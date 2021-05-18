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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
1
Льорис
Уго
25
Танганга
Джафет
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
18
Ло
Чельсо
Джовани
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
27
Лукас
Моура
20
Алли
Деле
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
26
Мартинес
Эмилиано
27
Эль-Мухамади
Ахмед
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
15
Траоре
Бертран
10
Грилиш
Джек
21
Эль-Гази
Анвар
11
Уоткинс
Олли
Тоттенхэм
4-2-3-1
Астон Вилла
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 22 (4) 0.61
2. Сон Хынмин 17 (1) 0.47
3. Бэйл Гарет 9 0.25
4. Лукас Моура 3 0.08
5. Н'Домбеле Тангай 3 0.08
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.06
7. Орье Серж 2 0.06
8. Ло Чельсо Джовани 1 0.03
9. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
10. Ламела Эрик 1 0.03
11. Винисиус Карлос 1 0.03
12. Бергвейн Стевен 0 0
13. Регилон Серхио 0 0
14. Доэрти Мэтт 0 0
15. Дэвис Бен 0 0
16. Алли Деле 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 13 (1) 0.36
2. Эль-Гази Анвар 9 (3) 0.25
3. Грилиш Джек 6 0.17
4. Траоре Бертран 6 0.17
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Баркли Росс 3 0.08
7. Мингс Тайрон 2 0.06
8. Трезеге 2 0.06
9. Конса Эзри 2 0.06
10. Хурихан Конор 1 0.03
11. Дэвис Кинан 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Кэш Мэтти 0 0
14. Соарес Дуглас 0 0
15. Таргетт Мэтт 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 8 0
2. Ламела Эрик 5 1
3. Ло Чельсо Джовани 5 0
4. Регилон Серхио 5 0
5. Доэрти Мэтт 3 1
6. Уинкс Гарри 4 0
7. Сиссоко Мусса 3 0
8. Дайер Эрик 3 0
9. Н'Домбеле Тангай 3 0
10. Алдервейрельд Тоби 2 0
11. Бергвейн Стевен 2 0
12. Винисиус Карлос 2 0
13. Танганга Джафет 2 0
14. Бэйл Гарет 1 0
15. Кейн Гарри 1 0
16. Лукас Моура 1 0
17. Дэвис Бен 1 0
18. Санчес Давинсон 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Соарес Дуглас 9 1
2. Макгинн Джон 10 0
3. Кэш Мэтти 7 1
4. Таргетт Мэтт 7 0
5. Мингс Тайрон 5 1
6. Грилиш Джек 5 0
7. Уоткинс Олли 3 1
8. Сансон Морган 3 0
9. Конса Эзри 3 0
10. Эль-Мухамади Ахмед 2 0
11. Хаус Кортни 2 0
12. Эль-Гази Анвар 2 0
13. Накамба Марвелус 2 0
14. Тейлор Нил 1 0
15. Траоре Бертран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 17.74% (11) 17.74% (11) 19.35% (12) 16.13% (10) 17.74% (11) 11.29% (7)
 Астон Вилла 24.49% (12) 8.16% (4) 12.24% (6) 12.24% (6) 16.33% (8) 26.53% (13)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Лидс 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Динамо Загреб 3:0 Тоттенхэм Арсенал 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Динамо Загреб Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Фулхэм 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Бёрнли Тоттенхэм 4:0 Вольфсбергер Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вольфсбергер 1:4 Тоттенхэм Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Эвертон Астон Вилла 1:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:2 Астон Вилла
Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:1 Фулхэм Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Лидс 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Лестер Брайтон 0:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Кубок
Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Кубок лиги Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
5. Ливерпуль Заявка 36 18 9 9 63 - 42 63
6. Вест Хэм Заявка 36 17 8 11 56 - 46 59
7. Тоттенхэм Заявка 36 17 8 11 63 - 41 59
8. Эвертон Заявка 36 16 8 12 46 - 43 56
9. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
10. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
11. Астон Вилла Заявка 36 14 7 15 51 - 44 49
12. Вулверхэмптон Заявка 36 12 9 15 35 - 49 45
13. Кристал Пэлас Заявка 36 12 8 16 40 - 61 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
16. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
17. Бёрнли Заявка 36 10 9 17 33 - 51 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 36 5 11 20 33 - 70 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 6 2 28 19 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 34 - 18 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 19 - 29 23
13. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
14. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
15. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Бёрнли Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
18. Вест Бромвич Заявка 18 3 6 9 14 - 36 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 18 9 6 3 36 - 22 33
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
9. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 27 - 24 28
10. Астон Вилла Заявка 18 8 3 7 24 - 18 27
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 18 5 5 8 15 - 26 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 2 1 15 8 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Астон Вилла Макгинн Джон 10 0
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2021, осталось 6 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 109
    Тоттенхэм 94.5% (103)
    X 4.6% (5)
    Астон Вилла 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Астон Вилла
    1.55
    5.00
    6.40
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Астон Вилла онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.5% (103)
    Ничья
    4.6% (5)
    Астон Вилла
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.04% (67)
    Меньше
    37.96% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (69)
    Нет
    36.11% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    51.4% (56)
    2:0 Тоттенхэм
    25.7% (28)
    1:0 Тоттенхэм
    8.3% (9)
    3:1 Тоттенхэм
    8.3% (9)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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