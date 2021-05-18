Англия: Премьер-лига 2020-2021
Тоттенхэм
Позже
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Астон Вилла
15
Дайер
Эрик
27
Лукас
Моура
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
18
Таргетт
Мэтт
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
-
20 Алли ДелеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Ryan Mason
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|22 (4)
|0.61
|2.
|Сон Хынмин
|17 (1)
|0.47
|3.
|Бэйл Гарет
|9
|0.25
|4.
|Лукас Моура
|3
|0.08
|5.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0.08
|6.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.06
|7.
|Орье Серж
|2
|0.06
|8.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0.03
|9.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|10.
|Ламела Эрик
|1
|0.03
|11.
|Винисиус Карлос
|1
|0.03
|12.
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|13.
|Регилон Серхио
|0
|0
|14.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|15.
|Дэвис Бен
|0
|0
|16.
|Алли Деле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|13 (1)
|0.36
|2.
|Эль-Гази Анвар
|9 (3)
|0.25
|3.
|Грилиш Джек
|6
|0.17
|4.
|Траоре Бертран
|6
|0.17
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Баркли Росс
|3
|0.08
|7.
|Мингс Тайрон
|2
|0.06
|8.
|Трезеге
|2
|0.06
|9.
|Конса Эзри
|2
|0.06
|10.
|Хурихан Конор
|1
|0.03
|11.
|Дэвис Кинан
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|14.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|15.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|8
|0
|2.
|Ламела Эрик
|5
|1
|3.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|4.
|Регилон Серхио
|5
|0
|5.
|Доэрти Мэтт
|3
|1
|6.
|Уинкс Гарри
|4
|0
|7.
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|8.
|Дайер Эрик
|3
|0
|9.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|10.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|11.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|12.
|Винисиус Карлос
|2
|0
|13.
|Танганга Джафет
|2
|0
|14.
|Бэйл Гарет
|1
|0
|15.
|Кейн Гарри
|1
|0
|16.
|Лукас Моура
|1
|0
|17.
|Дэвис Бен
|1
|0
|18.
|Санчес Давинсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соарес Дуглас
|9
|1
|2.
|Макгинн Джон
|10
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|7
|1
|4.
|Таргетт Мэтт
|7
|0
|5.
|Мингс Тайрон
|5
|1
|6.
|Грилиш Джек
|5
|0
|7.
|Уоткинс Олли
|3
|1
|8.
|Сансон Морган
|3
|0
|9.
|Конса Эзри
|3
|0
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|2
|0
|11.
|Хаус Кортни
|2
|0
|12.
|Эль-Гази Анвар
|2
|0
|13.
|Накамба Марвелус
|2
|0
|14.
|Тейлор Нил
|1
|0
|15.
|Траоре Бертран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|17.74% (11)
|17.74% (11)
|19.35% (12)
|16.13% (10)
|17.74% (11)
|11.29% (7)
|Астон Вилла
|24.49% (12)
|8.16% (4)
|12.24% (6)
|12.24% (6)
|16.33% (8)
|26.53% (13)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =2 -8Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла
Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|63 - 42
|63
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|56 - 46
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|63 - 41
|59
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 43
|56
|9.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|51 - 44
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|35 - 49
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 61
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|33 - 70
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|6
|2
|28
|19 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 18
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|14.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 36
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|36 - 22
|33
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 24
|28
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 18
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|15 - 26
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|2
|1
|15
|8 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|10
|0
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла
Исход игры
Тоттенхэм
94.5% (103)
Ничья
4.6% (5)
Астон Вилла
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
62.04% (67)
Меньше
37.96% (41)
Обе команды забьют
Да
63.89% (69)
Нет
36.11% (39)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
51.4% (56)
2:0 Тоттенхэм
25.7% (28)
1:0 Тоттенхэм
8.3% (9)
3:1 Тоттенхэм
8.3% (9)
2:2 Ничья
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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