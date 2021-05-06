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Саутгемптон
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 10 (2) 0.29
2. Уорд-Праус Джеймс 8 (3) 0.24
3. Адамс Че 7 0.21
4. Армстронг Стюарт 4 0.12
5. Вестергор Янник 3 0.09
6. Уолкотт Тео 2 0.06
7. Редмонд Натан 2 0.06
8. Ромеу Ориоль 1 0.03
9. Беднарек Ян 1 0.03
10. Дженепо Мусса 1 0.03
11. Бертранд Райан 0 0
12. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 10 (2) 0.29
2. Бентеке Кристиан 7 0.21
3. Эзе Эберечи 4 0.12
4. Шлупп Джеффри 2 0.06
5. Бачуайи Миши 2 0.06
6. Ридевальд Жайро 2 0.06
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Кэхилл Гари 1 0.03
10. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Бертранд Райан 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 5 0
4. Дженепо Мусса 5 0
5. Беднарек Ян 3 1
6. Уокер-Питерс Кайл 4 0
7. Вестергор Янник 2 1
8. Армстронг Стюарт 3 0
9. Маккарти Алекс 2 0
10. Стивенс Джек 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Редмонд Натан 1 0
15. Ингс Дэнни 1 0
16. Минамино Такуми 1 0
17. Адамс Че 1 0
18. Рамсей Кейн 1 0
19. Уоттс Калеб 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 8 1
2. Уорд Джоэл 4 0
3. Заха Уилфрид 4 0
4. Макартур Джеймс 3 0
5. Кэхилл Гари 3 0
6. Ридевальд Жайро 3 0
7. Эзе Эберечи 3 0
8. Бентеке Кристиан 1 1
9. Гуаита Висенте 2 0
10. Куйяте Шейку 2 0
11. Клайн Натаниэль 2 0
12. Ван Анхольт Патрик 2 0
13. Айю Джордан 2 0
14. Шлупп Джеффри 2 0
15. Томкинс Джеймс 1 0
16. Маккарти Джеймс 1 0
17. Данн Скотт 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 9.76% (4) 21.95% (9) 31.71% (13) 14.63% (6) 9.76% (4) 12.2% (5)
 Кристал Пэлас 23.53% (8) 17.65% (6) 11.76% (4) 11.76% (4) 14.71% (5) 20.59% (7)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон
Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси
Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 33 19 10 4 64 - 35 67
3. Челси Заявка 35 18 10 7 55 - 32 64
4. Лестер Заявка 35 19 6 10 63 - 43 63
5. Вест Хэм Заявка 34 17 7 10 55 - 44 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 33 15 7 11 45 - 42 52
9. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
10. Арсенал Заявка 34 14 7 13 46 - 37 49
11. Астон Вилла Заявка 33 14 6 13 48 - 38 48
12. Вулверхэмптон Заявка 34 11 9 14 33 - 46 42
13. Кристал Пэлас Заявка 34 11 8 15 36 - 56 41
14. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
15. Саутгемптон Заявка 34 10 7 17 41 - 61 37
16. Брайтон Заявка 34 8 13 13 35 - 39 37
17. Бёрнли Заявка 34 9 9 16 31 - 47 36
18. Фулхэм Заявка 34 5 12 17 25 - 45 27
19. Вест Бромвич Заявка 34 5 11 18 31 - 65 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 17 9 4 4 29 - 21 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 16 9 3 4 34 - 21 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 17 6 4 7 18 - 22 22
10. Арсенал Заявка 17 6 4 7 19 - 20 22
11. Саутгемптон Заявка 16 6 3 7 22 - 21 21
12. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 23 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 17 2 4 11 9 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 17 10 7 0 30 - 14 37
3. Лестер Заявка 17 10 5 2 31 - 17 35
4. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
5. Эвертон Заявка 16 10 3 3 22 - 15 33
6. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
7. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
8. Арсенал Заявка 17 8 3 6 27 - 17 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 17 6 3 8 20 - 29 21
13. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
14. Брайтон Заявка 17 5 5 7 17 - 20 20
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
16. Бёрнли Заявка 17 5 3 9 17 - 27 18
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 17 2 5 10 18 - 31 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 16 8 11
5. Лидс Бэмфорд Патрик 15 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
2. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 10 0
3. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
4. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
5. Вест Бромвич Галлахер Конор 9 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 мая 2021, осталось 2 дня 20 часов.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Саутгемптон 68.6% (24)
    X 25.7% (9)
    Кристал Пэлас 5.7% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Кристал Пэлас
    2.20
    3.69
    3.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Саутгемптон
    68.6% (24)
    Ничья
    25.7% (9)
    Кристал Пэлас
    5.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    37.1% (13)
    1:0 Саутгемптон
    25.7% (9)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    1:2 Кристал Пэлас
    5.7% (2)
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