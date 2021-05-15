  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2020-2021

Турция: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Кайсериспор
1:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Фенербахче
0'
7' Желтая карточка
Валенсия Эннер
1:0
18' Гол
Энрике Педро
32' Желтая карточка
Эркин Джанер
44' Желтая карточка
Мухар Карло
55' Желтая карточка
Парлак Илхан
1:0
58' Не забитый пенальти
Соса Хосе
77'
16
Алемдар
Доган
20
Дживелек
Рамазан
2
Пас
Нехуэн
4
Коловециос
Димитрис
21
Бехич
Азиз
73
Мухар
Карло
3
Аттама
Джозеф
18
Квржич
Зоран
96
Аврамовски
Даниэль
10
Энрике
Педро
23
Парлак
Илхан
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
5
Соса
Хосе
21
Осайи-Самуэль
Брайт
14
Пелкас
Димитрис
16
Кадыоглу
Ферди
13
Валенсия
Эннер
Кайсериспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Валенсия Эннер
18'
Энрике Педро
(Парлак Илхан)
1:0
32'
 
Эркин Джанер
44'
Мухар Карло
 
46'
 
Сиссе Паписс
Кадыоглу Ферди
55'
Парлак Илхан
 
58'
1:0
Соса Хосе
69'
Субаши Ясир
Дживелек Рамазан
 
73'
 
Яндаш Мерт Хакан
Пелкас Димитрис
74'
 
Густаво Диас
Соса Хосе
74'
 
Саматта Мбвана
Сангаре Назим

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 24 Владение мячом, % 76

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 9 0.23
2. Энрике Педро 8 (2) 0.2
3. Демирок Угур 3 (1) 0.08
4. Аврамовски Даниэль 2 0.05
5. Алибек Денис 2 0.05
6. Канга Вилфрид 2 0.05
7. Кампаньяро Густаво 1 0.03
8. Квржич Зоран 1 0.03
9. Маглица Антун 1 0.03
10. Мухар Карло 1 0.03
11. Челик Мугдат 1 0.03
12. Окутан Мелих 1 0.03
13. Коловециос Димитрис 1 0.03
14. Пас Нехуэн 1 0.03
15. Леннон Аарон 0 0
16. Бехич Азиз 0 0
17. Дживелек Рамазан 0 0
18. Besard Sabovic 0 0
19. Субаши Ясир 0 0
20. Демир Эмре 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенсия Эннер 11 (2) 0.28
2. Пелкас Димитрис 7 0.18
3. Туфан Озан 6 (1) 0.15
4. Тиам Маме 6 0.15
5. Сиссе Паписс 5 0.13
6. Саматта Мбвана 5 0.13
7. Соса Хосе 4 (3) 0.1
8. Яндаш Мерт Хакан 4 0.1
9. Гюмюш Синан 3 0.08
10. Салаи Аттила 3 0.08
11. Перотти Диего 3 (2) 0.08
12. Генюл Гёкхан 2 0.05
13. Азиз Сердар 2 0.05
14. Кадыоглу Ферди 1 0.03
15. Густаво Диас 1 0.03
16. Сангаре Назим 1 0.03
17. Тиссеран Марсель 1 0.03
18. Новак Филип 1 0.03
19. Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
20. Эркин Джанер 0 0
21. Кавечи Ирфан 0 0
22. Озил Месут 0 0
23. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 8 1
2. Бехич Азиз 7 0
3. Коловециос Димитрис 6 0
4. Челик Мугдат 4 1
5. Ака Яу 4 1
6. Сэпунару Кристиан 2 2
7. Квржич Зоран 5 0
8. Мухар Карло 5 0
9. Леннон Аарон 3 1
10. Аврамовски Даниэль 4 0
11. Кампаньяро Густаво 4 0
12. Парлак Илхан 3 0
13. Демирок Угур 3 0
14. Алибек Денис 3 0
15. Аттама Джозеф 3 0
16. Лопеш Мигел 1 1
17. Субаши Ясир 2 0
18. Алемдар Доган 2 0
19. Пас Нехуэн 2 0
20. Коркмаз Нуреттин 2 0
21. Фернандеш Мануэл 1 0
22. Лукассен Кевин 1 0
23. Маглица Антун 1 0
24. Депе Илхан 1 0
25. Лунг Силвиу 1 0
26. Аджар Хасан 1 0
27. Окутан Мелих 1 0
28. Чапар Огузхан 1 0
29. Канга Вилфрид 1 0
30. Демир Эмре 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 8 1
2. Эркин Джанер 8 0
3. Валенсия Эннер 7 0
4. Пелкас Димитрис 7 0
5. Густаво Диас 6 0
6. Яндаш Мерт Хакан 6 0
7. Генюл Гёкхан 4 1
8. Гюмюш Синан 4 1
9. Туфан Озан 4 0
10. Лемос Маурисио 2 1
11. Соса Хосе 3 0
12. Тиссеран Марсель 3 0
13. Кадыоглу Ферди 3 0
14. Сиссе Паписс 2 0
15. Текин Харун 2 0
16. Сангаре Назим 2 0
17. Тиам Маме 2 0
18. Саматта Мбвана 2 0
19. Байиндыр Алтай 2 0
20. Салаи Аттила 1 0
21. Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайсериспор 9.38% (3) 15.63% (5) 25% (8) 18.75% (6) 12.5% (4) 18.75% (6)
 Фенербахче 11.94% (8) 13.43% (9) 22.39% (15) 16.42% (11) 13.43% (9) 22.39% (15)

Предыдущие игры

Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Истанбул Башакшехир 0:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 6:3 Денизлиспор
Бешикташ 3:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:3 Галатасарай Хатайспор 1:3 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Ризеспор Сивасспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 0:1 Кайсериспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче
Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Антальяспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 3:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:1 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:0 Фенербахче Кубок
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:3 Фенербахче Кубок Кайсериспор 4:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:2 Кайсериспор Кубок Турции Кайсериспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Кайсериспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 2:1 Заявка 40 26 6 8 89 - 44 84
2. Галатасарай 2:1 Заявка 40 26 6 8 79 - 36 84
3. Фенербахче 0:1 Заявка 40 24 7 9 70 - 41 79
4. Трабзонспор 1:1 Заявка 40 18 15 7 49 - 37 69
5. Сивасспор Заявка 40 16 17 7 54 - 44 65
6. Хатайспор Заявка 40 17 10 13 62 - 53 61
7. Аланьяспор Заявка 40 17 9 14 59 - 45 60
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 40 16 12 12 64 - 52 60
9. Газишехир Газиантеп Заявка 40 15 13 12 59 - 51 58
10. Гёзтепе 1:2 Заявка 40 13 12 15 59 - 59 51
11. Коньяспор Заявка 40 12 14 14 49 - 48 50
12. Истанбул Башакшехир Заявка 40 12 12 16 43 - 55 48
13. Ризеспор Заявка 40 12 12 16 53 - 69 48
14. Касымпаша Заявка 40 12 10 18 47 - 57 46
15. Малатьяспор 1:2 Заявка 40 10 15 15 49 - 52 45
16. Антальяспор Заявка 40 9 17 14 41 - 55 44
17. Кайсериспор 1:0 Заявка 40 10 14 16 35 - 50 44
18. Эрзурумспор Заявка 40 10 10 20 44 - 68 40
19. Генчлербирлиги 1:1 Заявка 40 10 9 21 44 - 75 39
20. Анкарагюджю Заявка 40 10 8 22 46 - 65 38
21. Денизлиспор Заявка 40 6 10 24 38 - 77 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 2:1 Заявка 20 14 3 3 49 - 14 45
2. Галатасарай 2:1 Заявка 20 12 6 2 44 - 17 42
3. Фатих Карагюмрюк Заявка 20 12 4 4 42 - 20 40
4. Аланьяспор Заявка 20 12 4 4 43 - 21 40
5. Газишехир Газиантеп Заявка 20 10 6 4 37 - 24 36
6. Фенербахче 0:1 Заявка 20 11 2 7 34 - 25 35
7. Трабзонспор 1:1 Заявка 20 10 4 6 29 - 24 34
8. Хатайспор Заявка 20 10 4 6 35 - 23 34
9. Касымпаша Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
10. Сивасспор Заявка 20 7 9 4 19 - 15 30
11. Коньяспор Заявка 20 7 9 4 27 - 19 30
12. Малатьяспор 1:2 Заявка 20 7 8 5 26 - 22 29
13. Гёзтепе 1:2 Заявка 20 8 5 7 35 - 27 29
14. Ризеспор Заявка 20 7 7 6 27 - 30 28
15. Анкарагюджю Заявка 20 8 3 9 26 - 25 27
16. Антальяспор Заявка 20 6 7 7 24 - 28 25
17. Кайсериспор 1:0 Заявка 20 6 7 7 20 - 23 25
18. Истанбул Башакшехир Заявка 20 5 8 7 26 - 28 23
19. Генчлербирлиги 1:1 Заявка 20 6 5 9 27 - 35 23
20. Денизлиспор Заявка 20 4 6 10 17 - 27 18
21. Эрзурумспор Заявка 20 2 8 10 18 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 0:1 Заявка 20 13 5 2 36 - 16 44
2. Галатасарай 2:1 Заявка 20 14 0 6 35 - 19 42
3. Бешикташ 2:1 Заявка 20 12 3 5 40 - 30 39
4. Сивасспор Заявка 20 9 8 3 35 - 29 35
5. Трабзонспор 1:1 Заявка 20 8 11 1 20 - 13 35
6. Хатайспор Заявка 20 7 6 7 27 - 30 27
7. Эрзурумспор Заявка 20 8 2 10 26 - 38 26
8. Истанбул Башакшехир Заявка 20 7 4 9 17 - 27 25
9. Газишехир Газиантеп Заявка 20 5 7 8 22 - 27 22
10. Гёзтепе 1:2 Заявка 20 5 7 8 24 - 32 22
11. Ризеспор Заявка 20 5 5 10 26 - 39 20
12. Коньяспор Заявка 20 5 5 10 22 - 29 20
13. Аланьяспор Заявка 20 5 5 10 16 - 24 20
14. Фатих Карагюмрюк Заявка 20 4 8 8 22 - 32 20
15. Антальяспор Заявка 20 3 10 7 17 - 27 19
16. Кайсериспор 1:0 Заявка 20 4 7 9 15 - 27 19
17. Малатьяспор 1:2 Заявка 20 3 7 10 23 - 30 16
18. Генчлербирлиги 1:1 Заявка 20 4 4 12 17 - 40 16
19. Касымпаша Заявка 20 3 6 11 21 - 32 15
20. Анкарагюджю Заявка 20 2 5 13 20 - 40 11
21. Денизлиспор Заявка 20 2 4 14 21 - 50 10
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хатайспор Бупендза Аарон 22 2 1
2. Бешикташ Ларин Кайл 19 0 5
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 19 5 5
4. Малатьяспор Бюйюк Адем 17 9 3
5. Газишехир Газиантеп Демир Мухаммет 15 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Денизлиспор Муравски Радослав 13 2
2. Анкарагюджю Шарлия Звонимир 15 0
3. Аланьяспор Цавелас Георгиос 11 1
4. Касымпаша Кара Айтач 11 1
5. Гёзтепе Нвободо Обинна 11 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мухар Карло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Эркин Джанер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Энрике Педро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Валенсия Эннер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Фенербахче
5.93
4.35
6.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кайсериспор 1:0 Фенербахче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 