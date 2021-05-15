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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча предпоследнего тура итальянской Серии А, в котором генуэзская "Дженоа" сыграет дома с бергамской "Аталантой".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!