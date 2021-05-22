Греция: Кубок 2020-2021
Олимпиакос
0:1
Первый тайм: 45+'
ПАОК
0:1
35' ПенальтиВиейринья
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Рябчук ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
21 Баба АбдулПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
35'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хассан Ахмед
|3
|0.43
|2.
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.29
|3.
|Брума Арминду
|2
|0.29
|4.
|Врусаи Мариус
|1
|0.14
|5.
|Кейперс Уго
|1
|0.14
|6.
|Бухалакис Андреас
|1
|0.14
|7.
|Масурас Гиоргос
|1
|0.14
|8.
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.14
|9.
|Андруцос Танасис
|1
|0.14
|10.
|Холебас Хосе
|0
|0
|11.
|Фортунис Костас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цолис Христос
|5
|0.71
|2.
|Крменчик Михал
|4
|0.57
|3.
|Живкович Андрия
|1
|0.14
|4.
|Шваб Штефан
|1
|0.14
|5.
|Мург Томас
|1
|0.14
|6.
|Ингасон Сверрир
|1
|0.14
|7.
|Алвес Родриго
|1
|0.14
|8.
|Нинуа Ника
|1
|0.14
|9.
|Циггарас Теохарис
|1
|0.14
|10.
|Виейринья
|1 (1)
|0.14
|11.
|Лампру Лазарос
|0
|0
|12.
|Варда Амр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холебас Хосе
|2
|1
|2.
|Силва Тьягу
|2
|0
|3.
|Ба Уссейну
|2
|0
|4.
|Пападопулос Авраам
|1
|0
|5.
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|6.
|Кристинссон Огмундур
|1
|0
|7.
|Семеду Рубен
|1
|0
|8.
|Андруцос Танасис
|1
|0
|9.
|Кейперс Уго
|1
|0
|10.
|Рябчук Олег
|1
|0
|11.
|Ранджелович Лазар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Виейринья
|2
|0
|2.
|Живкович Андрия
|2
|0
|3.
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|4.
|Крменчик Михал
|1
|0
|5.
|Мург Томас
|1
|0
|6.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|7.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|8.
|Цолис Христос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олимпиакос
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|ПАОК
|18.75% (3)
|25% (4)
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +12 =5 -3Панатинаикос 1:4 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 ПАОК Астерас 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 1:1 Олимпиакос
Олимпиакос 3:1 ПАС Янина Олимпиакос 2:0 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПАОК 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Панатинаикос ПАС Янина 1:1 Олимпиакос АЕК 1:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Арис Салоники Арсенал 0:1 Олимпиакос Лариса 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:3 Арсенал Олимпиакос 3:0 Ламия Арис Салоники 1:1 Олимпиакос Волос 1:2 Олимпиакос ПСВ 2:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Арис Салоники
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПАОК 0:1 Астерас Олимпиакос 1:0 ПАОК ПАОК 2:0 Арис Салоники АЕК 1:2 ПАОК
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига ПАОК 3:2 Олимпиакос Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига
1/8 финала
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— ?
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1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПАОК
|Цолис Христос
|5
|0
|0
|2.
|ПАОК
|Крменчик Михал
|4
|0
|1
|3.
|Олимпиакос
|Хассан Ахмед
|3
|0
|0
|4.
|Волос
|Дувикас Анастасиос
|3
|1
|0
|5.
|АЕК
|Танкович Муамер
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Олимпиакос
|Холебас Хосе
|2
|1
|2.
|ПАС Янина
|Пантелакис Эпаминондас
|3
|0
|3.
|АЕК
|Хнид Нассим
|1
|1
|4.
|АЕК
|Крстичич Ненад
|2
|0
|5.
|ПАС Янина
|Пеерсман Марвин
|2
|0
Прогнозы на матч Олимпиакос 0:1 ПАОК
Исход игры
Олимпиакос
86.7% (111)
Ничья
8.6% (11)
ПАОК
4.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
49.61% (63)
Меньше
50.39% (64)
Обе команды забьют
Да
56.69% (72)
Нет
43.31% (55)
Популярный счёт
2:1 Олимпиакос
39.8% (51)
1:0 Олимпиакос
32% (41)
2:0 Олимпиакос
9.4% (12)
1:1 Ничья
7% (9)
1:2 ПАОК
3.1% (4)
3:1 Олимпиакос
3.1% (4)
3:2 Олимпиакос
1.6% (2)
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