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Италия: Серия A 2020-2021

2020-2021
Рома
 
Позже

Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 11 (1) 0.31
2. Майораль Борха 10 0.28
3. Верету Жордан 10 (5) 0.28
4. Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.19
5. Джеко Эдин 7 0.19
6. Педро Родригес 4 0.11
7. Манчини Джанлука 4 0.11
8. Спинаццола Леонардо 2 0.06
9. Перес Карлес 2 0.06
10. Карсдорп Рик 1 0.03
11. Кристанте Бриан 1 0.03
12. Перес Бруно 1 0.03
13. Фасио Федерико 1 0.03
14. Диавара Амаду 1 0.03
15. Кумбулла Мараш 1 0.03
16. Сантон Давиде 0 0
17. Смоллинг Крис 0 0
18. Эль-Шаарави Стефан 0 0
19. Вильяр Гонсало 0 0
20. Ибаньес Рожер 0 0
21. Залевский Никола 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 20 (4) 0.57
2. Альберто Луис 9 0.26
3. Корреа Хоакин 8 (1) 0.23
4. Кайседо Фелипе 8 (1) 0.23
5. Милинкович-Савич Сергей 7 0.2
6. Лаццари Мануэль 2 0.06
7. Марушич Адам 2 0.06
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Эскаланте Гонсало 1 0.03
10. Мурики Ведат 1 0.03
11. Раду Стефан 0 0
12. Пароло Марко 0 0
13. Патрик 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 10 0
2. Манчини Джанлука 10 0
3. Кристанте Бриан 8 0
4. Ибаньес Рожер 6 1
5. Вильяр Гонсало 7 0
6. Кумбулла Мараш 7 0
7. Педро Родригес 4 1
8. Перес Бруно 5 0
9. Диавара Амаду 3 1
10. Верету Жордан 4 0
11. Смоллинг Крис 3 0
12. Джеко Эдин 2 0
13. Фасио Федерико 2 0
14. Сантон Давиде 2 0
15. Миранте Антонио 2 0
16. Мхитарян Генрих 2 0
17. Карсдорп Рик 2 0
18. Калафьори Рикардо 2 0
19. Дарбо Эбрима 2 0
20. Эль-Шаарави Стефан 1 0
21. Майораль Борха 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 10 0
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 9 0
3. Патрик 8 0
4. Ачерби Франческо 7 0
5. Перейра Андреас 5 1
6. Худт Уэсли 6 0
7. Иммобиле Чиро 4 1
8. Кайседо Фелипе 5 0
9. Эскаланте Гонсало 5 0
10. Фарес Мохамед 5 0
11. Альберто Луис 4 0
12. Пароло Марко 4 0
13. Милинкович-Савич Сергей 4 0
14. Луис Фелипе 4 0
15. Корреа Хоакин 2 1
16. Лаццари Мануэль 2 1
17. Катальди Данило 3 0
18. Марушич Адам 3 0
19. Раду Стефан 2 0
20. Мусаккио Матео 2 0
21. Рейна Пепе 1 0
22. Лулич Сенад 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 14.29% (9) 19.05% (12) 20.63% (13) 9.52% (6) 19.05% (12) 17.46% (11)
 Лацио 18.64% (11) 13.56% (8) 8.47% (5) 23.73% (14) 16.95% (10) 18.64% (11)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома
Манчестер Юнайтед 6:2 Рома Кальяри 3:2 Рома Рома 1:1 Аталанта Торино 3:1 Рома Рома 1:1 Аякс Рома 1:0 Болонья Аякс 1:2 Рома Сассуоло 2:2 Рома Рома 0:2 Наполи Шахтёр Донецк 1:2 Рома Парма 2:0 Рома Рома 3:0 Шахтёр Донецк Рома 1:0 Дженоа Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага
Лацио Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан
Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио Лацио 2:1 Специя Удинезе 0:1 Лацио Бавария 2:1 Лацио Лацио 3:2 Кротоне Ювентус 3:1 Лацио Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лацио 3:0 Рома Серия A Рома 1:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Рома Серия A Лацио 3:0 Рома Серия A
Рома 3:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:1 Лацио Серия A Рома 1:3 Лацио Серия A Рома 3:2 Лацио Кубок Лацио 2:0 Рома Кубок Лацио 0:2 Рома Серия A Лацио 1:4 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:2 Рома Серия A Рома 2:2 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Рома 0:1 Лацио Кубок Рома 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 36 27 7 2 82 - 31 88
2. Аталанта Заявка 36 22 9 5 86 - 42 75
3. Милан Заявка 36 23 6 7 72 - 41 75
4. Наполи Заявка 36 23 4 9 83 - 40 73
5. Ювентус Заявка 36 21 9 6 70 - 35 72
6. Лацио Заявка 35 21 4 10 61 - 51 67
7. Рома Заявка 36 17 7 12 64 - 56 58
8. Сассуоло Заявка 36 15 11 10 59 - 55 56
9. Сампдория Заявка 36 13 7 16 48 - 54 46
10. Верона Заявка 35 11 10 14 42 - 43 43
11. Удинезе Заявка 36 10 10 16 41 - 52 40
12. Болонья Заявка 36 10 10 16 48 - 59 40
13. Фиорентина Заявка 36 9 12 15 47 - 57 39
14. Дженоа Заявка 36 9 12 15 43 - 54 39
15. Кальяри Заявка 36 9 9 18 43 - 58 36
16. Торино Заявка 35 7 14 14 48 - 64 35
17. Специя Заявка 36 8 11 17 46 - 69 35
18. Беневенто Заявка 36 7 10 19 38 - 73 31
19. Парма Заявка 36 3 11 22 38 - 77 20
20. Кротоне Заявка 35 5 3 27 42 - 90 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 18 16 1 1 48 - 17 49
2. Ювентус Заявка 18 13 2 3 37 - 16 41
3. Лацио Заявка 18 13 2 3 36 - 23 41
4. Рома Заявка 18 12 4 2 40 - 18 40
5. Наполи Заявка 18 12 3 3 49 - 19 39
6. Аталанта Заявка 18 12 3 3 49 - 22 39
7. Милан Заявка 18 8 5 5 31 - 24 29
8. Сампдория Заявка 18 8 3 7 29 - 26 27
9. Сассуоло Заявка 18 6 8 4 29 - 27 26
10. Болонья Заявка 18 7 5 6 32 - 29 26
11. Фиорентина Заявка 18 6 6 6 25 - 23 24
12. Верона Заявка 18 6 5 7 21 - 21 23
13. Дженоа Заявка 18 5 7 6 26 - 26 22
14. Кальяри Заявка 18 5 4 9 22 - 31 19
15. Удинезе Заявка 18 5 4 9 14 - 18 19
16. Специя Заявка 17 4 6 7 22 - 30 18
17. Торино Заявка 18 3 8 7 24 - 35 17
18. Кротоне Заявка 17 4 1 12 21 - 34 13
19. Беневенто Заявка 18 2 6 10 18 - 38 12
20. Парма Заявка 18 2 5 11 15 - 36 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 15 1 2 41 - 17 46
2. Интер Милан Заявка 18 11 6 1 34 - 14 39
3. Аталанта Заявка 18 10 6 2 37 - 20 36
4. Наполи Заявка 18 11 1 6 34 - 21 34
5. Ювентус Заявка 18 8 7 3 33 - 19 31
6. Сассуоло Заявка 18 9 3 6 30 - 28 30
7. Лацио Заявка 17 8 2 7 25 - 28 26
8. Удинезе Заявка 18 5 6 7 27 - 34 21
9. Верона Заявка 17 5 5 7 21 - 22 20
10. Беневенто Заявка 18 5 4 9 20 - 35 19
11. Сампдория Заявка 18 5 4 9 19 - 28 19
12. Торино Заявка 17 4 6 7 24 - 29 18
13. Рома Заявка 18 5 3 10 24 - 38 18
14. Дженоа Заявка 18 4 5 9 17 - 28 17
15. Специя Заявка 19 4 5 10 24 - 39 17
16. Кальяри Заявка 18 4 5 9 21 - 27 17
17. Фиорентина Заявка 18 3 6 9 22 - 34 15
18. Болонья Заявка 18 3 5 10 16 - 30 14
19. Парма Заявка 18 1 6 11 23 - 41 9
20. Кротоне Заявка 18 1 2 15 21 - 56 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ювентус Роналду Криштиану 28 6 2
2. Интер Милан Лукаку Ромелу 22 5 10
3. Аталанта Муриэль Луис 22 2 8
4. Фиорентина Влахович Душан 21 6 2
5. Лацио Иммобиле Чиро 20 4 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беневенто Скьяттарелла Паскуале 13 1
2. Специя Шабо Юлиан 10 1
3. Кальяри Ликояннис Хараламбос 8 2
4. Сампдория Тонелли Лоренцо 11 0
5. Наполи Ди Лоренцо Джованни 11 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Рома 60% (21)
    X 25.7% (9)
    Лацио 14.3% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лацио
    3.08
    3.50
    2.51
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Рома - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Лацио

    Исход игры
    Рома
    60% (21)
    Ничья
    25.7% (9)
    Лацио
    14.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.76% (25)
    Меньше
    24.24% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (30)
    Нет
    9.09% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    40% (14)
    1:1 Ничья
    14.3% (5)
    1:2 Лацио
    14.3% (5)
    2:2 Ничья
    11.4% (4)
    1:0 Рома
    8.6% (3)
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