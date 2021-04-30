Англия: Премьер-лига 2020-2021
Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|10 (4)
|0.29
|2.
|Робинсон Каллум
|5
|0.14
|3.
|Диань Мбайе
|3
|0.09
|4.
|Бартли Кайл
|3
|0.09
|5.
|Галлахер Конор
|2
|0.06
|6.
|Филлипс Мэтт
|2
|0.06
|7.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.06
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|9.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|10.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|11.
|Таунсед Конор
|0
|0
|12.
|Гросицки Камил
|0
|0
|13.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|14.
|Джонстон Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|21 (6)
|0.6
|2.
|Мане Садио
|9
|0.26
|3.
|Жота Диогу
|9
|0.26
|4.
|Фирмино Роберто
|8
|0.23
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0.06
|6.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.06
|7.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|9.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|10.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.03
|11.
|Алькантара Тьяго
|1
|0.03
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.03
|13.
|Минамино Такуми
|1
|0.03
|14.
|Шакири Джердан
|0
|0
|15.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|16.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|17.
|Филлипс Натаниэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|10
|0
|2.
|Ферлонг Дарнелл
|5
|0
|3.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|4.
|Бартли Кайл
|4
|0
|5.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|6.
|Перейра Матеус
|2
|1
|7.
|Йокушлу Окай
|3
|0
|8.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|9.
|О'Ши Дара
|3
|0
|10.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|11.
|Робсон-Кану Хэл
|2
|0
|12.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|13.
|Диань Мбайе
|2
|0
|14.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|15.
|Гиббс Киран
|0
|1
|16.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|17.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|18.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Алькантара Тьяго
|4
|0
|3.
|Мане Садио
|3
|0
|4.
|Кабак Озан
|3
|0
|5.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|6.
|Матип Жоэль
|2
|0
|7.
|Шакири Джердан
|2
|0
|8.
|Фирмино Роберто
|2
|0
|9.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|10.
|Жота Диогу
|2
|0
|11.
|Джонс Кёртис
|2
|0
|12.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|13.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|14.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|15.
|Кейта Наби
|1
|0
|16.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|17.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|18.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|20% (6)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|20% (6)
|20% (6)
|10% (3)
|Ливерпуль
|10.34% (6)
|6.9% (4)
|24.14% (14)
|18.97% (11)
|17.24% (10)
|22.41% (13)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =3 -7Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Кубок лиги Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 22
|24
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Ливерпуль
Исход игры
Вест Бромвич
4.8% (2)
Ничья
7.1% (3)
Ливерпуль
88.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
58.97% (23)
Меньше
41.03% (16)
Обе команды забьют
Да
66.67% (26)
Нет
33.33% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
42.9% (18)
0:2 Ливерпуль
14.3% (6)
0:1 Ливерпуль
14.3% (6)
1:3 Ливерпуль
7.1% (3)
1:1 Ничья
7.1% (3)
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