио 2 0
12. Пессина Маттео 2 0
13. Голлини Пьерлуиджи 0 1
14. Мохика Хоан 1 0
15. Кальдара Маттиа 1 0
16. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 19.05% (8) 14.29% (6) 7.14% (3) 26.19% (11) 16.67% (7) 16.67% (7)
 Аталанта 10.47% (9) 15.12% (13) 18.6% (16) 19.77% (17) 19.77% (17) 16.28% (14)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя
Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья
Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Аталанта 0:0 Дженоа Серия A Аталанта 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Дженоа Серия A
Дженоа 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Дженоа 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Дженоа Серия A Аталанта 1:4 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A Аталанта 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Дженоа 2:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 36 11 10 15 43 - 45 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Кротоне Заявка 36 6 3 27 44 - 91 21
20. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Дженоа - Аталанта

Исход игры
Дженоа
2.2% (3)
Ничья
2.9% (4)
Аталанта
94.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
79.1% (106)
Меньше
20.9% (28)
Обе команды забьют
Да
80.6% (108)
Нет
19.4% (26)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
48.5% (66)
1:3 Аталанта
22.8% (31)
0:2 Аталанта
14% (19)
0:1 Аталанта
2.9% (4)
1:1 Ничья
2.9% (4)
0:3 Аталанта
1.5% (2)
2:1 Дженоа
1.5% (2)
1:4 Аталанта
1.5% (2)
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