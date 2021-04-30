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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Фулхэм

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 12 (2) 0.34
2. Уорд-Праус Джеймс 8 (3) 0.23
3. Адамс Че 8 0.23
4. Армстронг Стюарт 4 0.11
5. Вестергор Янник 3 0.09
6. Уолкотт Тео 2 0.06
7. Редмонд Натан 2 0.06
8. Минамино Такуми 2 0.06
9. Ромеу Ориоль 1 0.03
10. Беднарек Ян 1 0.03
11. Дженепо Мусса 1 0.03
12. Бертранд Райан 0 0
13. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 5 0.14
2. Лукмен Адемола 4 0.11
3. Митрович Александр 3 (1) 0.09
4. Кавалейру Иван 3 (1) 0.09
5. Майя Джош 3 (1) 0.09
6. Эйна Ола 2 0.06
7. Кэрни Том 1 0.03
8. Андерсен Йоаким 1 0.03
9. Лемина Марио 1 0.03
10. Лофтус-Чик Рубен 1 0.03
11. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
12. Рид Харрисон 0 0
13. Тете Кенни 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 6 0
2. Беднарек Ян 4 1
3. Бертранд Райан 5 0
4. Уорд-Праус Джеймс 5 0
5. Дженепо Мусса 5 0
6. Вестергор Янник 3 1
7. Уокер-Питерс Кайл 4 0
8. Армстронг Стюарт 3 0
9. Маккарти Алекс 2 0
10. Стивенс Джек 2 0
11. Диалло Ибраима 2 0
12. Телла Нейтан 2 0
13. Янкевиц Александр 0 1
14. Редмонд Натан 1 0
15. Ингс Дэнни 1 0
16. Минамино Такуми 1 0
17. Адамс Че 1 0
18. Рамсей Кейн 1 0
19. Уоттс Калеб 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Андерсен Йоаким 6 1
2. Рид Бобби 7 0
3. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
4. Робинсон Энтони 4 1
5. Рид Харрисон 5 0
6. Лемина Марио 4 0
7. Лукмен Адемола 4 0
8. Митрович Александр 3 0
9. Лофтус-Чик Рубен 3 0
10. Эйна Ола 3 0
11. Камара Абубакар 1 1
12. Кэрни Том 2 0
13. Ле Маршан Максим 2 0
14. Гектор Майкл 2 0
15. Брайан Джо 2 0
16. Кавалейру Иван 2 0
17. Тете Кенни 2 0
18. Одои Денис 1 0
19. Ареола Альфонс 1 0
20. Онома Джошуа 1 0
21. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 9.09% (4) 22.73% (10) 29.55% (13) 15.91% (7) 11.36% (5) 11.36% (5)
 Фулхэм 12.5% (3) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 29.17% (7) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Лестер Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон
Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:2 Бёрнли Борнмут 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Брайтон Манчестер Сити 5:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Эвертон 1:0 Саутгемптон Лидс 3:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Челси Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Фулхэм 0:2 Бёрнли Челси 2:0 Фулхэм Арсенал 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон
Астон Вилла 3:1 Фулхэм Фулхэм 1:2 Лидс Фулхэм 0:3 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Фулхэм Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Фулхэм Эвертон 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:2 Лестер Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Фулхэм: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Фулхэм 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Фулхэм 0:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
Фулхэм 0:1 Саутгемптон Кубок Фулхэм 0:3 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 35 20 10 5 68 - 38 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 3 5 35 - 23 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 14 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Саутгемптон 87.5% (35)
    X 7.5% (3)
    Фулхэм 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Фулхэм
    2.07
    3.78
    3.89
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Фулхэм

    Исход игры
    Саутгемптон
    87.5% (35)
    Ничья
    7.5% (3)
    Фулхэм
    5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (17)
    Нет
    55.26% (21)
    Популярный счёт
    1:0 Саутгемптон
    35% (14)
    2:1 Саутгемптон
    32.5% (13)
    2:0 Саутгемптон
    12.5% (5)
    1:2 Фулхэм
    5% (2)
    1:1 Ничья
    5% (2)
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