Англия: Премьер-лига 2020-2021
Челси
2:1
Конец матча
Стадион: Стэмфорд Бридж
Лестер
32' Желтая карточкаПерес Айосе
34' Undefined phrase: football_event_Вернер Тимо
1:0
47' ГолРюдигер Антонио
2:0
66' ПенальтиЖоржиньо
2:1
76' ГолИхеаначо Келечи
82' Желтая карточкаФофана Уэсли
87' Желтая карточкаАспиликуэта Сесар
89' Желтая карточкаНдиди Уилфред
90' Желтая карточкаМенди Эдуар
90' Желтая карточкаРикарду Перейра
90' Желтая карточкаАмарти Даниэль
16
Менди
Эдуар
21
Чилуэлл
Бен
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ЖоржиньоПолузащитник
-
21 Чилуэлл БенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
32'
34'
47'
1:0
66'
2:0
76'
2:1
82'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жоржиньо II
|7 (7)
|0.19
|2.
|Вернер Тимо
|6
|0.16
|3.
|Маунт Мэйсон
|6 (1)
|0.16
|4.
|Абрахам Тэмми
|6
|0.16
|5.
|Зума Курт
|5
|0.14
|6.
|Хаверц Кай
|4
|0.11
|7.
|Пулишич Кристиан
|4
|0.11
|8.
|Жиру Оливье
|4
|0.11
|9.
|Чилуэлл Бен
|2
|0.05
|10.
|Зиеш Хаким
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|2
|0.05
|12.
|Силва Тьяго
|2
|0.05
|13.
|Алонсо Маркос
|2
|0.05
|14.
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0.03
|15.
|Джеймс Рис II
|1
|0.03
|16.
|Рюдигер Антонио
|1
|0.03
|17.
|Канте Н'Голо
|0
|0
|18.
|Ковачич Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|13 (6)
|0.35
|2.
|Ихеаначо Келечи
|12
|0.32
|3.
|Барнс Харви
|9
|0.24
|4.
|Мэддисон Джеймс
|8
|0.22
|5.
|Тилеманс Юри
|6 (2)
|0.16
|6.
|Кастань Тимоти
|2
|0.05
|7.
|Эванс Джонни
|2
|0.05
|8.
|Перес Айосе
|2
|0.05
|9.
|Джастин Джеймс
|2
|0.05
|10.
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|11.
|Ндиди Уилфред
|1
|0.03
|12.
|Прат Деннис
|1
|0.03
|13.
|Амарти Даниэль
|1
|0.03
|14.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|15.
|Томас Люк
|1
|0.03
|16.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|17.
|Менди Нампалис
|0
|0
|18.
|Рикарду Перейра II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Канте Н'Голо
|7
|0
|2.
|Силва Тьяго
|4
|1
|3.
|Аспиликуэта Сесар
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|2
|1
|5.
|Ковачич Матео
|3
|0
|6.
|Зума Курт
|3
|0
|7.
|Зиеш Хаким
|3
|0
|8.
|Чилуэлл Бен
|3
|0
|9.
|Джеймс Рис II
|3
|0
|10.
|Алонсо Маркос
|2
|0
|11.
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|12.
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|13.
|Хаверц Кай
|2
|0
|14.
|Менди Эдуар
|2
|0
|15.
|Жиру Оливье
|1
|0
|16.
|Жоржиньо II
|1
|0
|17.
|Вернер Тимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Фофана Уэсли
|7
|0
|3.
|Тилеманс Юри
|6
|0
|4.
|Ндиди Уилфред
|6
|0
|5.
|Менди Нампалис
|5
|0
|6.
|Фухс Кристиан
|4
|0
|7.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|8.
|Джастин Джеймс
|4
|0
|9.
|Рикарду Перейра II
|3
|0
|10.
|Амарти Даниэль
|3
|0
|11.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|12.
|Перес Айосе
|2
|0
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|14.
|Томас Люк
|2
|0
|15.
|Варди Джейми
|1
|0
|16.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|17.
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|18.
|Чодури Хамза
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|9.09% (5)
|14.55% (8)
|14.55% (8)
|16.36% (9)
|20% (11)
|25.45% (14)
|Лестер
|9.68% (6)
|14.52% (9)
|17.74% (11)
|8.06% (5)
|16.13% (10)
|33.87% (21)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид
Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер
Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер
Последние игры между собой
Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|63 - 42
|63
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|56 - 46
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|63 - 41
|59
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 43
|56
|9.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|51 - 44
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|35 - 49
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 61
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|33 - 70
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|6
|2
|28
|19 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 18
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|14.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 36
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|36 - 22
|33
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 24
|28
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 18
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|15 - 26
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|2
|1
|15
|8 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|10
|0
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Челси 2:1 Лестер
Исход игры
Челси
80% (116)
Ничья
14.5% (21)
Лестер
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
67.61% (96)
Нет
32.39% (46)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.5% (66)
1:0 Челси
19.3% (28)
1:1 Ничья
11.7% (17)
2:0 Челси
9.7% (14)
1:2 Лестер
3.4% (5)
3:1 Челси
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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