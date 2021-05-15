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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Рома
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Лацио
0'
16' Желтая карточка
Перес Бруно
22'
87
Фузато
Даниэл
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
33
Перес
Бруно
4
Кристанте
Бриан
55
Дарбо
Эбрима
77
Мхитарян
Генрих
7
Пеллегрини
Лоренцо
92
Эль-Шаарави
Стефан
9
Джеко
Эдин
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
29
Лаццари
Мануэль
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
19
Лулич
Сенад
94
Мурики
Ведат
17
Иммобиле
Чиро
Рома
4-2-3-1
Лацио
3-5-2

Ход матча

16'
Перес Бруно
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 11 (1) 0.3
2. Майораль Борха 10 0.27
3. Верету Жордан 10 (5) 0.27
4. Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.19
5. Джеко Эдин 7 0.19
6. Педро Родригес 4 0.11
7. Манчини Джанлука 4 0.11
8. Спинаццола Леонардо 2 0.05
9. Перес Карлес 2 0.05
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Сантон Давиде 0 0
17. Смоллинг Крис 0 0
18. Эль-Шаарави Стефан 0 0
19. Вильяр Гонсало 0 0
20. Ибаньес Рожер 0 0
21. Залевский Никола 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 20 (4) 0.56
2. Альберто Луис 9 0.25
3. Корреа Хоакин 8 (1) 0.22
4. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.22
5. Милинкович-Савич Сергей 7 0.19
6. Лаццари Мануэль 2 0.06
7. Марушич Адам 2 0.06
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 10 0
3. Кристанте Бриан 8 0
4. Ибаньес Рожер 6 1
5. Вильяр Гонсало 7 0
6. Кумбулла Мараш 7 0
7. Перес Бруно 6 0
8. Педро Родригес 4 1
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Сантон Давиде 2 0
15. Миранте Антонио 2 0
16. Мхитарян Генрих 2 0
17. Карсдорп Рик 2 0
18. Калафьори Рикардо 2 0
19. Дарбо Эбрима 2 0
20. Эль-Шаарави Стефан 1 0
21. Майораль Борха 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 10 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 9 0
3. Патрик 8 0
4. Ачерби Франческо 7 0
5. Перейра Андреас 5 1
6. Худт Уэсли 6 0
7. Иммобиле Чиро 4 1
8. Кайседо Фелипе 5 0
9. Эскаланте Гонсало 5 0
10. Фарес Мохамед 5 0
11. Альберто Луис 4 0
12. Пароло Марко 4 0
13. Милинкович-Савич Сергей 4 0
14. Луис Фелипе 4 0
15. Корреа Хоакин 2 1
16. Лаццари Мануэль 2 1
17. Катальди Данило 3 0
18. Марушич Адам 3 0
19. Раду Стефан 2 0
20. Мусаккио Матео 2 0
21. Рейна Пепе 1 0
22. Лулич Сенад 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 14.29% (9) 19.05% (12) 20.63% (13) 9.52% (6) 19.05% (12) 17.46% (11)
 Лацио 18.64% (11) 13.56% (8) 8.47% (5) 23.73% (14) 16.95% (10) 18.64% (11)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома
Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага
Лацио Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан
Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лацио 3:0 Рома Серия A Рома 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Рома Серия A Лацио 3:0 Рома Серия A
Рома 3:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:1 Лацио Серия A Рома 1:3 Лацио Серия A Рома 3:2 Лацио Кубок Лацио 2:0 Рома Кубок Лацио 0:2 Рома Серия A Лацио 1:4 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:2 Рома Серия A Рома 2:2 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Рома 0:1 Лацио Кубок Рома 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 37 27 7 3 84 - 34 88
2. Аталанта Заявка 37 23 9 5 90 - 45 78
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Ювентус Заявка 37 22 9 6 73 - 37 75
5. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
6. Лацио 0:0 Заявка 36 21 5 10 61 - 51 68
7. Рома 0:0 Заявка 37 17 8 12 64 - 56 59
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 36 11 10 15 43 - 45 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 37 9 12 16 46 - 58 39
15. Специя Заявка 37 9 11 17 50 - 70 38
16. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
17. Торино Заявка 36 7 14 15 49 - 68 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Кротоне Заявка 36 6 3 27 44 - 91 21
20. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 19 14 2 3 40 - 18 44
3. Лацио 0:0 Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома 0:0 Заявка 19 12 5 2 40 - 18 41
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 19 5 7 7 29 - 30 22
14. Специя Заявка 18 5 6 7 26 - 31 21
15. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
16. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 18 5 1 12 23 - 35 16
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 19 11 6 2 36 - 17 39
3. Аталанта Заявка 19 11 6 2 41 - 23 39
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио 0:0 Заявка 18 8 3 7 25 - 28 27
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 18 5 5 8 22 - 24 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Рома 0:0 Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 25 - 33 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 29 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 23 6 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Хорошая передача на левый край штрафной на ход Мурики, подставился там удачно Рожер Ибаньес, и форвард "Лацио" правила нарушил.
  • 21'
    Комбинирует "Лацио" на половине поля соперника, Милинкович-Савич эффектно обыграл Бриана Кристанте, но вот дальше передачу Сергея перехватил соперник.
  • 20'
    Теперь вот игроки "Ромы" получили возможность поиграть в пас. Подопечные Фонсеки тоже особо никуда не торопятся.
  • 18'
    Лаццари неплохо прорвался справа в штрафную площадь соперника, простреливал под удар Луису Альберто, но успел Карсдорп мяч выбить.
  • Желтая карточка
    16'
    Бруно Перес получает карточку. Жестко в центре поля сыграл защитник "Ромы", врезавшись сзади в ноги Ачерби. Это первая карточка в матче.
  • 16'
    Неплохой навес Пеллегрини слева исполнил на дальнюю штангу, но очень надёжно действует Пепе Рейна, на выходе мяч в руки забрав.
  • Фол, нарушение
    15'
    Лаццари фолит на фланге, руками оттеснил от мяча Дарбо. Пеллегрини исполнит штрафной с левого фланга.
  • 14'
    Перешли игроки "Лацио" на половину поля соперника, Милинкович-Савич увидел справа забегание Лаццари, сделал передачу, которую смог перехватить защитник "Ромы".
  • 13'
    Очень неторопливо команды действуют. "Лацио" продолжает мяч катать, а "Рома" соперника прессингует, не давая на свою половину поля выбраться.
  • Офсайд
    11'
    Длинная передача вперёд на Иммобиле, залез форвард "Лацио" в положение "вне игры".
  • 10'
    И вновь игроки "Лацио" неторопливо мяч катают. Пока не получается у гостей приблизиться к штрафной площади соперника.
  • Угловой
    9'
    Навесил от правого флажка Пеллегрини к линии вратарской на Мхитаряна, мяч выбит. Попытка повторного заброса, но получилось точно в руки Рейне.
  • 8'
    Ошибается "Лацио" на своей половине поля, попытка передачи назад на голкипера в исполнении Раду, а получилось за лицевую. Неожиданно для себя "Рома" угловой заработала.
  • 7'
    Попытка удара по воротам "Ромы", но пока получилось очень невзрачно.
  • 6'
    "Лацио" чуть больше владеет мячом, всё же чувствуется, кому больше нужна победа. Но пока без опасности впереди.
  • Фол, нарушение
    4'
    "Рома" нарушила правила в атаке, внимателен арбитр нашей сегодняшней встречи. Лука Пайретто обслуживает наш поединок.
  • 3'
    Спокойно начинают команды нашу встречу. "Лацио" больше нужна победа сегодня, всё же римляне ведут борьбу за Лигу чемпионов, и пока шансы имеет. "Рома" же до 6-го места уже не достанет при всё желании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Рома" в традиционной красной форме сегодня играет, "Лацио" - в голубых майках, белых трусах.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Рома 0:0 Лацио

Исход игры
Рома
50.4% (68)
Ничья
31.1% (42)
Лацио
18.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
70.68% (94)
Меньше
29.32% (39)
Обе команды забьют
Да
88.72% (118)
Нет
11.28% (15)
Популярный счёт
2:1 Рома
39.3% (53)
1:1 Ничья
17.8% (24)
1:2 Лацио
13.3% (18)
2:2 Ничья
12.6% (17)
2:0 Рома
4.4% (6)
0:1 Лацио
3.7% (5)
3:2 Рома
2.2% (3)
1:0 Рома
2.2% (3)
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