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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
16
Дукуре
Абдулай
6
Аллан
Маркес
19
Родригес
Хамес
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
11
Патрисиу
Руй
2
Хувер
Ки-Джана
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
3
Аит-Нури
Раян
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
37
Траоре
Адама
20
Витинью
II
18
Гиббс-Уайт
Морган
17
Силва
Фабио
Эвертон
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 16 0.44
2. Родригес Хамес 6 0.17
3. Сигурдссон Гильфи 6 (3) 0.17
4. Ришарлисон 6 (1) 0.17
5. Кин Майкл 3 0.08
6. Дукуре Абдулай 2 0.06
7. Мина Йерри 2 0.06
8. Айуоби Алекс 1 0.03
9. Бернард Дуарте 1 0.03
10. Холгейт Мэйсон 1 0.03
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Годфри Бен 0 0
14. Гомеш Андре 0 0
15. Дэвис Том 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 5 0.14
2. Невеш Рубен 5 (3) 0.14
3. Силва Фабио 4 (1) 0.11
4. Хименес Рауль 4 0.11
5. Поденсе Даниэл 3 0.08
6. Саисс Ромен 3 0.08
7. Траоре Адама 2 0.06
8. Боли Вийи 1 0.03
9. Моутинью Жоау 1 0.03
10. Аит-Нури Раян 1 0.03
11. Коди Конор 1 0.03
12. Дендонкер Леандер 1 0.03
13. Виллиан Жозе 1 0.03
14. Гиббс-Уайт Морган 1 0.03
15. Витинью II 0 0
16. Семеду Нелсон 0 0
17. Килман Макс 0 0
18. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Холгейт Мэйсон 8 0
2. Дукуре Абдулай 6 0
3. Аллан Маркес 6 0
4. Ришарлисон 3 1
5. Родригес Хамес 4 0
6. Кин Майкл 4 0
7. Годфри Бен 4 0
8. Динь Люка 2 1
9. Гомеш Андре 3 0
10. Дэвис Том 3 0
11. Калверт-Льюин Доминик 3 0
12. Сигурдссон Гильфи 2 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Мина Йерри 2 0
15. Тосун Дженк 1 0
16. Делф Фабиан 1 0
17. Ольсен Робин 1 0
18. Пикфорд Джордан 1 0
19. Нкунку Нильс 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Невеш Рубен 7 0
2. Моутинью Жоау 4 1
3. Коди Конор 5 0
4. Траоре Адама 4 0
5. Семеду Нелсон 4 0
6. Нету Педру 4 0
7. Килман Макс 4 0
8. Дендонкер Леандер 3 0
9. Поденсе Даниэл 3 0
10. Силва Фабио 2 0
11. Марсал Фернандо 2 0
12. Саисс Ромен 2 0
13. Патрисиу Руй 1 0
14. Боли Вийи 1 0
15. Хувер Ки-Джана 1 0
16. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 13.64% (6) 20.45% (9) 25% (11) 13.64% (6) 13.64% (6) 13.64% (6)
 Вулверхэмптон 9.09% (3) 12.12% (4) 21.21% (7) 12.12% (4) 21.21% (7) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла
Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли
Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Премьер-лига Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Эвертон 1:3 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 2:2 Эвертон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
5. Ливерпуль Заявка 36 18 9 9 63 - 42 63
6. Вест Хэм Заявка 36 17 8 11 56 - 46 59
7. Тоттенхэм Заявка 36 17 8 11 63 - 41 59
8. Эвертон Заявка 36 16 8 12 46 - 43 56
9. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
10. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
11. Астон Вилла Заявка 36 14 7 15 51 - 44 49
12. Вулверхэмптон Заявка 36 12 9 15 35 - 49 45
13. Кристал Пэлас Заявка 36 12 8 16 40 - 61 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
16. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
17. Бёрнли Заявка 36 10 9 17 33 - 51 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 36 5 11 20 33 - 70 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 6 2 28 19 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 34 - 18 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 19 - 29 23
13. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
14. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
15. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Бёрнли Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
18. Вест Бромвич Заявка 18 3 6 9 14 - 36 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 18 9 6 3 36 - 22 33
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
9. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 27 - 24 28
10. Астон Вилла Заявка 18 8 3 7 24 - 18 27
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 18 5 5 8 15 - 26 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 2 1 15 8 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Астон Вилла Макгинн Джон 10 0
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2021, осталось 6 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 108
    Эвертон 83.3% (90)
    X 13.9% (15)
    Вулверхэмптон 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    1.91
    3.72
    4.58
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эвертон - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Эвертон
    83.5% (91)
    Ничья
    13.8% (15)
    Вулверхэмптон
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.37% (49)
    Меньше
    54.63% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (60)
    Нет
    44.44% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    39.4% (43)
    1:0 Эвертон
    34.9% (38)
    1:1 Ничья
    10.1% (11)
    2:0 Эвертон
    7.3% (8)
    1:2 Вулверхэмптон
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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