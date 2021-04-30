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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 8 (3) 0.23
2. Уэлбек Данни 5 0.14
3. Данк Льюис 5 0.14
4. Троссар Леандро 4 0.11
5. Гросс Паскаль 3 (3) 0.09
6. Коннолли Аарон 2 0.06
7. Марч Соломон 2 0.06
8. Лаллана Адам 1 0.03
9. Вельтман Йоел 1 0.03
10. Макаллистер Алексис 1 0.03
11. Лемпти Тарик 1 0.03
12. Биссума Ив 1 0.03
13. Альсате Стивен 1 0.03
14. Джаханбакш Алиреза 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 9 0.26
2. Лингард Джесси 9 (1) 0.26
3. Соучек Томаш 9 0.26
4. Боуэн Джаррод 8 0.23
5. Форнальс Пабло 3 0.09
6. Алле Себастьян 3 0.09
7. Доусон Крэйг 3 0.09
8. Огбонна Анджело 2 0.06
9. Диоп Исса 2 0.06
10. Фредерикс Райан 1 0.03
11. Лансини Мануэль 1 0.03
12. Райс Деклан 1 (1) 0.03
13. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
14. Джонсон Бен 1 0.03
15. Крессуэлл Арон 0 0
16. Цоуфал Владимир 0 0
17. Бенрахма Саид 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 7 1
2. Данк Льюис 5 2
3. Уайт Бен 4 1
4. Бёрн Дэн 5 0
5. Лемпти Тарик 3 1
6. Гросс Паскаль 3 0
7. Уэбстер Адам 3 0
8. Вельтман Йоел 3 0
9. Мопе Нил 1 1
10. Джаханбакш Алиреза 2 0
11. Троссар Леандро 2 0
12. Альсате Стивен 2 0
13. Райан Мэтт 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0
15. Санчес Роберт 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 7 1
2. Доусон Крэйг 3 1
3. Огбонна Анджело 4 0
4. Ярмоленко Андрей 3 0
5. Крессуэлл Арон 3 0
6. Антонио Майкл 3 0
7. Цоуфал Владимир 3 0
8. Лингард Джесси 3 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Диоп Исса 3 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 1
12. Фабьянски Лукаш 2 0
13. Фредерикс Райан 2 0
14. Масуаку Артур 2 0
15. Райс Деклан 2 0
16. Ноубл Марк 1 0
17. Лансини Мануэль 1 0
18. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 22.86% (8) 11.43% (4) 14.29% (5) 22.86% (8) 8.57% (3) 20% (7)
 Вест Хэм 16.98% (9) 18.87% (10) 16.98% (9) 18.87% (10) 5.66% (3) 22.64% (12)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон
Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:2 Брайтон Брайтон 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Брайтон Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Брайтон 0:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Брайтон Бёрнли 1:1 Брайтон Ливерпуль 0:1 Брайтон Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон
Вест Хэм Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси Ньюкасл 3:2 Вест Хэм
Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вест Хэм 1:0 Бёрнли

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Вест Хэм: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Вест Хэм 2:2 Брайтон Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Брайтон 3:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:3 Брайтон Премьер-лига Вест Хэм 6:0 Брайтон Брайтон 0:1 Вест Хэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 35 20 10 5 68 - 38 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
6. Ливерпуль Заявка 34 16 9 9 57 - 39 57
7. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
8. Эвертон Заявка 34 16 7 11 46 - 42 55
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 34 14 6 14 49 - 41 48
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Манчестер Юнайтед Заявка 17 9 3 5 35 - 23 30
4. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
5. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
6. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 17 6 3 8 27 - 26 21
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 17 11 3 3 23 - 15 36
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
7. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
8. Ливерпуль Заявка 16 7 6 3 30 - 19 27
9. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 20 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 17 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 47 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Брайтон 13.2% (5)
    X 28.9% (11)
    Вест Хэм 57.9% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.92
    3.59
    2.57
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брайтон - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Вест Хэм

    Исход игры
    Брайтон
    13.2% (5)
    Ничья
    28.9% (11)
    Вест Хэм
    57.9% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (28)
    Нет
    22.22% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    34.2% (13)
    1:1 Ничья
    28.9% (11)
    0:1 Вест Хэм
    10.5% (4)
    0:2 Вест Хэм
    5.3% (2)
    2:1 Брайтон
    5.3% (2)
    1:0 Брайтон
    5.3% (2)
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