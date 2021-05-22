Чемпионат мира по Хоккею: Онлайн-трансляции Прогнозы Новости Видео
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2020-2021

Греция: Кубок 2020-2021

2020-2021
Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 45+'
ПАОК
0'
0:1
35' Пенальти
Виейринья
45'+3
Олимпиакос
ПАОК

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 3 0.43
2. Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.29
3. Брума Арминду 2 0.29
4. Врусаи Мариус 1 0.14
5. Кейперс Уго 1 0.14
6. Бухалакис Андреас 1 0.14
7. Масурас Гиоргос 1 0.14
8. Сиссе Пап Абу 1 0.14
9. Андруцос Танасис 1 0.14
10. Холебас Хосе 0 0
11. Фортунис Костас 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цолис Христос 5 0.71
2. Крменчик Михал 4 0.57
3. Живкович Андрия 1 0.14
4. Шваб Штефан 1 0.14
5. Мург Томас 1 0.14
6. Ингасон Сверрир 1 0.14
7. Алвес Родриго 1 0.14
8. Нинуа Ника 1 0.14
9. Циггарас Теохарис 1 0.14
10. Виейринья 1 (1) 0.14
11. Лампру Лазарос 0 0
12. Варда Амр 0 0

Карточки

Олимпиакос
# Игрок      
1. Холебас Хосе 2 1
2. Силва Тьягу 2 0
3. Ба Уссейну 2 0
4. Пападопулос Авраам 1 0
5. Эль-Араби Юссеф 1 0
6. Кристинссон Огмундур 1 0
7. Семеду Рубен 1 0
8. Андруцос Танасис 1 0
9. Кейперс Уго 1 0
10. Рябчук Олег 1 0
11. Ранджелович Лазар 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Виейринья 2 0
2. Живкович Андрия 2 0
3. Эль-Каддури Омар 1 0
4. Крменчик Михал 1 0
5. Мург Томас 1 0
6. Ингасон Сверрир 1 0
7. Лампру Лазарос 1 0
8. Цолис Христос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олимпиакос 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3)
 ПАОК 18.75% (3) 25% (4) 0 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос
Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос АЕК 1:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арсенал 0:1 Олимпиакос Лариса 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:3 Арсенал Олимпиакос 3:0 Ламия Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК
ПАОК 2:1 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:1 ПАОК ПАОК 2:0 Олимпиакос Астерас 1:1 ПАОК АЕК 0:1 ПАОК Панатинаикос 3:0 ПАОК ПАОК 3:1 АЕК Панатинаикос 2:1 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Ламия 1:1 ПАОК Астерас 2:1 ПАОК ПАОК 4:0 Ламия ПАС Янина 0:2 ПАОК ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига ПАОК 3:2 Олимпиакос Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПАОК Цолис Христос 5 0 0
2. ПАОК Крменчик Михал 4 0 1
3. Олимпиакос Хассан Ахмед 3 0 0
4. Волос Дувикас Анастасиос 3 1 0
5. АЕК Танкович Муамер 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Олимпиакос Холебас Хосе 2 1
2. ПАС Янина Пантелакис Эпаминондас 3 0
3. АЕК Хнид Нассим 1 1
4. АЕК Крстичич Ненад 2 0
5. ПАС Янина Пеерсман Марвин 2 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Падает в штрафной ПАОКа игрок номинальных хозяев. Спорят с рефери игроки "Олимпиакоса" но давлением делу не поможешь. Рефери свое решение уже принял.
  • Желтая карточка
    44'
    Желтая карточка показана защитнику ПАОКа. Дуглас становится ее обладателем.
  • 43'
    Еще одно действие от Шваба, который с линии штрафной пробивает по рамке соперника, но посылает сферу слишком высоко и неточно.
  • 42'
    Шваб упускает мяч за пределы поля на левом фланге. Там и не удалось ему обработать снаряд и оставить его в игре.
  • 41'
    Завершается постепенно первый тайм нашего поединка. Совсем немного времени у "Оли" для того, чтобы отыграться и уйти на перерыв при равенстве в счете.
  • 39'
    Могли быть вопросы по пенальти у игроков "Оли", но отмел все подозрения арбитр, который четко указал на "точку", вопреки возмущениям хозяев.
  • 38'
    Пытается "Олимпиакос" создать у ворот своего соперника хоть какую-то активность, но пока ничего у номинальных хозяев не получается.
  • 37'
    А, вот оно что! Живкович симулировал сейчас, и это не понравилось Холебасу, который, таким образом, решил своего соперника зацепить. Получилось.
  • 35'
    Холебас с Живковичем что-то не поделили. Пришлось даже арбитру вмешиваться и разгонять игроков по разным углам.
  • Пенальти
    34'

    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИЕЙРИНЬЯ! 0:1!
    Открывает счет ПАОК. Уверенно с "точки" пробивает Виейринья, и мяч влетает от штанги в ворота соперника.

  • Пенальти!
    33'
    ПЕНАЛЬТИ! Сбивают Свидерски сейчас в своей штрафной игроки "Оли". Рефери после раздумий указывает на "точку".
  • 32'
    Переодевается Папастатопулос. Очень он расстроен тем, что пришлось прервать встречу. Но таковы реалии современного футбола.
  • 31'
    Еще один угловой тем временем зарабатывает ПАОК. Отправляется подавать корнер от левого края - спокойно играет на выходе голкипер номинальных хозяев.
  • 29'
    Фолят игроки "Оли" на половине поля соперника, срубая одного из защитников на газон. Останавливает игру главный арбитр встречи.
  • 28'
    Куда опаснее стали играть соперники в нашей встрече. Как мне кажется, забитые голы уже не за горами, друзья.
  • Опасный момент
    26'
    КАМАРА! Опасно! Классно он вышел сейчас на ударную позицию, после чего с левого края штрафной посылал снаряд в ближний угол, но направил снаряд рядом со стойкой.
  • Опасный момент
    25'
    Стоило уйти игроку "Оли" с поля по причине травмы, как тут же пробили гости по воротам соперника. Свидерски выиграл у Семеду верховую борьбу, после чего проверил на прочность перекладину!
  • Замена
    24'
    Вместо Папастатопулоса на поле появляется Рябчук.
  • 23'
    Варда разгонял атаку своей команды по левому флангу, но снес его соперник на газон. Был зафиксирован фол со стороны игрока "Олимпиакоса".
  • 22'
    Подустали уже соперники. Как кажется, им нужно как можно больше движения, поскольку тех стараний, которые прилагают игроки, пока не хватает для забитых мячей.
  • Угловой
    20'
    ПАОК заработал угловой удар тем временем. Подача последовала с левого фланга, и мяч приземлился на голову одному из защитников.
  • 19'
    Брума пробил по воротам соперника со средней дистанции, но слишком высоко снаряд полетел. Сложно было ему забить в этой ситуации.
  • 18'
    Эль-Араби оказался на газоне сейчас. Штрафной удар заработали футболисты "Олимпиакоса". Подача с правого края не принесла никаких дивидендов хозяевам.
  • 16'
    15 минут отыграли в этой встрече команды. Стоит отметить, что пока соперники допускают слишком много ошибок в самых банальных ситуациях.
  • 15'
    Родриго рванул к чужим воротам. Выполнил он передачу в штрафную соперника, но этот навес оказался слишком сильным и неточным.
  • 14'
    Свидерски у лицевой линии сумел остановить мяч и сделал передачу на партнера. Варда пробил с правого края, отправив снаряд точно в перчатки киперу.
  • 13'
    Холебас с левого фланга выполнял прострельный пас в центр штрафной - прямо в руки голкиперу ПАОКа снаряд приземлился.
  • 11'
    Пока достаточно примитивно, забросами атакует "Оли". Такие наступления не могут гарантировать команды результата.
  • Угловой
    10'
    Гости заработали угловой удар. Подача в штрафную соперника оставляла желать лучшего. В ответной контратаке "Олимпиакосу" не удалось довести дело до удара.
  • Травма, повреждение
    9'
    Получил Родриго удар по ногам от соперника. Пришел в себя футболист и встречу смог продолжить.
  • 8'
    Завершился чемпионат Греции. "Олимпиакос" выиграл первую строчку, а ПАОК стал вторым. Со следующего сезона у Греции нет Лиги Европы. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Камара в центре поля получил удар по ногам, и это очередной свисток в нашей встрече. Сегодня фолов должно быть немало. Карточек тоже.
  • 6'
    Спокойно, как мне кажется, проводят первые минуты встречи оппоненты, практически не атакуя ворота друг друга.
  • Фол, нарушение
    5'
    Опасно в атаке сыграл сейчас игрок ПАОКа, который в попытке добраться до снаряда, снес соперника на газон. Без травмы и желтой карточки.
  • 3'
    Спокойно мяч перекатывают в районе центрального круга футболисты "Оли", которые никуда не торопятся, выманивая соперника на себя.
  • 2'
    Футболисты "Олимпиакоса" предстали сегодня на поле в красно-белых цветах, а вот игроки ПАОКа вышли на газон в черно-белом полосатом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал Liveresult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к греческому футболу. В рамках финала Кубка Греции сойдутся лицом к лицу игроки "Олимпиакоса" и ПАОКа. Встреча состоится в Афинах, на стадионе "Олимпийский". 

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
    • Прогнозы 128
    Олимпиакос 86.7% (111)
    X 8.6% (11)
    ПАОК 4.7% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Олимпиакос
    Ничья
    ПАОК
    2.79
    3.32
    3.88
    Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олимпиакос 0:1 ПАОК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Олимпиакос 0:1 ПАОК

Исход игры
Олимпиакос
86.7% (111)
Ничья
8.6% (11)
ПАОК
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.61% (63)
Меньше
50.39% (64)
Обе команды забьют
Да
56.69% (72)
Нет
43.31% (55)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
39.8% (51)
1:0 Олимпиакос
32% (41)
2:0 Олимпиакос
9.4% (12)
1:1 Ничья
7% (9)
1:2 ПАОК
3.1% (4)
3:1 Олимпиакос
3.1% (4)
3:2 Олимпиакос
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 