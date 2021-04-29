Италия: Серия A 2020-2021
Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|28 (6)
|0.78
|2.
|Мората Альваро
|9 (1)
|0.25
|3.
|Маккенни Уэстон
|5
|0.14
|4.
|Дибала Пауло
|4
|0.11
|5.
|Кулушевски Деян
|4
|0.11
|6.
|Рабио Адриен
|3
|0.08
|7.
|Ремзи Аарон
|2
|0.06
|8.
|Алекс Сандро
|2
|0.06
|9.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.06
|10.
|Данило Луис
|1
|0.03
|11.
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.03
|12.
|Мело Артур
|1
|0.03
|13.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|14.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|17.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|18.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|22 (5)
|0.61
|2.
|Мартинес Лаутаро
|16 (1)
|0.44
|3.
|Хакими Ашраф
|7
|0.19
|4.
|Санчес Алексис
|7
|0.19
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.08
|6.
|Перишич Иван
|3
|0.08
|7.
|Дармиан Маттео
|3
|0.08
|8.
|Гальярдини Роберто
|3
|0.08
|9.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.08
|10.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.08
|11.
|Брозович Марсело
|2
|0.06
|12.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.06
|13.
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|14.
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|15.
|Весино Матиас
|1
|0.03
|16.
|Пинамонти Андреа
|1
|0.03
|17.
|Янг Эшли
|0
|0
|18.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|19.
|Коларов Александар
|0
|0
|20.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|8
|1
|2.
|Рабио Адриен
|6
|1
|3.
|Данило Луис
|6
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|6
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|6
|0
|6.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|7.
|Кьеза Федерико
|3
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|4
|0
|9.
|Де Лихт Маттайс
|4
|0
|10.
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|11.
|Мората Альваро
|2
|1
|12.
|Роналду Криштиану
|3
|0
|13.
|Кьеллини Джорджо
|3
|0
|14.
|Бернардески Федерико
|3
|0
|15.
|Мело Артур
|3
|0
|16.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|17.
|Алекс Сандро
|2
|0
|18.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|19.
|Демирал Мерих
|1
|0
|20.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|7
|0
|2.
|Хакими Ашраф
|6
|0
|3.
|Барелла Николо
|5
|0
|4.
|Бастони Алессандро
|5
|0
|5.
|Янг Эшли
|4
|0
|6.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Дармиан Маттео
|3
|0
|9.
|Перишич Иван
|3
|0
|10.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|11.
|Сенси Стефано
|1
|1
|12.
|Раноккия Андреа
|2
|0
|13.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|14.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|15.
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|16.
|Ханданович Самир
|1
|0
|17.
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|18.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|13.04% (9)
|14.49% (10)
|14.49% (10)
|14.49% (10)
|17.39% (12)
|26.09% (18)
|Интер Милан
|10.26% (8)
|11.54% (9)
|10.26% (8)
|16.67% (13)
|28.21% (22)
|23.08% (18)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус
Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус Ювентус 3:2 Порту Ювентус 3:1 Лацио Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: +16 =3 -1Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона
Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан Торино 1:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Интер Милан: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:3 Ювентус Серия A Ювентус 0:0 Интер Милан Серия A Ювентус 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Ювентус Серия A Интер Милан 3:0 Ювентус Кубок Ювентус 2:0 Интер Милан Серия A Ювентус 3:0 Интер Милан Кубок Интер Милан 0:0 Ювентус Серия A Интер Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Интер Милан Серия A Ювентус 3:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан
Исход игры
Ювентус
52.8% (19)
Ничья
30.6% (11)
Интер Милан
16.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
88.24% (30)
Нет
11.76% (4)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
33.3% (12)
1:1 Ничья
27.8% (10)
1:0 Ювентус
5.6% (2)
1:3 Интер Милан
5.6% (2)
2:0 Ювентус
5.6% (2)
1:2 Интер Милан
5.6% (2)
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