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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 10 (2) 0.29
2. Бентеке Кристиан 8 0.23
3. Эзе Эберечи 4 0.11
4. Шлупп Джеффри 2 0.06
5. Бачуайи Миши 2 0.06
6. Ридевальд Жайро 2 0.06
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Кэхилл Гари 1 0.03
10. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
11. Данн Скотт 1 0.03
12. Куйяте Шейку 1 0.03
13. Матета Жан-Филипп 1 0.03
14. Макартур Джеймс 0 0
15. Уорд Джоэл 0 0
16. Клайн Натаниэль 0 0
17. Ван Анхольт Патрик 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 13 (1) 0.37
2. Эль-Гази Анвар 8 (3) 0.23
3. Грилиш Джек 6 0.17
4. Траоре Бертран 6 0.17
5. Баркли Росс 3 0.09
6. Макгинн Джон 2 0.06
7. Мингс Тайрон 2 0.06
8. Трезеге 2 0.06
9. Конса Эзри 2 0.06
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Дэвис Кинан 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Кэш Мэтти 0 0
14. Соарес Дуглас 0 0
15. Таргетт Мэтт 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 8 1
2. Заха Уилфрид 5 0
3. Уорд Джоэл 4 0
4. Макартур Джеймс 3 0
5. Кэхилл Гари 3 0
6. Куйяте Шейку 3 0
7. Айю Джордан 3 0
8. Ридевальд Жайро 3 0
9. Эзе Эберечи 3 0
10. Бентеке Кристиан 1 1
11. Гуаита Висенте 2 0
12. Клайн Натаниэль 2 0
13. Ван Анхольт Патрик 2 0
14. Шлупп Джеффри 2 0
15. Томкинс Джеймс 1 0
16. Маккарти Джеймс 1 0
17. Данн Скотт 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 9 1
2. Макгинн Джон 9 0
3. Кэш Мэтти 7 1
4. Таргетт Мэтт 7 0
5. Мингс Тайрон 5 1
6. Грилиш Джек 5 0
7. Уоткинс Олли 3 1
8. Сансон Морган 3 0
9. Конса Эзри 3 0
10. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
11. Эль-Гази Анвар 2 0
12. Накамба Марвелус 2 0
13. Тейлор Нил 1 0
14. Хаус Кортни 1 0
15. Траоре Бертран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 25.71% (9) 17.14% (6) 11.43% (4) 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7)
 Астон Вилла 25.53% (12) 6.38% (3) 10.64% (5) 12.77% (6) 17.02% (8) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич
Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Астон Вилла 3:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 2:2 Астон Вилла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 36 20 10 6 70 - 42 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Ливерпуль Заявка 35 17 9 9 61 - 41 60
6. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
4. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
5. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 3 6 37 - 27 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 17 8 6 3 34 - 21 30
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 21 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Кристал Пэлас 41.5% (17)
    X 34.1% (14)
    Астон Вилла 24.4% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Астон Вилла
    3.15
    3.62
    2.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Астон Вилла

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    41.5% (17)
    Ничья
    34.1% (14)
    Астон Вилла
    24.4% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.9% (14)
    Меньше
    64.1% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.7% (13)
    1:0 Кристал Пэлас
    19.5% (8)
    2:1 Кристал Пэлас
    17.1% (7)
    1:2 Астон Вилла
    14.6% (6)
    0:1 Астон Вилла
    7.3% (3)
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