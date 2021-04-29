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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 28 (6) 0.78
2. Мората Альваро 9 (1) 0.25
3. Маккенни Уэстон 5 0.14
4. Дибала Пауло 4 0.11
5. Кулушевски Деян 4 0.11
6. Рабио Адриен 3 0.08
7. Ремзи Аарон 2 0.06
8. Алекс Сандро 2 0.06
9. Бонуччи Леонардо 2 0.06
10. Данило Луис 1 0.03
11. Де Лихт Маттайс 1 0.03
12. Мело Артур 1 0.03
13. Куадрадо Хуан 0 0
14. Бентанкур Родриго 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Кьеллини Джорджо 0 0
17. Фработта Джанлука 0 0
18. Демирал Мерих 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 22 (5) 0.61
2. Мартинес Лаутаро 16 (1) 0.44
3. Хакими Ашраф 7 0.19
4. Санчес Алексис 7 0.19
5. Барелла Николо 3 0.08
6. Перишич Иван 3 0.08
7. Дармиан Маттео 3 0.08
8. Гальярдини Роберто 3 0.08
9. Д'Амброзио Данило 3 0.08
10. Шкриньяр Милан 3 0.08
11. Брозович Марсело 2 0.06
12. Эриксен Кристиан 2 0.06
13. Видаль Артуро 1 0.03
14. Де Врей Стефан 1 0.03
15. Весино Матиас 1 0.03
16. Пинамонти Андреа 1 0.03
17. Янг Эшли 0 0
18. Бастони Алессандро 0 0
19. Коларов Александар 0 0
20. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 8 1
2. Рабио Адриен 6 1
3. Данило Луис 6 0
4. Бентанкур Родриго 6 0
5. Кулушевски Деян 6 0
6. Фработта Джанлука 5 0
7. Кьеза Федерико 3 1
8. Бонуччи Леонардо 4 0
9. Де Лихт Маттайс 4 0
10. Маккенни Уэстон 4 0
11. Мората Альваро 2 1
12. Роналду Криштиану 3 0
13. Кьеллини Джорджо 3 0
14. Бернардески Федерико 3 0
15. Мело Артур 3 0
16. Ремзи Аарон 2 0
17. Алекс Сандро 2 0
18. Пинсольо Карло 0 1
19. Демирал Мерих 1 0
20. Портанова Маноло 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 7 0
2. Хакими Ашраф 6 0
3. Барелла Николо 5 0
4. Бастони Алессандро 5 0
5. Янг Эшли 4 0
6. Лукаку Ромелу 4 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Дармиан Маттео 3 0
9. Перишич Иван 3 0
10. Мартинес Лаутаро 3 0
11. Сенси Стефано 1 1
12. Раноккия Андреа 2 0
13. Де Врей Стефан 2 0
14. Д'Амброзио Данило 2 0
15. Гальярдини Роберто 2 0
16. Ханданович Самир 1 0
17. Эриксен Кристиан 1 0
18. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 13.04% (9) 14.49% (10) 14.49% (10) 14.49% (10) 17.39% (12) 26.09% (18)
 Интер Милан 10.26% (8) 11.54% (9) 10.26% (8) 16.67% (13) 28.21% (22) 23.08% (18)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус
Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона
Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Интер Милан: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Ювентус 0:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 1:2 Ювентус Кубок Интер Милан 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 16 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Ювентус 52.8% (19)
    X 30.6% (11)
    Интер Милан 16.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Интер Милан
    2.31
    3.82
    3.26
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ювентус - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    52.8% (19)
    Ничья
    30.6% (11)
    Интер Милан
    16.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.24% (30)
    Нет
    11.76% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    33.3% (12)
    1:1 Ничья
    27.8% (10)
    1:0 Ювентус
    5.6% (2)
    1:3 Интер Милан
    5.6% (2)
    2:0 Ювентус
    5.6% (2)
    1:2 Интер Милан
    5.6% (2)
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