Динь на правом фланге нарушил правила против Траоре. Игроки "Астон Виллы" тщательно готовятся к стандарту.

Таргетт со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон отработал в обороне, головой бразилец выбил мяч на угловой.

Таргетт разыграл корнер с Траоре, затем Бертранд решил с правого фланга выполнить передачу на правый угол штрафной, Эль-Гази не понял своего партнёра по команде и не пошёл на мяч.

Кэш на своей половине поля зацепил Ришарлисона. "Эвертон" заработал довольно опасный стандарт.

Сигурдссон со стандарта пробил на исполнение в левый угол ворот, Мартинес спокойно переместился и намертво забрал мяч в руки.

29' Дуглас из центра поля выполнил передачу на ход Дэвису к левому углу штрафной площади, Кинат прошёл вперёд и затем выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде рядом не оказалось, чтобы завершить атаку ударом по воротам.

28' Макгинн в центре поля нарушил правила против Аллана. Игроки "Эвертона" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

27' Траоре при разгоне атаки по центру ушёл от Динья, затем Бертранд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дэвис стянул на себя соперника и оставил мяч Кэшу, Мэттью решил в касание пробить по воротам, но мяч попал как раз в форварда "Астон Виллы".

26' "Астон Вилла" временами даже обозначает высокий прессинг, но пока он по большей части носит условный характер.

25' Динь прошёл вперёд по левому флангу, при подаче Люка накрыл Кэш, подача в штрафную площадь у флангового защитника "Эвертона" в итоге не получилась, мяч ушёл за лицевую линию поля.

24' Эль-Гази прошёл вперёд по центру, а затем от радиуса штрафной площади Анвар пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

23' Вновь в центр поля у нас перешла игра, пока всё же "Астон Вилла" выглядит немного предпочтительнее.

22' Дэвис попытался разогнать атаку по правой половине поля, Годфри накрыл форварда бирмингемского клуба и перехватил мяч.

21' Дуглас прошёл к лицевой линии по правому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской, Мингс в падении головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

20' Баркли с углового выполнил подачу к линии вратарской, Калверт-Льюин головой выбил мяч на правый фланг, подбор был за игроками "Астон Виллы".

19' Таргетт с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Траоре, Динь грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на угловой.

18' Динь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, подбор на правом углу штрафной оказался Коулмэн, Шеймус также выполнил подачу в центр штрафной, Калверт-Льюин головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Мартинесу.

17' Стоит отметить, что в Бирмингеме идёт приличный дождь, а поэтому футболисты как раз могут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

16' Поднялся Мэтти Кэш после паузы. Всё нормально с защитником "Астон Виллы", готов он продолжать игру.

15' Кэш нарушил правила против Сигурдссона, а затем во флангового защитника "Астон Виллы" влетел Динь, который играл по мячу. Вышли на поле врачи бирмингемского клуба, пауза в игре.

14' Дуглас с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кэш в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сигурдссона.

13' Аллан в центре поля нарушил правила против Дэвиса. Игроки "Астон Виллы" не смогли быстро разыграть стандарт.

12' Эль-Гази с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Траоре в касание пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Пикфорду.

11' Сигурдссон и Ришарлисон разогнали ответную атаку по центру, затем последовала передача на правый фланг, Коулмэн подработал мяч и выполнил подачу к левой штанге, Мартинес грамотно сыграл на выходе и мяч спокойно перехватил.

10' Эль-Гази получил передачу на ход к левому углу штрафной площади, Анвар зацепился за мяч и сразу же выполнил подачу в центр штрафной, Дукуре удачно заблокировал попытку и перехватил мяч.

9' Коулмэн перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Астон Виллы", правила были нарушены против Таргетта.

8' В очень среднем темпе действуют команды, видимо какого-то яркого футбола в целом по такому матчу ждать не нужно.

7' Аллан прошёл вперёд по левой половине поля, затем последовала передача в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с Конса не смог зацепиться за мяч.

6' "Эвертон" также не собирается форсировать события на поле, команда Карло Анчелотти готова на старте матча поиграть вторым номером.

5' Игроки "Астон Виллы" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде из Бирмингема продвинуться стало трудно.

4' Траоре сместился на правый фланг и выполнил передачу на хож Кэшу, Динь оказался быстрее соперника и спокойно перехватил мяч.

3' Баркли с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Эвертона" выбили мяч на левый угол штрафной площади, Траоре оказался первым на подборе, Бертранд пробил по воротам, мяч попал в соперника.

2' Коулмэн попал под плотный прессинг на левом фланге у своей штрафной площади, Шеймус не мог отдать пас назад Пикфорду, защитнику "Эвертона" пришлось выбить мяч на угловой.