Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021
ФКСБ
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Марин Анастасовичи
Академика Клинчени
1:0
20' ГолОлару Дариус
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
27
Олару
Дариус
82
Уреке
Андрей
77
Попа
Адриан
25
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Ницэ РомеоНападающий
-
22 Sorin Serban
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
20'
1:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|3 (1)
|0.43
|2.
|Попеску Октавиан
|3
|0.43
|3.
|Моруцан Олимпиу
|2 (2)
|0.29
|4.
|Панцыру Ионуц
|1
|0.14
|5.
|Крецу Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русеску Раул
|1 (1)
|0.14
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|2.
|Попеску Октавиан
|2
|0
|3.
|Попеску Овидиу
|2
|0
|4.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|5.
|Шут Адриан
|2
|0
|6.
|Неделку Драгош
|1
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|1
|0
|8.
|Симон Габриэл
|1
|0
|9.
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вентура Денис
|2
|0
|2.
|Русеску Раул
|1
|0
|3.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|4.
|Мулин Тибо
|1
|0
|5.
|Гардош Флорин
|1
|0
|6.
|Патрике Разван
|1
|0
|7.
|Пашов Георгий
|1
|0
|8.
|Аким Флорин
|1
|0
|9.
|Каскини Баутиста
|1
|0
|10.
|Лонгер Александру
|1
|0
|11.
|Думитриу Лучан
|1
|0
|12.
|Кордя Андрей
|1
|0
|13.
|Андроник Разван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|0
|Академика Клинчени
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +5 =7 -8Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|45
|2.
|ФКСБ
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|44
|3.
|Университатя Крайова
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|37
|4.
|Сепси
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|36
|5.
|Ботошани
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|31
|6.
|Академика Клинчени
|0:0
|7
|1
|1
|5
|2 - 9
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|38
|2.
|ФКСБ
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|38
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|33
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Сепси
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Академика Клинчени
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|30
|2.
|Ботошани
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|24
|3.
|Академика Клинчени
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|23
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|ФКСБ
|0:0
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ботошани
|Фили Реалдо
|4
|0
|0
|2.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|3
|1
|1
|3.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|3
|0
|0
|4.
|ЧФР Клуж
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Вэтэжелу Богдан
|3
|2
|2.
|Ботошани
|Браун Кристофер
|4
|0
|3.
|Ботошани
|Шерони Алин
|4
|0
|4.
|Ботошани
|Цигэнашу Александр
|2
|1
|5.
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|2
|1