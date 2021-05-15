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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Специя
 
Позже

Стадион:
Торино
1
Зут
Йерун
21
Феррер
Сальвадор
34
Исмайли
Ардиан
19
Терци
Клаудио
5
Марчицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
8
Риччи
Матео
26
Побега
Томмазо
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
23
Сапонара
Риккардо
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
33
Н'Кулу
Николя
3
Бремер
Глейсон
27
Войвода
Мергим
88
Ринкон
Томас
38
Мандрагора
Роландо
7
Лукич
Саша
15
Ансальди
Кристиан
19
Санабрия
Антонио
9
Белотти
Андреа
Специя
4-3-3
Торино
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.25
2. Верде Даниэле 5 0.14
3. Пикколи Роберто 5 0.14
4. Побега Томмазо 5 0.14
5. Гьяси Эммануэль 4 0.11
6. Фариас Диего 4 0.11
7. Галабинов Андрей 3 0.08
8. Маджоре Джулио 3 0.08
9. Эрлич Мартин 2 0.06
10. Бастони Симоне 1 0.03
11. Терци Клаудио 1 0.03
12. Исмайли Ардиан 1 0.03
13. Шабо Юлиан 1 0.03
14. Агудело Кевин 1 0.03
15. Сапонара Риккардо 1 0.03
16. Эстевес Науэль 0 0
17. Риччи Матео 0 0
18. Рафаэл Биттенкур 0 0
19. Бартоломей Паоло 0 0
20. Марчицца Риккардо 0 0
21. Феррер Сальвадор 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 12 (3) 0.34
2. Дзадза Симоне 6 0.17
3. Санабрия Антонио 5 0.14
4. Бремер Глейсон 4 0.11
5. Мандрагора Роландо 3 0.09
6. Лукич Саша 3 0.09
7. Бонаццоли Федерико 2 0.06
8. Войвода Мергим 2 0.06
9. Иццо Армандо 2 0.06
10. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.03
11. Верди Симоне 1 0.03
12. Синго Уилфрид 1 0.03
13. Ринкон Томас 1 0.03
14. Мейте Суалихо 1 0.03
15. Гояк Амер 1 0.03
16. Н'Кулу Николя 1 0.03
17. Линетти Кароль 1 0.03

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Шабо Юлиан 10 1
2. Терци Клаудио 8 1
3. Бастони Симоне 7 0
4. Эстевес Науэль 7 0
5. Эрлич Мартин 6 0
6. Виньяли Лука 4 1
7. Риччи Матео 5 0
8. Нзола М'Бала 5 0
9. Побега Томмазо 5 0
10. Фариас Диего 4 0
11. Гьяси Эммануэль 4 0
12. Марчицца Риккардо 4 0
13. Феррер Сальвадор 4 0
14. Исмайли Ардиан 2 1
15. Маджоре Джулио 3 0
16. Агудело Кевин 3 0
17. Сапонара Риккардо 1 1
18. Акампора Дженнаро 2 0
19. Агум Люсьен 2 0
20. Зут Йерун 1 0
21. Сала Джакопо 1 0
22. Проведель Иван 1 0
23. Дейола Алессандро 1 0
24. Бартоломей Паоло 1 0
25. Верде Даниэле 1 0
26. Рамос Хуан 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 8 1
2. Лянко Войнович 8 0
3. Н'Кулу Николя 5 0
4. Верди Симоне 5 0
5. Линетти Кароль 5 0
6. Мандрагора Роландо 3 1
7. Синго Уилфрид 3 1
8. Дзадза Симоне 4 0
9. Белотти Андреа 4 0
10. Лукич Саша 4 0
11. Иццо Армандо 3 0
12. Войвода Мергим 3 0
13. Буонджорно Алессандро 3 0
14. Базелли Даниэле 2 0
15. Бонаццоли Федерико 2 0
16. Санабрия Антонио 2 0
17. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
18. Ансальди Кристиан 1 0
19. Родригес Рикардо 1 0
20. Гояк Амер 1 0
21. Сегре Джакопо 1 0
22. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 6.52% (3) 17.39% (8) 13.04% (6) 8.7% (4) 30.43% (14) 23.91% (11)
 Торино 10.64% (5) 8.51% (4) 12.77% (6) 12.77% (6) 19.15% (9) 36.17% (17)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя
Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя Специя 2:2 Парма Фиорентина 3:0 Специя Специя 2:0 Милан Сассуоло 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Наполи 4:2 Специя Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя
Торино Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи
Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино Торино 3:2 Сассуоло Торино 1:2 Интер Милан Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино

Последние игры между собой

Специя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торино: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Торино 0:0 Специя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 36 11 10 15 43 - 45 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Кротоне Заявка 36 6 3 27 44 - 91 21
20. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 133
Специя 27.8% (37)
X 45.9% (61)
Торино 26.3% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Торино
3.32
3.03
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Специя - Торино онлайн

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Прогнозы на матч Специя - Торино

Исход игры
Специя
27.6% (37)
Ничья
46.3% (62)
Торино
26.1% (35)
Тотал 2.5
Больше
36.64% (48)
Меньше
63.36% (83)
Обе команды забьют
Да
81.68% (107)
Нет
18.32% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44% (59)
2:1 Специя
16.4% (22)
1:2 Торино
14.9% (20)
1:0 Специя
6.7% (9)
0:1 Торино
6% (8)
0:2 Торино
2.2% (3)
2:0 Специя
2.2% (3)
3:1 Специя
1.5% (2)
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