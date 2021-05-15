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Турция: Суперлига 2020-2021

2020-2021
Кайсериспор
1:2
Конец матча

Стадион:
Фенербахче
0'
7' Желтая карточка
Валенсия Эннер
1:0
18' Гол
Энрике Педро
32' Желтая карточка
Эркин Джанер
44' Желтая карточка
Мухар Карло
55' Желтая карточка
Парлак Илхан
1:0
58' Не забитый пенальти
Соса Хосе
88' Желтая карточка
Бехич Азиз
88' Желтая карточка
Энрике Педро
89' Вторая желтая карточка
Парлак Илхан
1:1
90' Пенальти
Валенсия Эннер
1:2
90' Гол
Азиз Сердар
90'+10
16
Алемдар
Доган
20
Дживелек
Рамазан
2
Пас
Нехуэн
4
Коловециос
Димитрис
21
Бехич
Азиз
73
Мухар
Карло
3
Аттама
Джозеф
18
Квржич
Зоран
96
Аврамовски
Даниэль
10
Энрике
Педро
23
Парлак
Илхан
1
Байиндыр
Алтай
35
Сангаре
Назим
4
Азиз
Сердар
41
Салаи
Аттила
88
Эркин
Джанер
7
Туфан
Озан
5
Соса
Хосе
21
Осайи-Самуэль
Брайт
14
Пелкас
Димитрис
16
Кадыоглу
Ферди
13
Валенсия
Эннер
Кайсериспор
4-2-3-1
Фенербахче
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Валенсия Эннер
18'
Энрике Педро
(Парлак Илхан)
1:0
32'
 
Эркин Джанер
44'
Мухар Карло
 
46'
 
Сиссе Паписс
Кадыоглу Ферди
55'
Парлак Илхан
 
58'
1:0
Соса Хосе
69'
Субаши Ясир
Дживелек Рамазан
 
73'
 
Яндаш Мерт Хакан
Пелкас Димитрис
73'
 
Густаво Диас
Соса Хосе
73'
 
Саматта Мбвана
Сангаре Назим
84'
Окутан Мелих
Аврамовски Даниэль
 
88'
Бехич Азиз
 
88'
Энрике Педро
 
89'
Парлак Илхан
 
90'
1:1
Валенсия Эннер
90'
Демирок Угур
Квржич Зоран
 
90'
Besard Sabovic
Мухар Карло
 
90'
1:2
Азиз Сердар
(Валенсия Эннер)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 23 Владение мячом, % 77

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Парлак Илхан 9 0.23
2. Энрике Педро 8 (2) 0.2
3. Демирок Угур 3 (1) 0.08
4. Аврамовски Даниэль 2 0.05
5. Алибек Денис 2 0.05
6. Канга Вилфрид 2 0.05
7. Кампаньяро Густаво 1 0.03
8. Квржич Зоран 1 0.03
9. Маглица Антун 1 0.03
10. Мухар Карло 1 0.03
11. Челик Мугдат 1 0.03
12. Окутан Мелих 1 0.03
13. Коловециос Димитрис 1 0.03
14. Пас Нехуэн 1 0.03
15. Леннон Аарон 0 0
16. Бехич Азиз 0 0
17. Дживелек Рамазан 0 0
18. Besard Sabovic 0 0
19. Субаши Ясир 0 0
20. Демир Эмре 0 0
Фенербахче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Валенсия Эннер 12 (3) 0.3
2. Пелкас Димитрис 7 0.18
3. Туфан Озан 6 (1) 0.15
4. Тиам Маме 6 0.15
5. Сиссе Паписс 5 0.13
6. Саматта Мбвана 5 0.13
7. Соса Хосе 4 (3) 0.1
8. Яндаш Мерт Хакан 4 0.1
9. Азиз Сердар 3 0.08
10. Гюмюш Синан 3 0.08
11. Салаи Аттила 3 0.08
12. Перотти Диего 3 (2) 0.08
13. Генюл Гёкхан 2 0.05
14. Кадыоглу Ферди 1 0.03
15. Густаво Диас 1 0.03
16. Сангаре Назим 1 0.03
17. Тиссеран Марсель 1 0.03
18. Новак Филип 1 0.03
19. Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
20. Эркин Джанер 0 0
21. Кавечи Ирфан 0 0
22. Озил Месут 0 0
23. Адеми Кемаль 0 0

Карточки

Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 9 1
2. Бехич Азиз 8 0
3. Коловециос Димитрис 6 0
4. Челик Мугдат 4 1
5. Ака Яу 4 1
6. Сэпунару Кристиан 2 2
7. Квржич Зоран 5 0
8. Мухар Карло 5 0
9. Леннон Аарон 3 1
10. Парлак Илхан 3 1
11. Аврамовски Даниэль 4 0
12. Кампаньяро Густаво 4 0
13. Демирок Угур 3 0
14. Алибек Денис 3 0
15. Аттама Джозеф 3 0
16. Лопеш Мигел 1 1
17. Субаши Ясир 2 0
18. Алемдар Доган 2 0
19. Пас Нехуэн 2 0
20. Коркмаз Нуреттин 2 0
21. Фернандеш Мануэл 1 0
22. Лукассен Кевин 1 0
23. Маглица Антун 1 0
24. Депе Илхан 1 0
25. Лунг Силвиу 1 0
26. Аджар Хасан 1 0
27. Окутан Мелих 1 0
28. Чапар Огузхан 1 0
29. Канга Вилфрид 1 0
30. Демир Эмре 1 0
Фенербахче
# Игрок      
1. Азиз Сердар 8 1
2. Эркин Джанер 8 0
3. Валенсия Эннер 7 0
4. Пелкас Димитрис 7 0
5. Густаво Диас 6 0
6. Яндаш Мерт Хакан 6 0
7. Генюл Гёкхан 4 1
8. Гюмюш Синан 4 1
9. Туфан Озан 4 0
10. Лемос Маурисио 2 1
11. Соса Хосе 3 0
12. Тиссеран Марсель 3 0
13. Кадыоглу Ферди 3 0
14. Сиссе Паписс 2 0
15. Текин Харун 2 0
16. Сангаре Назим 2 0
17. Тиам Маме 2 0
18. Саматта Мбвана 2 0
19. Байиндыр Алтай 2 0
20. Салаи Аттила 1 0
21. Адеми Кемаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайсериспор 9.09% (3) 18.18% (6) 24.24% (8) 18.18% (6) 12.12% (4) 18.18% (6)
 Фенербахче 11.59% (8) 13.04% (9) 21.74% (15) 15.94% (11) 13.04% (9) 24.64% (17)

Предыдущие игры

Кайсериспор Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Истанбул Башакшехир 0:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 6:3 Денизлиспор
Бешикташ 3:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:1 Антальяспор Трабзонспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 3:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:3 Галатасарай Хатайспор 1:3 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Ризеспор Сивасспор 2:0 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Анкарагюджю Эрзурумспор 1:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Аланьяспор Касымпаша 0:1 Кайсериспор Фенербахче 3:0 Кайсериспор
Фенербахче Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Фенербахче 1:2 Сивасспор Анкарагюджю 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Эрзурумспор Аланьяспор 0:0 Фенербахче
Фенербахче 3:2 Касымпаша Истанбул Башакшехир 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:0 Денизлиспор Бешикташ 1:1 Фенербахче Фенербахче 1:2 Генчлербирлиги Коньяспор 0:3 Фенербахче Фенербахче 1:1 Антальяспор Трабзонспор 0:1 Фенербахче Фенербахче 0:1 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:2 Истанбул Башакшехир Фенербахче 0:1 Галатасарай Хатайспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 1:0 Ризеспор

Последние игры между собой

Кайсериспор: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фенербахче: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фенербахче 3:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:1 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 2:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:0 Фенербахче Кубок
Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:3 Кайсериспор Суперлига Кайсериспор 0:5 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 3:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:3 Фенербахче Кубок Кайсериспор 4:1 Фенербахче Суперлига Фенербахче 3:3 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Суперлига Фенербахче 1:0 Кайсериспор Кубок Кайсериспор 0:1 Фенербахче Суперлига Кайсериспор 1:1 Фенербахче Кубок Фенербахче 1:2 Кайсериспор Кубок Турции Кайсериспор 0:2 Фенербахче Суперлига Фенербахче 5:1 Кайсериспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 40 26 6 8 89 - 44 84
2. Галатасарай Заявка 40 26 6 8 80 - 36 84
3. Фенербахче Заявка 40 25 7 8 72 - 41 82
4. Трабзонспор Заявка 40 19 14 7 50 - 37 71
5. Сивасспор Заявка 40 16 17 7 54 - 44 65
6. Хатайспор Заявка 40 17 10 13 62 - 53 61
7. Аланьяспор Заявка 40 17 9 14 59 - 45 60
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 40 16 12 12 64 - 52 60
9. Газишехир Газиантеп Заявка 40 15 13 12 59 - 51 58
10. Гёзтепе Заявка 40 13 12 15 59 - 59 51
11. Коньяспор Заявка 40 12 14 14 49 - 48 50
12. Истанбул Башакшехир Заявка 40 12 12 16 43 - 55 48
13. Ризеспор Заявка 40 12 12 16 53 - 69 48
14. Касымпаша Заявка 40 12 10 18 47 - 57 46
15. Малатьяспор Заявка 40 10 15 15 49 - 53 45
16. Антальяспор Заявка 40 9 17 14 41 - 55 44
17. Кайсериспор Заявка 40 9 14 17 35 - 52 41
18. Эрзурумспор Заявка 40 10 10 20 44 - 68 40
19. Анкарагюджю Заявка 40 10 8 22 46 - 65 38
20. Генчлербирлиги Заявка 40 10 8 22 44 - 76 38
21. Денизлиспор Заявка 40 6 10 24 38 - 77 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 20 14 3 3 49 - 14 45
2. Галатасарай Заявка 20 12 6 2 45 - 17 42
3. Фатих Карагюмрюк Заявка 20 12 4 4 42 - 20 40
4. Аланьяспор Заявка 20 12 4 4 43 - 21 40
5. Трабзонспор Заявка 20 11 3 6 30 - 24 36
6. Газишехир Газиантеп Заявка 20 10 6 4 37 - 24 36
7. Фенербахче Заявка 20 11 2 7 34 - 25 35
8. Хатайспор Заявка 20 10 4 6 35 - 23 34
9. Касымпаша Заявка 20 9 4 7 26 - 25 31
10. Сивасспор Заявка 20 7 9 4 19 - 15 30
11. Коньяспор Заявка 20 7 9 4 27 - 19 30
12. Малатьяспор Заявка 20 7 8 5 26 - 22 29
13. Гёзтепе Заявка 20 8 5 7 35 - 27 29
14. Ризеспор Заявка 20 7 7 6 27 - 30 28
15. Анкарагюджю Заявка 20 8 3 9 26 - 25 27
16. Антальяспор Заявка 20 6 7 7 24 - 28 25
17. Истанбул Башакшехир Заявка 20 5 8 7 26 - 28 23
18. Генчлербирлиги Заявка 20 6 5 9 27 - 35 23
19. Кайсериспор Заявка 20 5 7 8 20 - 25 22
20. Денизлиспор Заявка 20 4 6 10 17 - 27 18
21. Эрзурумспор Заявка 20 2 8 10 18 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 20 14 5 1 38 - 16 47
2. Галатасарай Заявка 20 14 0 6 35 - 19 42
3. Бешикташ Заявка 20 12 3 5 40 - 30 39
4. Сивасспор Заявка 20 9 8 3 35 - 29 35
5. Трабзонспор Заявка 20 8 11 1 20 - 13 35
6. Хатайспор Заявка 20 7 6 7 27 - 30 27
7. Эрзурумспор Заявка 20 8 2 10 26 - 38 26
8. Истанбул Башакшехир Заявка 20 7 4 9 17 - 27 25
9. Газишехир Газиантеп Заявка 20 5 7 8 22 - 27 22
10. Гёзтепе Заявка 20 5 7 8 24 - 32 22
11. Ризеспор Заявка 20 5 5 10 26 - 39 20
12. Коньяспор Заявка 20 5 5 10 22 - 29 20
13. Аланьяспор Заявка 20 5 5 10 16 - 24 20
14. Фатих Карагюмрюк Заявка 20 4 8 8 22 - 32 20
15. Антальяспор Заявка 20 3 10 7 17 - 27 19
16. Кайсериспор Заявка 20 4 7 9 15 - 27 19
17. Малатьяспор Заявка 20 3 7 10 23 - 31 16
18. Касымпаша Заявка 20 3 6 11 21 - 32 15
19. Генчлербирлиги Заявка 20 4 3 13 17 - 41 15
20. Анкарагюджю Заявка 20 2 5 13 20 - 40 11
21. Денизлиспор Заявка 20 2 4 14 21 - 50 10
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Хатайспор Бупендза Аарон 22 2 1
2. Бешикташ Ларин Кайл 19 0 5
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 19 5 5
4. Малатьяспор Бюйюк Адем 17 9 3
5. Газишехир Газиантеп Демир Мухаммет 15 1 6
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Денизлиспор Муравски Радослав 13 2
2. Анкарагюджю Шарлия Звонимир 15 0
3. Аланьяспор Цавелас Георгиос 11 1
4. Касымпаша Кара Айтач 11 1
5. Гёзтепе Нвободо Обинна 11 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Мухар Карло получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Эркин Джанер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Энрике Педро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Валенсия Эннер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кайсериспор 1:2 Фенербахче онлайн

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