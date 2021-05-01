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  4. Эредивизие
Хераклес
4:0
Конец матча

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
1:0
35' Гол
Бакыш Синан
2:0
44' Гол
Влут Рай
49' Желтая карточка
Кнустер Матс
3:0
55' Гол
Бакыш Синан
82' Желтая карточка
Свинкелс Арьян
4:0
83' Пенальти
Бакыш Синан
90'+2
1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
14
Де
ла
Торре
Лука
20
Лундинг
Каспер
9
Бакыш
Синан
37
Бюргзорг
Делано
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
17
Деккер
Тристан
44
Да
Грака
Кристофер
38
Гувара
Леон
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
8
Машаш
Зинедин
19
Румер
Якюро
11
Якумакис
Георгиос
27
Torino
Hunte
Хераклес
4-3-3
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

35'
Бакыш Синан
(Проппер Робин)
1:0
44'
Влут Рай
2:0
46'
 
Свинкелс Арьян
Деккер Тристан
46'
 
Донис Анастасиос
Torino Hunte
46'
Лес Матео
Кваглиата Джакомо
 
46'
 
Лундинг Каспер
Румер Якюро
46'
 
Джон Джошуа
Аззауи Исмаил
49'
Кнустер Матс
 
55'
Бакыш Синан
(Фадига Ноа)
3:0
59'
 
Ариас Яфар
Якумакис Георгиос
80'
Сиерра Элиас
Влут Рай
 
80'
Кутуджу Ахмед
Бюргзорг Делано
 
82'
 
Свинкелс Арьян
83'
Бакыш Синан
4:0
90'
Ибрахимоглу Мелих
Де ла Торре Лука
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 9
  • 10 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 16 (3) 0.52
2. Бакыш Синан 9 (1) 0.29
3. Бюргзорг Делано 5 0.16
4. Ван дер Ватер Силвестр 3 0.1
5. Схоофс Лукас 2 0.06
6. Проппер Робин 1 0.03
7. Аззауи Исмаил 1 0.03
8. Де ла Торре Лука 1 0.03
9. Кнустер Матс 1 0.03
10. Сзоке Адриан 1 0.03
11. Лундинг Каспер 0 0
12. Фадига Ноа 0 0
13. Кваглиата Джакомо 0 0
14. Ренте Марко 0 0
15. Бейлевелд Тён 0 0
16. Кутуджу Ахмед 0 0
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 24 (8) 0.77
2. Ариас Яфар 4 0.13
3. Ван Крой Вито 2 0.06
4. Линторст Эверт 2 0.06
5. Torino Hunte 2 0.06
6. Джон Джошуа 1 0.03
7. Хуппертс Гуус 1 0.03
8. Донис Христос 1 0.03
9. Гельми Рой 1 0.03
10. Машаш Зинедин 0 0
11. Пахоник Тобиас 0 0
12. Пост Данни 0 0
13. Кум Кристиан 0 0
14. Шефер Штеффен 0 0
15. Румер Якюро 0 0

Карточки

Хераклес
# Игрок      
1. Бакыш Синан 5 1
2. Кваглиата Джакомо 6 0
3. Проппер Робин 4 0
4. Влут Рай 4 0
5. Бейлевелд Тён 4 0
6. Кнустер Матс 3 0
7. Киомурцоглу Орестис 3 0
8. Сзоке Адриан 1 1
9. Брейкерс Тим 2 0
10. Схоофс Лукас 2 0
11. Ренте Марко 2 0
12. Хардевельд Джефф 1 0
13. Аззауи Исмаил 1 0
14. Де ла Торре Лука 1 0
15. Лундинг Каспер 1 0
16. Кутуджу Ахмед 1 0
17. Бюргзорг Делано 1 0
18. Фадига Ноа 1 0
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 8 0
2. Ван Крой Вито 7 0
3. Якумакис Георгиос 5 0
4. Гельми Рой 3 1
5. Кум Кристиан 1 2
6. Машаш Зинедин 3 0
7. Torino Hunte 2 0
8. Да Грака Кристофер 2 0
9. Пахоник Тобиас 0 1
10. Янссен Симон 0 1
11. Свинкелс Арьян 1 0
12. Джон Джошуа 1 0
13. Киршбаум Торстен 1 0
14. Шмиц Лукаш 1 0
15. Хуппертс Гуус 1 0
16. Донис Анастасиос 1 0
17. Ариас Яфар 1 0
18. Деккер Тристан 1 0
19. Линторст Эверт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хераклес 12.5% (5) 5% (2) 22.5% (9) 12.5% (5) 20% (8) 27.5% (11)
 ВВВ-Венло 7.89% (3) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 18.42% (7) 36.84% (14)

Предыдущие игры

Хераклес Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам
АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Хераклес 2:1 ПЕК Зволле Хераклес 2:2 Твенте Ваалвейк 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Аякс Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =1 -13
Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Хераклес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 6:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Хераклес Эредивизие
Хераклес 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие Хераклес 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие ВВВ-Венло 0:5 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 30 24 4 2 89 - 21 76
2. ПСВ Заявка 30 19 7 4 65 - 30 64
3. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 31 18 7 6 66 - 41 61
4. Витесс 1:0 Заявка 31 18 6 7 47 - 28 60
5. Фейеноорд Заявка 30 15 10 5 58 - 29 55
6. Утрехт Заявка 30 12 11 7 48 - 38 47
7. Гронинген Заявка 30 13 7 10 35 - 34 46
8. Хераклес Заявка 31 12 6 13 40 - 46 42
9. Фортуна Ситтард 3:0 Заявка 31 12 4 15 46 - 52 40
10. Херенвен Заявка 30 9 10 11 39 - 42 37
11. Спарта Роттердам Заявка 30 10 7 13 42 - 46 37
12. Твенте 0:3 Заявка 31 9 10 12 43 - 45 37
13. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 31 8 11 12 40 - 47 35
14. Ваалвейк 1:0 Заявка 31 7 8 16 28 - 45 29
15. Виллем II Заявка 30 6 7 17 32 - 61 25
16. Эммен Заявка 30 5 9 16 33 - 59 24
17. ВВВ-Венло Заявка 31 6 4 21 39 - 81 22
18. АДО Ден Хааг Заявка 30 2 10 18 22 - 67 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ Заявка 15 12 2 1 33 - 9 38
2. Аякс Заявка 15 12 2 1 46 - 13 38
3. Витесс 1:0 Заявка 16 11 4 1 24 - 8 37
4. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
5. Фейеноорд Заявка 15 8 6 1 32 - 10 30
6. Хераклес Заявка 16 8 3 5 28 - 15 27
7. Гронинген Заявка 15 7 5 3 16 - 11 26
8. Херенвен Заявка 15 6 4 5 21 - 16 22
9. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
10. Утрехт Заявка 15 5 6 4 23 - 22 21
11. Ваалвейк 1:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 21 19
12. Спарта Роттердам Заявка 15 5 3 7 27 - 27 18
13. Фортуна Ситтард 3:0 Заявка 16 5 2 9 24 - 30 17
14. Виллем II Заявка 15 5 2 8 20 - 30 17
15. Твенте 0:3 Заявка 15 3 5 7 19 - 22 14
16. Эммен Заявка 15 3 4 8 23 - 36 13
17. ВВВ-Венло Заявка 15 3 3 9 17 - 39 12
18. АДО Ден Хааг Заявка 15 0 6 9 13 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 15 12 2 1 43 - 8 38
2. АЗ Алкмаар 0:1 Заявка 16 8 5 3 33 - 23 29
3. ПСВ Заявка 15 7 5 3 32 - 21 26
4. Утрехт Заявка 15 7 5 3 25 - 16 26
5. Фейеноорд Заявка 15 7 4 4 26 - 19 25
6. Витесс 1:0 Заявка 15 7 2 6 23 - 20 23
7. Фортуна Ситтард 3:0 Заявка 15 7 2 6 22 - 22 23
8. Твенте 0:3 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
9. Гронинген Заявка 15 6 2 7 19 - 23 20
10. Спарта Роттердам Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
11. Хераклес Заявка 15 4 3 8 12 - 31 15
12. Херенвен Заявка 15 3 6 6 18 - 26 15
13. ПЕК Зволле 0:1 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
14. Эммен Заявка 15 2 5 8 10 - 23 11
15. АДО Ден Хааг Заявка 15 2 4 9 9 - 35 10
16. Ваалвейк 1:0 Заявка 15 2 4 9 9 - 24 10
17. ВВВ-Венло Заявка 16 3 1 12 22 - 42 10
18. Виллем II Заявка 15 1 5 9 12 - 31 8
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хераклес 4:0 ВВВ-Венло онлайн

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