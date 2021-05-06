Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|10 (2)
|0.29
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|8 (3)
|0.24
|3.
|Адамс Че
|7
|0.21
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.12
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.09
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|7.
|Редмонд Натан
|2
|0.06
|8.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.03
|9.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.03
|11.
|Бертранд Райан
|0
|0
|12.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|10 (2)
|0.29
|2.
|Бентеке Кристиан
|7
|0.21
|3.
|Эзе Эберечи
|4
|0.12
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|5.
|Бачуайи Миши
|2
|0.06
|6.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.06
|7.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|10.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|11.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|12.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|14.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|6
|0
|2.
|Бертранд Райан
|5
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|4.
|Дженепо Мусса
|5
|0
|5.
|Беднарек Ян
|3
|1
|6.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|7.
|Вестергор Янник
|2
|1
|8.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|9.
|Маккарти Алекс
|2
|0
|10.
|Стивенс Джек
|2
|0
|11.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|12.
|Телла Нейтан
|2
|0
|13.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|14.
|Редмонд Натан
|1
|0
|15.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|16.
|Минамино Такуми
|1
|0
|17.
|Адамс Че
|1
|0
|18.
|Рамсей Кейн
|1
|0
|19.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|8
|1
|2.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|3.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|4.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|5.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|6.
|Ридевальд Жайро
|3
|0
|7.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|9.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|10.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|11.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|12.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|13.
|Айю Джордан
|2
|0
|14.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|15.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|16.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|17.
|Данн Скотт
|1
|0
|18.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|31.71% (13)
|14.63% (6)
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|Кристал Пэлас
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Саутгемптон
Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =5 -9Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси
Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Кристал Пэлас: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Кубок лиги Саутгемптон 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Кристал Пэлас
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|19
|10
|4
|64 - 35
|67
|3.
|Челси
|Заявка
|35
|18
|10
|7
|55 - 32
|64
|4.
|Лестер
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|63 - 43
|63
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|55 - 44
|58
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|16
|9
|9
|57 - 39
|57
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|8.
|Эвертон
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|45 - 42
|52
|9.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|10.
|Арсенал
|Заявка
|34
|14
|7
|13
|46 - 37
|49
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|14
|6
|13
|48 - 38
|48
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|11
|9
|14
|33 - 46
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 56
|41
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|41 - 61
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|35 - 39
|37
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|31 - 47
|36
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|25 - 45
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|31 - 65
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|5.
|Челси
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|18 - 22
|22
|10.
|Арсенал
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 20
|22
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|22 - 21
|21
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 23
|21
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|9 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|7
|0
|30 - 14
|37
|3.
|Лестер
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 17
|35
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|5.
|Эвертон
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|22 - 15
|33
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|7.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 19
|27
|8.
|Арсенал
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 17
|27
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 29
|21
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|14.
|Брайтон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 20
|20
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|17 - 27
|18
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 31
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|20
|6
|4
|3.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|16
|8
|11
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|15
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|10
|0
|3.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|4.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
|5.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|9
|0
Прогнозы на матч Саутгемптон - Кристал Пэлас
Исход игры
Саутгемптон
68.6% (24)
Ничья
25.7% (9)
Кристал Пэлас
5.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
70.59% (24)
Нет
29.41% (10)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
37.1% (13)
1:0 Саутгемптон
25.7% (9)
1:1 Ничья
22.9% (8)
1:2 Кристал Пэлас
5.7% (2)
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