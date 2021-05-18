Англия: Премьер-лига 2020-2021
Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Вест Хэм
35
Йокушлу
Окай
10
Филлипс
Мэтт
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эллардайс Сэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|10 (4)
|0.28
|2.
|Робинсон Каллум
|5
|0.14
|3.
|Диань Мбайе
|3
|0.08
|4.
|Бартли Кайл
|3
|0.08
|5.
|Галлахер Конор
|2
|0.06
|6.
|Филлипс Мэтт
|2
|0.06
|7.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.06
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.03
|9.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0.03
|10.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.03
|11.
|Диангана Грэди
|1
|0.03
|12.
|Таунсед Конор
|0
|0
|13.
|Гросицки Камил
|0
|0
|14.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|15.
|Джонстон Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|9
|0.25
|2.
|Лингард Джесси
|9 (1)
|0.25
|3.
|Соучек Томаш
|9
|0.25
|4.
|Боуэн Джаррод
|8
|0.22
|5.
|Форнальс Пабло
|3
|0.08
|6.
|Алле Себастьян
|3
|0.08
|7.
|Доусон Крэйг
|3
|0.08
|8.
|Огбонна Анджело
|2
|0.06
|9.
|Диоп Исса
|2
|0.06
|10.
|Бенрахма Саид
|1
|0.03
|11.
|Фредерикс Райан
|1
|0.03
|12.
|Лансини Мануэль
|1
|0.03
|13.
|Райс Деклан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|15.
|Джонсон Бен
|1
|0.03
|16.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|17.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|19.
|Ярмоленко Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|10
|0
|2.
|Ферлонг Дарнелл
|5
|0
|3.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|1
|4.
|Бартли Кайл
|4
|0
|5.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|6.
|Перейра Матеус
|2
|1
|7.
|Йокушлу Окай
|3
|0
|8.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|9.
|О'Ши Дара
|3
|0
|10.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|11.
|Робсон-Кану Хэл
|2
|0
|12.
|Снодграсс Роберт
|2
|0
|13.
|Диань Мбайе
|2
|0
|14.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|15.
|Гиббс Киран
|0
|1
|16.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|17.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|18.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Соучек Томаш
|7
|1
|2.
|Доусон Крэйг
|3
|1
|3.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|3
|0
|5.
|Крессуэлл Арон
|3
|0
|6.
|Антонио Майкл
|3
|0
|7.
|Цоуфал Владимир
|3
|0
|8.
|Лингард Джесси
|3
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Диоп Исса
|3
|0
|11.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|1
|12.
|Фабьянски Лукаш
|2
|0
|13.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|14.
|Масуаку Артур
|2
|0
|15.
|Райс Деклан
|2
|0
|16.
|Ноубл Марк
|1
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|18.
|Джонсон Бен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|16.13% (5)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|Вест Хэм
|16.67% (9)
|18.52% (10)
|16.67% (9)
|18.52% (10)
|5.56% (3)
|24.07% (13)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =6 -10Вест Бромвич 1:2 Ливерпуль Арсенал 3:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Вулверхэмптон Астон Вилла 2:2 Вест Бромвич
Лестер 3:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Саутгемптон Челси 2:5 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:1 Эвертон Вест Бромвич 1:0 Брайтон Бёрнли 0:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 2:0 Вест Бромвич Шеффилд Юнайтед 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =3 -7Брайтон 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Эвертон Бёрнли 1:2 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Челси
Ньюкасл 3:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Лестер Вулверхэмптон 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Арсенал Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 2:0 Лидс Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм Вест Хэм 3:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Вест Хэм Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Донкастер Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 5
Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 4:0 Вест Хэм Кубок Вест Хэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:3 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:2 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|26
|5
|6
|78 - 32
|83
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|20
|11
|6
|71 - 43
|71
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|10
|8
|57 - 34
|67
|4.
|Лестер
|Заявка
|37
|20
|6
|11
|66 - 46
|66
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|18
|9
|9
|63 - 42
|63
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|56 - 46
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|17
|8
|11
|63 - 41
|59
|8.
|Эвертон
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 43
|56
|9.
|Лидс
|Заявка
|37
|17
|5
|15
|59 - 53
|56
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|16
|7
|13
|50 - 38
|55
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|14
|7
|15
|51 - 44
|49
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|12
|9
|15
|35 - 49
|45
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|12
|8
|16
|40 - 61
|44
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|15.
|Брайтон
|Заявка
|37
|9
|14
|14
|40 - 44
|41
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|43 - 62
|39
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|33 - 51
|39
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|37
|5
|13
|19
|27 - 51
|28
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|5
|11
|20
|33 - 70
|26
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|6
|2
|28
|19 - 62
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|38 - 17
|38
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|31 - 18
|33
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 18
|33
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 28
|31
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|29 - 22
|31
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 20
|30
|7.
|Лестер
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|32 - 26
|28
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|28 - 25
|27
|9.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 20
|26
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|20 - 23
|25
|11.
|Арсенал
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|22 - 21
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 29
|23
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|27 - 26
|22
|14.
|Брайтон
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|22 - 22
|21
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|25 - 33
|20
|16.
|Эвертон
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 24
|18
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 36
|15
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|4
|1
|13
|11 - 27
|13
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|9 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|40 - 15
|45
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|11
|7
|0
|33 - 15
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|34 - 20
|38
|4.
|Эвертон
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|23 - 15
|37
|5.
|Челси
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 16
|34
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|36 - 22
|33
|7.
|Арсенал
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 17
|30
|8.
|Лидс
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|34 - 33
|30
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 24
|28
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 18
|27
|11.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 23
|26
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 32
|21
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|15 - 26
|20
|15.
|Брайтон
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 22
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|18 - 29
|19
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|3
|9
|7
|18 - 25
|18
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|19 - 40
|16
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|19 - 34
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|18
|2
|1
|15
|8 - 35
|7
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22
|4
|13
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|22
|6
|4
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|18
|9
|12
|4.
|Тоттенхэм
|Сон Хынмин
|17
|1
|10
|5.
|Лидс
|Бэмфорд Патрик
|16
|1
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Магуайр Гарри
|11
|0
|2.
|Астон Вилла
|Соарес Дуглас
|9
|1
|3.
|Астон Вилла
|Макгинн Джон
|10
|0
|4.
|Вест Бромвич
|Галлахер Конор
|10
|0
|5.
|Кристал Пэлас
|Миливоевич Лука
|8
|1
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Вест Хэм
Исход игры
Вест Бромвич
7.5% (8)
Ничья
23.6% (25)
Вест Хэм
68.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (69)
Меньше
34.29% (36)
Обе команды забьют
Да
83.81% (88)
Нет
16.19% (17)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
51.9% (55)
1:1 Ничья
18.9% (20)
0:1 Вест Хэм
7.5% (8)
2:1 Вест Бромвич
4.7% (5)
1:0 Вест Бромвич
2.8% (3)
0:2 Вест Хэм
2.8% (3)
1:3 Вест Хэм
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
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