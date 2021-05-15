Италия: Серия A 2020-2021
Рома
0:0
Первый тайм: 22'
Стадион: Олимпийский (Рим)
Лацио
16' Желтая карточкаПерес Бруно
33
Перес
Бруно
55
Дарбо
Эбрима
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
26
Раду
Стефан
19
Лулич
Сенад
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноЗащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|11 (1)
|0.3
|2.
|Майораль Борха
|10
|0.27
|3.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.27
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|7 (1)
|0.19
|5.
|Джеко Эдин
|7
|0.19
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.11
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.05
|9.
|Перес Карлес
|2
|0.05
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|11.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|12.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|16.
|Сантон Давиде
|0
|0
|17.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|19.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|20.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
|21.
|Залевский Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|20 (4)
|0.56
|2.
|Альберто Луис
|9
|0.25
|3.
|Корреа Хоакин
|8 (1)
|0.22
|4.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.22
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.19
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.06
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|10
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|8
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|5.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|7
|0
|7.
|Перес Бруно
|6
|0
|8.
|Педро Родригес
|4
|1
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|12.
|Джеко Эдин
|2
|0
|13.
|Фасио Федерико
|2
|0
|14.
|Сантон Давиде
|2
|0
|15.
|Миранте Антонио
|2
|0
|16.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|17.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|19.
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|20.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|21.
|Майораль Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|10
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|9
|0
|3.
|Патрик
|8
|0
|4.
|Ачерби Франческо
|7
|0
|5.
|Перейра Андреас
|5
|1
|6.
|Худт Уэсли
|6
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|8.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|9.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|5
|0
|11.
|Альберто Луис
|4
|0
|12.
|Пароло Марко
|4
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0
|14.
|Луис Фелипе
|4
|0
|15.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|16.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|17.
|Катальди Данило
|3
|0
|18.
|Марушич Адам
|3
|0
|19.
|Раду Стефан
|2
|0
|20.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|21.
|Рейна Пепе
|1
|0
|22.
|Лулич Сенад
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|14.29% (9)
|19.05% (12)
|20.63% (13)
|9.52% (6)
|19.05% (12)
|17.46% (11)
|Лацио
|18.64% (11)
|13.56% (8)
|8.47% (5)
|23.73% (14)
|16.95% (10)
|18.64% (11)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома
Лацио Последние 20 матчей: +12 =0 -8Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома 3:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:1 Лацио Серия A Рома 1:3 Лацио Серия A Рома 3:2 Лацио Кубок Лацио 2:0 Рома Кубок Лацио 0:2 Рома Серия A Лацио 1:4 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:2 Рома Серия A Рома 2:2 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Рома 0:1 Лацио Кубок Рома 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|37
|27
|7
|3
|84 - 34
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|37
|23
|9
|5
|90 - 45
|78
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Ювентус
|Заявка
|37
|22
|9
|6
|73 - 37
|75
|5.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|36
|21
|5
|10
|61 - 51
|68
|7.
|Рома
|0:0 Заявка
|37
|17
|8
|12
|64 - 56
|59
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|43 - 45
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|37
|9
|12
|16
|46 - 58
|39
|15.
|Специя
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|50 - 70
|38
|16.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|17.
|Торино
|Заявка
|36
|7
|14
|15
|49 - 68
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Кротоне
|Заявка
|36
|6
|3
|27
|44 - 91
|21
|20.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|19
|14
|2
|3
|40 - 18
|44
|3.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|0:0 Заявка
|19
|12
|5
|2
|40 - 18
|41
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|29 - 30
|22
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|26 - 31
|21
|15.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|16.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|23 - 35
|16
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|36 - 17
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|19
|11
|6
|2
|41 - 23
|39
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 28
|27
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|22 - 24
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Рома
|0:0 Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|25 - 33
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|29
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|23
|6
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Рома 0:0 Лацио
Исход игры
Рома
50.4% (68)
Ничья
31.1% (42)
Лацио
18.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
70.68% (94)
Меньше
29.32% (39)
Обе команды забьют
Да
88.72% (118)
Нет
11.28% (15)
Популярный счёт
2:1 Рома
39.3% (53)
1:1 Ничья
17.8% (24)
1:2 Лацио
13.3% (18)
2:2 Ничья
12.6% (17)
2:0 Рома
4.4% (6)
0:1 Лацио
3.7% (5)
3:2 Рома
2.2% (3)
1:0 Рома
2.2% (3)
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