  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа А 2020-2021

Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021

2020-2021
ФКСБ
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Академика Клинчени
0'
1:0
20' Гол
Олару Дариус
21'
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
6
Харуц
Денис
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
20
Вынэ
Йонуц
23
Попеску
Овидиу
27
Олару
Дариус
11
Моруцан
Олимпиу
10
Тэнасе
Флорин
37
Попеску
Октавиан
82
Уреке
Андрей
3
Аким
Флорин
4
Билали
Амир
29
Патрике
Разван
21
Добреску
Михай
24
Каскини
Баутиста
37
Чеботару
Евгений
77
Попа
Адриан
8
Чандаров
Асен
25
Кордя
Андрей
9
Русеску
Раул
ФКСБ
Академика Клинчени

Ход матча

20'
Олару Дариус
(Тэнасе Флорин)
1:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 3 (1) 0.43
2. Попеску Октавиан 3 0.43
3. Моруцан Олимпиу 2 (2) 0.29
4. Панцыру Ионуц 1 0.14
5. Крецу Валентин 0 0
Академика Клинчени
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Русеску Раул 1 (1) 0.14

Карточки

ФКСБ
# Игрок      
1. Тэнасе Флорин 3 0
2. Попеску Октавиан 2 0
3. Попеску Овидиу 2 0
4. Моруцан Олимпиу 2 0
5. Шут Адриан 2 0
6. Неделку Драгош 1 0
7. Кристя Юлиан 1 0
8. Симон Габриэл 1 0
9. Оайдэ Рэзван 1 0
Академика Клинчени
# Игрок      
1. Вентура Денис 2 0
2. Русеску Раул 1 0
3. Тэнасе Кристиан 1 0
4. Мулин Тибо 1 0
5. Гардош Флорин 1 0
6. Патрике Разван 1 0
7. Пашов Георгий 1 0
8. Аким Флорин 1 0
9. Каскини Баутиста 1 0
10. Лонгер Александру 1 0
11. Думитриу Лучан 1 0
12. Кордя Андрей 1 0
13. Андроник Разван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ФКСБ 22.22% (2) 22.22% (2) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 0
Академика Клинчени 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт

Последние игры между собой

ФКСБ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ Лига 1 ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Первая лига Академика Клинчени 0:2 ФКСБ Первая лига ФКСБ 0:0 Академика Клинчени Первая лига
Академика Клинчени 0:3 ФКСБ Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 4 45
2. ФКСБ 0:0 7 3 2 2 9 - 7 44
3. Университатя Крайова 7 2 2 3 7 - 8 37
4. Сепси 7 4 1 2 7 - 4 36
5. Ботошани 7 3 1 3 10 - 12 31
6. Академика Клинчени 0:0 7 1 1 5 2 - 9 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 2 0 2 6 - 3 38
2. ФКСБ 0:0 4 1 2 1 4 - 4 38
3. Университатя Крайова 3 1 1 1 4 - 3 33
4. Ботошани 4 2 1 1 6 - 6 7
5. Сепси 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Академика Клинчени 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сепси 4 2 1 1 4 - 3 30
2. Ботошани 3 1 0 2 4 - 6 24
3. Академика Клинчени 0:0 4 0 1 3 1 - 6 23
4. ЧФР Клуж 3 2 1 0 3 - 1 7
5. ФКСБ 0:0 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Университатя Крайова 4 1 1 2 3 - 5 4

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ботошани Фили Реалдо 4 0 0
2. ФКСБ Тэнасе Флорин 3 1 1
3. ФКСБ Попеску Октавиан 3 0 0
4. ЧФР Клуж Сигурьонссон Рунар 3 0 0
5. Университатя Крайова Иван Андрей 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Университатя Крайова Вэтэжелу Богдан 3 2
2. Ботошани Браун Кристофер 4 0
3. Ботошани Шерони Алин 4 0
4. Ботошани Цигэнашу Александр 2 1
5. Университатя Крайова Банку Никусор 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul M. Anastasovici. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Академика Клинчени
1.25
6.21
15.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 1:0 Академика Клинчени онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 