Бруно Перес получает карточку. Жестко в центре поля сыграл защитник "Ромы", врезавшись сзади в ноги Ачерби. Это первая карточка в матче.

Лаццари неплохо прорвался справа в штрафную площадь соперника, простреливал под удар Луису Альберто, но успел Карсдорп мяч выбить.

Теперь вот игроки "Ромы" получили возможность поиграть в пас. Подопечные Фонсеки тоже особо никуда не торопятся.

Комбинирует "Лацио" на половине поля соперника, Милинкович-Савич эффектно обыграл Бриана Кристанте, но вот дальше передачу Сергея перехватил соперник.

Хорошая передача на левый край штрафной на ход Мурики, подставился там удачно Рожер Ибаньес, и форвард "Лацио" правила нарушил.

16' Неплохой навес Пеллегрини слева исполнил на дальнюю штангу, но очень надёжно действует Пепе Рейна, на выходе мяч в руки забрав.

15' Лаццари фолит на фланге, руками оттеснил от мяча Дарбо. Пеллегрини исполнит штрафной с левого фланга.

14' Перешли игроки "Лацио" на половину поля соперника, Милинкович-Савич увидел справа забегание Лаццари, сделал передачу, которую смог перехватить защитник "Ромы".

13' Очень неторопливо команды действуют. "Лацио" продолжает мяч катать, а "Рома" соперника прессингует, не давая на свою половину поля выбраться.

11' Длинная передача вперёд на Иммобиле, залез форвард "Лацио" в положение "вне игры".

10' И вновь игроки "Лацио" неторопливо мяч катают. Пока не получается у гостей приблизиться к штрафной площади соперника.

9' Навесил от правого флажка Пеллегрини к линии вратарской на Мхитаряна, мяч выбит. Попытка повторного заброса, но получилось точно в руки Рейне.

8' Ошибается "Лацио" на своей половине поля, попытка передачи назад на голкипера в исполнении Раду, а получилось за лицевую. Неожиданно для себя "Рома" угловой заработала.

7' Попытка удара по воротам "Ромы", но пока получилось очень невзрачно.

6' "Лацио" чуть больше владеет мячом, всё же чувствуется, кому больше нужна победа. Но пока без опасности впереди.

4' "Рома" нарушила правила в атаке, внимателен арбитр нашей сегодняшней встречи. Лука Пайретто обслуживает наш поединок.

3' Спокойно начинают команды нашу встречу. "Лацио" больше нужна победа сегодня, всё же римляне ведут борьбу за Лигу чемпионов, и пока шансы имеет. "Рома" же до 6-го места уже не достанет при всё желании.