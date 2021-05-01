Хераклес
4:0
Конец матча
Стадион: Erve Asito
ВВВ-Венло
1:0
35' ГолБакыш Синан
2:0
44' ГолВлут Рай
49' Желтая карточкаКнустер Матс
3:0
55' ГолБакыш Синан
82' Желтая карточкаСвинкелс Арьян
4:0
83' ПенальтиБакыш Синан
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
10
Влут
Рай
38
Гувара
Леон
19
Румер
Якюро
27
Torino
Hunte
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
28 Сиерра ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Румер ЯкюроНападающий
- Нападающий
-
27 Torino HunteНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шмиц ЛукашПолузащитник
-
12 Джон ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Луукай Йош
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
35'
1:0
44'
2:0
49'
55'
3:0
80'
82'
83'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 9
-
10 Удары в створ 5
-
10 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|16 (3)
|0.52
|2.
|Бакыш Синан
|9 (1)
|0.29
|3.
|Бюргзорг Делано
|5
|0.16
|4.
|Ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.1
|5.
|Схоофс Лукас
|2
|0.06
|6.
|Проппер Робин
|1
|0.03
|7.
|Аззауи Исмаил
|1
|0.03
|8.
|Де ла Торре Лука
|1
|0.03
|9.
|Кнустер Матс
|1
|0.03
|10.
|Сзоке Адриан
|1
|0.03
|11.
|Лундинг Каспер
|0
|0
|12.
|Фадига Ноа
|0
|0
|13.
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|14.
|Ренте Марко
|0
|0
|15.
|Бейлевелд Тён
|0
|0
|16.
|Кутуджу Ахмед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|24 (8)
|0.77
|2.
|Ариас Яфар
|4
|0.13
|3.
|Ван Крой Вито
|2
|0.06
|4.
|Линторст Эверт
|2
|0.06
|5.
|Torino Hunte
|2
|0.06
|6.
|Джон Джошуа
|1
|0.03
|7.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.03
|8.
|Донис Христос
|1
|0.03
|9.
|Гельми Рой
|1
|0.03
|10.
|Машаш Зинедин
|0
|0
|11.
|Пахоник Тобиас
|0
|0
|12.
|Пост Данни
|0
|0
|13.
|Кум Кристиан
|0
|0
|14.
|Шефер Штеффен
|0
|0
|15.
|Румер Якюро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бакыш Синан
|5
|1
|2.
|Кваглиата Джакомо
|6
|0
|3.
|Проппер Робин
|4
|0
|4.
|Влут Рай
|4
|0
|5.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|6.
|Кнустер Матс
|3
|0
|7.
|Киомурцоглу Орестис
|3
|0
|8.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|9.
|Брейкерс Тим
|2
|0
|10.
|Схоофс Лукас
|2
|0
|11.
|Ренте Марко
|2
|0
|12.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|13.
|Аззауи Исмаил
|1
|0
|14.
|Де ла Торре Лука
|1
|0
|15.
|Лундинг Каспер
|1
|0
|16.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|17.
|Бюргзорг Делано
|1
|0
|18.
|Фадига Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|8
|0
|2.
|Ван Крой Вито
|7
|0
|3.
|Якумакис Георгиос
|5
|0
|4.
|Гельми Рой
|3
|1
|5.
|Кум Кристиан
|1
|2
|6.
|Машаш Зинедин
|3
|0
|7.
|Torino Hunte
|2
|0
|8.
|Да Грака Кристофер
|2
|0
|9.
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|10.
|Янссен Симон
|0
|1
|11.
|Свинкелс Арьян
|1
|0
|12.
|Джон Джошуа
|1
|0
|13.
|Киршбаум Торстен
|1
|0
|14.
|Шмиц Лукаш
|1
|0
|15.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|16.
|Донис Анастасиос
|1
|0
|17.
|Ариас Яфар
|1
|0
|18.
|Деккер Тристан
|1
|0
|19.
|Линторст Эверт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хераклес
|12.5% (5)
|5% (2)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|20% (8)
|27.5% (11)
|ВВВ-Венло
|7.89% (3)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|36.84% (14)
Предыдущие игры
Хераклес Последние 20 матчей: +9 =3 -8Эммен 3:1 Хераклес Хераклес 4:0 Виллем II ПСВ 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 Спарта Роттердам
АДО Ден Хааг 1:2 Хераклес Хераклес 2:1 ПЕК Зволле Хераклес 2:2 Твенте Ваалвейк 3:0 Хераклес Хераклес 0:2 Аякс Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес Хераклес 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 2:2 Хераклес Хераклес 1:0 Херенвен Фейеноорд 3:2 Хераклес Утрехт 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Гронинген 0:1 Хераклес Херенвен 1:2 Хераклес Хераклес 1:2 Фортуна Ситтард
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: +6 =1 -13Спарта Роттердам 2:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:2 ПСВ ВВВ-Венло 0:1 Гронинген ПЕК Зволле 2:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 1:3 Фортуна Ситтард ВВВ-Венло 0:1 Спарта Роттердам Фейеноорд 6:0 ВВВ-Венло Витесс 2:0 ВВВ-Венло Витесс 4:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:4 АЗ Алкмаар НЕК Неймеген 1:2 ВВВ-Венло Утрехт 3:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 3:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 4:1 Витесс Твенте 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Гоу Эхед Иглс ВВВ-Венло 1:1 Херенвен АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:1 Виллем II ПСВ 4:1 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Хераклес: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 6
ВВВ-Венло: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 8
Хераклес 4:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:2 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 7:0 ВВВ-Венло Эредивизие Хераклес 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Эредивизие ВВВ-Венло 0:5 Хераклес Премьер-лига Хераклес 0:0 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|89 - 21
|76
|2.
|ПСВ
|Заявка
|30
|19
|7
|4
|65 - 30
|64
|3.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|31
|18
|7
|6
|66 - 41
|61
|4.
|Витесс
|1:0 Заявка
|31
|18
|6
|7
|47 - 28
|60
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|58 - 29
|55
|6.
|Утрехт
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|48 - 38
|47
|7.
|Гронинген
|Заявка
|30
|13
|7
|10
|35 - 34
|46
|8.
|Хераклес
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|40 - 46
|42
|9.
|Фортуна Ситтард
|3:0 Заявка
|31
|12
|4
|15
|46 - 52
|40
|10.
|Херенвен
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 42
|37
|11.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|30
|10
|7
|13
|42 - 46
|37
|12.
|Твенте
|0:3 Заявка
|31
|9
|10
|12
|43 - 45
|37
|13.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|31
|8
|11
|12
|40 - 47
|35
|14.
|Ваалвейк
|1:0 Заявка
|31
|7
|8
|16
|28 - 45
|29
|15.
|Виллем II
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|32 - 61
|25
|16.
|Эммен
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|33 - 59
|24
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|31
|6
|4
|21
|39 - 81
|22
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|30
|2
|10
|18
|22 - 67
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|33 - 9
|38
|2.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|46 - 13
|38
|3.
|Витесс
|1:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|24 - 8
|37
|4.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 10
|30
|6.
|Хераклес
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|28 - 15
|27
|7.
|Гронинген
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|16 - 11
|26
|8.
|Херенвен
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 16
|22
|9.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|10.
|Утрехт
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|23 - 22
|21
|11.
|Ваалвейк
|1:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 21
|19
|12.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|27 - 27
|18
|13.
|Фортуна Ситтард
|3:0 Заявка
|16
|5
|2
|9
|24 - 30
|17
|14.
|Виллем II
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|20 - 30
|17
|15.
|Твенте
|0:3 Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 22
|14
|16.
|Эммен
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|23 - 36
|13
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 39
|12
|18.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|13 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|43 - 8
|38
|2.
|АЗ Алкмаар
|0:1 Заявка
|16
|8
|5
|3
|33 - 23
|29
|3.
|ПСВ
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|32 - 21
|26
|4.
|Утрехт
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 16
|26
|5.
|Фейеноорд
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|26 - 19
|25
|6.
|Витесс
|1:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|23 - 20
|23
|7.
|Фортуна Ситтард
|3:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|8.
|Твенте
|0:3 Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|9.
|Гронинген
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|11.
|Хераклес
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|12 - 31
|15
|12.
|Херенвен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 26
|15
|13.
|ПЕК Зволле
|0:1 Заявка
|16
|3
|5
|8
|22 - 30
|14
|14.
|Эммен
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 23
|11
|15.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 35
|10
|16.
|Ваалвейк
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 24
|10
|17.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|16
|3
|1
|12
|22 - 42
|10
|18.
|Виллем II
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 31
|8