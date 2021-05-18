Англия: Премьер-лига 2020-2021
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Вулверхэмптон
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
11
Патрисиу
Руй
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
37
Траоре
Адама
20
Витинью
II
17
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
-
20 ВитиньюПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|16
|0.44
|2.
|Родригес Хамес
|6
|0.17
|3.
|Сигурдссон Гильфи
|6 (3)
|0.17
|4.
|Ришарлисон
|6 (1)
|0.17
|5.
|Кин Майкл
|3
|0.08
|6.
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|7.
|Мина Йерри
|2
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.03
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.03
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Годфри Бен
|0
|0
|14.
|Гомеш Андре
|0
|0
|15.
|Дэвис Том
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|5
|0.14
|2.
|Невеш Рубен
|5 (3)
|0.14
|3.
|Силва Фабио
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хименес Рауль
|4
|0.11
|5.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.08
|6.
|Саисс Ромен
|3
|0.08
|7.
|Траоре Адама
|2
|0.06
|8.
|Боли Вийи
|1
|0.03
|9.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|10.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.03
|11.
|Коди Конор
|1
|0.03
|12.
|Дендонкер Леандер
|1
|0.03
|13.
|Виллиан Жозе
|1
|0.03
|14.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.03
|15.
|Витинью II
|0
|0
|16.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|17.
|Килман Макс
|0
|0
|18.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холгейт Мэйсон
|8
|0
|2.
|Дукуре Абдулай
|6
|0
|3.
|Аллан Маркес
|6
|0
|4.
|Ришарлисон
|3
|1
|5.
|Родригес Хамес
|4
|0
|6.
|Кин Майкл
|4
|0
|7.
|Годфри Бен
|4
|0
|8.
|Динь Люка
|2
|1
|9.
|Гомеш Андре
|3
|0
|10.
|Дэвис Том
|3
|0
|11.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|12.
|Сигурдссон Гильфи
|2
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Мина Йерри
|2
|0
|15.
|Тосун Дженк
|1
|0
|16.
|Делф Фабиан
|1
|0
|17.
|Ольсен Робин
|1
|0
|18.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|19.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Невеш Рубен
|7
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|4
|1
|3.
|Коди Конор
|5
|0
|4.
|Траоре Адама
|4
|0
|5.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|6.
|Нету Педру
|4
|0
|7.
|Килман Макс
|4
|0
|8.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|10.
|Силва Фабио
|2
|0
|11.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|12.
|Саисс Ромен
|2
|0
|13.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|14.
|Боли Вийи
|1
|0
|15.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|16.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|25% (11)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|Вулверхэмптон
|9.09% (3)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Эвертон Вест Хэм 0:1 Эвертон Эвертон 1:2 Астон Вилла
Арсенал 0:1 Эвертон Эвертон 2:2 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Эвертон Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Манчестер Сити Эвертон 1:2 Бёрнли Челси 2:0 Эвертон Вест Бромвич 0:1 Эвертон Эвертон 1:0 Саутгемптон Ливерпуль 0:2 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Сити Эвертон 0:2 Фулхэм Эвертон 5:4 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон Лидс 1:2 Эвертон Эвертон 0:2 Ньюкасл
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Тоттенхэм 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:4 Бёрнли
Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль Астон Вилла 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 4:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Лидс Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Саутгемптон Вулверхэмптон 0:0 Лестер Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|63 - 42
|63
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|56 - 46
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|63 - 41
|59
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 43
|56
|9.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|51 - 44
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|35 - 49
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 61
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|33 - 70
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|6
|2
|28
|19 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 18
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|14.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 36
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|36 - 22
|33
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 24
|28
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 18
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|15 - 26
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|2
|1
|15
|8 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|10
|0
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Эвертон - Вулверхэмптон
Исход игры
Эвертон
83.5% (91)
Ничья
13.8% (15)
Вулверхэмптон
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
45.37% (49)
Меньше
54.63% (59)
Обе команды забьют
Да
55.56% (60)
Нет
44.44% (48)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
39.4% (43)
1:0 Эвертон
34.9% (38)
1:1 Ничья
10.1% (11)
2:0 Эвертон
7.3% (8)
1:2 Вулверхэмптон
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!