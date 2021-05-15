Турция: Суперлига 2020-2021
Кайсериспор
1:2
Конец матча
Стадион: Кадир Хас
Фенербахче
7' Желтая карточкаВаленсия Эннер
1:0
18' ГолЭнрике Педро
32' Желтая карточкаЭркин Джанер
44' Желтая карточкаМухар Карло
55' Желтая карточкаПарлак Илхан
1:0
58' Не забитый пенальтиСоса Хосе
88' Желтая карточкаБехич Азиз
88' Желтая карточкаЭнрике Педро
89' Вторая желтая карточкаПарлак Илхан
1:1
90' ПенальтиВаленсия Эннер
1:2
90' ГолАзиз Сердар
21
Бехич
Азиз
73
Мухар
Карло
18
Квржич
Зоран
10
Энрике
Педро
23
Парлак
Илхан
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бехич АзизЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Квржич ЗоранПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энрике ПедроПолузащитник
-
23 Парлак ИлханНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Субаши ЯсирЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
11 Челик МугдатПолузащитник
-
14 Демир ЭмреПолузащитник
-
24 Окутан МелихПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Алибек ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Yalcin Kosukavak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Текин ХарунВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Тиам МамеНападающий
-
40 Arda Gueler
-
Главный тренер: Emre Belozoglu
Ход матча
18'
1:0
32'
44'
55'
58'
1:0
88'
88'
89'
90'
1:1
90'
1:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 11
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
23 Владение мячом, % 77
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Парлак Илхан
|9
|0.23
|2.
|Энрике Педро
|8 (2)
|0.2
|3.
|Демирок Угур
|3 (1)
|0.08
|4.
|Аврамовски Даниэль
|2
|0.05
|5.
|Алибек Денис
|2
|0.05
|6.
|Канга Вилфрид
|2
|0.05
|7.
|Кампаньяро Густаво
|1
|0.03
|8.
|Квржич Зоран
|1
|0.03
|9.
|Маглица Антун
|1
|0.03
|10.
|Мухар Карло
|1
|0.03
|11.
|Челик Мугдат
|1
|0.03
|12.
|Окутан Мелих
|1
|0.03
|13.
|Коловециос Димитрис
|1
|0.03
|14.
|Пас Нехуэн
|1
|0.03
|15.
|Леннон Аарон
|0
|0
|16.
|Бехич Азиз
|0
|0
|17.
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|18.
|Besard Sabovic
|0
|0
|19.
|Субаши Ясир
|0
|0
|20.
|Демир Эмре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Валенсия Эннер
|12 (3)
|0.3
|2.
|Пелкас Димитрис
|7
|0.18
|3.
|Туфан Озан
|6 (1)
|0.15
|4.
|Тиам Маме
|6
|0.15
|5.
|Сиссе Паписс
|5
|0.13
|6.
|Саматта Мбвана
|5
|0.13
|7.
|Соса Хосе
|4 (3)
|0.1
|8.
|Яндаш Мерт Хакан
|4
|0.1
|9.
|Азиз Сердар
|3
|0.08
|10.
|Гюмюш Синан
|3
|0.08
|11.
|Салаи Аттила
|3
|0.08
|12.
|Перотти Диего
|3 (2)
|0.08
|13.
|Генюл Гёкхан
|2
|0.05
|14.
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|15.
|Густаво Диас
|1
|0.03
|16.
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|17.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|18.
|Новак Филип
|1
|0.03
|19.
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.03
|20.
|Эркин Джанер
|0
|0
|21.
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|22.
|Озил Месут
|0
|0
|23.
|Адеми Кемаль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|9
|1
|2.
|Бехич Азиз
|8
|0
|3.
|Коловециос Димитрис
|6
|0
|4.
|Челик Мугдат
|4
|1
|5.
|Ака Яу
|4
|1
|6.
|Сэпунару Кристиан
|2
|2
|7.
|Квржич Зоран
|5
|0
|8.
|Мухар Карло
|5
|0
|9.
|Леннон Аарон
|3
|1
|10.
|Парлак Илхан
|3
|1
|11.
|Аврамовски Даниэль
|4
|0
|12.
|Кампаньяро Густаво
|4
|0
|13.
|Демирок Угур
|3
|0
|14.
|Алибек Денис
|3
|0
|15.
|Аттама Джозеф
|3
|0
|16.
|Лопеш Мигел
|1
|1
|17.
|Субаши Ясир
|2
|0
|18.
|Алемдар Доган
|2
|0
|19.
|Пас Нехуэн
|2
|0
|20.
|Коркмаз Нуреттин
|2
|0
|21.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0
|22.
|Лукассен Кевин
|1
|0
|23.
|Маглица Антун
|1
|0
|24.
|Депе Илхан
|1
|0
|25.
|Лунг Силвиу
|1
|0
|26.
|Аджар Хасан
|1
|0
|27.
|Окутан Мелих
|1
|0
|28.
|Чапар Огузхан
|1
|0
|29.
|Канга Вилфрид
|1
|0
|30.
|Демир Эмре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Азиз Сердар
|8
|1
|2.
|Эркин Джанер
|8
|0
|3.
|Валенсия Эннер
|7
|0
|4.
|Пелкас Димитрис
|7
|0
|5.
|Густаво Диас
|6
|0
|6.
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|7.
|Генюл Гёкхан
|4
|1
|8.
|Гюмюш Синан
|4
|1
|9.
|Туфан Озан
|4
|0
|10.
|Лемос Маурисио
|2
|1
|11.
|Соса Хосе
|3
|0
|12.
|Тиссеран Марсель
|3
|0
|13.
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|14.
|Сиссе Паписс
|2
|0
|15.
|Текин Харун
|2
|0
|16.
|Сангаре Назим
|2
|0
|17.
|Тиам Маме
|2
|0
|18.
|Саматта Мбвана
|2
|0
|19.
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|20.
|Салаи Аттила
|1
|0
|21.
|Адеми Кемаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайсериспор
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|Фенербахче
|11.59% (8)
|13.04% (9)
|21.74% (15)
|15.94% (11)
|13.04% (9)
|24.64% (17)
Предыдущие игры
Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =10 -6Истанбул Башакшехир 0:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 6:3 Денизлиспор
Бешикташ 3:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:3 Галатасарай Хатайспор 1:3 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Ризеспор Сивасспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 0:1 Кайсериспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +11 =4 -5Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче
Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Антальяспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:3 Фенербахче Кубок Кайсериспор 4:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:2 Кайсериспор Кубок Турции Кайсериспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Кайсериспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|89 - 44
|84
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|40
|26
|6
|8
|80 - 36
|84
|3.
|Фенербахче
|Заявка
|40
|25
|7
|8
|72 - 41
|82
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|40
|19
|14
|7
|50 - 37
|71
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|40
|16
|17
|7
|54 - 44
|65
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|40
|17
|10
|13
|62 - 53
|61
|7.
|Аланьяспор
|Заявка
|40
|17
|9
|14
|59 - 45
|60
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|40
|16
|12
|12
|64 - 52
|60
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|40
|15
|13
|12
|59 - 51
|58
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|40
|13
|12
|15
|59 - 59
|51
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|40
|12
|14
|14
|49 - 48
|50
|12.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|40
|12
|12
|16
|43 - 55
|48
|13.
|Ризеспор
|Заявка
|40
|12
|12
|16
|53 - 69
|48
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|40
|12
|10
|18
|47 - 57
|46
|15.
|Малатьяспор
|Заявка
|40
|10
|15
|15
|49 - 53
|45
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|40
|9
|17
|14
|41 - 55
|44
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|40
|9
|14
|17
|35 - 52
|41
|18.
|Эрзурумспор
|Заявка
|40
|10
|10
|20
|44 - 68
|40
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|40
|10
|8
|22
|46 - 65
|38
|20.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|40
|10
|8
|22
|44 - 76
|38
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|40
|6
|10
|24
|38 - 77
|28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|49 - 14
|45
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|45 - 17
|42
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|42 - 20
|40
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|43 - 21
|40
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|30 - 24
|36
|6.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|37 - 24
|36
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|34 - 25
|35
|8.
|Хатайспор
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|35 - 23
|34
|9.
|Касымпаша
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|26 - 25
|31
|10.
|Сивасспор
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|19 - 15
|30
|11.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|27 - 19
|30
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|26 - 22
|29
|13.
|Гёзтепе
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|35 - 27
|29
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|27 - 30
|28
|15.
|Анкарагюджю
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|26 - 25
|27
|16.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|24 - 28
|25
|17.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|26 - 28
|23
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 35
|23
|19.
|Кайсериспор
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|17 - 27
|18
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|20
|14
|5
|1
|38 - 16
|47
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|20
|14
|0
|6
|35 - 19
|42
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|40 - 30
|39
|4.
|Сивасспор
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|35 - 29
|35
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|8
|11
|1
|20 - 13
|35
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|27 - 30
|27
|7.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|8
|2
|10
|26 - 38
|26
|8.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|17 - 27
|25
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 32
|22
|11.
|Ризеспор
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|26 - 39
|20
|12.
|Коньяспор
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 29
|20
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|16 - 24
|20
|14.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|22 - 32
|20
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|17 - 27
|19
|16.
|Кайсериспор
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|15 - 27
|19
|17.
|Малатьяспор
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|23 - 31
|16
|18.
|Касымпаша
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|21 - 32
|15
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|17 - 41
|15
|20.
|Анкарагюджю
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|20 - 40
|11
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|21 - 50
|10
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Хатайспор
|Бупендза Аарон
|22
|2
|1
|2.
|Бешикташ
|Ларин Кайл
|19
|0
|5
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|19
|5
|5
|4.
|Малатьяспор
|Бюйюк Адем
|17
|9
|3
|5.
|Газишехир Газиантеп
|Демир Мухаммет
|15
|1
|6
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Денизлиспор
|Муравски Радослав
|13
|2
|2.
|Анкарагюджю
|Шарлия Звонимир
|15
|0
|3.
|Аланьяспор
|Цавелас Георгиос
|11
|1
|4.
|Касымпаша
|Кара Айтач
|11
|1
|5.
|Гёзтепе
|Нвободо Обинна
|11
|1