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Англия: Премьер-лига 2020-2021

2020-2021
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
18
Галлахер
Конор
35
Йокушлу
Окай
10
Филлипс
Мэтт
12
Перейра
Матеус
11
Диангана
Грэди
4
Робсон-Кану
Хэл
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
9
Бенрахма
Саид
11
Лингард
Джесси
18
Форнальс
Пабло
30
Антонио
Майкл
Вест Бромвич
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 10 (4) 0.28
2. Робинсон Каллум 5 0.14
3. Диань Мбайе 3 0.08
4. Бартли Кайл 3 0.08
5. Галлахер Конор 2 0.06
6. Филлипс Мэтт 2 0.06
7. Аджайи Олувасемилого 2 0.06
8. Ферлонг Дарнелл 1 0.03
9. Робсон-Кану Хэл 1 0.03
10. Ахерн-Грант Карлан 1 0.03
11. Диангана Грэди 1 0.03
12. Таунсед Конор 0 0
13. Гросицки Камил 0 0
14. Йокушлу Окай 0 0
15. Джонстон Сэм 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 9 0.25
2. Лингард Джесси 9 (1) 0.25
3. Соучек Томаш 9 0.25
4. Боуэн Джаррод 8 0.22
5. Форнальс Пабло 3 0.08
6. Алле Себастьян 3 0.08
7. Доусон Крэйг 3 0.08
8. Огбонна Анджело 2 0.06
9. Диоп Исса 2 0.06
10. Бенрахма Саид 1 0.03
11. Фредерикс Райан 1 0.03
12. Лансини Мануэль 1 0.03
13. Райс Деклан 1 (1) 0.03
14. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
15. Джонсон Бен 1 0.03
16. Крессуэлл Арон 0 0
17. Цоуфал Владимир 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
19. Ярмоленко Андрей 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 10 0
2. Ферлонг Дарнелл 5 0
3. Аджайи Олувасемилого 3 1
4. Бартли Кайл 4 0
5. Ливермор Джейк 2 1
6. Перейра Матеус 2 1
7. Йокушлу Окай 3 0
8. Сойерс Ромен 3 0
9. О'Ши Дара 3 0
10. Иванович Бранислав 2 0
11. Робсон-Кану Хэл 2 0
12. Снодграсс Роберт 2 0
13. Диань Мбайе 2 0
14. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
15. Гиббс Киран 0 1
16. Филлипс Мэтт 1 0
17. Пелтьер Ли 1 0
18. Ахерн-Грант Карлан 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Соучек Томаш 7 1
2. Доусон Крэйг 3 1
3. Огбонна Анджело 4 0
4. Ярмоленко Андрей 3 0
5. Крессуэлл Арон 3 0
6. Антонио Майкл 3 0
7. Цоуфал Владимир 3 0
8. Лингард Джесси 3 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Диоп Исса 3 0
11. Бальбуэна Фабиан 1 1
12. Фабьянски Лукаш 2 0
13. Фредерикс Райан 2 0
14. Масуаку Артур 2 0
15. Райс Деклан 2 0
16. Ноубл Марк 1 0
17. Лансини Мануэль 1 0
18. Джонсон Бен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 22.58% (7) 12.9% (4) 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6) 9.68% (3)
 Вест Хэм 16.67% (9) 18.52% (10) 16.67% (9) 18.52% (10) 5.56% (3) 24.07% (13)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич
Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Кубок Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 26 5 6 78 - 32 83
2. Манчестер Юнайтед Заявка 37 20 11 6 71 - 43 71
3. Челси Заявка 37 19 10 8 57 - 34 67
4. Лестер Заявка 37 20 6 11 66 - 46 66
5. Ливерпуль Заявка 36 18 9 9 63 - 42 63
6. Вест Хэм Заявка 36 17 8 11 56 - 46 59
7. Тоттенхэм Заявка 36 17 8 11 63 - 41 59
8. Эвертон Заявка 36 16 8 12 46 - 43 56
9. Лидс Заявка 37 17 5 15 59 - 53 56
10. Арсенал Заявка 36 16 7 13 50 - 38 55
11. Астон Вилла Заявка 36 14 7 15 51 - 44 49
12. Вулверхэмптон Заявка 36 12 9 15 35 - 49 45
13. Кристал Пэлас Заявка 36 12 8 16 40 - 61 44
14. Саутгемптон Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
15. Брайтон Заявка 37 9 14 14 40 - 44 41
16. Ньюкасл Заявка 36 10 9 17 43 - 62 39
17. Бёрнли Заявка 36 10 9 17 33 - 51 39
18. Фулхэм Заявка 37 5 13 19 27 - 51 28
19. Вест Бромвич Заявка 36 5 11 20 33 - 70 26
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 6 2 28 19 - 62 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 12 2 4 38 - 17 38
2. Челси Заявка 19 9 6 4 31 - 18 33
3. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 34 - 18 33
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 9 4 6 38 - 28 31
5. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 29 - 22 31
6. Ливерпуль Заявка 18 9 3 6 27 - 20 30
7. Лестер Заявка 18 9 1 8 32 - 26 28
8. Саутгемптон Заявка 19 8 3 8 28 - 25 27
9. Лидс Заявка 18 7 5 6 25 - 20 26
10. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 20 - 23 25
11. Арсенал Заявка 18 7 4 7 22 - 21 25
12. Кристал Пэлас Заявка 18 6 5 7 19 - 29 23
13. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 27 - 26 22
14. Брайтон Заявка 19 4 9 6 22 - 22 21
15. Ньюкасл Заявка 18 5 5 8 25 - 33 20
16. Эвертон Заявка 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Бёрнли Заявка 18 4 6 8 14 - 24 18
18. Вест Бромвич Заявка 18 3 6 9 14 - 36 15
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 4 1 13 11 - 27 13
20. Фулхэм Заявка 18 2 4 12 9 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 3 2 40 - 15 45
2. Манчестер Юнайтед Заявка 18 11 7 0 33 - 15 40
3. Лестер Заявка 19 11 5 3 34 - 20 38
4. Эвертон Заявка 18 11 4 3 23 - 15 37
5. Челси Заявка 18 10 4 4 26 - 16 34
6. Ливерпуль Заявка 18 9 6 3 36 - 22 33
7. Арсенал Заявка 18 9 3 6 28 - 17 30
8. Лидс Заявка 19 10 0 9 34 - 33 30
9. Вест Хэм Заявка 18 8 4 6 27 - 24 28
10. Астон Вилла Заявка 18 8 3 7 24 - 18 27
11. Тоттенхэм Заявка 18 7 5 6 29 - 23 26
12. Бёрнли Заявка 18 6 3 9 19 - 27 21
13. Кристал Пэлас Заявка 18 6 3 9 21 - 32 21
14. Вулверхэмптон Заявка 18 5 5 8 15 - 26 20
15. Брайтон Заявка 18 5 5 8 18 - 22 20
16. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 29 19
17. Фулхэм Заявка 19 3 9 7 18 - 25 18
18. Саутгемптон Заявка 18 4 4 10 19 - 40 16
19. Вест Бромвич Заявка 18 2 5 11 19 - 34 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 18 2 1 15 8 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Тоттенхэм Кейн Гарри 22 4 13
2. Ливерпуль Салах Мохамед 22 6 4
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 18 9 12
4. Тоттенхэм Сон Хынмин 17 1 10
5. Лидс Бэмфорд Патрик 16 1 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри 11 0
2. Астон Вилла Соарес Дуглас 9 1
3. Астон Вилла Макгинн Джон 10 0
4. Вест Бромвич Галлахер Конор 10 0
5. Кристал Пэлас Миливоевич Лука 8 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2021, осталось 8 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 106
    Вест Бромвич 7.5% (8)
    X 23.6% (25)
    Вест Хэм 68.9% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Вест Хэм
    5.50
    4.54
    1.65
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Вест Хэм онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Вест Хэм

    Исход игры
    Вест Бромвич
    7.5% (8)
    Ничья
    23.6% (25)
    Вест Хэм
    68.9% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (69)
    Меньше
    34.29% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    83.81% (88)
    Нет
    16.19% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    51.9% (55)
    1:1 Ничья
    18.9% (20)
    0:1 Вест Хэм
    7.5% (8)
    2:1 Вест Бромвич
    4.7% (5)
    1:0 Вест Бромвич
    2.8% (3)
    0:2 Вест Хэм
    2.8% (3)
    1:3 Вест Хэм
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
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