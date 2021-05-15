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Приветствуем всех поклонников АПЛ! Сегодня, пятнадцатого мая, "Бёрнли" на родной арене сразится с "Лидсом". Кто возьмёт три очка - Дайч или Бьелса? Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.