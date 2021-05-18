Англия: Премьер-лига 2020-2021
Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Шеффилд Юнайтед
17
Крафт
Эмиль
28
Уиллок
Джо
11
Ритчи
Мэтт
12
Иган
Джон
23
Осборн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|12 (4)
|0.33
|2.
|Уиллок Джо
|6
|0.17
|3.
|Жоэлинтон
|4 (1)
|0.11
|4.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|5.
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.08
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0.06
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.06
|8.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0.06
|9.
|Шелви Джонджо
|1
|0.03
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.03
|11.
|Кларк Киран
|1
|0.03
|12.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Крафт Эмиль
|1
|0.03
|14.
|Дамметт Пол
|1
|0.03
|15.
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|16.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|17.
|Лонгстафф Шон
|0
|0
|18.
|Льюис Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0.19
|2.
|Шарп Билли
|3 (2)
|0.08
|3.
|Богл Джейден
|2
|0.06
|4.
|Бёрк Оливер
|1
|0.03
|5.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.03
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0.03
|7.
|Осборн Бен
|1
|0.03
|8.
|Брайан Кин
|1
|0.03
|9.
|Джеббисон Дэниел
|1
|0.03
|10.
|Флек Джон
|0
|0
|11.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|12.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|Робинсон Джек
|0
|0
|15.
|Иган Джон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|8
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|7
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|1
|4.
|Фернандес Федерико
|4
|0
|5.
|Крафт Эмиль
|4
|0
|6.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|7.
|Льюис Джамал
|4
|0
|8.
|Хендрик Джефф
|2
|1
|9.
|Кларк Киран
|3
|0
|10.
|Дарлоу Карл
|3
|0
|11.
|Альмирон Мигель
|3
|0
|12.
|Мёрфи Джейкоб
|3
|0
|13.
|Жоэлинтон
|3
|0
|14.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|15.
|Ритчи Мэтт
|2
|0
|16.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|17.
|Дамметт Пол
|2
|0
|18.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|19.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|20.
|Манкильо Хави
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ландстрем Джон
|8
|1
|2.
|Иган Джон
|7
|1
|3.
|Макголдрик Дэвид
|7
|0
|4.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|5.
|Стивенс Энда
|5
|0
|6.
|Норвуд Оливер
|5
|0
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|Берге Сандер
|4
|0
|9.
|Флек Джон
|3
|0
|10.
|Робинсон Джек
|3
|0
|11.
|Ампаду Этан
|3
|0
|12.
|Джагелка Фил
|1
|1
|13.
|Макбарни Оливер
|2
|0
|14.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|15.
|Богл Джейден
|2
|0
|16.
|Шарп Билли
|1
|0
|17.
|Лоу Макс
|1
|0
|18.
|Осборн Бен
|1
|0
|19.
|Брайан Кин
|1
|0
|20.
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|21.
|Брюстер Риан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|7.32% (3)
|14.63% (6)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|34.15% (14)
|Шеффилд Юнайтед
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон
Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|63 - 42
|63
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|56 - 46
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|63 - 41
|59
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 43
|56
|9.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|51 - 44
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|35 - 49
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 61
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|33 - 70
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|6
|2
|28
|19 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 18
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|14.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 36
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|36 - 22
|33
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 24
|28
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 18
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|15 - 26
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|2
|1
|15
|8 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|10
|0
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Ньюкасл
90.8% (99)
Ничья
6.4% (7)
Шеффилд Юнайтед
2.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (45)
Меньше
58.33% (63)
Обе команды забьют
Да
46.3% (50)
Нет
53.7% (58)
Популярный счёт
1:0 Ньюкасл
38.5% (42)
2:1 Ньюкасл
32.1% (35)
2:0 Ньюкасл
13.8% (15)
1:1 Ничья
5.5% (6)
3:1 Ньюкасл
2.8% (3)
1:2 Шеффилд Юнайтед
2.8% (3)
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