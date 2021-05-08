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Германия: Кубок 2020-2021

2020-2021
РБ Лейпциг
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 5 1
2. Хи-Чан Хван 3 0.6
3. Хайдара Амаду 2 0.4
4. Анхелиньо Хосе 1 0.2
5. Забитцер Марсель 1 (1) 0.2
6. Форсберг Эмиль 1 0.2
7. Орбан Вилли 1 0.2
8. Ольмо Дани 0 0
9. Сорлот Александр 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 4 0.8
2. Джованни Рейна 3 0.6
3. Ройс Марко 2 0.4
4. Беллингхем Джуд 2 0.4
5. Азар Торган 2 (1) 0.4
6. Джан Эмре 1 0.2
7. Холанн Эрлинг 1 0.2
8. Хуммельс Матс 1 0.2
9. Делани Томас 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 2 0
2. Гулачи Петер 1 0
3. Анхелиньо Хосе 1 0
4. Нкунку Кристофер 1 0
5. Мукиэле Норди 1 0
6. Хи-Чан Хван 1 0
7. Ольмо Дани 1 0
8. Хайдара Амаду 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Дауд Махмуд 2 1
2. Ройс Марко 1 0
3. Делани Томас 1 0
4. Хитц Mapвин 1 0
5. Морей Матеу 1 0
6. Беллингхем Джуд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 РБ Лейпциг 21.43% (3) 0 7.14% (1) 0 35.71% (5) 21.43% (3) 14.29% (2)
 Боруссия Д 18.75% (3) 31.25% (5) 18.75% (3) 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 6.25% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Вердер 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Штуттгарт Кёльн 2:1 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 0:0 Хоффенхайм Вердер 1:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:1 Бавария Арминия 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Айнтрахт Фр Ливерпуль 2:0 РБ Лейпциг Фрайбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 3:2 Боруссия М Герта 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Ливерпуль РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Шальке 04 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг
Боруссия Д Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Боруссия Д 5:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Унион Берлин
Боруссия Д 4:1 Вердер Боруссия Д 1:2 Манчестер Сити Штуттгарт 2:3 Боруссия Д Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:2 Айнтрахт Фр Кёльн 2:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Герта Боруссия Д 2:2 Севилья Бавария 4:2 Боруссия Д Боруссия М 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Арминия Шальке 04 0:4 Боруссия Д Севилья 2:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:2 Хоффенхайм Фрайбург 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Падерборн

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Боруссия Д 3:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Бундеслига Боруссия Д 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д Бундеслига

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. РБ Лейпциг Поульсен Юссуф 5 0 0
2. Боруссия Д Санчо Джедон 4 0 3
3. Падерборн Србени Деннис 4 0 1
4. РБ Лейпциг Хи-Чан Хван 3 0 1
5. Вольфсбург Виктор Жоао II 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Боруссия Д Дауд Махмуд 2 1
2. Эльверсберг Текерджи Синан 1 1
3. Боруссия М Штиндль Ларс 2 0
4. РБ Лейпциг Кампль Кевин 2 0
5. Падерборн Шонлау Себастьян 2 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    РБ Лейпциг 26.8% (11)
    X 29.3% (12)
    Боруссия Д 43.9% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия Д
    2.80
    3.70
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    26.8% (11)
    Ничья
    29.3% (12)
    Боруссия Д
    43.9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (31)
    Меньше
    20.51% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    94.87% (37)
    Нет
    5.13% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    24.4% (10)
    2:1 РБ Лейпциг
    22% (9)
    2:2 Ничья
    14.6% (6)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    1:3 Боруссия Д
    12.2% (5)
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