Англия: Премьер-лига 2020-2021
Ньюкасл
1:2
Первый тайм: 44'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Манчестер Сити
1:0
25' ГолКрафт Эмиль
36' Желтая карточкаРитчи Мэтт
1:1
39' ГолКанселу Жоау
1:2
42' ГолТоррес Ферран
44' Желтая карточкаРодри Эрнандес
17
Крафт
Эмиль
11
Ритчи
Мэтт
28
Уиллок
Джо
33
Карсон
Скотт
50
Гарсия
Эрик
27
Канселу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
25'
1:0
36'
39'
1:1
42'
1:2
44'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|12 (4)
|0.33
|2.
|Уиллок Джо
|5
|0.14
|3.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|4.
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.08
|5.
|Жоэлинтон
|3
|0.08
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.06
|8.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.06
|9.
|Шелви Джонджо
|1
|0.03
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|11.
|Кларк Киран
|1
|0.03
|12.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Крафт Эмиль
|1
|0.03
|14.
|Дамметт Пол
|1
|0.03
|15.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|16.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|17.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|18.
|Льюис Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|12 (1)
|0.33
|2.
|Стерлинг Рахим
|10
|0.28
|3.
|Марез Рияд
|9
|0.25
|4.
|Жезус Габриэль
|8
|0.22
|5.
|Фоден Фил
|7
|0.19
|6.
|Де Брёйне Кевин
|5 (2)
|0.14
|7.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|8.
|Стоунс Джон
|4
|0.11
|9.
|Силва Бернарду
|2
|0.06
|10.
|Менди Бенжамен
|2
|0.06
|11.
|Агуэро Серхио
|2 (1)
|0.06
|12.
|Родри Эрнандес
|2 (1)
|0.06
|13.
|Канселу Жоау
|1
|0.03
|14.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|15.
|Аке Натан
|1
|0.03
|16.
|Диаш Рубен
|1
|0.03
|17.
|Эдерсон Мораес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|6
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|1
|4.
|Фернандес Федерико
|4
|0
|5.
|Крафт Эмиль
|4
|0
|6.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|7.
|Льюис Джамал
|4
|0
|8.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|9.
|Кларк Киран
|3
|0
|10.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|11.
|Альмирон Мигель
|3
|0
|12.
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0
|13.
|Жоэлинтон
|3
|0
|14.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|15.
|Ритчи Мэтт
|2
|0
|16.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|17.
|Дамметт Пол
|2
|0
|18.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|19.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|20.
|Манкильо Хави
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|5
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|4
|0
|3.
|Аке Натан
|4
|0
|4.
|Канселу Жоау
|4
|0
|5.
|Силва Бернарду
|4
|0
|6.
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|8.
|Диаш Рубен
|3
|0
|9.
|Менди Бенжамен
|2
|0
|10.
|Жезус Габриэль
|2
|0
|11.
|Стоунс Джон
|0
|1
|12.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|13.
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|14.
|Уокер Кайл
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Торрес Ферран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|36.84% (14)
|Манчестер Сити
|12.68% (9)
|22.54% (16)
|16.9% (12)
|19.72% (14)
|11.27% (8)
|16.9% (12)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +16 =0 -4Манчестер Сити 1:2 Челси Манчестер Сити 2:0 ПСЖ Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити ПСЖ 1:2 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Челси 1:0 Манчестер Сити Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Лидс Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Лестер 0:2 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Боруссия М Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Манчестер Сити 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Боруссия М 0:2 Манчестер Сити Арсенал 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Манчестер Сити: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 0:2 Ньюкасл Кубок лиги Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Манчестер Сити 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|36
|25
|5
|6
|72 - 27
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|36
|11
|9
|16
|41 - 58
|42
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 22
|24
|12.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 29
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|18
|13
|3
|2
|34 - 10
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:2 Манчестер Сити
Исход игры
Ньюкасл
2.7% (4)
Ничья
8.2% (12)
Манчестер Сити
89% (130)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (88)
Меньше
38.46% (55)
Обе команды забьют
Да
67.13% (96)
Нет
32.87% (47)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
34.9% (51)
0:2 Манчестер Сити
27.4% (40)
1:3 Манчестер Сити
17.8% (26)
1:1 Ничья
7.5% (11)
0:1 Манчестер Сити
2.1% (3)
0:3 Манчестер Сити
2.1% (3)
1:4 Манчестер Сити
2.1% (3)
2:1 Ньюкасл
1.4% (2)
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