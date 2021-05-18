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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
18
Фернандес
Федерико
3
Дамметт
Пол
23
Мёрфи
Джейкоб
28
Уиллок
Джо
8
Шелви
Джонджо
24
Альмирон
Мигель
11
Ритчи
Мэтт
10
Сен-Максимен
Аллан
9
Жоэлинтон
1
Ремсдейл
Аарон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
17
Макголдрик
Дэвид
23
Осборн
Бен
38
Джеббисон
Дэниел
Ньюкасл
3-5-2
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 12 (4) 0.33
2. Уиллок Джо 6 0.17
3. Жоэлинтон 4 (1) 0.11
4. Альмирон Мигель 4 0.11
5. Сен-Максимен Аллан 3 0.08
6. Мёрфи Джейкоб 2 0.06
7. Хендрик Джефф 2 0.06
8. Ласcеллс Джамал 2 0.06
9. Шелви Джонджо 1 0.03
10. Гейл Дуайт 1 0.03
11. Кларк Киран 1 0.03
12. Кэрролл Эндрю 1 0.03
13. Крафт Эмиль 1 0.03
14. Дамметт Пол 1 0.03
15. Ритчи Мэтт 0 0
16. Фрейзер Райан 0 0
17. Лонгстафф Шон 0 0
18. Льюис Джамал 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 7 0.19
2. Шарп Билли 3 (2) 0.08
3. Богл Джейден 2 0.06
4. Бёрк Оливер 1 0.03
5. Берге Сандер 1 (1) 0.03
6. Макбарни Оливер 1 0.03
7. Осборн Бен 1 0.03
8. Брайан Кин 1 0.03
9. Джеббисон Дэниел 1 0.03
10. Флек Джон 0 0
11. Бэлдок Джордж 0 0
12. Ландстрем Джон 0 0
13. Башам Крис 0 0
14. Робинсон Джек 0 0
15. Иган Джон 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 8 0
2. Шелви Джонджо 7 0
3. Шёр Фабиан 4 1
4. Фернандес Федерико 4 0
5. Крафт Эмиль 4 0
6. Ласcеллс Джамал 4 0
7. Льюис Джамал 4 0
8. Хендрик Джефф 2 1
9. Кларк Киран 3 0
10. Дарлоу Карл 3 0
11. Альмирон Мигель 3 0
12. Мёрфи Джейкоб 3 0
13. Жоэлинтон 3 0
14. Фрейзер Райан 1 1
15. Ритчи Мэтт 2 0
16. Уилсон Каллум 2 0
17. Дамметт Пол 2 0
18. Лонгстафф Шон 2 0
19. Кэрролл Эндрю 1 0
20. Манкильо Хави 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Ландстрем Джон 8 1
2. Иган Джон 7 1
3. Макголдрик Дэвид 7 0
4. Бэлдок Джордж 6 0
5. Стивенс Энда 5 0
6. Норвуд Оливер 5 0
7. Башам Крис 4 0
8. Берге Сандер 4 0
9. Флек Джон 3 0
10. Робинсон Джек 3 0
11. Ампаду Этан 3 0
12. Джагелка Фил 1 1
13. Макбарни Оливер 2 0
14. Бёрк Оливер 2 0
15. Богл Джейден 2 0
16. Шарп Билли 1 0
17. Лоу Макс 1 0
18. Осборн Бен 1 0
19. Брайан Кин 1 0
20. Ремсдейл Аарон 1 0
21. Брюстер Риан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 7.32% (3) 14.63% (6) 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 34.15% (14)
 Шеффилд Юнайтед 22.22% (4) 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ньюкасл 3:4 Манчестер Сити Лестер 2:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Арсенал Ливерпуль 1:1 Ньюкасл
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Бёрнли 1:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Тоттенхэм Брайтон 3:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл Челси 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 3:2 Саутгемптон Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Эвертон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Тоттенхэм 4:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон
Вулверхэмптон 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:3 Арсенал Лидс 2:1 Шеффилд Юнайтед Челси 2:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 5:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 0:2 Ливерпуль Фулхэм 1:0 Шеффилд Юнайтед Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед 1:2 Челси Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:2 Ньюкасл Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:2 Ньюкасл Товарищеские матчи
Ньюкасл 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
5. Ливерпуль Заявка 36 18 9 9 63 - 42 63
6. Вест Хэм Заявка 36 17 8 11 56 - 46 59
7. Тоттенхэм Заявка 36 17 8 11 63 - 41 59
8. Эвертон Заявка 36 16 8 12 46 - 43 56
9. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
10. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
11. Астон Вилла Заявка 36 14 7 15 51 - 44 49
12. Вулверхэмптон Заявка 36 12 9 15 35 - 49 45
13. Кристал Пэлас Заявка 36 12 8 16 40 - 61 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
16. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
17. Бёрнли Заявка 36 10 9 17 33 - 51 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 36 5 11 20 33 - 70 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 6 2 28 19 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 34 - 18 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 19 - 29 23
13. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
14. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
15. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Бёрнли Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
18. Вест Бромвич Заявка 18 3 6 9 14 - 36 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 18 9 6 3 36 - 22 33
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
9. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 27 - 24 28
10. Астон Вилла Заявка 18 8 3 7 24 - 18 27
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 18 5 5 8 15 - 26 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 2 1 15 8 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Астон Вилла Макгинн Джон 10 0
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2021, осталось 6 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 109
    Ньюкасл 90.8% (99)
    X 6.4% (7)
    Шеффилд Юнайтед 2.8% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.82
    4.00
    4.84
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Ньюкасл
    90.8% (99)
    Ничья
    6.4% (7)
    Шеффилд Юнайтед
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    46.3% (50)
    Нет
    53.7% (58)
    Популярный счёт
    1:0 Ньюкасл
    38.5% (42)
    2:1 Ньюкасл
    32.1% (35)
    2:0 Ньюкасл
    13.8% (15)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    3:1 Ньюкасл
    2.8% (3)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    2.8% (3)
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