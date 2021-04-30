Англия: Премьер-лига 2020-2021
Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|10 (2)
|0.29
|2.
|Бентеке Кристиан
|8
|0.23
|3.
|Эзе Эберечи
|4
|0.11
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|5.
|Бачуайи Миши
|2
|0.06
|6.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.06
|7.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|10.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|11.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|12.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|13.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|14.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|15.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|16.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|17.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|13 (1)
|0.37
|2.
|Эль-Гази Анвар
|8 (3)
|0.23
|3.
|Грилиш Джек
|6
|0.17
|4.
|Траоре Бертран
|6
|0.17
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.09
|6.
|Макгинн Джон
|2
|0.06
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.06
|8.
|Трезеге
|2
|0.06
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.06
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Дэвис Кинан
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|14.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|15.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|8
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|5
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|4.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|5.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|6.
|Куйяте Шейку
|3
|0
|7.
|Айю Джордан
|3
|0
|8.
|Ридевальд Жайро
|3
|0
|9.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|10.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|11.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|14.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|15.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|16.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|17.
|Данн Скотт
|1
|0
|18.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Макгинн Джон
|9
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|7
|1
|4.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Уоткинс Олли
|3
|1
|8.
|Сансон Морган
|3
|0
|9.
|Конса Эзри
|3
|0
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|11.
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|12.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|13.
|Тейлор Нил
|1
|0
|14.
|Хаус Кортни
|1
|0
|15.
|Траоре Бертран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|Астон Вилла
|25.53% (12)
|6.38% (3)
|10.64% (5)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 22
|24
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Астон Вилла
Исход игры
Кристал Пэлас
41.5% (17)
Ничья
34.1% (14)
Астон Вилла
24.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
35.9% (14)
Меньше
64.1% (25)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (13)
1:0 Кристал Пэлас
19.5% (8)
2:1 Кристал Пэлас
17.1% (7)
1:2 Астон Вилла
14.6% (6)
0:1 Астон Вилла
7.3% (3)
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