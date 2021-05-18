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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Арсенал
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
24
Кэхилл
Гари
27
Митчелл
Тайрик
25
Эзе
Эберечи
4
Миливоевич
Лука
15
Шлупп
Джеффри
10
Таунсенд
Андрос
20
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
1
Лено
Бернд
21
Чамберс
Калум
16
Холдинг
Роб
22
Мари
Пабло
3
Тирни
Киран
25
Эльнени
Мохамед
18
Парти
Томас
7
Сака
Букайо
11
Эдегор
Мартин
32
Смит-Роу
Эмил
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
Кристал Пэлас
4-3-3
Арсенал
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 11 (2) 0.31
2. Бентеке Кристиан 9 0.25
3. Эзе Эберечи 4 0.11
4. Шлупп Джеффри 2 0.06
5. Бачуайи Миши 2 0.06
6. Ридевальд Жайро 2 0.06
7. Таунсенд Андрос 1 0.03
8. Айю Джордан 1 0.03
9. Кэхилл Гари 1 0.03
10. Митчелл Тайрик 1 0.03
11. Миливоевич Лука 1 (1) 0.03
12. Данн Скотт 1 0.03
13. Куйяте Шейку 1 0.03
14. Матета Жан-Филипп 1 0.03
15. Макартур Джеймс 0 0
16. Уорд Джоэл 0 0
17. Клайн Натаниэль 0 0
18. Ван Анхольт Патрик 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 13 (3) 0.36
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 10 (2) 0.28
3. Пепе Николя 6 (1) 0.17
4. Сака Букайо 5 0.14
5. Смит-Роу Эмил 2 0.06
6. Нкетиа Эдди 2 0.06
7. Габриэль дос Сантос 2 0.06
8. Виллиан Боргес 1 0.03
9. Джака Гранит 1 0.03
10. Бельерин Эктор 1 0.03
11. Тирни Киран 1 0.03
12. Мартинелли Габриэл 1 0.03
13. Луис Давид 1 0.03
14. Эльнени Мохамед 1 0.03
15. Эдегор Мартин 1 0.03
16. Себальос Дани 0 0
17. Парти Томас 0 0
18. Седрик Соареш 0 0
19. Чамберс Калум 0 0
20. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 8 1
2. Заха Уилфрид 6 0
3. Уорд Джоэл 5 0
4. Куйяте Шейку 4 0
5. Макартур Джеймс 3 0
6. Кэхилл Гари 3 0
7. Айю Джордан 3 0
8. Ридевальд Жайро 3 0
9. Эзе Эберечи 3 0
10. Бентеке Кристиан 1 1
11. Гуаита Висенте 2 0
12. Клайн Натаниэль 2 0
13. Ван Анхольт Патрик 2 0
14. Шлупп Джеффри 2 0
15. Томкинс Джеймс 1 0
16. Маккарти Джеймс 1 0
17. Данн Скотт 1 0
18. Митчелл Тайрик 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 7 1
2. Бельерин Эктор 8 0
3. Парти Томас 5 0
4. Габриэль дос Сантос 3 1
5. Себальос Дани 4 0
6. Тирни Киран 4 0
7. Ляказетт Александр 3 0
8. Луис Давид 1 1
9. Пепе Николя 1 1
10. Мари Пабло 2 0
11. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
12. Эльнени Мохамед 2 0
13. Холдинг Роб 2 0
14. Лено Бернд 0 1
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0
17. Сака Букайо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 23.68% (9) 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 15.79% (6) 21.05% (8)
 Арсенал 10.42% (5) 14.58% (7) 25% (12) 18.75% (9) 18.75% (9) 12.5% (6)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити
Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси Эвертон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 0:0 Фулхэм Брайтон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:3 Бёрнли Лидс 2:0 Кристал Пэлас Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Челси 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Вест Бромвич Арсенал 0:0 Вильярреал Ньюкасл 0:2 Арсенал
Вильярреал 2:1 Арсенал Арсенал 0:1 Эвертон Арсенал 1:1 Фулхэм Славия Прага 0:4 Арсенал Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Арсенал 1:1 Славия Прага Арсенал 0:3 Ливерпуль Вест Хэм 3:3 Арсенал Арсенал 0:1 Олимпиакос Арсенал 2:1 Тоттенхэм Олимпиакос 1:3 Арсенал Бёрнли 1:1 Арсенал Лестер 1:3 Арсенал Арсенал 3:2 Бенфика Арсенал 0:1 Манчестер Сити Бенфика 1:1 Арсенал

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 8
Арсенал: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 2
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 2:3 Кристал Пэлас Премьер-лига
Кристал Пэлас 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:3 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 3:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
5. Ливерпуль Заявка 36 18 9 9 63 - 42 63
6. Вест Хэм Заявка 36 17 8 11 56 - 46 59
7. Тоттенхэм Заявка 36 17 8 11 63 - 41 59
8. Эвертон Заявка 36 16 8 12 46 - 43 56
9. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
10. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
11. Астон Вилла Заявка 36 14 7 15 51 - 44 49
12. Вулверхэмптон Заявка 36 12 9 15 35 - 49 45
13. Кристал Пэлас Заявка 36 12 8 16 40 - 61 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
16. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
17. Бёрнли Заявка 36 10 9 17 33 - 51 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 36 5 11 20 33 - 70 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 6 2 28 19 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 34 - 18 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 19 - 29 23
13. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
14. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
15. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Бёрнли Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
18. Вест Бромвич Заявка 18 3 6 9 14 - 36 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 18 9 6 3 36 - 22 33
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
9. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 27 - 24 28
10. Астон Вилла Заявка 18 8 3 7 24 - 18 27
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 18 5 5 8 15 - 26 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 2 1 15 8 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Астон Вилла Макгинн Джон 10 0
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2021, осталось 7 часов 36 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 108
    Кристал Пэлас 4.6% (5)
    X 10.2% (11)
    Арсенал 85.2% (92)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Арсенал
    6.29
    4.59
    1.62
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Арсенал

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    4.6% (5)
    Ничья
    10.2% (11)
    Арсенал
    85.2% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (71)
    Меньше
    33.64% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    56.5% (61)
    0:1 Арсенал
    14.8% (16)
    0:2 Арсенал
    9.3% (10)
    1:1 Ничья
    7.4% (8)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:3 Арсенал
    1.9% (2)
    2:1 Кристал Пэлас
    1.9% (2)
    1:3 Арсенал
    1.9% (2)
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