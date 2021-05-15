Англия: Премьер-лига 2020-2021
3
Уайт
Бен
33
Бёрн
Дэн
15
Модер
Якуб
18
Уэлбек
Данни
15
Доусон
Крэйг
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
-
22 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|8 (3)
|0.22
|2.
|Уэлбек Данни
|5
|0.14
|3.
|Данк Льюис
|5
|0.14
|4.
|Троссар Леандро
|4
|0.11
|5.
|Гросс Паскаль
|3 (3)
|0.08
|6.
|Коннолли Аарон
|2
|0.06
|7.
|Марч Соломон
|2
|0.06
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|9.
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|10.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.03
|11.
|Лемпти Тарик
|1
|0.03
|12.
|Биссума Ив
|1
|0.03
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0.03
|14.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|9
|0.25
|2.
|Лингард Джесси
|9 (1)
|0.25
|3.
|Соучек Томаш
|9
|0.25
|4.
|Боуэн Джаррод
|8
|0.22
|5.
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|6.
|Алле Себастьян
|3
|0.08
|7.
|Доусон Крэйг
|3
|0.08
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.06
|9.
|Диоп Исса
|2
|0.06
|10.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|11.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|12.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|14.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|15.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|16.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|17.
|Бенрахма Саид
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|19.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|7
|1
|2.
|Данк Льюис
|5
|2
|3.
|Уайт Бен
|4
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|5.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|6.
|Гросс Паскаль
|3
|0
|7.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|8.
|Вельтман Йоел
|3
|0
|9.
|Мопе Нил
|1
|1
|10.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|11.
|Троссар Леандро
|2
|0
|12.
|Альсате Стивен
|2
|0
|13.
|Райан Мэтт
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|15.
|Санчес Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|7
|1
|2.
|Доусон Крэйг
|3
|1
|3.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0
|6.
|Антонио Майкл
|3
|0
|7.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|8.
|Лингард Джесси
|3
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Диоп Исса
|3
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|1
|12.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|13.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|14.
|Масуаку Артур
|2
|0
|15.
|Райс Деклан
|2
|0
|16.
|Ноубл Марк
|1
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|18.
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|8.57% (3)
|20% (7)
|Вест Хэм
|16.98% (9)
|18.87% (10)
|16.98% (9)
|18.87% (10)
|5.66% (3)
|22.64% (12)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон
Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|26
|5
|5
|76 - 29
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|36
|17
|8
|11
|55 - 45
|59
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|36
|16
|5
|15
|57 - 53
|53
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|47 - 63
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|36
|8
|14
|14
|36 - 41
|38
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|5
|12
|19
|26 - 50
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|28 - 23
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|18
|3
|9
|6
|18 - 19
|18
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|38 - 12
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|18
|8
|4
|6
|26 - 23
|28
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|9
|0
|9
|32 - 33
|27
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|17 - 24
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Брайтон
14.6% (19)
Ничья
23.1% (30)
Вест Хэм
62.3% (81)
Тотал 2.5
Больше
59.52% (75)
Меньше
40.48% (51)
Обе команды забьют
Да
83.33% (105)
Нет
16.67% (21)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
46.9% (61)
1:1 Ничья
23.1% (30)
0:1 Вест Хэм
9.2% (12)
2:1 Брайтон
7.7% (10)
1:0 Брайтон
3.8% (5)
2:0 Брайтон
1.5% (2)
1:3 Вест Хэм
1.5% (2)
0:2 Вест Хэм
1.5% (2)
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