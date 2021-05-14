Игроки "Манчестер Сити" перехватили контроль над мячом в очередной раз, при этом команде Хосепа Гвардиола уже нужно как-то прибавлять в темпе, если она хочет отыграться до перерыва.

Стерлинг с левого фланга вошёл в штрафную площадь, затем Рахим выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Ньюкасла" сыграли внимательно и выбили мяч в центр поля.

Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Канселу!!! Гюндоган с левого фланга выполнил передачу к центру штрафной площади, Торрес и Родри увели мяч на левый угол штрафной площади, затем последовала передача немного назад к левому углу штрафной, Канселу в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Мёрфи и полетел точно в правый угол ворот.

Мёрфи на левом фланге нарушил правила против Канселу. "Манчестер Сити" тщательно готовится к стандарту.

Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Торрес!!! Гюндоган со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Торрес оторвался от Шелви и в прыжке пяткой прекрасно пробил в правый угол ворот, Дубравка не имел шансов на спасение.

34' Полузащитник "Ньюкасла" Мэтт Ритчи получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Жезуса.

33' Шелви со стандарта пробил в левый угол ворот, на этот раз перекладина спасла "Манчестер Сити" от пропущенного мяча.

32' Аке у своей штрафной площади в подкате сбил Альмирона. Теперь уже "Ньюкасл" заработал довольно опасный стандарт.

31' Гюндоган с углового выполнил подачу к линии вратарской, Дамметт головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

30' Канселу с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Фернандес в борьбе с Жезусом неплохо отборолся, мяч ушёл за лицевую линию поля от форварда "Манчестер Сити", но Кевин Френд назначил угловой.

29' Гюндоган со стандарта пробил на исполнение в правый угол ворот. Илкай смог обвести "стенку", мяч полетел низом, но не очень сильно, Дубравка успел переместиться и намертво поймать его.

28' Альмирон на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Торреса. "Манчестер Сити" заработал довольно опасный стандарт.

27' Торрес с правого фланга выполнил теперь уже передачу к радиусу штрафной площади на Гюндогана, Илкай сразу же попал под плотный прессинг и потерял мяч.

26' Торрес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

25' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Крафт!!! Шелви с углового выполнил подачу к линии вратарской, Крафт выиграл позиционную борьбу у Аке, затем Эмиль удачно выпрыгнул и головой направил мяч точно в левый угол ворот.

24' Ритчи из центра поля выполнил передачу на ход Сен-Максимену, Аллан прошёл к штрафной площади и затем выполнил передачу на левый угол штрафной, Жоэлинтон подработал мяч, а затем пробил по воротам, Уокер успел подставить ногу, мяч ушёл на угловой.

23' Гюндоган с углового выполнил подачу к линии штрафной площади, изначально подбор был за игроками "Манчестер Сити", но ничего интересного "горожане" так и не смогли придумать.

22' Гюндоган разыграл корнер с партнёрами по команде, после небольшой комбинации с левого фланга последовала подача к правой штанге, Мёрфи не стал рисковать и выбил мяч на повторный угловой.

21' Стерлинг прошёл вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в ногу Ритчи и ушёл на угловой.

20' Канселу с левого фланга на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, Дубравка сыграл на выходе и кулаком выбил мяч к линии штрафной площади, подбор был за Альмироном.

19' Канселу сместился немного в центр с левого фланга, затем Жоау пробил в ближний угол ворот от линии штрафной площади, Дубравка сложился и намертво поймал мяч.

18' Канселу выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Гюндоган набежал на мяч и в касание выполнил передачу в центр штрафной на Гюндогану, Илкай не смог развернуться и завершить момент ударом по воротам.

17' Всем составом также уже "Ньюкасл" держит оборону, все игроки "сорок" находятся за своим центральным кругом.

16' "Ньюкасл" при любой возможности старается сбивать темп матча до максимально низкого. Пока это помогает команде Стива Брюса играть на "ноль".

15' Стерлинг и Жезус вдвоём пошли в активный прессинг Мёрфи у левого угла штрафной площади "Ньюкасла", Джейкоб в итоге выбил мяч точно в ноги Канселу.

14' Игроки "Ньюкасла" после активного давления соперника наконец-то перехватили контроль над мячом, но пока "сороки" пройти дальше центра поля никак не могут.

13' Последовала ещё одна подача в штрафную площадь "Ньюкасла", Стерлинг попытался пробить по воротам, Дамметт успел накрыть Рахима и выбить мяч в аут.

12' Гюндоган с левой половины поля выполнил хорошую передачу на левый угол штрафной площади, Канселу удачно набежал на мяч и выполнил прострел к линии вратарской, Торрес в борьбе с Фернандесом в касание пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

11' Игроки "Манчестер Сити" перехватили контроль над мячом окончательно, "Ньюкасл" в свою очередь перестроился на игру на контратаках.

10' Гюндоган у линии штрафной площади отыгрался с Торресом, а затем Илкай пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

9' Канселу из центра поля теперь уже выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для партнёров по команде, а вот Дубравка получил возможность размяться при игре на выходе.

8' Сен-Максимен ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Аке Аллан выполнил прострел точно в руки Карсону.

7' Канселу из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, Дамметт и Фернандес помешали друг другу перехватить мяч, в итоге после отскока Жезус пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

6' Аке пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

5' В среднем темпе проходит начало нашей встречи, это вполне можно было предположить, учитывая, что "Ньюкасл" играть активно против "Манчестер Сити" вряд ли бы решился.

4' Угловой у ворот "Манчестер Сити". Ритчи выполнил подачу к линии вратарской, гости сыграли внимательно и сразу же выбили мяч на левый фланг.

3' Гюндоган перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ньюкасла", правила были нарушены против Мёрфи.

2' Силва прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Шелви отработал в обороне и выбил мяч в аут.