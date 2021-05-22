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Австралия: A-Лига 2020-2021

2020-2021
Мельбурн Сити
1:0
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
10' Желтая карточка
Саймон Мэтт
32' Желтая карточка
Нун Крэйг
1:0
59' Гол
Нун Крэйг
63' Желтая карточка
Тилио Марко
66' Желтая карточка
О'Нил Эйден
90'+10
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
8
О'Нил
Эйден
18
Меткалф
Коннор
23
Тилио
Марко
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
4
Нисбет
Джошуа
6
Стенснесс
Джанни
8
Божанич
Оливер
10
Да
Силва
Даниэль
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
Мельбурн Сити
Сентрал Кост Маринерз

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макларен Джейми 25 (5) 1.09
2. Нун Крэйг 6 0.26
3. Меткалф Коннор 5 0.22
4. Нэббаут Эндрю 3 0.13
5. Луна Адриан 3 0.13
6. Джеймисон Скотт 3 0.13
7. Геллоуэй Скотт 2 0.09
8. Тилио Марко 1 0.04
9. Беренгер Флорен 1 0.04
10. Аткинсон Натаниэль 1 0.04
11. Цолаковски Стефан 1 0.04
12. Гуд Кёртис 1 0.04
13. Гриффитс Ростин 1 0.04
14. Naoki Tsubaki 1 0.04
15. Рейш Нуну 0 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саймон Мэтт 10 (3) 0.43
2. Куол Алоу 7 0.3
3. Уренья Марко 4 0.17
4. Да Силва Даниэль 3 0.13
5. Божанич Оливер 3 (2) 0.13
6. Jordan Smylie 1 0.04
7. Jaden Casella 1 0.04
8. Matthew Hatch 1 0.04
9. Daniel Bouman 0 0
10. Нисбет Джошуа 0 0
11. Нигро Стефан 0 0
12. Клисби Джек 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
# Игрок      
1. Джеймисон Скотт 4 1
2. Беренгер Флорен 4 0
3. Меткалф Коннор 4 0
4. Луна Адриан 2 1
5. Гриффитс Ростин 3 0
6. Нун Крэйг 3 0
7. О'Нил Эйден 3 0
8. Стоукс Керрин 1 1
9. Гуд Кёртис 2 0
10. Benjamin Garuccio 2 0
11. Рейш Нуну 1 0
12. Нэббаут Эндрю 1 0
13. Геллоуэй Скотт 1 0
14. Аткинсон Натаниэль 1 0
15. Тилио Марко 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Ruon Tongyik 7 0
2. Саймон Мэтт 6 0
3. Куол Алоу 5 0
4. Роулес Кай 3 1
5. Стенснесс Джанни 4 0
6. Клисби Джек 3 0
7. Уренья Марко 1 1
8. Божанич Оливер 2 0
9. Биригитти Марк 1 0
10. Да Силва Даниэль 1 0
11. Нигро Стефан 1 0
12. Миллер Льюис 1 0
13. Daniel Bouman 1 0
14. Jaden Casella 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мельбурн Сити 11.11% (6) 11.11% (6) 22.22% (12) 22.22% (12) 12.96% (7) 20.37% (11)
 Сентрал Кост Маринерз 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3) 10% (3) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ньюкасл Джетс 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар
Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 23 15 3 5 55 - 26 48
2. Сидней 23 10 8 5 32 - 22 38
3. Сентрал Кост Маринерз 23 10 6 7 31 - 28 36
4. Макартур 22 10 5 7 29 - 29 35
5. Аделаида Юнайтед 23 10 5 8 35 - 35 35
6. Брисбен Роар 22 9 7 6 31 - 23 34
7. Вестерн Сидней Уондерерс 22 8 7 7 40 - 38 31
8. Веллингтон Феникс 23 8 7 8 37 - 31 31
9. Перт Глори 22 9 4 9 39 - 38 31
10. Вестерн Юнайтед 23 8 4 11 28 - 37 28
11. Мельбурн Виктори 23 4 3 16 24 - 57 15
12. Ньюкасл Джетс 23 3 5 15 19 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 12 10 1 1 35 - 13 31
2. Аделаида Юнайтед 11 7 3 1 15 - 7 24
3. Перт Глори 12 7 2 3 26 - 17 23
4. Сидней 12 6 4 2 14 - 9 22
5. Вестерн Юнайтед 11 6 3 2 16 - 9 21
6. Сентрал Кост Маринерз 11 5 3 3 17 - 17 18
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 5 2 4 23 - 16 17
8. Веллингтон Феникс 12 5 2 5 22 - 17 17
9. Макартур 11 4 4 3 18 - 15 16
10. Брисбен Роар 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Мельбурн Виктори 11 3 1 7 16 - 28 10
12. Ньюкасл Джетс 12 1 2 9 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 12 6 2 4 19 - 14 20
2. Макартур 11 6 1 4 11 - 14 19
3. Сентрал Кост Маринерз 12 5 3 4 14 - 11 18
4. Мельбурн Сити 11 5 2 4 20 - 13 17
5. Сидней 11 4 4 3 18 - 13 16
6. Вестерн Сидней Уондерерс 11 3 5 3 17 - 22 14
7. Веллингтон Феникс 11 3 5 3 15 - 14 14
8. Аделаида Юнайтед 12 3 2 7 20 - 28 11
9. Ньюкасл Джетс 11 2 3 6 10 - 16 9
10. Перт Глори 10 2 2 6 13 - 21 8
11. Вестерн Юнайтед 12 2 1 9 12 - 28 7
12. Мельбурн Виктори 12 1 2 9 8 - 29 5

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Мельбурн Сити Макларен Джейми 25 5 5
2. Макартур Дербишир Мэтт 13 1 3
3. Перт Глори Форнароли Бруно 11 0 4
4. Сентрал Кост Маринерз Саймон Мэтт 10 3 1
5. Сидней Бобо 9 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вестерн Юнайтед Санчес Виктор 9 1
2. Вестерн Юнайтед Ускок Томислав 8 1
3. Вестерн Сидней Уондерерс Дорранс Грэм 9 0
4. Брисбен Роар Гиллесфи Маколей 6 1
5. Сентрал Кост Маринерз Ruon Tongyik 7 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Нун Крэйг получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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