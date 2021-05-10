Румыния: Лига 1. Группа А 2020-2021
ФКСБ
2:2
Конец матча
Стадион: Марин Анастасовичи
Академика Клинчени
1:0
20' ГолОлару Дариус
1:1
27' ГолКордя Андрей
1:2
36' ГолРусеску Раул
2:2
56' ПенальтиТэнасе Флорин
57' Желтая карточкаЧандаров Асен
71' Желтая карточкаБилали Амир
74' Желтая карточкаПопеску Овидиу
90' Желтая карточкаАким Флорин
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
20
Вынэ
Йонуц
27
Олару
Дариус
82
Уреке
Андрей
77
Попа
Адриан
25
Кордя
Андрей
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
20 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Ницэ РомеоНападающий
-
22 Sorin Serban
-
Главный тренер: Петря Антон
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Попа АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Кордя АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilie Poenaru
Ход матча
20'
1:0
27'
1:1
36'
1:2
56'
2:2
57'
71'
74'
90'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|4 (2)
|0.57
|2.
|Попеску Октавиан
|3
|0.43
|3.
|Моруцан Олимпиу
|2 (2)
|0.29
|4.
|Панцыру Ионуц
|1
|0.14
|5.
|Олару Дариус
|1
|0.14
|6.
|Крецу Валентин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Русеску Раул
|2 (1)
|0.29
|2.
|Кордя Андрей
|1
|0.14
|3.
|Попа Адриан
|0
|0
|4.
|Аким Флорин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тэнасе Флорин
|3
|0
|2.
|Попеску Овидиу
|3
|0
|3.
|Попеску Октавиан
|2
|0
|4.
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|5.
|Шут Адриан
|2
|0
|6.
|Неделку Драгош
|1
|0
|7.
|Кристя Юлиан
|1
|0
|8.
|Симон Габриэл
|1
|0
|9.
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аким Флорин
|2
|0
|2.
|Вентура Денис
|2
|0
|3.
|Русеску Раул
|1
|0
|4.
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|5.
|Мулин Тибо
|1
|0
|6.
|Гардош Флорин
|1
|0
|7.
|Патрике Разван
|1
|0
|8.
|Пашов Георгий
|1
|0
|9.
|Билали Амир
|1
|0
|10.
|Каскини Баутиста
|1
|0
|11.
|Чандаров Асен
|1
|0
|12.
|Лонгер Александру
|1
|0
|13.
|Думитриу Лучан
|1
|0
|14.
|Кордя Андрей
|1
|0
|15.
|Андроник Разван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ФКСБ
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|0
|18.18% (2)
|36.36% (4)
|0
|Академика Клинчени
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
ФКСБ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ботошани 1:3 ФКСБ ФКСБ 1:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 2:0 ФКСБ ФКСБ 1:2 Сепси
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ФКСБ 2:1 Ботошани ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ Сепси 1:1 ФКСБ ФКСБ 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 3:0 ЧФР Клуж ФКСБ 1:0 Газ-Метан Медиаш Ботошани 0:2 ФКСБ ФКСБ 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 1:0 ФКСБ ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Динамо Бухарест 0:1 ФКСБ ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Арджеш 0:0 ФКСБ ФКСБ 2:1 Волунтари Вииторул Констанца 2:2 ФКСБ
Академика Клинчени Последние 20 матчей: +5 =7 -8Академика Клинчени 0:1 ЧФР Клуж Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова Сепси 1:0 Академика Клинчени Ботошани 2:1 Академика Клинчени
Академика Клинчени 0:2 ФКСБ ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 1:3 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Политехника Яссы Арджеш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:1 Волунтари Вииторул Констанца 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 1:1 Астра Сепси 0:0 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Университатя Крайова ФКСБ 0:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:3 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 1:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 2:1 Ботошани Киндия Тырговиште 2:1 Академика Клинчени Академика Клинчени 0:0 Германнштадт
Последние игры между собой
ФКСБ: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Академика Клинчени: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|45
|2.
|ФКСБ
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|44
|3.
|Университатя Крайова
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|37
|4.
|Сепси
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|36
|5.
|Ботошани
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|31
|6.
|Академика Клинчени
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|0
|2
|6 - 3
|38
|2.
|ФКСБ
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|38
|3.
|Университатя Крайова
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|33
|4.
|Ботошани
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|Сепси
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Академика Клинчени
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сепси
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|30
|2.
|Ботошани
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|24
|3.
|Академика Клинчени
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|23
|4.
|ЧФР Клуж
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|ФКСБ
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Университатя Крайова
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ФКСБ
|Тэнасе Флорин
|4
|2
|2
|2.
|Ботошани
|Фили Реалдо
|4
|0
|0
|3.
|ФКСБ
|Попеску Октавиан
|3
|0
|0
|4.
|ЧФР Клуж
|Сигурьонссон Рунар
|3
|0
|0
|5.
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Университатя Крайова
|Вэтэжелу Богдан
|3
|2
|2.
|Ботошани
|Браун Кристофер
|4
|0
|3.
|Ботошани
|Шерони Алин
|4
|0
|4.
|Ботошани
|Цигэнашу Александр
|2
|1
|5.
|Университатя Крайова
|Банку Никусор
|2
|1