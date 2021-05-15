Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Специя

47' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Терци Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Исмайли Ардиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Удар от ворот произведет Специя

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Ринкон Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Исмайли Ардиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

44' Риччи Матео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

43' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Побега Томмазо получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Войвода Мергим получил желтую карточку от судьи

31' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Санабрия Антонио из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Агудело Кевин получил желтую карточку от судьи

27' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Исмайли Ардиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Г О О О О Л - Сапонара Риккардо изменил счет на табло!

19' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Сапонара Риккардо из команды Специя сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

18' ШТАНГА! Так было близко к голу - Сапонара Риккардо нанес удар в каркас ворот!

18' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

11' Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе

11' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Марчицца Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Специя идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Торино выполняет удар от ворот.

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Торино начинает с центра поля