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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Ньюкасл
1:2
Первый тайм: 44'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1:0
25' Гол
Крафт Эмиль
36' Желтая карточка
Ритчи Мэтт
1:1
39' Гол
Канселу Жоау
1:2
42' Гол
Торрес Ферран
44' Желтая карточка
Родри Эрнандес
44'
1
Дубравка
Мартин
23
Мёрфи
Джейкоб
17
Крафт
Эмиль
18
Фернандес
Федерико
3
Дамметт
Пол
11
Ритчи
Мэтт
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
10
Сен-Максимен
Аллан
9
Жоэлинтон
33
Карсон
Скотт
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
6
Аке
Натан
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
21
Торрес
Ферран
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Ньюкасл
5-3-2
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

25'
Крафт Эмиль
(Шелви Джонджо)
1:0
36'
Ритчи Мэтт
 
39'
1:1
Канселу Жоау
(Родри Эрнандес)
42'
1:2
Торрес Ферран
(Гюндоган Илкай)
44'
 
Родри Эрнандес

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 12 (4) 0.33
2. Уиллок Джо 5 0.14
3. Альмирон Мигель 4 0.11
4. Сен-Максимен Аллан 3 0.08
5. Жоэлинтон 3 0.08
6. Мёрфи Джейкоб 2 0.06
7. Хендрик Джефф 2 0.06
8. Ласcеллс Джамал 2 0.06
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Гейл Дуайт 1 0.03
11. Кларк Киран 1 0.03
12. Кэрролл Эндрю 1 0.03
13. Крафт Эмиль 1 0.03
14. Дамметт Пол 1 0.03
15. Ритчи Мэтт 0 0
16. Фрейзер Райан 0 0
17. Лонгстафф Шон 0 0
18. Льюис Джамал 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 12 (1) 0.33
2. Стерлинг Рахим 10 0.28
3. Марез Рияд 9 0.25
4. Жезус Габриэль 8 0.22
5. Фоден Фил 7 0.19
6. Де Брёйне Кевин 5 (2) 0.14
7. Торрес Ферран 4 0.11
8. Стоунс Джон 4 0.11
9. Силва Бернарду 2 0.06
10. Менди Бенжамен 2 0.06
11. Агуэро Серхио 2 (1) 0.06
12. Родри Эрнандес 2 (1) 0.06
13. Канселу Жоау 1 0.03
14. Уокер Кайл 1 0.03
15. Аке Натан 1 0.03
16. Диаш Рубен 1 0.03
17. Эдерсон Мораес 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 6 0
3. Шёр Фабиан 4 1
4. Фернандес Федерико 4 0
5. Крафт Эмиль 4 0
6. Ласcеллс Джамал 4 0
7. Льюис Джамал 4 0
8. Хендрик Джефф 2 1
9. Кларк Киран 3 0
10. Дарлоу Карл 3 0
11. Альмирон Мигель 3 0
12. Мёрфи Джейкоб 3 0
13. Жоэлинтон 3 0
14. Фрейзер Райан 1 1
15. Ритчи Мэтт 2 0
16. Уилсон Каллум 2 0
17. Дамметт Пол 2 0
18. Лонгстафф Шон 2 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 5 0
2. Родри Эрнандес 4 0
3. Аке Натан 4 0
4. Канселу Жоау 4 0
5. Силва Бернарду 4 0
6. Стерлинг Рахим 3 0
7. Эдерсон Мораес 3 0
8. Диаш Рубен 3 0
9. Менди Бенжамен 2 0
10. Жезус Габриэль 2 0
11. Стоунс Джон 0 1
12. Де Брёйне Кевин 1 0
13. Гюндоган Илкай 1 0
14. Уокер Кайл 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Торрес Ферран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 7.89% (3) 13.16% (5) 10.53% (4) 13.16% (5) 18.42% (7) 36.84% (14)
 Манчестер Сити 12.68% (9) 22.54% (16) 16.9% (12) 19.72% (14) 11.27% (8) 16.9% (12)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:1 Заявка 36 25 5 6 72 - 27 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 36 20 10 6 70 - 42 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Ливерпуль Заявка 35 17 9 9 61 - 41 60
6. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 36 11 9 16 41 - 58 42
14. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
15. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:1 Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
4. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
5. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 3 6 37 - 27 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Ньюкасл 1:0 Заявка 18 6 5 7 23 - 29 23
13. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити 0:1 Заявка 18 13 3 2 34 - 10 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 17 8 6 3 34 - 21 30
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл 1:0 Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 21 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Торрес!!! Гюндоган со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Торрес оторвался от Шелви и в прыжке пяткой прекрасно пробил в правый угол ворот, Дубравка не имел шансов на спасение. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Мёрфи на левом фланге нарушил правила против Канселу. "Манчестер Сити" тщательно готовится к стандарту. 
  • Описание гола
    37'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Канселу!!! Гюндоган с левого фланга выполнил передачу к центру штрафной площади, Торрес и Родри увели мяч на левый угол штрафной площади, затем последовала передача немного назад к левому углу штрафной, Канселу в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Мёрфи и полетел точно в правый угол ворот. 
  • 36'
    Стерлинг с левого фланга вошёл в штрафную площадь, затем Рахим выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Ньюкасла" сыграли внимательно и выбили мяч в центр поля. 
  • 35'
    Игроки "Манчестер Сити" перехватили контроль над мячом в очередной раз, при этом команде Хосепа Гвардиола уже нужно как-то прибавлять в темпе, если она хочет отыграться до перерыва. 
  • Желтая карточка
    34'
    Полузащитник "Ньюкасла" Мэтт Ритчи получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Жезуса. 
  • Штанга
    33'
    Шелви со стандарта пробил в левый угол ворот, на этот раз перекладина спасла "Манчестер Сити" от пропущенного мяча. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Аке у своей штрафной площади в подкате сбил Альмирона. Теперь уже "Ньюкасл" заработал довольно опасный стандарт. 
  • Угловой
    31'
    Гюндоган с углового выполнил подачу к линии вратарской, Дамметт головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Судья
    30'
    Канселу с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Фернандес в борьбе с Жезусом неплохо отборолся, мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Манчестер Сити", но Кевин Френд назначил угловой. 
  • 29'
    Гюндоган со стандарта пробил на исполнение в правый угол ворот. Илкай смог обвести "стенку", мяч полетел низом, но не очень сильно, Дубравка успел переместиться и намертво поймать его. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Альмирон на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Торреса. "Манчестер Сити" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 27'
    Торрес с правого фланга выполнил теперь уже передачу к радиусу штрафной площади на Гюндогана, Илкай сразу же попал под плотный прессинг и потерял мяч. 
  • 26'
    Торрес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Описание гола
    25'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Крафт!!! Шелви с углового выполнил подачу к линии вратарской, Крафт выиграл позиционную борьбу у Аке, затем Эмиль удачно выпрыгнул и головой направил мяч точно в левый угол ворот. 
  • 24'
    Ритчи из центра поля выполнил передачу на ход Сен-Максимену, Аллан прошёл к штрафной площади и затем выполнил передачу на левый угол штрафной, Жоэлинтон подработал мяч, а затем пробил по воротам, Уокер успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой. 
  • Угловой
    23'
    Гюндоган с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, изначально подбор был за игроками "Манчестер Сити", но ничего интересного "горожане" так и не смогли придумать. 
  • Угловой
    22'
    Гюндоган разыграл корнер с партнёрами по команде, после небольшой комбинации с левого фланга последовала подача к правой штанге, Мёрфи не стал рисковать и выбил мяч на повторный угловой. 
  • 21'
    Стерлинг прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Ритчи и ушёл на угловой. 
  • 20'
    Канселу с левого фланга на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, Дубравка сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за Альмироном. 
  • 19'
    Канселу сместился немного в центр с левого фланга, затем Жоау пробил в ближний угол ворот от линии штрафной площади, Дубравка сложился и намертво поймал мяч. 
  • 18'
    Канселу выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Гюндоган набежал на мяч и в касание выполнил передачу в центр штрафной на Гюндогану, Илкай не смог развернуться и завершить момент ударом по воротам. 
  • 17'
    Всем составом также уже "Ньюкасл" держит оборону, все игроки "сорок" находятся за своим центральным кругом. 
  • 16'
    "Ньюкасл" при любой возможности старается сбивать темп матча до максимально низкого. Пока это помогает команде Стива Брюса играть на "ноль". 
  • 15'
    Стерлинг и Жезус вдвоём пошли в активный прессинг Мёрфи у левого угла штрафной площади "Ньюкасла", Джейкоб в итоге выбил мяч точно в ноги Канселу. 
  • 14'
    Игроки "Ньюкасла" после активного давления соперника наконец-то перехватили контроль над мячом, но пока "сороки" пройти дальше центра поля никак не могут. 
  • 13'
    Последовала ещё одна подача в штрафную площадь "Ньюкасла", Стерлинг попытался пробить по воротам, Дамметт успел накрыть Рахима и выбить мяч в аут. 
  • 12'
    Гюндоган с левой половины поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Канселу удачно набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской, Торрес в борьбе с Фернандесом в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • 11'
    Игроки "Манчестер Сити" перехватили контроль над мячом окончательно, "Ньюкасл" в свою очередь перестроился на игру на контратаках. 
  • 10'
    Гюндоган у линии штрафной площади отыгрался с Торресом, а затем Илкай пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 9'
    Канселу из центра поля теперь уже выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для партнёров по команде, а вот Дубравка получил возможность размяться при игре на выходе. 
  • 8'
    Сен-Максимен ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Аке Аллан выполнил прострел точно в руки Карсону. 
  • Опасный момент
    7'
    Канселу из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Дамметт и Фернандес помешали друг другу перехватить мяч, в итоге после отскока Жезус пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 6'
    Аке пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 5'
    В среднем темпе проходит начало нашей встречи, это вполне можно было предположить, учитывая, что "Ньюкасл" играть активно против "Манчестер Сити" вряд ли бы решился. 
  • Угловой
    4'
    Угловой у ворот "Манчестер Сити". Ритчи выполнил подачу к линии вратарской, гости сыграли внимательно и сразу же выбили мяч на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Гюндоган перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ньюкасла", правила были нарушены против Мёрфи. 
  • 2'
    Силва прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Шелви отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересное противостояние. "Ньюкасл" на своём поле может дать неплохой бой "Манчестер Сити", учитывая, что после оформления чемпионства Хосеп Гвардиола даёт поиграть некоторым футболистам, которые далеко не всегда попадают в стартовый состав. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ньюкасл 1:2 Манчестер Сити

Исход игры
Ньюкасл
2.7% (4)
Ничья
8.2% (12)
Манчестер Сити
89% (130)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (88)
Меньше
38.46% (55)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
34.9% (51)
0:2 Манчестер Сити
27.4% (40)
1:3 Манчестер Сити
17.8% (26)
1:1 Ничья
7.5% (11)
0:1 Манчестер Сити
2.1% (3)
0:3 Манчестер Сити
2.1% (3)
1:4 Манчестер Сити
2.1% (3)
2:1 Ньюкасл
1.4% (2)
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