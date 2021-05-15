Италия: Серия A 2020-2021
Специя
Позже
Стадион: Альберто Пиччи
Торино
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.25
|2.
|Верде Даниэле
|5
|0.14
|3.
|Пикколи Роберто
|5
|0.14
|4.
|Побега Томмазо
|5
|0.14
|5.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0.11
|6.
|Фариас Диего
|4
|0.11
|7.
|Галабинов Андрей
|3
|0.08
|8.
|Маджоре Джулио
|3
|0.08
|9.
|Эрлич Мартин
|2
|0.06
|10.
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|11.
|Терци Клаудио
|1
|0.03
|12.
|Исмайли Ардиан
|1
|0.03
|13.
|Шабо Юлиан
|1
|0.03
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0.03
|15.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.03
|16.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|17.
|Риччи Матео
|0
|0
|18.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|19.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|20.
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|21.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|12 (3)
|0.34
|2.
|Дзадза Симоне
|6
|0.17
|3.
|Санабрия Антонио
|5
|0.14
|4.
|Бремер Глейсон
|4
|0.11
|5.
|Мандрагора Роландо
|3
|0.09
|6.
|Лукич Саша
|3
|0.09
|7.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.06
|8.
|Войвода Мергим
|2
|0.06
|9.
|Иццо Армандо
|2
|0.06
|10.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.03
|11.
|Верди Симоне
|1
|0.03
|12.
|Синго Уилфрид
|1
|0.03
|13.
|Ринкон Томас
|1
|0.03
|14.
|Мейте Суалихо
|1
|0.03
|15.
|Гояк Амер
|1
|0.03
|16.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|17.
|Линетти Кароль
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шабо Юлиан
|10
|1
|2.
|Терци Клаудио
|8
|1
|3.
|Бастони Симоне
|7
|0
|4.
|Эстевес Науэль
|7
|0
|5.
|Эрлич Мартин
|6
|0
|6.
|Виньяли Лука
|4
|1
|7.
|Риччи Матео
|5
|0
|8.
|Нзола М'Бала
|5
|0
|9.
|Побега Томмазо
|5
|0
|10.
|Фариас Диего
|4
|0
|11.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|12.
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|13.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|14.
|Исмайли Ардиан
|2
|1
|15.
|Маджоре Джулио
|3
|0
|16.
|Агудело Кевин
|3
|0
|17.
|Сапонара Риккардо
|1
|1
|18.
|Акампора Дженнаро
|2
|0
|19.
|Агум Люсьен
|2
|0
|20.
|Зут Йерун
|1
|0
|21.
|Сала Джакопо
|1
|0
|22.
|Проведель Иван
|1
|0
|23.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|24.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|25.
|Верде Даниэле
|1
|0
|26.
|Рамос Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|8
|1
|2.
|Лянко Войнович
|8
|0
|3.
|Н'Кулу Николя
|5
|0
|4.
|Верди Симоне
|5
|0
|5.
|Линетти Кароль
|5
|0
|6.
|Мандрагора Роландо
|3
|1
|7.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|8.
|Дзадза Симоне
|4
|0
|9.
|Белотти Андреа
|4
|0
|10.
|Лукич Саша
|4
|0
|11.
|Иццо Армандо
|3
|0
|12.
|Войвода Мергим
|3
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|3
|0
|14.
|Базелли Даниэле
|2
|0
|15.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|16.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|17.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|18.
|Ансальди Кристиан
|1
|0
|19.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|20.
|Гояк Амер
|1
|0
|21.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|22.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|6.52% (3)
|17.39% (8)
|13.04% (6)
|8.7% (4)
|30.43% (14)
|23.91% (11)
|Торино
|10.64% (5)
|8.51% (4)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|36.17% (17)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя
Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя
Торино Последние 20 матчей: +5 =8 -7Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи
Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино
Последние игры между собой
Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торино: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|43 - 45
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|6
|3
|27
|44 - 91
|21
|20.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Специя - Торино
Исход игры
Специя
27.6% (37)
Ничья
46.3% (62)
Торино
26.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
36.64% (48)
Меньше
63.36% (83)
Обе команды забьют
Да
81.68% (107)
Нет
18.32% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (59)
2:1 Специя
16.4% (22)
1:2 Торино
14.9% (20)
1:0 Специя
6.7% (9)
0:1 Торино
6% (8)
0:2 Торино
2.2% (3)
2:0 Специя
2.2% (3)
3:1 Специя
1.5% (2)
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