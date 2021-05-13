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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Эвертон
0' 32'
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
15
Траоре
Бертран
20
Баркли
Росс
21
Эль-Гази
Анвар
39
Дэвис
Кинан
1
Пикфорд
Джордан
4
Холгейт
Мэйсон
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
23
Коулмэн
Шеймус
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
10
Сигурдссон
Гильфи
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Астон Вилла
4-2-3-1
Эвертон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 13 (1) 0.37
2. Эль-Гази Анвар 8 (3) 0.23
3. Грилиш Джек 6 0.17
4. Траоре Бертран 6 0.17
5. Баркли Росс 3 0.09
6. Макгинн Джон 2 0.06
7. Мингс Тайрон 2 0.06
8. Трезеге 2 0.06
9. Конса Эзри 2 0.06
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Дэвис Кинан 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Кэш Мэтти 0 0
14. Соарес Дуглас 0 0
15. Таргетт Мэтт 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 16 0.46
2. Родригес Хамес 6 0.17
3. Сигурдссон Гильфи 6 (3) 0.17
4. Ришарлисон 6 (1) 0.17
5. Кин Майкл 3 0.09
6. Дукуре Абдулай 2 0.06
7. Мина Йерри 2 0.06
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Годфри Бен 0 0
14. Гомеш Андре 0 0
15. Дэвис Том 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 9 1
2. Кэш Мэтти 7 1
3. Макгинн Джон 8 0
4. Таргетт Мэтт 7 0
5. Мингс Тайрон 5 1
6. Грилиш Джек 5 0
7. Уоткинс Олли 3 1
8. Сансон Морган 3 0
9. Конса Эзри 3 0
10. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
11. Эль-Гази Анвар 2 0
12. Накамба Марвелус 2 0
13. Тейлор Нил 1 0
14. Хаус Кортни 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Холгейт Мэйсон 8 0
2. Дукуре Абдулай 6 0
3. Аллан Маркес 6 0
4. Ришарлисон 3 1
5. Кин Майкл 4 0
6. Годфри Бен 4 0
7. Динь Люка 2 1
8. Родригес Хамес 3 0
9. Гомеш Андре 3 0
10. Дэвис Том 3 0
11. Калверт-Льюин Доминик 3 0
12. Бернард Дуарте 2 0
13. Мина Йерри 2 0
14. Сигурдссон Гильфи 1 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Делф Фабиан 1 0
17. Ольсен Робин 1 0
18. Пикфорд Джордан 1 0
19. Нкунку Нильс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 25.53% (12) 6.38% (3) 10.64% (5) 12.77% (6) 17.02% (8) 27.66% (13)
 Эвертон 13.64% (6) 20.45% (9) 25% (11) 13.64% (6) 13.64% (6) 13.64% (6)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити
Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Эвертон Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм
Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Эвертон: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Эвертон 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Эвертон 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Эвертон Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Астон Вилла Кубок Эвертон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 35 20 10 5 68 - 38 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Эвертон 0:0 Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла 0:0 Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 3 5 35 - 23 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла 0:0 Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон 0:0 Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон 0:0 Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 34'
    Сигурдссон со стандарта пробил на исполнение в левый угол ворот, Мартинес спокойно переместился и намертво забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Кэш на своей половине поля зацепил Ришарлисона. "Эвертон" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    32'
    Таргетт разыграл корнер с Траоре, затем Бертранд решил с правого фланга выполнить передачу на правый угол штрафной, Эль-Гази не понял своего партнёра по команде и не пошёл на мяч. 
  • 31'
    Таргетт со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон отработал в обороне, головой бразилец выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Динь на правом фланге нарушил правила против Траоре. Игроки "Астон Виллы" тщательно готовятся к стандарту.
  • 29'
    Дуглас из центра поля выполнил передачу на ход Дэвису к левому углу штрафной площади, Кинат прошёл вперёд и затем выполнил прострел к линии вратарской, никого из партнёров по команде рядом не оказалось, чтобы завершить атаку ударом по воротам. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Макгинн в центре поля нарушил правила против Аллана. Игроки "Эвертона" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 27'
    Траоре при разгоне атаки по центру ушёл от Динья, затем Бертранд выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Дэвис стянул на себя соперника и оставил мяч Кэшу, Мэттью решил в касание пробить по воротам, но мяч попал как раз в форварда "Астон Виллы". 
  • 26'
    "Астон Вилла" временами даже обозначает высокий прессинг, но пока он по большей части носит условный характер. 
  • 25'
    Динь прошёл вперёд по левому флангу, при подаче Люка накрыл Кэш, подача в штрафную площадь у флангового защитника "Эвертона" в итоге не получилась, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 24'
    Эль-Гази прошёл вперёд по центру, а затем от радиуса штрафной площади Анвар пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 23'
    Вновь в центр поля у нас перешла игра, пока всё же "Астон Вилла" выглядит немного предпочтительнее. 
  • 22'
    Дэвис попытался разогнать атаку по правой половине поля, Годфри накрыл форварда бирмингемского клуба и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    21'
    Дуглас прошёл к лицевой линии по правому флангу и затем выполнил подачу к линии вратарской, Мингс в падении головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    20'
    Баркли с углового выполнил подачу к линии вратарской, Калверт-Льюин головой выбил мяч на правый фланг, подбор был за игроками "Астон Виллы". 
  • 19'
    Таргетт с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской на Траоре, Динь грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч на угловой. 
  • 18'
    Динь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам, подбор на правом углу штрафной оказался Коулмэн, Шеймус также выполнил подачу в центр штрафной, Калверт-Льюин головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Мартинесу. 
  • Дождь
    17'
    Стоит отметить, что в Бирмингеме идёт приличный дождь, а поэтому футболисты как раз могут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 16'
    Поднялся Мэтти Кэш после паузы. Всё нормально с защитником "Астон Виллы", готов он продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    15'
    Кэш нарушил правила против Сигурдссона, а затем во флангового защитника "Астон Виллы" влетел Динь, который играл по мячу. Вышли на поле врачи бирмингемского клуба, пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Дуглас с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Кэш в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Сигурдссона. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Аллан в центре поля нарушил правила против Дэвиса. Игроки "Астон Виллы" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 12'
    Эль-Гази с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Траоре в касание пробил по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Пикфорду. 
  • 11'
    Сигурдссон и Ришарлисон разогнали ответную атаку по центру, затем последовала передача на правый фланг, Коулмэн подработал мяч и выполнил подачу к левой штанге, Мартинес грамотно сыграл на выходе и мяч спокойно перехватил. 
  • 10'
    Эль-Гази получил передачу на ход к левому углу штрафной площади, Анвар зацепился за мяч и сразу же выполнил подачу в центр штрафной, Дукуре удачно заблокировал попытку и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Коулмэн перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Астон Виллы", правила были нарушены против Таргетта. 
  • 8'
    В очень среднем темпе действуют команды, видимо какого-то яркого футбола в целом по такому матчу ждать не нужно. 
  • 7'
    Аллан прошёл вперёд по левой половине поля, затем последовала передача в центр штрафной площади, Ришарлисон в борьбе с Конса не смог зацепиться за мяч. 
  • 6'
    "Эвертон" также не собирается форсировать события на поле, команда Карло Анчелотти готова на старте матча поиграть вторым номером. 
  • 5'
    Игроки "Астон Виллы" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде из Бирмингема продвинуться стало трудно. 
  • 4'
    Траоре сместился на правый фланг и выполнил передачу на хож Кэшу, Динь оказался быстрее соперника и спокойно перехватил мяч. 
  • Угловой
    3'
    Баркли с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Эвертона" выбили мяч на левый угол штрафной площади, Траоре оказался первым на подборе, Бертранд пробил по воротам, мяч попал в соперника. 
  • 2'
    Коулмэн попал под плотный прессинг на левом фланге у своей штрафной площади, Шеймус не мог отдать пас назад Пикфорду, защитнику "Эвертона" пришлось выбить мяч на угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние между двумя достаточно крепкими командами. При этом не нужно забывать, что подопечным Карло Анчелотти необходимо набирать три очка, чтобы догнать идущим на пятой позиции "Вест Хэм". 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Астон Вилла 0:0 Эвертон онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Эвертон

Исход игры
Астон Вилла
19.4% (27)
Ничья
37.4% (52)
Эвертон
43.2% (60)
Тотал 2.5
Больше
45.99% (63)
Меньше
54.01% (74)
Обе команды забьют
Да
80.29% (110)
Нет
19.71% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.8% (47)
1:2 Эвертон
27.3% (38)
0:1 Эвертон
13.7% (19)
2:1 Астон Вилла
12.9% (18)
1:0 Астон Вилла
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
2:0 Астон Вилла
1.4% (2)
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