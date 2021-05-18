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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Челси
2:1
Конец матча

Стадион:
Лестер
0'
32' Желтая карточка
Перес Айосе
34' Undefined phrase: football_event_
Вернер Тимо
1:0
47' Гол
Рюдигер Антонио
2:0
66' Пенальти
Жоржиньо
2:1
76' Гол
Ихеаначо Келечи
82' Желтая карточка
Фофана Уэсли
87' Желтая карточка
Аспиликуэта Сесар
89' Желтая карточка
Ндиди Уилфред
90' Желтая карточка
Менди Эдуар
90' Желтая карточка
Рикарду Перейра
90' Желтая карточка
Амарти Даниэль
90'+9
16
Менди
Эдуар
24
Джеймс
Рис
II
6
Силва
Тьяго
2
Рюдигер
Антонио
28
Аспиликуэта
Сесар
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
21
Чилуэлл
Бен
10
Пулишич
Кристиан
19
Маунт
Мэйсон
11
Вернер
Тимо
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
3
Фофана
Уэсли
4
Сёюнджю
Чаглар
11
Олбрайтон
Марк
8
Тилеманс
Юри
25
Ндиди
Уилфред
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
Челси
3-4-2-1
Лестер
3-4-2-1

Ход матча

32'
 
Перес Айосе
32'
Ковачич Матео
Канте Н'Голо
 
34'
Вернер Тимо
 
47'
Рюдигер Антонио
1:0
60'
 
Ихеаначо Келечи
Мэддисон Джеймс
66'
Жоржиньо
2:0
67'
 
Рикарду Перейра
Олбрайтон Марк
76'
2:1
Ихеаначо Келечи
(Ндиди Уилфред)
82'
 
Фофана Уэсли
87'
Аспиликуэта Сесар
 
88'
Зума Курт
Аспиликуэта Сесар
 
89'
 
Ндиди Уилфред
90'
Жиру Оливье
Вернер Тимо
 
90'
Менди Эдуар
 
90'
 
Рикарду Перейра
90'
 
Амарти Даниэль

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жоржиньо II 7 (7) 0.19
2. Вернер Тимо 6 0.16
3. Маунт Мэйсон 6 (1) 0.16
4. Абрахам Тэмми 6 0.16
5. Зума Курт 5 0.14
6. Хаверц Кай 4 0.11
7. Пулишич Кристиан 4 0.11
8. Жиру Оливье 4 0.11
9. Чилуэлл Бен 2 0.05
10. Зиеш Хаким 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 2 0.05
12. Силва Тьяго 2 0.05
13. Алонсо Маркос 2 0.05
14. Аспиликуэта Сесар 1 0.03
15. Джеймс Рис II 1 0.03
16. Рюдигер Антонио 1 0.03
17. Канте Н'Голо 0 0
18. Ковачич Матео 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 13 (6) 0.35
2. Ихеаначо Келечи 12 0.32
3. Барнс Харви 9 0.24
4. Мэддисон Джеймс 8 0.22
5. Тилеманс Юри 6 (2) 0.16
6. Кастань Тимоти 2 0.05
7. Эванс Джонни 2 0.05
8. Перес Айосе 2 0.05
9. Джастин Джеймс 2 0.05
10. Олбрайтон Марк 1 0.03
11. Ндиди Уилфред 1 0.03
12. Прат Деннис 1 0.03
13. Амарти Даниэль 1 0.03
14. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
15. Томас Люк 1 0.03
16. Юндер Дженгиз 0 0
17. Менди Нампалис 0 0
18. Рикарду Перейра II 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Канте Н'Голо 7 0
2. Силва Тьяго 4 1
3. Аспиликуэта Сесар 5 0
4. Кристенсен Андреас 2 1
5. Ковачич Матео 3 0
6. Зума Курт 3 0
7. Зиеш Хаким 3 0
8. Чилуэлл Бен 3 0
9. Джеймс Рис II 3 0
10. Алонсо Маркос 2 0
11. Пулишич Кристиан 2 0
12. Маунт Мэйсон 2 0
13. Хаверц Кай 2 0
14. Менди Эдуар 2 0
15. Жиру Оливье 1 0
16. Жоржиньо II 1 0
17. Вернер Тимо 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Фофана Уэсли 7 0
3. Тилеманс Юри 6 0
4. Ндиди Уилфред 6 0
5. Менди Нампалис 5 0
6. Фухс Кристиан 4 0
7. Мэддисон Джеймс 4 0
8. Джастин Джеймс 4 0
9. Рикарду Перейра II 3 0
10. Амарти Даниэль 3 0
11. Олбрайтон Марк 2 0
12. Перес Айосе 2 0
13. Сёюнджю Чаглар 2 0
14. Томас Люк 2 0
15. Варди Джейми 1 0
16. Кастань Тимоти 1 0
17. Ихеаначо Келечи 1 0
18. Чодури Хамза 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 9.09% (5) 14.55% (8) 14.55% (8) 16.36% (9) 20% (11) 25.45% (14)
 Лестер 9.68% (6) 14.52% (9) 17.74% (11) 8.06% (5) 16.13% (10) 33.87% (21)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Челси 0:1 Лестер Челси 0:1 Арсенал Манчестер Сити 1:2 Челси Челси 2:0 Реал Мадрид
Челси 2:0 Фулхэм Реал Мадрид 1:1 Челси Вест Хэм 0:1 Челси Челси 0:0 Брайтон Челси 1:0 Манчестер Сити Челси 0:1 Порту Кристал Пэлас 1:4 Челси Порту 0:2 Челси Челси 2:5 Вест Бромвич Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Атлетико М Лидс 0:0 Челси Челси 2:0 Эвертон Ливерпуль 0:1 Челси Челси 0:0 Манчестер Юнайтед Атлетико М 0:1 Челси
Лестер Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Челси 0:1 Лестер Манчестер Юнайтед 1:2 Лестер Лестер 2:4 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Лестер
Лестер 2:1 Кристал Пэлас Лестер 3:0 Вест Бромвич Лестер 1:0 Саутгемптон Вест Хэм 3:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Сити Лестер 3:1 Манчестер Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Лестер Бёрнли 1:1 Лестер Лестер 1:3 Арсенал Лестер 0:2 Славия Прага Астон Вилла 1:2 Лестер Славия Прага 0:0 Лестер Лестер 3:1 Ливерпуль Лестер 1:0 Брайтон Вулверхэмптон 0:0 Лестер

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Челси 0:1 Лестер Кубок Лестер 2:0 Челси Премьер-лига Лестер 0:1 Челси Кубок Лестер 2:2 Челси Премьер-лига
Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Челси Премьер-лига Челси 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Кубок Челси 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Челси Премьер-лига Лестер 0:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Лестер Премьер-лига Лестер 2:4 Челси Кубок лиги Челси 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:1 Челси Премьер-лига Лестер 1:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Лестер Премьер-лига Челси 5:2 Лестер Кубок Челси 4:3 Лестер Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
5. Ливерпуль Заявка 36 18 9 9 63 - 42 63
6. Вест Хэм Заявка 36 17 8 11 56 - 46 59
7. Тоттенхэм Заявка 36 17 8 11 63 - 41 59
8. Эвертон Заявка 36 16 8 12 46 - 43 56
9. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
10. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
11. Астон Вилла Заявка 36 14 7 15 51 - 44 49
12. Вулверхэмптон Заявка 36 12 9 15 35 - 49 45
13. Кристал Пэлас Заявка 36 12 8 16 40 - 61 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
16. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
17. Бёрнли Заявка 36 10 9 17 33 - 51 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 36 5 11 20 33 - 70 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 6 2 28 19 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 34 - 18 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 19 - 29 23
13. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
14. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
15. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Бёрнли Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
18. Вест Бромвич Заявка 18 3 6 9 14 - 36 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 18 9 6 3 36 - 22 33
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
9. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 27 - 24 28
10. Астон Вилла Заявка 18 8 3 7 24 - 18 27
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 18 5 5 8 15 - 26 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 2 1 15 8 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Астон Вилла Макгинн Джон 10 0
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Наконец, звучит финальный свисток! Сумасшедший по накалу и содержанию матч, друзья! Для вас работал Георгий Артмеладзе. Любите футбол!
  • 90'
    Опять завёлся Рюдигер, играющий в фиксирующей маске. Успокоил его Ихеаначо, не желая видеть очередную драку.
  • 90'
    Шмейхель едва не навлёк беду на ворота - датчанин вылетел из штрафной площади, но не позволил себе махнуть мимо мяча.
  • Желтая карточка
    90'
    Амарти, проведший матч на скамейке запасных, нарвался на жёлтую карточку за слишком длинный язык.
  • 90'
    Арбитр проводит беседу с помощником Роджерса, который настаивает на своём мнении - зачинщиком, с его слов, был Рюдигер.
  • 90'
    Драка на поле! Сошлись в рукопашной Рюдигер и Перейра, и это вызвало цепную реакцию - даже Менди и Шмейхель прибежали.
  • Желтая карточка
    90'
    Вратарь Менди получил жёлтую карточку за банальную для таких ситуаций задержку времени.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Челси" - видимо, Тухель услышал мою просьбу относительно Жиру, и теперь француз сыграет вместо Вернера.
  • Опасный момент
    90'
    МОМЕНТ! Перес подлетел к летящему мячу в свободную зону после передачи Рикарду, но поспешил - снаряд улетел на трибуну.
  • Дополнительное время
    90'
    Главный арбитр добавил 5 минут ко второму тайму.
  • 89'
    Главный вопрос заключается в ментальном состоянии "Лестера" - если загорится огонь в глазах, то финальный штурм удастся.
  • Желтая карточка
    88'
    Ндиди нарвался на жёлтую карточку - сначала он Маунта толкнул в грудь, а затем завалил, когда англичанин устремился мимо него.
  • Замена
    87'
    Замена в составе "Челси" - мощный и габаритный защитник Зума получил практику, а на скамейку отправился Аспиликуэта.
  • Фол, нарушение
    86'
    Сёюнджю притормозил проход Аспиликуэты - получилась накладка, после которой испанец пострадал.
  • Опасный момент
    85'
    Опаснейший момент! Угловой едва не превратился в приговор для "Лестера". Головой пробил очень мощно Рюдигер, но Шмейхель оказался на месте.
  • 84'
    Ах, какой пас от Вернера! Пяткой, из неудобной позиции... Настоящий мастер. Жаль, что Пулишич не смог грамотно пробить.
  • 83'
    Аспиликуэта ловко подстроился под диагональ от Жоржиньо на фланге, но пройти молодого Томаса не смог.
  • Желтая карточка
    82'
    Фофана отметился в протоколе жёлтой карточкой - Вернер секунд пятнадцать пребывал на газоне после стычки с французом.
  • 81'
    Показали сейчас болельщиков "Челси" - многие без медицинских масок на лице, ограничения порядком поднадоели жителям Лондона.
  • 80'
    Ихеаначо пристреливается - поход африканца за дублем себя не оправдал, так как Менди, сгруппировавшись, захватил мяч.
  • Фол, нарушение
    79'
    Чилуэлл возмущается - Рикарду Перейра противоправным приёмом его уложил на газон и даже не извинился.
  • 78'
    Так, самое время для страстной концовки! "Челси", видимо, включит внутренние ресурсы, чтобы совладать с эмоциями "Лестера".
  • Описание гола
    77'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! ИХЕАНАЧО! Ндиди оттёр от мяча Силву и выкатил снаряд в сторону Ихеаначо, который примерно с двенадцати метров уложил мяч точно в уголок!
  • Опасный момент
    76'
    А вот и момент созрел! Ихеаначо развернулся и с линии штрафной ударил, невзирая на присутствие Силвы.
  • 75'
    Чилэулл отлично сыграл в подкате, нейтрализовав потенциально любопытную атаку с участием Тилеманса.
  • 74'
    "Лестер" ненадолго перехватил мяч, но пока инициатива заканчивается на бровке - нет продвижения вперёд.
  • Фол, нарушение
    73'
    Досталось Пулишичу - звезда сборной США прилёг на газон после хамского приёма Ндиди.
  • 72'
    Несколько снизился темп игры - объясняется это физической усталостью "синих", да и "Лестер" устал от постоянной обороны.
  • Опасный момент
    71'
    Маунт боковым зрением заметил забег Вернера и снабдил немца мячом - тот сблизился со Шмейхелем и мощно пробил, но датчанин спас ворота.
  • Опасный момент
    70'
    Перес с дальней дистанции проверил на прочность Менди, но вратарь "синих" сыграл безупречно.
  • 69'
    "Челси", получив комфортное преимущество, пошёл вперёд - Тухелю после недавнего поражения в финале Кубка Англии хочется взять реванш.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Лестера" произошла - вместо Олбрайтона, который проделал огромный объём работы, вышел Перейра Рикарду.
  • Пенальти
    67'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! ЖОРЖИНЬО! Итальянский хавбек идеально пробил в угол, и Шмейхель, невзирая на его умение отражать 11-метровые, пропустил гол.
  • Пенальти!
    66'
    Пенальти в ворота "Лестера"! Действительно был фол, который разглядел арбитр после просмотра эпизода.
  • Фол, нарушение
    65'
    А здесь разве не пенальти? Фофана отчётливо срубил Вернера в пределах штрафной. Неужели и в этот раз не будет назначен 11-метровый?
  • Угловой
    64'
    Неудачный розыгрыш корнера у "Лестера" - Тилеманс слабо по воздуху направил мяч в сторону Варди, и англичанин не исхитрился пробить.
  • 63'
    "Челси" не уходит от ворот "Лестера" - сейчас Сёюнджю классно прервал потенциально опасную атаку "синих".
  • 62'
    Хотелось бы посмотреть на Жиру - французский форвард играет очень прилично на втором этаже, и этот навык помог бы "синим".
  • Фол, нарушение
    61'
    Олбрайтону больно - английский хавбек держится за ногу возле бровки. Жестом он показал, что всё относительно в порядке.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Лестера" - вместо Мэддисона на поле вышел один из лучших бомбардиров "лис" Ихеаначо.
  • Фол, нарушение
    59'
    Ковачич легонько придержал за футболку Фофана, но в действиях хорвата не было злого умысла.
  • 58'
    Матч проходит на высоких скоростях. Шмейхель с силой вынес мяч, но тот достался только Силве.
  • 57'
    Тухель на бровке отчаянно подсказывает футболистам. Немцу жизненно важно победить сегодня, ведь на кону - участие в Лиге чемпионов.
  • Фол, нарушение
    56'
    Как хорош Рюдигер! Немец включил дриблинг и прошёл сквозь Ндиди, который едва заметно подтолкнул его в спину.
  • Фол, нарушение
    55'
    Перес получил по ногам и с криками завалился на траву. Судья осведомился о состоянии его здоровья.
  • 54'
    Последовала передача в сторону Вернера, он укротил мяч и тут же снабдил им Пулишича, но американец пробил в ногу Сёюнджю.
  • 53'
    Роджерс общается с Ихеаначо - нигериец получает финальные указания и готовится к разминке.
  • Травма, повреждение
    52'
    Видимо, что-то серьёзное с англичанином - только спустя две минуты он встал и, ощутимо хромая, покинул пределы поля.
  • 51'
    Рюдигер воспользовался паузой, чтобы утолить жажду. Маунт в окружении врачей "Челси" находится всё ещё на газоне.
  • Фол, нарушение
    50'
    На газоне оказался Маунт. Очень грубо против него сыграл Перес, который занят явно не своим делом - сплошные фолы от испанца.
  • 49'
    Олбрайтон отлично доработал эпизод до конца и выдворил Маунта за пределы лицевой линии после прострела Пулишича.
  • 48'
    Болельщики "Челси" запели - наконец, удалось "синим" забить легальный гол, который не вызвал подозрений у арбитра.
  • Описание гола
    47'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! РЮДИГЕР! "Челси" идеально разыграл угловой удар - последовала передача в сторону немца, который оторвался от Фофана и Ндиди и занёс мяч в ворота с метра.
  • Фол, нарушение
    46'
    Томас получил по спине возле лицевой линии, но довольно быстро поднялся защитник "Лестера".
  • Второй тайм начался
    45'
    Начинается второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Челси" и "Лестер" пока делят очки. Отдохнём 15 минут.
  • Офсайд
    45'
    Аспиликуэта заметил подключение Маунта, но англичанин оказался в офсайде.
  • Дополнительное время
    45'
    Главный арбитр добавил 2 минуты ко второму тайму.
  • Фол, нарушение
    44'
    Кастаню досталось возле центрального круга - Тилеманс подошёл к арбитру и попросил предъявить игроку "Челси" жёлтую.
  • 43'
    Сёюнджю не ошибся в передаче, находясь под прессингом Пулишича. Турок покатил мяч на Шмейхеля.
  • 42'
    Тотальное превосходство "Челси" мы наблюдаем по ударам - 11 против 1! Правда, у "синих" беда с выстрелами в створ - всего 3.
  • Опасный момент
    41'
    Опасно! Пулишич оказался в нужном месте и в нужное время - американец получил мяч от Маунта, но Шмейхель закрыл угол.
  • Угловой
    40'
    Угловой "Челси" ни к чему не привёл - Маунт не смог дотянуться до мяча, хотя передача Джеймса была очень акцентированной.
  • Опасный момент
    39'
    Опасно! Аспиликуэта покатил мяч вдоль ворот, и Маунт не успел замкнуть прострел - вмешался Сёюнджю.
  • Фол, нарушение
    38'
    Тухелю пора менять Вернера - теперь соотечественник главного тренера нарушил правила против Кастаня.
  • Опасный момент
    37'
    Опасно! Маунт впрягся за "Челси" и пробил с близкого расстояния, но мяч пролетел над перекладиной.
  • 36'
    Да, вот это огонь! Два гола за 34 минуты забил Вернер, но судья решил не засчитывать их. Тимо, наверное, в шоке.
  • Видеоповтор
    35'
    Судья решил проверить момент на предмет игры рукой. И действительно - Вернер чуть-чуть подыграл себе верхней конечностью.
  • 34'
    Последовала передача от углового флажка в исполнении Джеймса, и Вернер, оторвавшись от Фофана, плечом завалил мяч за линию.
  • Опасный момент
    33'
    Вернер мощно пробил по воротам, но на пути мяча встал Кастань. Фланговый защитник забежал в штрафную и накрыл удар.
  • Замена
    32'
    Замена в составе "Челси", и снят с игры Канте! Неожиданно. Ковачич сразу занял место в центрально-опорной зоне.
  • Желтая карточка
    31'
    Чилуэлл пробивался по флангу на высокой скорости, но его остановил Перес. Первая жёлтая карточка в матче досталась экс-игроку "Ньюкасла".
  • 30'
    Никак не может выйти на поле бывший игрок "Реала" - "синие" с большим трудом отбиваются от Переса и Мэддисона.
  • 29'
    На бровке разминается хорватский полузащитник Ковачич. Травм не было, насколько я могу судить, поэтому речь о тактике.
  • Угловой
    28'
    Чилэулл нашёл передачей голову Силвы, и бразилец очень неловко пробил затылочной областью - мяч улетел на трибуны.
  • Опасный момент
    27'
    Маунт пролетел, словно пуля, но его выстрел с близкого расстояния пришёлся прямо в Шмейхеля.
  • 26'
    "Челси" спокойно контролирует мяч на половине поля "Лестера". "Лисы" в полном составе отбиваются, за исключением Варди.
  • Угловой
    25'
    "Лестер" разыграл угловой - мяч полетел от флажка в сторону Варди, который эффектно пробил ногой с подкруткой.
  • Фол, нарушение
    24'
    Маунт подтолкал Мэддисона, и теперь "Лестер" пробьёт штрафной. К мячу подошли Тилеманс и Томас, исполняющий роль отвлекающего манёвра.
  • 23'
    Жоржиньо ловко ушёл от Ндиди - итальянец легко убрал нигерийского хавбека ложным финтом в центре поля.
  • 22'
    "Лестер" немного успокоился - если бы "лисы" продолжили в таком хамском стиле, то доигрались бы до жёлтой карточкой.
  • Офсайд
    21'
    Гол забил Вернер, однако порадоваться не успел - боковой судья тут же определил у немца положение вне игры.
  • Фол, нарушение
    20'
    Парад нарушений продолжается - Фофана пострадал после грубых действий вездесущего Канте.
  • Фол, нарушение
    19'
    Нет пенальти! Вернер принял мяч в штрафной площади и мгновенно упал после контакта с Тилемансом. Друзья, это очевидный пенальти!
  • Фол, нарушение
    18'
    "Лестер" играет довольно грубо - теперь Маунту досталось. На сей раз Ндиди перестарался.
  • Фол, нарушение
    17'
    Ещё одно нарушение правил - Сёюнджю грубо атаковал Пулишича, но сразу извинился перед американцем.
  • Фол, нарушение
    16'
    Пулишич навязал борьбу Ндиди в штрафной площади, но не смог пройти мимо Томаса, которого нагло затолкал.
  • 15'
    Рюдигер немного не рассчитал с дальней диагональю, и Чилуэлл банально не успел к мячу на бровке.
  • 14'
    Варди выпрыгивал в свободной зоне в районе пенальти после прицельного навеса Олбрайтона, но его опередил Фофана.
  • 13'
    Статистика ударов по воротам следующая - четыре против нуля. Пока "Лестер" очень пассивен в атаке.
  • Фол, нарушение
    12'
    Мэддисон приземлился на газон после фола со стороны Маунта. Возмущается хавбек сборной Англии.
  • 11'
    Маунт хитрой передачей подключил Канте, но француз поскользнулся и не смог завладеть мячом возле вратарской.
  • Угловой
    10'
    "Челси" заработал угловой - мяч прилетел в зону Рюдигера, который не сумел прицельно пробить под воздействием Сёюнджю.
  • Опасный момент
    9'
    Канте вырвался на оперативный простор и слёта пробил - Шмейхель отбил в сторону, но Вернер не успевал на добивание.
  • 8'
    Мэддисон здорово ушёл от Аспиликуэты, но Жоржиньо поставил корпус и оттёр англичанина от мяча.
  • Травма, повреждение
    7'
    Небольшие проблемы со здоровьем возникли у Кастаня, который присел около боковой линии.
  • Опасный момент
    6'
    Опасно! Джеймс подключился к атаке и со средней дистанции пробил по воротам - Шмейхель всё контролировал.
  • Опасный момент
    5'
    Последовал очень опасный навес в сторону дальней штанги, и Аспиликуэта головой крайне неточно пробил.
  • 4'
    Канте перехватил мяч в центре поля и отдал его Жоржиньо, который, ничуть не мешкая, доставил снаряд на фланг.
  • Опасный момент
    3'
    Вернер протащил мяч, заметил подключение Чилуэлла и отдал ему снаряд. Экс-защитник "Лестера" пробил вдоль ворот - мимо!
  • Фол, нарушение
    2'
    "Лестер" сразу же заработал штрафной удар. Тилеманс после небольшого обмана пробил, но мяч улетел в пустую зону.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начинается первый тайм!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Челси 2:1 Лестер

Исход игры
Челси
80% (116)
Ничья
14.5% (21)
Лестер
5.5% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.63% (79)
Меньше
44.37% (63)
Обе команды забьют
Да
67.61% (96)
Нет
32.39% (46)
Популярный счёт
2:1 Челси
45.5% (66)
1:0 Челси
19.3% (28)
1:1 Ничья
11.7% (17)
2:0 Челси
9.7% (14)
1:2 Лестер
3.4% (5)
3:1 Челси
3.4% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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