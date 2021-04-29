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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Дженоа
 
Позже

Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 11 0.31
2. Скамачча Джанлука 8 (2) 0.22
3. Пандев Горан 6 0.17
4. Шомуродов Элдор 5 0.14
5. Дзаппакоста Давиде 4 0.11
6. Пьяца Марко 3 0.08
7. Бадель Милан 1 0.03
8. Зайц Миха 1 0.03
9. Стураро Стефано 1 0.03
10. Циборра Леннарт 1 0.03
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.03
12. Стротман Кевин 0 0
13. Гильоне Паоло 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ровелла Николо 0 0
18. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 22 (2) 0.61
2. Сапата Дуван 14 (1) 0.39
3. Госенс Робин 10 0.28
4. Малиновский Руслан 7 (1) 0.19
5. Иличич Йосип 6 (2) 0.17
6. Пашалич Марио 5 0.14
7. Гомес Алехандро 4 0.11
8. Миранчук Алексей 4 0.11
9. Фройлер Ремо 2 0.06
10. Пессина Маттео 2 0.06
11. Ромеро Кристиан 2 0.06
12. Толой Рафаэл 2 0.06
13. Хатебур Ханс 2 0.06
14. Ламмерс Сэм 2 0.06
15. Паломино Хосе 1 0.03
16. Де Рон Мартен 1 0.03
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 8 0
2. Бадель Милан 7 0
3. Кришито Доменико 6 0
4. Мазиелло Андреа 6 0
5. Стротман Кевин 6 0
6. Радованович Иван 6 0
7. Пандев Горан 5 0
8. Дестро Маттиа 5 0
9. Бани Маттиа 5 0
10. Зайц Миха 4 0
11. Гильоне Паоло 4 0
12. Дзаппакоста Давиде 3 0
13. Ровелла Николо 3 0
14. Перин Маттиа 1 1
15. Стураро Стефано 2 0
16. Сапата Кристиан 2 0
17. Бираски Давиде 2 0
18. Кассата Франческо 2 0
19. Пеллегрини Лука 2 0
20. Циборра Леннарт 2 0
21. Бехрами Валон 1 0
22. Шомуродов Элдор 1 0
23. Скамачча Джанлука 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 10 0
2. Госенс Робин 8 1
3. Толой Рафаэл 7 0
4. Де Рон Мартен 7 0
5. Джимсити Берат 7 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 3 0
9. Хатебур Ханс 3 0
10. Иличич Йосип 2 0
11. Пашалич Марио 2 0
12. Пессина Маттео 2 0
13. Голлини Пьерлуиджи 0 1
14. Мохика Хоан 1 0
15. Кальдара Маттиа 1 0
16. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 19.05% (8) 14.29% (6) 7.14% (3) 26.19% (11) 16.67% (7) 16.67% (7)
 Аталанта 10.47% (9) 15.12% (13) 18.6% (16) 19.77% (17) 19.77% (17) 16.28% (14)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя
Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа Дженоа 1:1 Удинезе Рома 1:0 Дженоа Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья
Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Удинезе Верона 0:2 Аталанта Реал Мадрид 3:1 Аталанта Аталанта 3:1 Специя Интер Милан 1:0 Аталанта Аталанта 5:1 Кротоне Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Аталанта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Аталанта 0:0 Дженоа Серия A Аталанта 2:2 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Дженоа Серия A
Дженоа 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Дженоа 0:5 Аталанта Серия A Аталанта 3:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Дженоа Серия A Аталанта 1:4 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Дженоа 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Дженоа Серия A Аталанта 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Аталанта Серия A Дженоа 2:0 Аталанта Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 13 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Дженоа 7.7% (3)
    X 7.7% (3)
    Аталанта 84.6% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Аталанта
    12.73
    6.80
    1.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Дженоа - Аталанта онлайн

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    Прогнозы на матч Дженоа - Аталанта

    Исход игры
    Дженоа
    7.7% (3)
    Ничья
    7.7% (3)
    Аталанта
    84.6% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.97% (27)
    Меньше
    27.03% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    78.38% (29)
    Нет
    21.62% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    51.3% (20)
    1:3 Аталанта
    7.7% (3)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
    0:2 Аталанта
    7.7% (3)
    0:1 Аталанта
    5.1% (2)
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