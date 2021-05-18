Арбитр проводит беседу с помощником Роджерса, который настаивает на своём мнении - зачинщиком, с его слов, был Рюдигер.

Амарти, проведший матч на скамейке запасных, нарвался на жёлтую карточку за слишком длинный язык.

Шмейхель едва не навлёк беду на ворота - датчанин вылетел из штрафной площади, но не позволил себе махнуть мимо мяча.

Опять завёлся Рюдигер, играющий в фиксирующей маске. Успокоил его Ихеаначо, не желая видеть очередную драку.

Наконец, звучит финальный свисток! Сумасшедший по накалу и содержанию матч, друзья! Для вас работал Георгий Артмеладзе. Любите футбол!

90' Драка на поле! Сошлись в рукопашной Рюдигер и Перейра, и это вызвало цепную реакцию - даже Менди и Шмейхель прибежали.

90' Вратарь Менди получил жёлтую карточку за банальную для таких ситуаций задержку времени.

90' Замена в составе "Челси" - видимо, Тухель услышал мою просьбу относительно Жиру, и теперь француз сыграет вместо Вернера.

90' МОМЕНТ! Перес подлетел к летящему мячу в свободную зону после передачи Рикарду, но поспешил - снаряд улетел на трибуну.

90' Главный арбитр добавил 5 минут ко второму тайму.

89' Главный вопрос заключается в ментальном состоянии "Лестера" - если загорится огонь в глазах, то финальный штурм удастся.

88' Ндиди нарвался на жёлтую карточку - сначала он Маунта толкнул в грудь, а затем завалил, когда англичанин устремился мимо него.

87' Замена в составе "Челси" - мощный и габаритный защитник Зума получил практику, а на скамейку отправился Аспиликуэта.

86' Сёюнджю притормозил проход Аспиликуэты - получилась накладка, после которой испанец пострадал.

85' Опаснейший момент! Угловой едва не превратился в приговор для "Лестера". Головой пробил очень мощно Рюдигер, но Шмейхель оказался на месте.

84' Ах, какой пас от Вернера! Пяткой, из неудобной позиции... Настоящий мастер. Жаль, что Пулишич не смог грамотно пробить.

83' Аспиликуэта ловко подстроился под диагональ от Жоржиньо на фланге, но пройти молодого Томаса не смог.

82' Фофана отметился в протоколе жёлтой карточкой - Вернер секунд пятнадцать пребывал на газоне после стычки с французом.

81' Показали сейчас болельщиков "Челси" - многие без медицинских масок на лице, ограничения порядком поднадоели жителям Лондона.

80' Ихеаначо пристреливается - поход африканца за дублем себя не оправдал, так как Менди, сгруппировавшись, захватил мяч.

79' Чилуэлл возмущается - Рикарду Перейра противоправным приёмом его уложил на газон и даже не извинился.

78' Так, самое время для страстной концовки! "Челси", видимо, включит внутренние ресурсы, чтобы совладать с эмоциями "Лестера".

77' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! ИХЕАНАЧО! Ндиди оттёр от мяча Силву и выкатил снаряд в сторону Ихеаначо, который примерно с двенадцати метров уложил мяч точно в уголок!

76' А вот и момент созрел! Ихеаначо развернулся и с линии штрафной ударил, невзирая на присутствие Силвы.

75' Чилэулл отлично сыграл в подкате, нейтрализовав потенциально любопытную атаку с участием Тилеманса.

74' "Лестер" ненадолго перехватил мяч, но пока инициатива заканчивается на бровке - нет продвижения вперёд.

73' Досталось Пулишичу - звезда сборной США прилёг на газон после хамского приёма Ндиди.

72' Несколько снизился темп игры - объясняется это физической усталостью "синих", да и "Лестер" устал от постоянной обороны.

71' Маунт боковым зрением заметил забег Вернера и снабдил немца мячом - тот сблизился со Шмейхелем и мощно пробил, но датчанин спас ворота.

70' Перес с дальней дистанции проверил на прочность Менди, но вратарь "синих" сыграл безупречно.

69' "Челси", получив комфортное преимущество, пошёл вперёд - Тухелю после недавнего поражения в финале Кубка Англии хочется взять реванш.

68' Замена в составе "Лестера" произошла - вместо Олбрайтона, который проделал огромный объём работы, вышел Перейра Рикарду.

67' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! ЖОРЖИНЬО! Итальянский хавбек идеально пробил в угол, и Шмейхель, невзирая на его умение отражать 11-метровые, пропустил гол.

66' Пенальти в ворота "Лестера"! Действительно был фол, который разглядел арбитр после просмотра эпизода.

65' А здесь разве не пенальти? Фофана отчётливо срубил Вернера в пределах штрафной. Неужели и в этот раз не будет назначен 11-метровый?

64' Неудачный розыгрыш корнера у "Лестера" - Тилеманс слабо по воздуху направил мяч в сторону Варди, и англичанин не исхитрился пробить.

63' "Челси" не уходит от ворот "Лестера" - сейчас Сёюнджю классно прервал потенциально опасную атаку "синих".

62' Хотелось бы посмотреть на Жиру - французский форвард играет очень прилично на втором этаже, и этот навык помог бы "синим".

61' Олбрайтону больно - английский хавбек держится за ногу возле бровки. Жестом он показал, что всё относительно в порядке.

60' Замена в составе "Лестера" - вместо Мэддисона на поле вышел один из лучших бомбардиров "лис" Ихеаначо.

59' Ковачич легонько придержал за футболку Фофана, но в действиях хорвата не было злого умысла.

58' Матч проходит на высоких скоростях. Шмейхель с силой вынес мяч, но тот достался только Силве.

57' Тухель на бровке отчаянно подсказывает футболистам. Немцу жизненно важно победить сегодня, ведь на кону - участие в Лиге чемпионов.

56' Как хорош Рюдигер! Немец включил дриблинг и прошёл сквозь Ндиди, который едва заметно подтолкнул его в спину.

55' Перес получил по ногам и с криками завалился на траву. Судья осведомился о состоянии его здоровья.

54' Последовала передача в сторону Вернера, он укротил мяч и тут же снабдил им Пулишича, но американец пробил в ногу Сёюнджю.

53' Роджерс общается с Ихеаначо - нигериец получает финальные указания и готовится к разминке.

52' Видимо, что-то серьёзное с англичанином - только спустя две минуты он встал и, ощутимо хромая, покинул пределы поля.

51' Рюдигер воспользовался паузой, чтобы утолить жажду. Маунт в окружении врачей "Челси" находится всё ещё на газоне.

50' На газоне оказался Маунт. Очень грубо против него сыграл Перес, который занят явно не своим делом - сплошные фолы от испанца.

49' Олбрайтон отлично доработал эпизод до конца и выдворил Маунта за пределы лицевой линии после прострела Пулишича.

48' Болельщики "Челси" запели - наконец, удалось "синим" забить легальный гол, который не вызвал подозрений у арбитра.

47' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! РЮДИГЕР! "Челси" идеально разыграл угловой удар - последовала передача в сторону немца, который оторвался от Фофана и Ндиди и занёс мяч в ворота с метра.

46' Томас получил по спине возле лицевой линии, но довольно быстро поднялся защитник "Лестера".