Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Octavian Popescu выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Mihai Dobrescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Моруцан Олимпиу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Аким Флорин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Тэнасе Флорин наказан за толчок Andrei Ureche

40' Моруцан Олимпиу из команды ФКСБ направляет мяч в штрафную площадку, но Andrei Ureche выбегает и ловит мяч

39' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вынэ Йонуц пробует нанести удар издали, но Andrei Ureche держит все под контролем

38' Чеботару Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Г О О О О Л - Русеску Раул изменил счет на табло!

35' Octavian Popescu наказан за толчок Попа Адриан

35' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

34' Патрике Разван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Кордя Андрей изменил счет на табло!

25' Крецу Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Г О О О О Л - Олару Дариус изменил счет на табло!

20' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет ФКСБ

17' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет ФКСБ

16' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Отличный пас сделал Тэнасе Флорин из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Удар от ворот произведет ФКСБ

13' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Харуц Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Голкипер мог бы сыграть и получше

1' Mihai Dobrescu из команды Академика Клинчени навешивает в штрафную с рикошетом.

1' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру