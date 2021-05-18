Англия: Премьер-лига 2020-2021
Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Арсенал
24
Кэхилл
Гари
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
18
Парти
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
- Защитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|11 (2)
|0.31
|2.
|Бентеке Кристиан
|9
|0.25
|3.
|Эзе Эберечи
|4
|0.11
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.06
|5.
|Бачуайи Миши
|2
|0.06
|6.
|Ридевальд Жайро
|2
|0.06
|7.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|8.
|Айю Джордан
|1
|0.03
|9.
|Кэхилл Гари
|1
|0.03
|10.
|Митчелл Тайрик
|1
|0.03
|11.
|Миливоевич Лука
|1 (1)
|0.03
|12.
|Данн Скотт
|1
|0.03
|13.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|14.
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.03
|15.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|16.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|17.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|18.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|13 (3)
|0.36
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|10 (2)
|0.28
|3.
|Пепе Николя
|6 (1)
|0.17
|4.
|Сака Букайо
|5
|0.14
|5.
|Смит-Роу Эмил
|2
|0.06
|6.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|7.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.06
|8.
|Виллиан Боргес
|1
|0.03
|9.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|10.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|11.
|Тирни Киран
|1
|0.03
|12.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|13.
|Луис Давид
|1
|0.03
|14.
|Эльнени Мохамед
|1
|0.03
|15.
|Эдегор Мартин
|1
|0.03
|16.
|Себальос Дани
|0
|0
|17.
|Парти Томас
|0
|0
|18.
|Седрик Соареш
|0
|0
|19.
|Чамберс Калум
|0
|0
|20.
|Холдинг Роб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|8
|1
|2.
|Заха Уилфрид
|6
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|5
|0
|4.
|Куйяте Шейку
|4
|0
|5.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|6.
|Кэхилл Гари
|3
|0
|7.
|Айю Джордан
|3
|0
|8.
|Ридевальд Жайро
|3
|0
|9.
|Эзе Эберечи
|3
|0
|10.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|11.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|2
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|14.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|15.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|16.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|17.
|Данн Скотт
|1
|0
|18.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|7
|1
|2.
|Бельерин Эктор
|8
|0
|3.
|Парти Томас
|5
|0
|4.
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|5.
|Себальос Дани
|4
|0
|6.
|Тирни Киран
|4
|0
|7.
|Ляказетт Александр
|3
|0
|8.
|Луис Давид
|1
|1
|9.
|Пепе Николя
|1
|1
|10.
|Мари Пабло
|2
|0
|11.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|12.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|13.
|Холдинг Роб
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|0
|1
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
|17.
|Сака Букайо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|Арсенал
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|25% (12)
|18.75% (9)
|18.75% (9)
|12.5% (6)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити
Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал
Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Кристал Пэлас 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|63 - 42
|63
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|56 - 46
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|63 - 41
|59
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 43
|56
|9.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|51 - 44
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|35 - 49
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 61
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|33 - 70
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|6
|2
|28
|19 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 18
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|14.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 36
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|36 - 22
|33
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 24
|28
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 18
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|15 - 26
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|2
|1
|15
|8 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|10
|0
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал
Исход игры
Кристал Пэлас
4.6% (5)
Ничья
10.2% (11)
Арсенал
85.2% (92)
Тотал 2.5
Больше
66.36% (71)
Меньше
33.64% (36)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
56.5% (61)
0:1 Арсенал
14.8% (16)
0:2 Арсенал
9.3% (10)
1:1 Ничья
7.4% (8)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:3 Арсенал
1.9% (2)
2:1 Кристал Пэлас
1.9% (2)
1:3 Арсенал
1.9% (2)
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