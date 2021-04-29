Италия: Серия A 2020-2021
Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Лацио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|11 (1)
|0.31
|2.
|Майораль Борха
|10
|0.28
|3.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.28
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|7 (1)
|0.19
|5.
|Джеко Эдин
|7
|0.19
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.11
|7.
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|8.
|Спинаццола Леонардо
|2
|0.06
|9.
|Перес Карлес
|2
|0.06
|10.
|Карсдорп Рик
|1
|0.03
|11.
|Кристанте Бриан
|1
|0.03
|12.
|Перес Бруно
|1
|0.03
|13.
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|14.
|Диавара Амаду
|1
|0.03
|15.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.03
|16.
|Сантон Давиде
|0
|0
|17.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|18.
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|19.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|20.
|Ибаньес Рожер
|0
|0
|21.
|Залевский Никола
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|20 (4)
|0.57
|2.
|Альберто Луис
|9
|0.26
|3.
|Корреа Хоакин
|8 (1)
|0.23
|4.
|Кайседо Фелипе
|8 (1)
|0.23
|5.
|Милинкович-Савич Сергей
|7
|0.2
|6.
|Лаццари Мануэль
|2
|0.06
|7.
|Марушич Адам
|2
|0.06
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.03
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.03
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Пароло Марко
|0
|0
|13.
|Патрик
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|10
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|10
|0
|3.
|Кристанте Бриан
|8
|0
|4.
|Ибаньес Рожер
|6
|1
|5.
|Вильяр Гонсало
|7
|0
|6.
|Кумбулла Мараш
|7
|0
|7.
|Педро Родригес
|4
|1
|8.
|Перес Бруно
|5
|0
|9.
|Диавара Амаду
|3
|1
|10.
|Верету Жордан
|4
|0
|11.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|12.
|Джеко Эдин
|2
|0
|13.
|Фасио Федерико
|2
|0
|14.
|Сантон Давиде
|2
|0
|15.
|Миранте Антонио
|2
|0
|16.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|17.
|Карсдорп Рик
|2
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|19.
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|20.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|21.
|Майораль Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|10
|0
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|9
|0
|3.
|Патрик
|8
|0
|4.
|Ачерби Франческо
|7
|0
|5.
|Перейра Андреас
|5
|1
|6.
|Худт Уэсли
|6
|0
|7.
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|8.
|Кайседо Фелипе
|5
|0
|9.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|5
|0
|11.
|Альберто Луис
|4
|0
|12.
|Пароло Марко
|4
|0
|13.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0
|14.
|Луис Фелипе
|4
|0
|15.
|Корреа Хоакин
|2
|1
|16.
|Лаццари Мануэль
|2
|1
|17.
|Катальди Данило
|3
|0
|18.
|Марушич Адам
|3
|0
|19.
|Раду Стефан
|2
|0
|20.
|Мусаккио Матео
|2
|0
|21.
|Рейна Пепе
|1
|0
|22.
|Лулич Сенад
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|14.29% (9)
|19.05% (12)
|20.63% (13)
|9.52% (6)
|19.05% (12)
|17.46% (11)
|Лацио
|18.64% (11)
|13.56% (8)
|8.47% (5)
|23.73% (14)
|16.95% (10)
|18.64% (11)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед Сампдория 2:0 Рома
Лацио Последние 20 матчей: +12 =0 -8Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лацио: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Рома 3:1 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:1 Лацио Серия A Рома 1:3 Лацио Серия A Рома 3:2 Лацио Кубок Лацио 2:0 Рома Кубок Лацио 0:2 Рома Серия A Лацио 1:4 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Лацио 1:2 Рома Серия A Рома 2:2 Лацио Серия A Лацио 0:0 Рома Серия A Рома 2:0 Лацио Серия A Рома 0:1 Лацио Кубок Рома 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:2 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|36
|27
|7
|2
|82 - 31
|88
|2.
|Аталанта
|Заявка
|36
|22
|9
|5
|86 - 42
|75
|3.
|Милан
|Заявка
|36
|23
|6
|7
|72 - 41
|75
|4.
|Наполи
|Заявка
|36
|23
|4
|9
|83 - 40
|73
|5.
|Ювентус
|Заявка
|36
|21
|9
|6
|70 - 35
|72
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|21
|4
|10
|61 - 51
|67
|7.
|Рома
|Заявка
|36
|17
|7
|12
|64 - 56
|58
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|59 - 55
|56
|9.
|Сампдория
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|48 - 54
|46
|10.
|Верона
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|42 - 43
|43
|11.
|Удинезе
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|41 - 52
|40
|12.
|Болонья
|Заявка
|36
|10
|10
|16
|48 - 59
|40
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|47 - 57
|39
|14.
|Дженоа
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|43 - 54
|39
|15.
|Кальяри
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|43 - 58
|36
|16.
|Торино
|Заявка
|35
|7
|14
|14
|48 - 64
|35
|17.
|Специя
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|46 - 69
|35
|18.
|Беневенто
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|38 - 73
|31
|19.
|Парма
|Заявка
|36
|3
|11
|22
|38 - 77
|20
|20.
|Кротоне
|Заявка
|35
|5
|3
|27
|42 - 90
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|48 - 17
|49
|2.
|Ювентус
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|37 - 16
|41
|3.
|Лацио
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|36 - 23
|41
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|40 - 18
|40
|5.
|Наполи
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 19
|39
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|49 - 22
|39
|7.
|Милан
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|31 - 24
|29
|8.
|Сампдория
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|29 - 26
|27
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|29 - 27
|26
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|32 - 29
|26
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 23
|24
|12.
|Верона
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|13.
|Дженоа
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|26 - 26
|22
|14.
|Кальяри
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|22 - 31
|19
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|16.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 30
|18
|17.
|Торино
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|24 - 35
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|21 - 34
|13
|19.
|Беневенто
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|18 - 38
|12
|20.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|15 - 36
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|41 - 17
|46
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|34 - 14
|39
|3.
|Аталанта
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|37 - 20
|36
|4.
|Наполи
|Заявка
|18
|11
|1
|6
|34 - 21
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|33 - 19
|31
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|30 - 28
|30
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 28
|26
|8.
|Удинезе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|27 - 34
|21
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|21 - 22
|20
|10.
|Беневенто
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|20 - 35
|19
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 28
|19
|12.
|Торино
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|24 - 29
|18
|13.
|Рома
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|24 - 38
|18
|14.
|Дженоа
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 28
|17
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|24 - 39
|17
|16.
|Кальяри
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|21 - 27
|17
|17.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|22 - 34
|15
|18.
|Болонья
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|16 - 30
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|1
|6
|11
|23 - 41
|9
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|1
|2
|15
|21 - 56
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ювентус
|Роналду Криштиану
|28
|6
|2
|2.
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|22
|5
|10
|3.
|Аталанта
|Муриэль Луис
|22
|2
|8
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|21
|6
|2
|5.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|20
|4
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беневенто
|Скьяттарелла Паскуале
|13
|1
|2.
|Специя
|Шабо Юлиан
|10
|1
|3.
|Кальяри
|Ликояннис Хараламбос
|8
|2
|4.
|Сампдория
|Тонелли Лоренцо
|11
|0
|5.
|Наполи
|Ди Лоренцо Джованни
|11
|0
Прогнозы на матч Рома - Лацио
Исход игры
Рома
60% (21)
Ничья
25.7% (9)
Лацио
14.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.76% (25)
Меньше
24.24% (8)
Обе команды забьют
Да
90.91% (30)
Нет
9.09% (3)
Популярный счёт
2:1 Рома
40% (14)
1:1 Ничья
14.3% (5)
1:2 Лацио
14.3% (5)
2:2 Ничья
11.4% (4)
1:0 Рома
8.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!