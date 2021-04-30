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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 10 (4) 0.29
2. Робинсон Каллум 5 0.14
3. Диань Мбайе 3 0.09
4. Бартли Кайл 3 0.09
5. Галлахер Конор 2 0.06
6. Филлипс Мэтт 2 0.06
7. Аджайи Олувасемилого 2 0.06
8. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
9. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
10. Диангана Грэди 1 0.03
11. Таунсед Конор 0 0
12. Гросицки Камил 0 0
13. Йокушлу Окай 0 0
14. Джонстон Сэм 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 21 (6) 0.6
2. Мане Садио 9 0.26
3. Жота Диогу 9 0.26
4. Фирмино Роберто 8 0.23
5. Александер-Арнольд Трент 2 0.06
6. Вейналдум Джорджиньо 2 0.06
7. Робертсон Эндрю 1 0.03
8. Матип Жоэль 1 0.03
9. Джонс Кёртис 1 0.03
10. Хендерсон Джордан 1 0.03
11. Алькантара Тьяго 1 0.03
12. Ван Дейк Виргил 1 0.03
13. Минамино Такуми 1 0.03
14. Шакири Джердан 0 0
15. Милнер Джеймс 0 0
16. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
17. Филлипс Натаниэль 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 10 0
2. Ферлонг Дарнелл 5 0
3. Аджайи Олувасемилого 3 1
4. Бартли Кайл 4 0
5. Ливермор Джейк 2 1
6. Перейра Матеус 2 1
7. Йокушлу Окай 3 0
8. Сойерс Ромен 3 0
9. О'Ши Дара 3 0
10. Иванович Бранислав 2 0
11. Робсон-Кану Хэл 2 0
12. Снодграсс Роберт 2 0
13. Диань Мбайе 2 0
14. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
15. Гиббс Киран 0 1
16. Филлипс Мэтт 1 0
17. Пелтьер Ли 1 0
18. Ахерн-Грант Карлан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Алькантара Тьяго 4 0
3. Мане Садио 3 0
4. Кабак Озан 3 0
5. Милнер Джеймс 2 0
6. Матип Жоэль 2 0
7. Шакири Джердан 2 0
8. Фирмино Роберто 2 0
9. Робертсон Эндрю 2 0
10. Жота Диогу 2 0
11. Джонс Кёртис 2 0
12. Филлипс Натаниэль 2 0
13. Вейналдум Джорджиньо 1 0
14. Ван Дейк Виргил 1 0
15. Кейта Наби 1 0
16. Алиссон Бекер 1 0
17. Александер-Арнольд Трент 1 0
18. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 20% (6) 13.33% (4) 16.67% (5) 20% (6) 20% (6) 10% (3)
 Ливерпуль 10.34% (6) 6.9% (4) 24.14% (14) 18.97% (11) 17.24% (10) 22.41% (13)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Лестер 3:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Саутгемптон Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Лидс 1:1 Ливерпуль
Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Арсенал 0:3 Ливерпуль Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Ливерпуль 0:1 Фулхэм Ливерпуль 0:1 Челси Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Эвертон РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль Лестер 3:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:4 Манчестер Сити Ливерпуль 0:1 Брайтон Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич Кубок Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига
Вест Бромвич 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:1 Вест Бромвич Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Кубок лиги Вест Бромвич 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:2 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 35 25 5 5 72 - 26 80
2. Манчестер Юнайтед Заявка 36 20 10 6 70 - 42 70
3. Лестер Заявка 36 20 6 10 65 - 44 66
4. Челси Заявка 36 18 10 8 55 - 33 64
5. Ливерпуль Заявка 35 17 9 9 61 - 41 60
6. Вест Хэм Заявка 35 17 7 11 55 - 45 58
7. Эвертон Заявка 35 16 8 11 46 - 42 56
8. Тоттенхэм Заявка 35 16 8 11 61 - 41 56
9. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
10. Лидс Заявка 35 15 5 15 53 - 53 50
11. Астон Вилла Заявка 35 14 7 14 49 - 41 49
12. Вулверхэмптон Заявка 35 12 9 14 35 - 47 45
13. Кристал Пэлас Заявка 35 11 8 16 37 - 59 41
14. Саутгемптон Заявка 35 11 7 17 44 - 62 40
15. Ньюкасл Заявка 35 10 9 16 40 - 58 39
16. Бёрнли Заявка 35 10 9 16 33 - 47 39
17. Брайтон Заявка 35 8 13 14 36 - 41 37
18. Фулхэм Заявка 35 5 12 18 25 - 47 27
19. Вест Бромвич Заявка 35 5 11 19 32 - 68 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 35 5 2 28 18 - 62 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
3. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
4. Челси Заявка 18 8 6 4 29 - 17 30
5. Тоттенхэм Заявка 17 9 3 5 32 - 18 30
6. Манчестер Юнайтед Заявка 18 9 3 6 37 - 27 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
9. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
10. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
11. Саутгемптон Заявка 17 7 3 7 25 - 22 24
12. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
13. Ньюкасл Заявка 17 5 5 7 22 - 29 20
14. Кристал Пэлас Заявка 17 5 5 7 16 - 27 20
15. Эвертон Заявка 17 5 4 8 23 - 27 19
16. Бёрнли Заявка 17 4 6 7 14 - 20 18
17. Брайтон Заявка 17 3 8 6 18 - 19 17
18. Вест Бромвич Заявка 17 3 6 8 13 - 34 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 9 42
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 18 11 5 2 33 - 18 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 17 8 6 3 34 - 21 30
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Вест Хэм Заявка 17 8 3 6 26 - 23 27
9. Астон Вилла Заявка 17 8 3 6 22 - 15 27
10. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
11. Лидс Заявка 17 8 0 9 28 - 33 24
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 17 5 5 7 15 - 24 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 17 3 8 6 16 - 21 17
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 1 1 15 7 - 35 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 21 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 21 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 11
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Эвертон Калверт-Льюин Доминик 16 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
4. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
5. Шеффилд Юнайтед Ландстрем Джон 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 17 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Вест Бромвич 4.8% (2)
    X 7.1% (3)
    Ливерпуль 88.1% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Ливерпуль
    12.50
    6.70
    1.27
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Ливерпуль

    Исход игры
    Вест Бромвич
    4.8% (2)
    Ничья
    7.1% (3)
    Ливерпуль
    88.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    42.9% (18)
    0:2 Ливерпуль
    14.3% (6)
    0:1 Ливерпуль
    14.3% (6)
    1:3 Ливерпуль
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    7.1% (3)
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