Австралия: A-Лига 2020-2021
Мельбурн Сити
1:0
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
Сентрал Кост Маринерз
10' Желтая карточкаСаймон Мэтт
32' Желтая карточкаНун Крэйг
1:0
59' ГолНун Крэйг
63' Желтая карточкаТилио Марко
66' Желтая карточкаО'Нил Эйден
22
Гуд
Кёртис
23
Тилио
Марко
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
12
Уренья
Марко
19
Саймон
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
-
20 Луна АдрианНападающий
-
11 Нун КрэйгНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
-
29 Куол АлоуНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
10'
32'
56'
59'
1:0
63'
66'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макларен Джейми
|25 (5)
|1.09
|2.
|Нун Крэйг
|6
|0.26
|3.
|Меткалф Коннор
|5
|0.22
|4.
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.13
|5.
|Луна Адриан
|3
|0.13
|6.
|Джеймисон Скотт
|3
|0.13
|7.
|Геллоуэй Скотт
|2
|0.09
|8.
|Тилио Марко
|1
|0.04
|9.
|Беренгер Флорен
|1
|0.04
|10.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.04
|11.
|Цолаковски Стефан
|1
|0.04
|12.
|Гуд Кёртис
|1
|0.04
|13.
|Гриффитс Ростин
|1
|0.04
|14.
|Naoki Tsubaki
|1
|0.04
|15.
|Рейш Нуну
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саймон Мэтт
|10 (3)
|0.43
|2.
|Куол Алоу
|7
|0.3
|3.
|Уренья Марко
|4
|0.17
|4.
|Да Силва Даниэль
|3
|0.13
|5.
|Божанич Оливер
|3 (2)
|0.13
|6.
|Jordan Smylie
|1
|0.04
|7.
|Jaden Casella
|1
|0.04
|8.
|Matthew Hatch
|1
|0.04
|9.
|Daniel Bouman
|0
|0
|10.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|11.
|Нигро Стефан
|0
|0
|12.
|Клисби Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймисон Скотт
|4
|1
|2.
|Беренгер Флорен
|4
|0
|3.
|Меткалф Коннор
|4
|0
|4.
|Луна Адриан
|2
|1
|5.
|Гриффитс Ростин
|3
|0
|6.
|Нун Крэйг
|3
|0
|7.
|О'Нил Эйден
|3
|0
|8.
|Стоукс Керрин
|1
|1
|9.
|Гуд Кёртис
|2
|0
|10.
|Benjamin Garuccio
|2
|0
|11.
|Рейш Нуну
|1
|0
|12.
|Нэббаут Эндрю
|1
|0
|13.
|Геллоуэй Скотт
|1
|0
|14.
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|15.
|Тилио Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ruon Tongyik
|7
|0
|2.
|Саймон Мэтт
|6
|0
|3.
|Куол Алоу
|5
|0
|4.
|Роулес Кай
|3
|1
|5.
|Стенснесс Джанни
|4
|0
|6.
|Клисби Джек
|3
|0
|7.
|Уренья Марко
|1
|1
|8.
|Божанич Оливер
|2
|0
|9.
|Биригитти Марк
|1
|0
|10.
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|11.
|Нигро Стефан
|1
|0
|12.
|Миллер Льюис
|1
|0
|13.
|Daniel Bouman
|1
|0
|14.
|Jaden Casella
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мельбурн Сити
|11.11% (6)
|11.11% (6)
|22.22% (12)
|22.22% (12)
|12.96% (7)
|20.37% (11)
|Сентрал Кост Маринерз
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|10% (3)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +13 =3 -4Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Аделаида Юнайтед Мельбурн Сити 3:2 Брисбен Роар Перт Глори 1:3 Мельбурн Сити
Мельбурн Сити 3:1 Ньюкасл Джетс Макартур 1:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 7:0 Мельбурн Виктори Сидней 1:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 4:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:0 Макартур Мельбурн Виктори 0:6 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Сидней Ньюкасл Джетс 1:0 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори Мельбурн Сити 2:1 Вестерн Юнайтед
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ньюкасл Джетс 0:1 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:4 Брисбен Роар
Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней Вестерн Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Мельбурн Сити 2:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:2 Перт Глори Сентрал Кост Маринерз 2:0 Макартур Перт Глори 1:2 Сентрал Кост Маринерз Аделаида Юнайтед 3:2 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 1:2 Веллингтон Феникс Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Сентрал Кост Маринерз: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Мельбурн Сити 5:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Сити A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|23
|15
|3
|5
|55 - 26
|48
|2.
|Сидней
|23
|10
|8
|5
|32 - 22
|38
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|10
|6
|7
|31 - 28
|36
|4.
|Макартур
|22
|10
|5
|7
|29 - 29
|35
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|10
|5
|8
|35 - 35
|35
|6.
|Брисбен Роар
|22
|9
|7
|6
|31 - 23
|34
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|22
|8
|7
|7
|40 - 38
|31
|8.
|Веллингтон Феникс
|23
|8
|7
|8
|37 - 31
|31
|9.
|Перт Глори
|22
|9
|4
|9
|39 - 38
|31
|10.
|Вестерн Юнайтед
|23
|8
|4
|11
|28 - 37
|28
|11.
|Мельбурн Виктори
|23
|4
|3
|16
|24 - 57
|15
|12.
|Ньюкасл Джетс
|23
|3
|5
|15
|19 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|12
|10
|1
|1
|35 - 13
|31
|2.
|Аделаида Юнайтед
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Перт Глори
|12
|7
|2
|3
|26 - 17
|23
|4.
|Сидней
|12
|6
|4
|2
|14 - 9
|22
|5.
|Вестерн Юнайтед
|11
|6
|3
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|11
|5
|3
|3
|17 - 17
|18
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|5
|2
|4
|23 - 16
|17
|8.
|Веллингтон Феникс
|12
|5
|2
|5
|22 - 17
|17
|9.
|Макартур
|11
|4
|4
|3
|18 - 15
|16
|10.
|Брисбен Роар
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|1
|7
|16 - 28
|10
|12.
|Ньюкасл Джетс
|12
|1
|2
|9
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|12
|6
|2
|4
|19 - 14
|20
|2.
|Макартур
|11
|6
|1
|4
|11 - 14
|19
|3.
|Сентрал Кост Маринерз
|12
|5
|3
|4
|14 - 11
|18
|4.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|2
|4
|20 - 13
|17
|5.
|Сидней
|11
|4
|4
|3
|18 - 13
|16
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|3
|5
|3
|17 - 22
|14
|7.
|Веллингтон Феникс
|11
|3
|5
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Аделаида Юнайтед
|12
|3
|2
|7
|20 - 28
|11
|9.
|Ньюкасл Джетс
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|10.
|Перт Глори
|10
|2
|2
|6
|13 - 21
|8
|11.
|Вестерн Юнайтед
|12
|2
|1
|9
|12 - 28
|7
|12.
|Мельбурн Виктори
|12
|1
|2
|9
|8 - 29
|5
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|25
|5
|5
|2.
|Макартур
|Дербишир Мэтт
|13
|1
|3
|3.
|Перт Глори
|Форнароли Бруно
|11
|0
|4
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|Саймон Мэтт
|10
|3
|1
|5.
|Сидней
|Бобо
|9
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Вестерн Юнайтед
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Вестерн Юнайтед
|Ускок Томислав
|8
|1
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Дорранс Грэм
|9
|0
|4.
|Брисбен Роар
|Гиллесфи Маколей
|6
|1
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|Ruon Tongyik
|7
|0