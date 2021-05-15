Первый тайм

6' "Брайтон" заработал угловой удар, мяч отлетел к Джаханбакшу, и иранец навесил на дальнюю штангу. Там оказался только Фабьянски.

5' Цоуфал ввёл мяч в игру в сторону Боуэна, который возле лицевой линии не справился с прессингом Уайта.

4' Первый офсайд в матче - Антонио, желая выскочить на рандеву с Санчесом, попал в ловушку, выстроенную защитниками "Брайтона".

3' Джаханбакш немного перестарался в атаке и подтолкнул в спину Крессуэлла. Иранец не стал возмущаться и поднял большой палец вверх.

2' "Вест Хэм" чаще владеет мячом, особенно в центре поля. Крессуэлл сейчас снабдил снарядом Боуэна, который покатил вдоль ворот - мимо.