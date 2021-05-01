Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

48' Команда Хераклес играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Torino Hunte . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Г О О О О Л Влут Рай закручивает штрафной в сетку! Великолепно

43' Giacomo Quagliata ошибается в защите.

41' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Да Грака Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' ШАНС! Бакыш Синан вышел один на один с голкипером...

39' Хераклес имеет хороший шанс забить.

37' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Г О О О О Л - Бакыш Синан изменил счет на табло!

35' Проппер Робин разрезает оборону соперника отличным пасом

32' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

30' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

30' Какой промах! Проппер Робин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

29' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

27' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

27' Влут Рай навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Giacomo Quagliata из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

26' Да Грака Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Giacomo Quagliata из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

25' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Удар от ворот произведет Хераклес

23' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Якумакис Георгиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Якумакис Георгиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

17' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

16' Плохо сыграл Пост Данни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Пахоник Тобиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

14' Giacomo Quagliata из команды Хераклес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

13' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

12' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Удар от ворот произведет ВВВ-Венло

8' Хераклес имеет хороший шанс забить.

8' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' ВВВ-Венло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Киршбаум Торстен взял и забрал мяч на выходе

4' Деккер Тристан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бакыш Синан пробил со штрафного прямо в стенку

2' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ВВВ-Венло начинает с центра поля