Англия: Премьер-лига 2020-2021
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0.46
|2.
|Родригес Хамес
|6
|0.17
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|6 (3)
|0.17
|4.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.17
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.09
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Годфри Бен
|0
|0
|14.
|Гомеш Андре
|0
|0
|15.
|Дэвис Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0.2
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.09
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.06
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Флек Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|11.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холгейт Мэйсон
|8
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|3.
|Аллан Маркес
|6
|0
|4.
|Ришарлисон
|3
|1
|5.
|Кин Майкл
|4
|0
|6.
|Годфри Бен
|4
|0
|7.
|Динь Люка
|2
|1
|8.
|Родригес Хамес
|3
|0
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Дэвис Том
|3
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|2
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Мина Йерри
|2
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Делф Фабиан
|1
|0
|17.
|Ольсен Робин
|1
|0
|18.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|19.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|7
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Норвуд Оливер
|5
|0
|6.
|Бэлдок Джордж
|5
|0
|7.
|Берге Сандер
|4
|0
|8.
|Башам Крис
|3
|0
|9.
|Флек Джон
|3
|0
|10.
|Ампаду Этан
|3
|0
|11.
|Джагелка Фил
|1
|1
|12.
|Робинсон Джек
|2
|0
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|21.
|Брюстер Риан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|25% (11)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|Шеффилд Юнайтед
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла Арсенал 0:1 Эвертон
Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл Эвертон 1:1 Лестер
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =0 -14Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|35
|25
|5
|5
|72 - 26
|80
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|20
|10
|6
|70 - 42
|70
|3.
|Лестер
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|65 - 44
|66
|4.
|Челси
|Заявка
|36
|18
|10
|8
|55 - 33
|64
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|61 - 41
|60
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|17
|7
|11
|55 - 45
|58
|7.
|Эвертон
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|46 - 42
|56
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|61 - 41
|56
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|10.
|Лидс
|Заявка
|35
|15
|5
|15
|53 - 53
|50
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|49 - 41
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|35
|12
|9
|14
|35 - 47
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|35
|11
|8
|16
|37 - 59
|41
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|44 - 62
|40
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|40 - 58
|39
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|35
|10
|9
|16
|33 - 47
|39
|17.
|Брайтон
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|36 - 41
|37
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|35
|5
|12
|18
|25 - 47
|27
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|35
|5
|11
|19
|32 - 68
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|35
|5
|2
|28
|18 - 62
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|4.
|Челси
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 17
|30
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|32 - 18
|30
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|37 - 27
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|10.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 22
|24
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|22 - 29
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 27
|19
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|17.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 19
|17
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 34
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 9
|42
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|33 - 18
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 21
|30
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 23
|27
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 15
|27
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|11.
|Лидс
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|28 - 33
|24
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 24
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 21
|17
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|1
|1
|15
|7 - 35
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|21
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|11
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Эвертон
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|4.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Ландстрем Джон
|8
|1
Прогнозы на матч Эвертон - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Эвертон
94.9% (37)
Ничья
5.1% (2)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
21.62% (8)
Меньше
78.38% (29)
Обе команды забьют
Да
27.03% (10)
Нет
72.97% (27)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
43.6% (17)
1:0 Эвертон
25.6% (10)
2:1 Эвертон
15.4% (6)
1:1 Ничья
5.1% (2)
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