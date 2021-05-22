Завершается постепенно первый тайм нашего поединка. Совсем немного времени у "Оли" для того, чтобы отыграться и уйти на перерыв при равенстве в счете.

Шваб упускает мяч за пределы поля на левом фланге. Там и не удалось ему обработать снаряд и оставить его в игре.

Еще одно действие от Шваба, который с линии штрафной пробивает по рамке соперника, но посылает сферу слишком высоко и неточно.

Падает в штрафной ПАОКа игрок номинальных хозяев. Спорят с рефери игроки "Олимпиакоса" но давлением делу не поможешь. Рефери свое решение уже принял.

39' Могли быть вопросы по пенальти у игроков "Оли", но отмел все подозрения арбитр, который четко указал на "точку", вопреки возмущениям хозяев.

38' Пытается "Олимпиакос" создать у ворот своего соперника хоть какую-то активность, но пока ничего у номинальных хозяев не получается.

37' А, вот оно что! Живкович симулировал сейчас, и это не понравилось Холебасу, который, таким образом, решил своего соперника зацепить. Получилось.

35' Холебас с Живковичем что-то не поделили. Пришлось даже арбитру вмешиваться и разгонять игроков по разным углам.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИЕЙРИНЬЯ! 0:1!

Открывает счет ПАОК. Уверенно с "точки" пробивает Виейринья, и мяч влетает от штанги в ворота соперника.

33' ПЕНАЛЬТИ! Сбивают Свидерски сейчас в своей штрафной игроки "Оли". Рефери после раздумий указывает на "точку".

32' Переодевается Папастатопулос. Очень он расстроен тем, что пришлось прервать встречу. Но таковы реалии современного футбола.

31' Еще один угловой тем временем зарабатывает ПАОК. Отправляется подавать корнер от левого края - спокойно играет на выходе голкипер номинальных хозяев.

29' Фолят игроки "Оли" на половине поля соперника, срубая одного из защитников на газон. Останавливает игру главный арбитр встречи.

28' Куда опаснее стали играть соперники в нашей встрече. Как мне кажется, забитые голы уже не за горами, друзья.

26' КАМАРА! Опасно! Классно он вышел сейчас на ударную позицию, после чего с левого края штрафной посылал снаряд в ближний угол, но направил снаряд рядом со стойкой.

25' Стоило уйти игроку "Оли" с поля по причине травмы, как тут же пробили гости по воротам соперника. Свидерски выиграл у Семеду верховую борьбу, после чего проверил на прочность перекладину!

24' Вместо Папастатопулоса на поле появляется Рябчук.

23' Варда разгонял атаку своей команды по левому флангу, но снес его соперник на газон. Был зафиксирован фол со стороны игрока "Олимпиакоса".

22' Подустали уже соперники. Как кажется, им нужно как можно больше движения, поскольку тех стараний, которые прилагают игроки, пока не хватает для забитых мячей.

20' ПАОК заработал угловой удар тем временем. Подача последовала с левого фланга, и мяч приземлился на голову одному из защитников.

19' Брума пробил по воротам соперника со средней дистанции, но слишком высоко снаряд полетел. Сложно было ему забить в этой ситуации.

18' Эль-Араби оказался на газоне сейчас. Штрафной удар заработали футболисты "Олимпиакоса". Подача с правого края не принесла никаких дивидендов хозяевам.

16' 15 минут отыграли в этой встрече команды. Стоит отметить, что пока соперники допускают слишком много ошибок в самых банальных ситуациях.

15' Родриго рванул к чужим воротам. Выполнил он передачу в штрафную соперника, но этот навес оказался слишком сильным и неточным.

14' Свидерски у лицевой линии сумел остановить мяч и сделал передачу на партнера. Варда пробил с правого края, отправив снаряд точно в перчатки киперу.

13' Холебас с левого фланга выполнял прострельный пас в центр штрафной - прямо в руки голкиперу ПАОКа снаряд приземлился.

11' Пока достаточно примитивно, забросами атакует "Оли". Такие наступления не могут гарантировать команды результата.

10' Гости заработали угловой удар. Подача в штрафную соперника оставляла желать лучшего. В ответной контратаке "Олимпиакосу" не удалось довести дело до удара.

9' Получил Родриго удар по ногам от соперника. Пришел в себя футболист и встречу смог продолжить.

8' Завершился чемпионат Греции. "Олимпиакос" выиграл первую строчку, а ПАОК стал вторым. Со следующего сезона у Греции нет Лиги Европы.

7' Камара в центре поля получил удар по ногам, и это очередной свисток в нашей встрече. Сегодня фолов должно быть немало. Карточек тоже.

6' Спокойно, как мне кажется, проводят первые минуты встречи оппоненты, практически не атакуя ворота друг друга.

5' Опасно в атаке сыграл сейчас игрок ПАОКа, который в попытке добраться до снаряда, снес соперника на газон. Без травмы и желтой карточки.

3' Спокойно мяч перекатывают в районе центрального круга футболисты "Оли", которые никуда не торопятся, выманивая соперника на себя.

2' Футболисты "Олимпиакоса" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, а вот игроки ПАОКа вышли на газон в черно-белом полосатом обмундировании.